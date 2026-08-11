2026 F1 Grand Prix biletleri nasıl alınır: Tarihler, yaklaşan yarışlar, ağırlama seçenekleri ve daha fazlası

2026 Formula 1 sezonu artık 11 yarışlık bir şampiyona. Sezon, mart ayında Melbourne'deki Avustralya Grand Prix'si ile başladı ve aralık ayına kadar sürecek kalan etaplarla birlikte, F1 tutkunlarının Grand Prix hayallerini gerçeğe dönüştürmesi için takvimde hâlâ çok sayıda durak var.

Sezon finaline doğru ilerlerken F1 heyecanı daha da hızlanıp sertleşecek, bu yüzden GOAL olarak biletleri nereden alabileceğiniz, fiyatların ne kadar olduğu ve takvimdeki bir sonraki yarış için yerinizi en hızlı şekilde nasıl garantileyebileceğiniz dahil olmak üzere ihtiyacınız olan tüm temel bilet bilgilerini bir araya getirdik.

F1 Grand Prix 2026 takvimi nasıl?

İşte F1 2026 sezonunda kalan yarışlar:

Tarih Yarış Yer (Konum) Biletler 23 Ağustos Hollanda Grand Prix'si Circuit Zandvoort (Zandvoort) Biletler 6 Eylül İtalya Grand Prix'si Monza Circuit (Monza) Biletler 13 Eylül İspanya Grand Prix'si Madring Circuit (Madrid) Biletler 26 Eylül Azerbaycan Grand Prix'si Baku City Circuit (Bakü) Biletler 11 Ekim Singapur Grand Prix'si Marina Bay Street Circuit (Singapur) Biletler 25 Ekim Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si Circuit of the Americas (Austin) Biletler 1 Kasım Mexico City Grand Prix'si Autódromo Hermanos Rodríguez (Mexico City) Biletler 8 Kasım Sao Paulo Grand Prix'si Interlagos Circuit (Sao Paulo) Biletler 21 Kasım Las Vegas Grand Prix'si Las Vegas Strip Circuit (Paradise) Biletler 29 Kasım Katar Grand Prix'si Lusail International Circuit (Lusail) Biletler 6 Aralık Abu Dabi Grand Prix'si Emirates Yas Marina Circuit (Abu Dabi) Biletler



Not: Çin, Miami, Kanada, Britanya, Hollanda ve Singapur Grand Prix'lerinde sprint formatı uygulanıyor.

Geçen sezona göre birkaç yarış değişikliği yapıldı. İspanya Grand Prix'si Barcelona'dan Madrid'deki yeni bir cadde pistine taşınırken, Montmelo'daki Circuit de Barcelona-Catalunya artık yepyeni bir yarışa, Barcelona-Catalunya Grand Prix'sine ev sahipliği yapıyor. Barcelona'nın kazancı, Imola'nın kaybı oldu; zira Emilia Romagna Grand Prix'si, sözleşmesi yenilenmediği için takvimden çıkarıldı.

F1 Grand Prix 2026 biletleri nasıl alınır?

Taraftarlar F1 Grand Prix biletlerini çeşitli yollarla satın alabilir. Biletler, sporun resmi sitesi üzerinden doğrudan erişilebilen Formula One Ticket Portal'da satışa sunuluyor ve ayrıca pist/mekan siteleri üzerinden de alınabiliyor.

Genel giriş ve tribün biletlerinin yanı sıra, taraftarlar çok sayıda VIP veya hospitality paketi de satın alabiliyor.

Buna ek olarak, F1 taraftarları bilet bulma konusunda en iyi fırsatı sunabilecek StubHub gibi ikincil siteleri de değerlendirmek isteyebilir.

F1 Grand Prix 2026 biletleri ne kadar?

F1 bilet fiyatları, pist, konum ve seçtiğiniz erişim seviyesine göre önemli ölçüde değişiyor.

Biletler genel olarak şu kategorilerde sunuluyor:

Genel Giriş (GA): En bütçe dostu seçenek olan bu kategori, Çin Grand Prix'sinde 400 CNY'den (£43/$57) başlıyor ve Britanya Grand Prix'sinde £325'in ($430) üzerine çıkıyor. Bu biletler rezerveli koltuk içermiyor.

En bütçe dostu seçenek olan bu kategori, Çin Grand Prix'sinde 400 CNY'den (£43/$57) başlıyor ve Britanya Grand Prix'sinde £325'in ($430) üzerine çıkıyor. Bu biletler rezerveli koltuk içermiyor. Tribün Koltuğu: Rezerveli koltuklar genellikle Suzuka gibi daha uygun fiyatlı pistlerde 22.500 JPY (£106) civarında başlıyor ve Monaco Grand Prix'sinde premium manzara için 875 €'nun (£755) üzerine çıkabiliyor.

Rezerveli koltuklar genellikle Suzuka gibi daha uygun fiyatlı pistlerde 22.500 JPY (£106) civarında başlıyor ve Monaco Grand Prix'sinde premium manzara için 875 €'nun (£755) üzerine çıkabiliyor. Ana Tribün / Pit Düzlüğü: Bu premium koltuklar start/finish çizgisi ile pit yolunu görüyor ve fiyatlar ortalama £700 ($940) civarında seyrediyor.

Bu premium koltuklar start/finish çizgisi ile pit yolunu görüyor ve fiyatlar ortalama £700 ($940) civarında seyrediyor. Paddock Club & Hospitality: Her şey dahil ikram ve özel pit yolu erişimi sunan VIP paketler, genellikle yaklaşık £4000'dan ($5375) başlıyor.

Kuzey Amerika'daki ve prestijli Avrupa'daki etkinlikler, F1 takviminin en pahalı yarışları olma eğiliminde. Fiyat skalasının diğer ucunda ise Uzak Doğu ve Güney Amerika'daki yarışlar (Çin, Japonya ve Brezilya) sezonun en ucuzları arasında yer alıyor.

Ek bilgi için F1 sitesini ve çeşitli pist sitelerini, güncel bilet durumu için de StubHub gibi ikincil siteleri takip etmeyi unutmayın.

F1 hospitality paketlerine neler dahil?

Olağanüstü küresel lokasyonlarda yer alan Grand Prix pistlerindeki hospitality deneyimi, fine dining ve premium içecek seçeneklerinin yanı sıra özel lounge erişimiyle lüks bir dokunuş sunuyor.

Ayrıca F1'in perde arkasına dair bilgilerle motor sporları tutkunları için rüya gibi bir deneyim yaşayacaksınız. Özel bir gün için mükemmel bir tercih olan bu paketlerde, her Grand Prix kendine özgü deneyimler sunsa da bazı yarışlarda ortak paket içerikleri bulunuyor:

Pist Kenarı VIP

Cuma, cumartesi ve pazar günkü yarış erişimi

Pit yolu ve start/finish çizgisine premium görüş

Tüm gün açık bar

Başlangıç tabağı ve açık büfeyle gurme öğle yemeği

Hospitality lounge erişimi

Pist Kenarı Hospitality

Premium manzarayla uzman hospitality hizmeti

Yarış hafta sonu boyunca sunulan seçkin yemek seçenekleri ve köpüklü şarap

Bir F1 medya figürü veya pilotun özel katılımı

F1 yöneticileriyle soru-cevap oturumu

Özel Grid Walk deneyimi

Şampiyona kupasıyla fotoğraf fırsatı

Perde arkasına dair bilgiler için rehberli paddock erişimi

F1 2026 sezonundan ne beklenmeli?

Geçen yıl şimdiye kadarki en heyecan verici ve en dramatik F1 sezonlarından birine tanıklık ettik. Uzun süreler boyunca üstünlük kurduktan sonra Lando Norris ve Oscar Piastri'den oluşan McLaren ikilisi, yeniden yükselişe geçen Max Verstappen tarafından son sınırına kadar zorlandı ve sezon nefes kesen bir kapanış yaptı.

Lando Norris ise elbette sezonun Abu Dabi'deki son Grand Prix'sinde soğukkanlılığını korudu, üçüncü sırada bitirerek ilk F1 pilotlar şampiyonluğunu kazandı. Şimdi ilk şampiyonluk zaferinin ardından unvanını başarıyla koruyan ilk Britanyalı pilot olmaya çalışıyor.

Ancak Formula 1 dünyasında birkaç ayın yarattığı fark çok büyük. Geçen yılın üç şampiyonluk adayının hiçbiri 2026'nın ilk iki yarışında podyuma çıkamadı, hatta hiçbiri Çin Grand Prix'sini bitiremedi.

Sezon öncesi testlerdeki performanslarından beklendiği üzere, şu anda gösterinin yıldızı Mercedes. George Russell Avustralya'da pole pozisyonunu ve yarışı kazandı, 19 yaşındaki İtalyan takım arkadaşı Kimi Antonelli ise Çin'de zirveye çıktı.

Ferrari taraftarlarının da yüzü gülüyor. Şahlanan atlar ya geçen yıla göre gelişmiş görünüyor ya da yeni kural ve düzenlemelere diğerlerinden daha iyi uyum sağlıyor. İlk iki yarışın ikisinde de 3. ve 4. sırayı aldılar; Charles Leclerc Melbourne'de podyuma çıkarken Lewis Hamilton Şanghay'da üçüncü oldu.