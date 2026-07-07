Tarih yazan Fas’ın Atlas Aslanları, 2026 Dünya Kupası’nı adeta ateşe vermeye devam ediyor; 16. turda ortak ev sahibi Kanada’yı 3-0’lık muhteşem bir skorla mağlup etmelerinin ardından biletler için tam bir çılgınlık yaşandı.

Walid Regragui’nin takımı, savunmadaki dayanıklılık ve ölümcül geçiş oyunlarıyla muhteşem bir ders vererek son sekize yükseldi.

Şimdi bu Afrika efsaneleri, Katar’daki tarihi masalsı serüvenlerine son veren takım olan dünya devi Fransa ile oynayacakları, tarihi öneme sahip ve her şeyin belirleneceği çeyrek final rövanş maçı için New England’a doğru yola çıkıyor.

Fas 2026 Dünya Kupası maç programı

Tarih (Maç başlangıç saati) Maç Mekan Son Skor/Biletler 13 Haziran Cumartesi Brezilya - Fas MetLife Stadyumu (East Rutherford) 1-1 19 Haziran Cuma İskoçya - Fas Gillette Stadyumu (Foxborough) 0-1 24 Haziran Çarşamba Fas - Haiti Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) 4-2 28 Haziran Pazar Son 32 Turu: Hollanda - Fas Monterrey Stadyumu (Meksika) 1-1 (Fas penaltılarda kazandı) 4 Temmuz Cumartesi Son 16 Turu: Kanada - Fas Houston Stadyumu (Houston) 0-3 9 Temmuz Perşembe Çeyrek final: Fransa - Fas Boston Stadyumu (Foxborough) Bilet Satın Al

2026 Fas Dünya Kupası biletleri nasıl alınır

İşte bilmeniz gerekenler:

Son Dakika Satış Aşaması , 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın almak için son fırsattır.

, 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın almak için son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır.

da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır. Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 Fas Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori Grup Aşaması Son 32 - Çeyrek Finaller Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 $ Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 $ - 120 $ 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030 $

2026 Dünya Kupası'nda Fas'tan ne beklemeli?

Fas, bir önceki Dünya Kupası'ndaki olağanüstü performansından bu yana hız kesmedi ve şu anda FIFA dünya sıralamasında 7. sırada yer alıyor. 2026 Dünya Kupası elemelerinde oynadıkları sekiz maçı da kazandılar ve son iki yılda sadece iki kez kaybettiler.

Ocak ayında Afrika Uluslar Kupası'nı, Aralık ayında ise Arap Kupası'nı kazanan Fas, geçen yaz da Afrika Uluslar Şampiyonası'nın şampiyonluğuna ulaştı.

Atlas Aslanları, yerel bir kulüp teknik direktörlüğünden milli takım teknik direktörlüğüne sorunsuz bir geçiş yapan Walid Regragui'nin rehberliğinde başarılı performansını sürdürüyor. Regragui'nin Ağustos 2022'de görevi devralmasından bu yana Fas, oynadığı maçların %70'inden fazlasını kazandı.

Regragui’nin elinde çalışabileceği çok sayıda yetenekli oyuncu bulunuyor. Ayoub El Kaabi, Sofyan Amrabat, Noussair Mazraoui ve tabii ki 2025 Afrika Ballon d’Or ödülünün sahibi ve Paris Saint-Germain ile Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Achraf Hakimi gibi isimlerin yer aldığı deneyimli bir çekirdek kadro mevcut.

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman yapılacak?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.

Kuzey Amerika'da 39 gün boyunca 104 maç oynanacak. Turnuvaya ilk kez 48 takım katılacak ve üç ülke ortaklaşa ev sahipliği yapacak.

2026 FIFA Dünya Kupası’nın ev sahibi şehirleri şunlardır:

Kanada: Toronto ve Vancouver

Toronto ve Vancouver Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey

Guadalajara, Mexico City ve Monterrey Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu Puan Durumu

Sıra Takım Oyn. G Ber M Atılan Gol GY Fark Puan Durum 1 Brezilya 3 2 1 0 7 1 +6 7 Gelişmiş 2 Fas 3 2 1 0 6 3 +3 7 Gelişmiş 3 İskoçya 3 1 0 2 1 4 -3 3 3. sıra sıralaması bekleniyor 4 Haiti 3 0 0 3 2 8 -6 0 Eleme

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri hangileridir?

Haziran 2022'de, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Aşağıda, turnuvaya ev sahipliği yapacak şehirleri ve stadyumları inceleyebilirsiniz: