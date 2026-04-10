2026 Fas Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Tarihler, maç programı, fiyatlar ve daha fazlası

Faslı bir futbol taraftarı olmak için heyecan verici bir dönem. Atlas Aslanları, Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda tarihi bir başarıya imza attı ve dünyanın en büyük turnuvasında son dört takım arasına giren ilk Afrika ülkesi oldu. O günden bu yana ivmelerini sürdüren takım, yaz aylarında Kuzey Amerika’da yine cesur bir performans sergilemeyi hedefliyor.

Bu, Fas'ın FIFA Dünya Kupası'na yedinci katılımı olacak. Dünya sahnesine ilk kez 1970'de Meksika'da çıkmışlardı, ancak 2022'de yarı finale yükselmeden önce, daha önce sadece bir kez, 1986'da Meksika'da grup aşamasını geçebilmişlerdi. 40 yıl önce bile Atlas Aslanları yeni standartlar belirliyor ve Dünya Kupası'nda son 16 turuna ulaşan ilk Afrika ve Arap takımı oluyorlardı.

Fas, dünya sahnesinde bir kez daha ses getirebilir mi? Bunu öğrenmek için Kuzey Amerika'ya gidip maçı yerinde izleyebilirsiniz. GOAL, biletleri nasıl temin edebileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu da dahil olmak üzere, 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri sizlere sunuyor.

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.

Kuzey Amerika'da 34 gün boyunca 104 maç oynanacak. Turnuva ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşecek ve üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecek.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri şunlardır:

Kanada: Toronto ve Vancouver

Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey

Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle

Fas'ın 2026 Dünya Kupası grup maçları programı nedir?

Tarih Maç (Yerel saatle başlama saati) Mekan Bilet 13 Haziran Cumartesi Fas - Brezilya (18:00) MetLife Stadyumu (East Rutherford) Bilet 19 Haziran Cuma Fas - İskoçya (18:00) Gillette Stadyumu (Foxborough) Bilet 24 Haziran Çarşamba Fas - Haiti (18:00) Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) Bilet

Fas'ın savunma gücü, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'ndaki grup açılış maçında Hırvatistan ile 0-0 berabere kalırken ön plana çıktı. Ayrıca Belçika'yı etkileyici bir şekilde uzak tutarken, iki gol atarak yirmi yılı aşkın süredir ilk Dünya Kupası galibiyetini elde etmeyi başardılar. Kanada'ya karşı alınan bir başka galibiyetle Atlas Aslanları, 1986 Meksika'da olduğu gibi grup birincisi olarak eleme turlarına yükseldi.

Walid Regragui’nin takımı, bu yaz turnuvanın en zorlu açılış maçlarından birine çıkacağı için başından itibaren son derece dikkatli olmalı. Fas, New Jersey’nin East Rutherford kentinde Brezilya ile karşılaşarak grup aşamasına başlayacak. 5 kez Dünya Kupası şampiyonu olan takım, 1966'dan bu yana grup aşamasını geçmeyi başardı, ancak 2022'deki açılış aşamasında Kamerun'a yenilmişti.

Sırada, Massachusetts'in Foxborough kentinde İskoçya bekliyor. Tartan Ordusu, 1998'den bu yana ilk kez Dünya Kupası sahnesine geri dönüyor ve o zamanlar grup maçlarının hiçbirini kazanamamıştı. Aslında İskoçya, önceki sekiz Dünya Kupası kampanyasının hiçbirinde eleme turlarına ulaşamadı ve yıllar boyunca toplamda sadece dört maç kazandı.

Kağıt üzerinde, Fas'ın en kolay grup maçı son sırada görünüyor, zira takım Atlanta'ya giderek, daha önceki tek Dünya Kupası katılımı 52 yıl önce olan Haiti ile karşılaşacak. 1974 Almanya'sında, Karayip ülkesi grup aşamasındaki üç maçını da kaybetmiş ve 14 gol yemişti.

2026 Dünya Kupası'nda Fas'tan ne beklemeli?

Fas, bir önceki Dünya Kupası'ndaki olağanüstü performansının ardından hız kesmeden yoluna devam ediyor ve şu anda FIFA dünya sıralamasında 11. sırada yer alıyor. 2026 Dünya Kupası elemelerinde oynadıkları sekiz maçı da kazanan Fas, son iki yılda sadece iki kez mağlup oldu. Fas, kısa süre önce Arap Kupası'nı kaldırmanın yanı sıra, yaz aylarında Afrika Uluslar Şampiyonası'nın da şampiyonluğunu elde etti. Şu anda Afrika Uluslar Kupası'na ev sahipliği yapan Fas, kendi sahasında yeni zaferler peşinde.

Atlas Aslanları, yerel bir kulüp teknik direktörlüğünden milli takım teknik direktörlüğüne sorunsuz bir geçiş yapan Walid Regragui'nin yönetiminde başarılı performansını sürdürüyor. Regragui'nin Ağustos 2022'de görevi devralmasından bu yana Fas, oynadığı maçların %70'inden fazlasını kazandı.

Regragui'nin elinde çalışabileceği çok sayıda yetenekli oyuncu bulunuyor. Ayoub El Kaabi, Sofyan Amrabat, Noussair Mazraoui ve tabii ki 2025 Afrika Ballon d'Or ödülünün sahibi ve Paris Saint-Germain ile Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Achraf Hakimi gibi isimlerin yer aldığı deneyimli bir çekirdek kadro mevcut.

Ancak genel olarak, Leverkusen'den Eliesse Ben Seghir ve Real Madrid'den Brahim Díaz gibi genç ve gelecek vaat eden yıldızların da yer aldığı, oldukça dengeli bir kadro söz konusu. Ekim ayında düzenlenen U-20 Dünya Kupası'ndaki zaferinin ardından Fas'ın geleceği de parlak görünüyor; Othmane Maamma ve Yassir Zabiri bu turnuvanın öne çıkan oyuncularıydı.

Fas'ın 2026 Dünya Kupası biletleri ne zaman satın alınır?

Taraftarlar, şu andan itibaren Haziran ayında başlayacak turnuvaya kadar FIFA web sitesi üzerinden Fas'ın oynayacağı maçların biletlerini satın almak için çeşitli fırsatlara sahip.

"Visa Ön Satış Çekilişi" (Eylül) ve "Erken Bilet Çekilişi" (Ekim) gibi çeşitli satış aşamaları halihazırda gerçekleştirilmiş olsa da, aşağıda gösterildiği gibi birkaç tane daha yapılacak:

Rastgele Seçim Çekilişi

2026 FIFA Dünya Kupası kura çekimi tamamlandı ve grup maçları belli oldu; bilet satışlarının bir sonraki aşaması 11 Aralık'ta başlayacak ve 13 Ocak'a kadar sürecek.

Bu aşamada taraftarlar, belirli maçlar için başvuru yapabilecek. Biletler sabit fiyattan satılacak ve başvurusu kabul edilenlere Şubat ayında bilet kazanıp kazanmadıkları bildirilecek.

Son Dakika Satış Aşaması

Turnuvaya yaklaştıkça (2026 ilkbaharı), taraftarlar kalan biletleri ilk gelene ilk hizmet esasına göre satın alabilecek.

FIFA, kaç bilet satışa sunulacağını veya hangi maçlar için olacağını açıklamadı, ancak biletlerin sınırlı sayıda olacağı ve hızlı bir şekilde tükeneceği tahmin edilebilir.

Bilet satın almak için resmi FIFA bilet portalını ziyaret etmeniz ve bir hesap açmanız gerekir. Ardından FIFA hesabınıza giriş yapıp biletlerin durumunu kontrol edebilirsiniz.

İkincil Piyasalar

Turnuva tarihi yaklaştıkça ve biletler tükendiğinde (ki bu muhtemeldir), taraftarlar StubHub gibi web sitelerindeki ikincil pazarlara da başvurabilirler; burada taraftarlar arasında değişken fiyatlarla bilet satışı yapılacaktır.

2026 Fas Dünya Kupası biletleri nereden alınır

Fas maçları için koltuk ayırtmanın en güvenilir yolu, tüm Dünya Kupası biletlerinin ilk olarak satışa sunulduğu resmi FIFA bilet portalıdır.

Taraftarlar, erken ön satışlar, rastgele seçim çekilişleri ve daha sonra ilk gelen ilk alır esasına göre yapılan satışları içeren çeşitli satış aşamalarına katılmak için bir FIFA ID'si oluşturmalıdır.

İlk satışların yanı sıra, FIFA kendi resmi Yeniden Satış ve Değişim Pazarı'nı da işletmektedir. Bu, biletlerini yeniden satmak veya tükenmiş biletleri satın almak isteyen taraftarlar için FIFA tarafından onaylanan tek platformdur.

Yeniden satış platformundaki biletler, özellikle maçlar yaklaştıkça genellikle sınırlı ve düzensiz olarak bulunur; ancak bu, birincil satış dönemleri dışında bilet satın almak için en güvenli seçenek olmaya devam eder. Meksika’daki taraftarlar için, özel bir Değişim Pazarı (Mercado de Intercambio) aynı resmi güvenlik önlemleri kapsamında yerel yeniden satış işlemlerini yürütmektedir.

FIFA'nın resmi satış dönemlerini kaçıranlar veya belirli tarihler ya da şehirler için bilete ihtiyaç duyanlar için, StubHub veya Ticombo gibi ikincil bilet satış siteleri de Dünya Kupası biletlerini listeleyecektir. Bu platformlar daha fazla esneklik sunar, ancak talep odaklı yeniden satış pazarları nedeniyle genellikle çok daha yüksek fiyatlara sahiptir.

Üçüncü taraf pazar yerlerini düşünen taraftarlar, gayri resmi satıcıların orijinallik, devretme geçerliliği ve şişirilmiş fiyatlandırma ile ilgili riskler taşıdığı için dikkatli davranmalıdır. Güçlü alıcı garantileri ve net iade politikaları olan saygın platformlara güvenmek önemlidir.

2026 Fas Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

Fas'ın 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları için biletler aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır.

Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 3: Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Kategori 4: En uygun fiyatlı olanı, diğer kategorilerin dışındaki üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma gösterebilir. Tahmini fiyatlar aşağıda gösterilmiştir:

Sahne Bilet fiyat aralığı Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç) 60 - 620 Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735 Son 32 105 $ - 750 Son 16 170 $ - 980 Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 $ Yarı finaller 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 7.875

2026 Fas Dünya Kupası konukseverlik biletlerini nasıl alabilirsiniz?

Üç ev sahibi ülkede de sunulan, premium biletler, yiyecek ve içecekler ve daha fazlasını içeren Fas maçları için eksiksiz konaklama paketleriyle 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi anlarını yaşayabilirsiniz.

Paketler aşağıdaki şekilde sunulmaktadır:

Tek Maç

Grup Aşaması: Ev sahibi olmayan herhangi bir ülkenin 1 maçı (CAN, MEX, USA hariç)

Son 32/Son 16/Üçüncülük Maçı: Herhangi bir 1 maç

Konaklama seçenekleri: Saha Kenarı Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Kişi başı 1.400 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Mekan Serisi

İstediğiniz stadyumda tüm maçları izleyin.

Mekana bağlı olarak 4-9 maç içerir

Tüm maç günleri ve aşamalar geçerlidir

Ağırlama seçenekleri: Saha Kenarı Salonu, VIP, Kupa Salonu, Şampiyonlar Kulübü, FIFA Pavyonu

Kişi başı 8.275 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Takımımı Takip Et

Yerinden bağımsız olarak, takımınızı her grup aşaması maçında izleyin.

3 Grup Aşaması maçı ve 1 Son 32 Turu maçı

Tüm maç günleri ve yerleri geçerlidir

Takımımı Takip Et özelliği şu anda ev sahibi ülke takımları (Kanada, Meksika, ABD) için mevcut değildir

Ağırlama seçenekleri: FIFA Pavyonu

Kişi başı 6.750 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

En özel seçenekleri arayan kurumsal veya VIP gruplar için Özel Süitler ve Platin Erişim seçenekleri de mevcuttur.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın sahaları hangileridir?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri ABD'de). Bu şehirleri ve maçların oynanacağı stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz: