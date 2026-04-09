2026 FA Kupası Finali biletleri nasıl alınır: Takım tahminleri, bilet fiyatları ve daha fazlası

15 Mayıs'ta dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca futbolsever, Wembley Stadyumu'nda oynanacak FA Cup Finali'ni izlemek için ekranlarının başına kilitlenecek. Bugün "Futbolun Anavatanı"nda yerinizi ayırtarak bu deneyimi daha da unutulmaz hale getirebilirsiniz.

Dünyanın en prestijli ve en eski yerel kulüp kupa turnuvası, bu sezon da her zamanki yüksek beklentileri karşıladı ve son FA Cup finallerine bakılırsa, kutsal Wembley sahasında dramatik bir final bizi bekliyor.

Bu sezonun ünlü FA Cup hikayesinin bir parçası olabilirsiniz. GOAL, biletleri nasıl satın alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlası dahil olmak üzere tüm önemli bilet bilgileri konusunda size rehberlik etsin.

2026 FA Cup Finali ne zaman?

Tarih Maç (başlama saati) Mekan Bilet 16 Mayıs Cumartesi TBC - TBC (16:30 BST) Wembley Stadyumu (Londra) Bilet

2026 FA Kupası Finali biletleri nasıl satın alınır

FA Cup Finaline katılan her iki kulüp de kendi resmi bilet siteleri üzerinden bilet satışı gerçekleştirecektir.

Kapasitenin sınırlı olduğunu ve talebin genellikle mevcut bilet sayısını aştığını lütfen unutmayın. İki finalistin her birine yaklaşık 30.000 bilet tahsis edilmesi bekleniyor.

Ayrıca, Wembley Stadyumu'na üye olabilirsiniz. Bu üyelik, FA Cup Finali için koltuk garantisi sağlamanın yanı sıra, konuk ağırlama salonlarına erişim ve konserler için üyelere özel bilet ön satışı gibi bir dizi ayrıcalıklı avantaj da sunar. Ancak bu seçenek daha pahalıdır. Üyelik türüne bağlı olarak, maliyet 2.730 £ ile 13.458 £ arasında değişebilir.

Resmi kanallardan FA Cup biletleri satın almanın yanı sıra, taraftarlar LiveFootballTickets gibi platformlar gibi ikincil piyasadan da bilet alma seçeneğine sahiptir.

2026 FA Cup Yarı Finalleri ne zaman?

Tarih Maç (başlama saati) Mekan Bilet 25 veya 26 Nisan Manchester City - Southampton (TBC) Wembley Stadyumu (Londra) Bilet 25 veya 26 Nisan Chelsea - Leeds United (TBC) Wembley Stadyumu (Londra) Bilet

2026 FA Kupası Finali biletleri ne kadar?

Beklendiği gibi, FA Cup biletlerine olan talep turnuva ilerledikçe artar ve Mayıs ayındaki finale ulaştığımızda zirveye ulaşır.

2026 Finali'nin resmi detayları henüz onaylanmamış olsa da, geçen yılki Wembley fiyatları iyi bir kılavuz niteliğinde ve şu şekildeydi:

Bölüm Final 2. Seviye Premium koltuklar 255 £ Kategori 1 175 Kategori 2 125 Kategori 3 75 Kategori 4 50

65 yaş ve üstü taraftarlar, 16 yaş ve altı çocuklar ve genç yetişkinler (17-21) için indirimli fiyatlar mevcuttu.

Ek bilgi için maç tarihine yakın bir zamanda kulüplerin resmi bilet portallarını takip etmeyi ve mevcut bilet durumunu öğrenmek için LiveFootballTickets gibi ikincil bilet satış sitelerini kontrol etmeyi unutmayın.

2026 FA Cup Finali için hangi konaklama paketleri mevcuttur?

FA Cup Finali ile ilgili olarak, Experiences by Wembley Stadium taraftarlara maç günü için en üst düzey bir deneyim sunuyor. Sadece Final için VIP olmuyor, aynı zamanda Carabao Cup Finali için de koltuk garantisi alıyorsunuz.

Ayrıca konserler, NFL ve boks gibi büyük etkinliklerin biletlerine öncelikli erişim dahil olmak üzere bir dizi özel üye avantajı da bulunmaktadır. 2.730 £ ile 13.458 £ arasında değişen altı farklı üyelik seçeneği bulunmaktadır:

İç Çember

Centre Circle

Number Nine

Bobby Moore

One Twenty

Özel Locası

2026 FA Kupası Finalinden Ne Beklemeli

FA Kupası'nda her şey mümkündür, ancak kesin olan bir şey var: bu yıl ünlü kupaya yeni bir isim kazınacak. Crystal Palace'ın geçen Mayıs ayında "Futbolun Anavatanı"nda düzenlenen bu önemli etkinlikte kazandığı zafer büyük bir haberdi, ancak Eagles, lig dışı Macclesfield'ın elinde bu sezonun ilk turunda elenerek sert bir şekilde yere çakıldı.

John Rooney'nin cesur Macclesfield takımı 4. turda Brentford'a elenmiş olabilir, ancak sürpriz sonuçları sevenler, Championship ekibi Southampton'ın mucizevi serüvenini sürdürmesi umudunu hala yitirmemiş durumda.

1976 FA Cup şampiyonu Southampton, önceki iki turda Premier League takımları Fulham ve Arsenal'i eleyerek büyük sürprizler yaratmış ve şimdi Manchester City ile heyecan verici bir yarı final karşılaşması bekliyor. The Saints, son on yılda Wembley'deki yarı finallerde iki kez yenildikten sonra (2018'de Chelsea'ye ve 2021'de Leicester'a karşı), üçüncü kez şansının yaver gideceğini umuyor.

Chelsea, diğer yarı finalde Leeds ile karşı karşıya gelecek. Bu maç, kazananın belirlenebilmesi için tekrar maçı oynanması gereken 1970 FA Cup Finali'nin bir rövanşı niteliğinde. Chelsea, soğukkanlılığını koruyarak uzatmalarda galibiyeti elde etmiş ve tarihindeki ilk FA Cup zaferini kazanmıştı.

Leeds, Mayıs 2024'te Southampton'a karşı acı bir Championship playoff finali yenilgisi yaşadıktan sonra ilk kez Wembley Stadyumu'na geri dönüyor. Bu, Doncaster'a (2008 Playoff finali) ve Aston Villa'ya (1996 Lig Kupası finali) karşı alınan yenilgilerin ardından, Yorkshire ekibinin "Futbolun Anavatanı"nda üst üste üçüncü yenilgisiydi.

Son FA Cup şampiyonları kimler?