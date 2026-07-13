2026 Dünya Kupası yeniden satış biletleri nasıl alınır: FIFA Resmî Yeniden Satış, Meksika yeniden satışı, bilgiler ve daha fazlası

Kuzey Amerika'da düzenlenen turnuvanın 11 Haziran'da başlamasıyla birlikte 2026 Dünya Kupası heyecanı giderek artıyor.

Özellikle artık tüm takımlar ve maçlar da kesinleşmişken biletler hızla tükenmiş olabilir, ancak henüz biletinizi ayarlamadıysanız endişelenmeyin.

GOAL, resmi yeniden satış biletlerini satın almaya dair bilgiler ve daha fazlası dahil olmak üzere 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en güncel bilgileri sizin için derledi.

Resmi yeniden satış platformlarında gezinmek, talebin yüksek olduğu turnuva maçları için son dakika bileti bulabilmek adına sabır ve doğru zamanlamayı gerektirir. Uzaktaki taraftarlar da yeni müşteri bahis bonuslarını önceden alarak maç günü planlarını benzer şekilde optimize edebilir. Hesabınızda özel promosyon kredilerinden yararlanmak için doğrulanmış 1xbet promosyon kodumuzu kullanın.

2026 Dünya Kupası fikstür listesi: Yeniden satış biletleri nasıl alınır?

Tarih ve başlama saati Maç detayları Konum Biletler 7 Temmuz, başlama saati 12.00 EDT Son 16 Turu: Arjantin - Mısır Atlanta Stadium, ABD Bilet al 7 Temmuz, başlama saati 16.00 PDT Son 16 Turu: İsviçre - Kolombiya Vancouver Stadium, Kanada Bilet al 9 Temmuz, başlama saati 18.00 EDT Çeyrek final 1: Fransa - Fas Gillette Stadium (Boston), ABD Bilet al 10 Temmuz, başlama saati 18.00 PDT Çeyrek final 2: İspanya - Belçika SoFi Stadium (Los Angeles), ABD Bilet al 11 Temmuz, başlama saati 16.00 EDT Çeyrek final 3: Norveç - İngiltere Hard Rock Stadium (Miami), ABD Bilet al 11 Temmuz, başlama saati 18.00 CDT Çeyrek final 4: Arjantin/Mısır - İsviçre/Kolombiya Arrowhead Stadium (Kansas City), ABD Bilet al 14 Temmuz, başlama saati 19.00 CDT Yarı final 1: Fransa/Fas - İspanya/Belçika Dallas Stadium, ABD Bilet al 15 Temmuz, başlama saati 20.00 EDT Yarı final 2: Norveç/İngiltere - Arjantin/Mısır/İsviçre/Kolombiya Atlanta Stadium, ABD Bilet al 18 Temmuz, başlama saati 15.00 EDT Üçüncülük maçı: Yarı final 1'in kaybedeni - Yarı final 2'nin kaybedeni Miami Stadium, ABD Bilet al 19 Temmuz, başlama saati 15.00 EDT Dünya Kupası finali: Yarı final 1'in galibi - Yarı final 2'nin galibi New York New Jersey Stadium, ABD Bilet al

2026 Dünya Kupası yeniden satış biletleri ne kadar?

FIFA Dünya Kupası 2026 maçları için resmi maç biletleri şu kategorilere ayrılıyor:

Kategori 1: En pahalı kategori, alt tribün katmanında yer alır.

En pahalı kategori, alt tribün katmanında yer alır. Kategori 2: Kategori 1 alanlarının dışındaki üst ve alt katmanları kapsar.

Kategori 1 alanlarının dışındaki üst ve alt katmanları kapsar. Kategori 3: Ağırlıklı olarak üst katmanda, Kategori 1 ve 2'nin dışında yer alır.

Ağırlıklı olarak üst katmanda, Kategori 1 ve 2'nin dışında yer alır. Kategori 4: En uygun fiyatlı kategori, diğer kategorilerin dışındaki üst katmanda yer alır.

Fiyatlar çeşitli bilet satış/satışa sunulma aşamaları boyunca dalgalandı ve ikincil pazarların genellikle bu resmi fiyatlara bağlı kalmadığını bilmekte fayda var. İşte ikincil platformlarda karşılaşabileceğiniz yaklaşık fiyatlar:

Aşama Bilet fiyat aralığı (nominal değer) İkincil pazarda ortalama fiyat Biletler Grup aşaması (ev sahibi ülkeler hariç) $60 - $620 $150 - $950 Biletler Grup aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) $75 - $2,735 $800 - $3,800 Biletler Son 32 Turu $105 - $750 $350 - $1,400 Biletler Son 16 Turu $170 - $980 $550 - $2,000 Biletler Çeyrek finaller $275 - $1,775 $1,000 - $3,500 Biletler Yarı finaller $420 - $3,295 $1,800 - $6,200 Biletler Final $2,030 - $10,875 $4,185 - $9,805+ Biletler

Not: Bilet fiyatları dinamik fiyatlandırma ve yeniden satış talebi nedeniyle düzenli olarak dalgalanır. Sıralamalar, yazının kaleme alındığı sırada kamuya açık şekilde atıfta bulunulan en yüksek fiyatları yansıtır ve turnuva yaklaştıkça değişebilir.

2026 Dünya Kupası yeniden satış biletleri nasıl alınır?

Taraftarlar, Eylül 2025'ten bu yana FIFA sitesi üzerinden 2026 Dünya Kupası maç biletlerini satın alabiliyor.

Dünya Kupası bilet satışlarının son resmi aşaması olan Son Dakika Satış Aşaması, 1 Nisan'da başladı ve turnuvanın sonuna kadar devam edecek.

Yeniden satış seçeneklerini arıyorsanız bilmeniz gerekenler şöyle:

FIFA Yeniden Satış/Değişim Pazaryeri

Yeniden satış biletleri için resmi rezervasyon kanalı, FIFA.com/tickets üzerinden erişilebilen FIFA Yeniden Satış/Değişim Pazaryeri'dir.

İlk olarak Ekim 2025'te açılan platform, 2 Nisan'da yeniden açıldı ve her bir maçın başlama saatinden bir saat öncesine kadar açık kalacak.

FIFA Yeniden Satış Pazaryeri, Kanada, ABD ve uluslararası ikamet sahiplerine açıktır.

İkincil pazaryerleri

Üçüncü taraf satıcılar, StubHub gibi platformlar üzerinden de 2026 Dünya Kupası biletleri sunacaktır.

İkincil pazarlar mevcut olsa da bu yolla bilet satın alırken her zaman dikkatli olmakta fayda var ve fiyatlar ciddi şekilde şişirilebilir.

Ayrıca herhangi bir üçüncü taraf satıcının, bileti doğrudan FIFA hesabınıza aktarırken resmi FIFA Ticket Transfer özelliğini kullandığından emin olmanız da önemlidir.

Yeniden satıştan bilet almak isteyenler için önemli bir nokta şu: erişilebilirlik çok sınırlı olabilir ve biletler düzensiz aralıklarla ortaya çıkabilir. Yeniden satış bileti almak isteyen taraftarlar platformu sık sık kontrol etmeli, biletler ortaya çıktığında hızlı davranmalı ve ödeme bilgilerini önceden hazır bulundurmalıdır.

Mercado de Intercambio de la FIFA

Mercado de Intercambio de la FIFA (FIFA Değişim Pazaryeri), Meksika sakinlerinin 2026 Dünya Kupası biletlerini güvenli şekilde yeniden satması, satın alması veya takas etmesi için resmi platformdur.

Meksika'da yeniden satışa ilişkin özel yasal korumalar bulunduğundan sistem biraz farklı işliyor.

Ana FIFA Yeniden Satış Pazaryeri'nin aksine, Meksika pazaryerindeki biletler yalnızca nominal değer üzerinden satılabiliyor, bu nedenle satıcılar kâr amacıyla listeleme yapamıyor.

FIFA Dünya Kupası 2026 ne zaman?

FIFA Dünya Kupası 2026, 11 Haziran 2026 ile 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.

Kuzey Amerika genelinde 34 gün boyunca 104 maç oynanacak. Turnuva, ilk kez 48 takımla oynanacak ve üç ülkenin ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

FIFA Dünya Kupası 2026'nın ev sahibi şehirleri şöyle:

Kanada: Toronto ve Vancouver

Toronto ve Vancouver Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey

Guadalajara, Mexico City ve Monterrey Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle

FIFA Dünya Kupası 2026 statları hangileri?

Haziran 2022'de FIFA Dünya Kupası 2026'nın 16 ev sahibi şehri açıklandı. Bunların ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve 11'i Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyor. Aşağıda bu şehirleri ve turnuvada kullanılacak statları görebilirsiniz: