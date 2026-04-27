2026 FA Kupası biletleri nasıl alınır: Manchester City - Chelsea finali, tahminler, bilet fiyatları ve daha fazlası

2025-26 FA Kupası, dünyanın en öngörülemez eleme turnuvası olarak bilinen ününe yakışır bir performans sergiledi ve şimdi tüm gözler, büyük final için Wembley Stadyumu’na çevrilmiş durumda.

Devleri deviren sürprizlerin ve heyecan dolu dramların yaşandığı bir sezonun ardından, Chelsea ile Manchester City arasında oynanacak ağır siklet final için sahne hazır.

Yaklaşan FA Cup 2026 Maçları

Tarih Maç Yer Bilet 16 Mayıs 2026 Cumartesi Final: Manchester City - Chelsea Wembley Stadyumu Bilet

FA Cup takvimi nedir?

Bu sezonun FA Cup eleme turları, Ağustos ayı başlarında başladı. Bu nedenle, turnuva toplamda dokuz aydan fazla sürüyor ve final, Mayıs ortasında Wembley Stadyumu'nda oynanacak. Kalan turların tarihleri şu şekilde:

6-9 Mart: 5. Tur

4-5 Nisan: Çeyrek finaller

25-26 Nisan: Yarı finaller

16 Mayıs: Final

FA Cup maç biletleri nasıl satın alınır

Biletleri doğrudan kulüplerin resmi sitelerinden satın almak, genellikle FA Cup biletlerini almanın en güvenli yolu olarak kabul edilir.

Erken rezervasyon çok önemlidir; sezonluk bilet sahipleri ve kayıtlı üyeler genellikle koltukları garantilemek için en iyi şansa sahiptir. FA Cup biletleri, takımın sezonluk bilet fiyatına otomatik olarak dahil edilmez, ancak sahiplere (ve kulüp üyelerine) normalde koltuklarını satın almak için öncelikli erişim süreleri verilir.

FA Cup ayrıca taraftarlara takımlarını sahada izlemek için nadir bir fırsat sunar. Taraftarların Premier League maç biletlerini elde etmesi giderek zorlaşmaktadır, bu nedenle bu kupa maçları bazıları için olası bir alternatif yol olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu yılki FA Cup yarı finalleri ve finali için biletler, eşleşmeler belli olduktan sonra ilgili kulüpler aracılığıyla da satılacaktır. Her iki takıma da bu Wembley maçları için yaklaşık 30.000 bilet tahsis edilmektedir. Wembley biletlerine her zaman yüksek talep olacaktır ve bu yıl da durum farklı olmayacaktır.

Taraftarlar, FA Cup biletlerini resmi kanallardan satın almanın yanı sıra, ikincil piyasadan da temin etme seçeneğine sahiptir. StubHub, alternatif kanallardan bilet satın almak isteyenler için önde gelen satıcılardan biridir.

FA Cup maç biletleri ne kadar?

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, turnuva ilerledikçe, final aşamalarına ulaştıkça ve Mayıs ayındaki finale yaklaştıkça FA Cup biletlerine olan talep artıyor.

2026 yarı final ve final maçlarının resmi detayları henüz onaylanmamış olsa da, geçen yılki Wembley fiyatları iyi bir referans noktası oluşturuyor ve şu şekildeydi:

Bölüm Yarı finaller Final 2. Kat Premium koltuklar 120 255 £ Kategori 1 90 175 £ Kategori 2 70 £ 125 Kategori 3 45 75 Kategori 4 30 50

65 yaş ve üstü taraftarlar, 16 yaş ve altı çocuklar ve genç yetişkinler (17-21) için indirimli fiyatlar vardı.

Biletlerin mevcut olup olmadığına dair ek bilgi için kulüplerin resmi bilet portallarını takip etmeyi unutmayın. Live Football Tickets gibi ikincil yeniden satış sitelerinde FA Cup maç biletleri şu anda 24 £'dan başlayan fiyatlarla satışta.

2026 FA Cup için hangi konaklama paketleri mevcuttur?

FA Cup yarı finalleri ve finaliyle ilgili olarak, Experiences by Wembley Stadium taraftarlara eşsiz bir maç günü deneyimi sunuyor. Bu maçlarda sadece VIP statüsüne sahip olmakla kalmayacak, aynı zamanda Carabao Cup Finali için de koltuk garantisi elde edeceksiniz.

Ayrıca konserler, NFL ve boks gibi büyük etkinliklerin biletlerine öncelikli erişim dahil olmak üzere bir dizi özel üye avantajı da bulunmaktadır. 2.730 £ ile 13.458 £ arasında değişen altı farklı üyelik seçeneği bulunmaktadır: