Oyuncular ve taraftarlar, 19 Temmuz’da New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda oynanacak Dünya Kupası finalinde takımlarının 2026 Dünya Kupası kupasını havaya kaldırmasını umut ediyor. Ancak, ilk dikkatleri üzerine çeken yer, 11 Haziran’da turnuvanın açılış maçına ev sahipliği yapacak olan Meksiko ve Estadio Azteca oluyor.

Meksiko'daki Estadio Azteca'ya gitmek, birçok futbol taraftarı için hayat boyu süren bir hayaldir. Daha önce iki Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmış olan bu stadyum, uluslararası futbolda en prestijli mekanlardan biridir.

1970 yılında 107.412 kişilik dev bir kalabalık, Brezilya'nın İtalya'yı yenerek şampiyon olmasını izledi. 4-1'lik galibiyet, durdurulamaz ve unutulmaz Carlos Alberto'nun golüyle kesinleşti. On altı yıl sonra (1986), 114.600 kişilik daha da büyük bir kalabalık (Dünya Kupası finallerinde bugüne kadarki en yüksek seyirci sayısı), Diego Maradona'nın Arjantin'i Batı Almanya'yı mağlup ederek şampiyonluğa taşımasını izledi. Maradona, maç boyunca beş unutulmaz gol daha attı.

2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçı ne zaman?

Tarih Maç Yer Bilet 11 Haziran Perşembe A Grubu: Meksika - Güney Afrika Estadio Azteca, Meksiko, Meksika Bilet

2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçı biletleri nasıl satın alınır

Futbolseverler, bugünden gelecek Haziran ayındaki büyük güne kadar FIFA sitesindeki bilet portalı üzerinden 2026 Dünya Kupası açılış maçı biletlerini satın almak için birçok fırsata sahip olacak.

Aşağıda gösterilen çeşitli satış aşamaları, satın alma süreçleri, ödeme yöntemleri ve bilet ürünleri açısından farklılık göstermektedir.

Visa Ön Satış Çekilişi

Bu, 2026 Dünya Kupası biletlerini satın almak için ilk fırsat olarak kabul edildi ve 10-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti. Yalnızca uygun Visa kartlarına sahip taraftarlar bu fırsatı değerlendirebildi.

Erken Bilet Çekilişi

İkinci aşamanın başvuru dönemi 27-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleşti. İlk aşamada olduğu gibi, bu aşamada da başvuru sürecinin ardından rastgele bir seçim yapıldı.

Başarılı başvuru sahipleri, 17 Kasım'da başlayan bilet satın alma için belirlenen bir zaman aralığı aldı.

Bundan kısa bir süre önce, üç ev sahibi ülkenin (Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika) sakinleri için öncelikli bir zaman aralığı (12-15 Kasım) ayrıldı ve bu sayede biletleri erken satın alma imkanı elde ettiler.

Rastgele Seçim Çekilişi

5 Aralık'ta yapılacak 2026 FIFA Dünya Kupası kura çekiminin ardından, bilet satışlarının bir sonraki aşaması başlayacak. Bu aşamada taraftarlar yeni başvurular yapabilecek.

Son Dakika Satış Aşaması

Turnuvaya yaklaştıkça (2026 ilkbaharı), taraftarlar kalan biletleri ilk gelen ilk alır esasına göre satın alabilecek.

FIFA kaç bilet satışa sunulacağını açıklamadı, ancak biletlerin sınırlı sayıda olacağı ve hızlı bir şekilde tükeneceği tahmin ediliyor.

Bilet satın almak için FIFA’nın resmi bilet satış portalını ziyaret etmeniz ve bir hesap açmanız gerekir. Ardından FIFA hesabınıza giriş yapıp biletlerin mevcut olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçı biletlerini yeniden satıştan alabilir misiniz?

FIFA Dünya Kupası 2026 biletlerinizi resmi ve güvenli bir şekilde yeniden satmak veya takas etmek istiyorsanız, FIFA Yeniden Satış/Takas Pazarı bunu yapmak için resmi kanaldır. Pazar 2 Ekim'de açılmıştır ve FIFA.com/tickets adresinden erişilebilir.

FIFA Yeniden Satış Pazarı, Kanadalı, Amerikalı ve uluslararası sakinlere açıktır; FIFA Takas Pazarı (Mercado de Intercambio de la FIFA) ise Meksika sakinlerine yöneliktir.

Yeniden satış alıcıları için önemli bir nokta: biletlerin sayısı çok sınırlı olabilir ve biletler ara sıra ortaya çıkabilir. Yeniden satış biletlerini garantilemek isteyen taraftarlar, platformu sık sık kontrol etmeli, biletler ortaya çıktığında hızlı hareket etmeli ve ödeme bilgilerini önceden hazır bulundurmalıdır.

StubHub gibi ikincil pazar yerlerinde de 2026 Dünya Kupası açılış maçı biletleri satışa sunulacaktır. İkincil platformlardaki bilet fiyatları, stok durumuna ve talebe bağlıdır.

2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçı biletleri ne kadar?

FIFA daha önce, dinamik fiyatlandırma uygulandığı için bazı grup maçlarının biletlerinin 60 dolardan başlayabileceğini duyurmuştu. Ancak, turnuvanın açılış maçı gibi turnuva ev sahiplerinin yer aldığı maçlar, artan talep nedeniyle her zaman çok daha pahalı olacaktı. Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanacaktır, ancak Estadio Azteca'daki açılış maçı için koltuk fiyatları başlangıçta 370-1825 dolar arasında değişiyordu.

2026 Dünya Kupası Finali bilet fiyatları, koltuk kategorisine göre aşağıdaki gibi değişmektedir:

Kategori 1: En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır.

En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır. Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar. Kategori 3: Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır. Kategori 4: En uygun fiyatlı olanı, diğer kategorilerin dışındaki üst katta yer alır.

StubHub gibi ikincil sitelerde, taraftarlar 2.200 $'dan başlayan fiyatlarla FIFA Dünya Kupası açılış maçı biletlerini satın alabilirler.

2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçı nerede oynanacak?

Estadio Azteca (sponsorluk nedenleriyle resmi adı Estadio Banorte olan), Meksiko'nun Coyoacan semtinde bulunan bir futbol stadyumudur. 1966'daki açılışından bu yana Liga MX takımı Club America'nın yanı sıra Meksika milli takımının da düzenli olarak kullandığı stadyumdur. 87.523 kişilik kapasitesiyle Latin Amerika'nın en büyük stadyumu ve dünyanın sekizinci en büyük futbol stadyumudur.

Azteca Stadyumu, 1970 ve 1986 Dünya Kupası finallerine ev sahipliği yapmasıyla ünlüdür. 2026 FIFA Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmayacak olsa da, bu yaz tarihe geçecek ve üç farklı Dünya Kupası’nda maçlara ev sahipliği yapan tek stadyum olacak. Son yenileme çalışmalarının ardından stadyum, 2026 FIFA Dünya Kupası’nın açılış maçından üç ay önce, Mart ayında yeniden açılacak.