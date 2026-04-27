2026 FA Kupası Finali biletleri nasıl alınır: Man City - Chelsea, bilet fiyatları, bilgiler ve daha fazlası

Manchester City, 16 Mayıs Cumartesi günü Londra'daki Wembley Stadyumu'nda Chelsea'yi ağırlayacak. İngiliz futbolunun modern devlerinden ikisinin sezonun en prestijli yerel kupa ödülü için karşı karşıya geleceği bu maç, muhteşem bir FA Kupası finali olacağa benziyor.

Manchester City şu anda Premier Lig'de 2. sırada yer alırken, Chelsea 6. sırada bulunuyor. Cityzens, tarihi bir dördüncü üst üste FA Cup final zaferi hedeflerken, Blues ise mevcut projeleri kapsamında ilk büyük kupasını kazanmayı hedefliyor.

GOAL, biletlerin nereden alınabileceği ve fiyatları da dahil olmak üzere, Manchester City - Chelsea maçı için bilet temin etme konusunda bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

2026 FA Cup Finali ne zaman?

2026 FA Cup Finali biletleri nasıl satın alınır?

İngiliz futbol takviminin en büyük maçı olan bu karşılaşmanın biletleri, öncelikle iki finalist kulüp tarafından sezonluk bilet sahiplerine ve üyelerine dağıtılır.

Her iki kulübün bilet kotası da resmi olarak tükenmiştir.

Biletlerin nereden rezerve edilebileceğine dair ayrıntılar aşağıda yer almaktadır:

Resmi Satış Kanalları : Manchester City ve Chelsea FC Bilet Gişeleri (Biletler tükenmiştir).

: Manchester City ve Chelsea FC Bilet Gişeleri (Biletler tükenmiştir). İkincil Piyasalar : StubHub ve LiveFootballTickets gibi doğrulanmış yeniden satış platformları, genel seyirci koltukları için kalan tek seçeneklerdir.

: StubHub ve LiveFootballTickets gibi doğrulanmış yeniden satış platformları, genel seyirci koltukları için kalan tek seçeneklerdir. Premium Seçenekler: Kategori 1 orta koltuklar şu anda 800-1.500 sterlin arasında satılırken, özel Club Wembley konukseverlik deneyimleri 4.000 sterlinin üzerine çıkabilir.

2026 FA Cup Finali biletleri ne kadar?

Beklendiği gibi, FA Cup biletlerine olan talep turnuva ilerledikçe artar ve Mayıs ayındaki finale ulaştığımızda zirveye ulaşır.

Geçen yıl Wembley'deki fiyatlar şöyleydi:

Bölüm Final 2. Kat Premium koltuklar 255 Kategori 1 175 Kategori 2 125 Kategori 3 75 Kategori 4 50

65 yaş ve üstü taraftarlar, 16 yaş ve altı çocuklar ve genç yetişkinler (17-21) için indirimli fiyatlar mevcuttu.

2026 FA Kupası Finali için hangi konaklama paketleri mevcuttur?

FA Cup Finali ile ilgili olarak, Experiences by Wembley Stadium taraftarlara maç günü için en üst düzey bir deneyim sunuyor.

Ayrıca konserler, NFL ve boks gibi büyük etkinliklerin biletlerine öncelikli erişim dahil olmak üzere bir dizi özel üye avantajı da bulunmaktadır. 2.730 £ ile 13.458 £ arasında değişen altı farklı üyelik seçeneği bulunmaktadır:

İç Çember

Centre Circle

Number Nine

Bobby Moore

One Twenty

Özel Locası

2026 FA Cup Finalinden ne beklemeli?

Manchester City, rekor kıran dördüncü ardışık finale ulaşarak, turnuvanın en tutarlı takımı ve en büyük favorisi olarak finale giriyor. Pep Guardiola'nın takımı, 25 Nisan'da Southampton'ı 2-1 yenerek yarı finalde zorlu bir galibiyet elde etti ve maçın sonlarında geri dönüş yaparak şampiyonluk karakterini gösterdi.

Ancak Chelsea, kupa DNA'sını bir kez daha keşfetti. The Blues, 26 Nisan'da Leeds United ile gergin geçen bir yarı final maçını geride bıraktı. Enzo Fernandez'in tek golü, 1-0'lık galibiyeti garantilemek ve finale yükselmeyi garantilemek için yeterli oldu.

City, 12 Nisan'daki son lig karşılaşmasını 3-0'lık galibiyetle domine etse de, Chelsea, sezonun başlarında 4 Ocak'ta Etihad'da mücadele ederek elde ettiği 1-1'lik beraberlikten cesaret alabilir.

