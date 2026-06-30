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Ecuador v Peru - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Ecuador World Cup 2026 Tickets

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2026 Ekvador Dünya Kupası son dakika biletleri nasıl alınır: Tarihler, 32'li tur maç programı, fiyatlar ve daha fazlası

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Ekvator

Bu Güney Amerika ülkesinin yaz sezonundaki maçlarını izlemek için biletleri nasıl edinebilirsiniz?

Ekvador, efsanevi Estadio Azteca’da bu gece oynanacak, her şeyin belirleneceği Son 32 Turu karşılaşmasına, ülkede eşi benzeri görülmemiş bir coşku dalgası eşliğinde çıkıyor. 

Sebastián Beccacece'nin takımı, E Grubu'nda büyük bir kaçışı başardı; Fildişi Sahili'ne karşı aldığı açılış maçı yenilgisi ve Curaçao ile oynadığı sinir bozucu golsüz beraberliğin ardından La Tri, herkes tarafından yazılmıştı. 

Ancak, Nilson Angulo’nun ateşlediği ve Gonzalo Plata’nın 77. dakikadaki dramatik golüyle perçinlenen, futbol devi Almanya’ya karşı tarihi bir 2-1’lik geri dönüş zaferi, futbol dünyasını şaşkına çevirdi ve Ekvador cumhurbaşkanının ulusal bayram ilan etmesine neden oldu. 

Ekvador Dünya Kupası Biletleri BiletAl

Ekvador'un 2026 Dünya Kupası grup maçları takvimi nedir?

TarihMaç (Yerel saatle başlama saati)MekanBilet
14 Haziran PazarFildişi Sahili - Ekvador (19:00)Lincoln Financial Field (Philadelphia)1-0
20 Haziran CumartesiEkvador - Curacao (19:00)Arrowhead Stadyumu (Kansas City)0-0
25 Haziran PerşembeEkvador - Almanya (16:00)MetLife Stadyumu (East Rutherford)2-1
30 Haziran SalıMeksika - Ekvador (21:00)Meksiko Stadyumu (Meksika)Biletler
5 Temmuz, başlama saati 18:00 CSTSon 16 Turu: Meksika / Ekvador - İngiltere / Demokratik Kongo CumhuriyetiMeksiko Stadyumu (Meksika)Bilet

Ekvador 2026 Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

  • 1 Nisan'da başlayan SonDakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres konumundadır.
  • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Ekvador Dünya Kupası Biletleri Bilet Rezervasyonu

Ekvador 2026 Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

Ekvador'un 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları için biletler aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

  • Kategori 1: En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır.
  • Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.
  • Kategori 3: Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.
  • Kategori 4: En uygun fiyatlı biletler; diğer kategorilerin dışında, üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma gösterebilir. Tahmini fiyatlar aşağıda gösterilmiştir:

SahneBilet fiyat aralığı
Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç)60 - 620 dolar
Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735 $
Son 32 Turu105 $ - 750
Son 16 Turu170 $ - 980 $ 
Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 $
Yarı finaller 420 $ - 3.295 $
Final2.030 $ - 7.875 $

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman yapılacak?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.

Kuzey Amerika'da 34 gün boyunca 104 maç oynanacak. Turnuvaya ilk kez 48 takım katılacak ve üç ülke ortaklaşa ev sahipliği yapacak.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri şunlardır:

  • Kanada: Toronto ve Vancouver
  • Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey
  • Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle

2026 FIFA Dünya Kupası'nın maçları hangi stadyumlarda oynanacak?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklanmıştı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Bu şehirleri ve maçların oynanacağı stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz:

ÜlkeStadyum (Şehir)Dünya Kupası Turnuva Kapasitesi
KanadaBC Place (Vancouver) 54.000
 BMO Field (Toronto) 45.000
MeksikaEstadio Azteca (Meksiko) 83.000
 Estadio Akron (Guadalajara) 48.000
 BBVA Stadyumu (Monterrey) 53.500
Amerika Birleşik DevletleriMercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) 75.000
 Gillette Stadyumu (Boston) 65.000
 AT&T Stadyumu (Dallas) 94.000
 NRG Stadyumu, Houston 72.000
 Arrowhead Stadyumu (Kansas City) 73.000
 SoFi Stadyumu (Los Angeles) 70.000
 Hard Rock Stadyumu, Miami 65.000
 MetLife Stadyumu, New York 82.500
 Lincoln Financial Field, Philadelphia 69.000 
 Levi's Stadyumu, San Francisco 71.000 
 Lumen Field, Seattle 69.000