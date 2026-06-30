Ekvador, efsanevi Estadio Azteca’da bu gece oynanacak, her şeyin belirleneceği Son 32 Turu karşılaşmasına, ülkede eşi benzeri görülmemiş bir coşku dalgası eşliğinde çıkıyor.

Sebastián Beccacece'nin takımı, E Grubu'nda büyük bir kaçışı başardı; Fildişi Sahili'ne karşı aldığı açılış maçı yenilgisi ve Curaçao ile oynadığı sinir bozucu golsüz beraberliğin ardından La Tri, herkes tarafından yazılmıştı.

Ancak, Nilson Angulo’nun ateşlediği ve Gonzalo Plata’nın 77. dakikadaki dramatik golüyle perçinlenen, futbol devi Almanya’ya karşı tarihi bir 2-1’lik geri dönüş zaferi, futbol dünyasını şaşkına çevirdi ve Ekvador cumhurbaşkanının ulusal bayram ilan etmesine neden oldu.

Ekvador'un 2026 Dünya Kupası grup maçları takvimi nedir?

Tarih Maç (Yerel saatle başlama saati) Mekan Bilet 14 Haziran Pazar Fildişi Sahili - Ekvador (19:00) Lincoln Financial Field (Philadelphia) 1-0 20 Haziran Cumartesi Ekvador - Curacao (19:00) Arrowhead Stadyumu (Kansas City) 0-0 25 Haziran Perşembe Ekvador - Almanya (16:00) MetLife Stadyumu (East Rutherford) 2-1 30 Haziran Salı Meksika - Ekvador (21:00) Meksiko Stadyumu (Meksika) Biletler 5 Temmuz, başlama saati 18:00 CST Son 16 Turu: Meksika / Ekvador - İngiltere / Demokratik Kongo Cumhuriyeti Meksiko Stadyumu (Meksika) Bilet

Ekvador 2026 Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.

şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres konumundadır.

da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres konumundadır. Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Ekvador 2026 Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

Ekvador'un 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları için biletler aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır.

En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır. Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar. Kategori 3: Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır. Kategori 4: En uygun fiyatlı biletler; diğer kategorilerin dışında, üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma gösterebilir. Tahmini fiyatlar aşağıda gösterilmiştir:

Sahne Bilet fiyat aralığı Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç) 60 - 620 dolar Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735 $ Son 32 Turu 105 $ - 750 Son 16 Turu 170 $ - 980 $ Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 $ Yarı finaller 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman yapılacak?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.

Kuzey Amerika'da 34 gün boyunca 104 maç oynanacak. Turnuvaya ilk kez 48 takım katılacak ve üç ülke ortaklaşa ev sahipliği yapacak.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri şunlardır:

Kanada: Toronto ve Vancouver

Toronto ve Vancouver Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey

Guadalajara, Mexico City ve Monterrey Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle

2026 FIFA Dünya Kupası'nın maçları hangi stadyumlarda oynanacak?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklanmıştı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Bu şehirleri ve maçların oynanacağı stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz: