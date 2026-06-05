2026 Dünya Kupası Philadelphia Bilet Rehberi: Lincoln Financial Field, son dakika biletleri ve tam maç programı

Philadelphia, dünyadaki en sadık, sesini en çok duyuran ve en coşkulu sporseverlere sahip olmasıyla ünlüdür; bu yaz, dünyanın en büyük futbol turnuvası kapılarına dayandığında bu taraftarlar adeta coşku içinde olacaklar.

Devasa Güney Philadelphia Spor Kompleksi içinde yer alan Lincoln Financial Field, 2026 Dünya Kupası turnuvası sırasında Brezilya'nın grup maçlarından biri ve 16 turu eleme maçı da dahil olmak üzere toplam altı maça ev sahipliği yapacak.

Lincoln Financial Field, Haziran ve Temmuz aylarında Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapacak olan Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'daki 16 stadyumdan biridir. 48 takım, futbolun en büyük ödülü için mücadele edecektir.

Sponsorluk nedenleriyle, stadyum Dünya Kupası süresince "Philadelphia Stadyumu" olarak anılacak.

İster bir maça gitmeyi planlıyor olun, ister sadece şehirdeyken stadyumu keşfetmek istiyor olun, GOAL size sorunsuz ve unutulmaz bir deneyim için bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

2026 Dünya Kupası'nın hangi maçları Lincoln Financial Field'da oynanacak?

Tarih Maç Mekan/Yer Biletler 14 Haziran Pazar Fildişi Sahili - Ekvador (19:00 ET) Lincoln Financial Field (Philadelphia) Bilet 19 Haziran Cuma Brezilya - Haiti (20:30 ET) Lincoln Financial Field (Philadelphia) Bilet 22 Haziran Pazartesi Fransa - Irak (17:00 ET) Lincoln Financial Field (Philadelphia) Bilet 25 Haziran Perşembe Curaçao - Fildişi Sahili (16:00 ET) Lincoln Financial Field (Philadelphia) Bilet 27 Haziran Cumartesi Hırvatistan - Gana (17:00 ET) Lincoln Financial Field (Philadelphia) Bilet 4 Temmuz Cumartesi Son 16 Turu: TBC - TBC (17:00 ET) Lincoln Financial Field (Philadelphia) Bilet

Lincoln Financial Field, 2026 FIFA Dünya Kupası sırasında toplam altı maça ev sahipliği yapacak. Bunlar arasında beş grup aşaması maçı ve Son 16 turu eleme aşamasında bir maç yer alıyor.

2003 yılında açılan Philadelphia stadyumu, her ne kadar öncelikle NFL ve üniversite futbolu maçları için kullanılsa da, bir dizi başka spor ve eğlence etkinliğine de ev sahipliği yapmıştır. The Linc, birçok uluslararası futbol maçının yanı sıra dünyanın en büyük futbol kulüplerinin katıldığı sayısız dostluk maçına da sahne olmuş ve 2024 yılında WrestleMania XL için kapılarını ardına kadar açmıştır.

Lincoln Financial Field'da Philadelphia Dünya Kupası Biletleri Nasıl Satın Alınır

Bugün itibariyle, büyük resmi Dünya Kupası bilet çekilişleri (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda birincil biletlerin mevcudiyeti artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerin aksine, bunlar gerçek zamanlı işlemlerdir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

Lincoln Financial Field genel bakış

Dünya Kupası Kapasitesi 69.000 Açılış yılı 2003 Düzenli Takımlar Philadelphia Eagles (NFL), Temple Owls futbol takımı (NCAA) Adres 1020 Pattison Avenue, Philadelphia, Pennsylvania, 19148 Bilet Bilet

Lincoln Financial Field Dünya Kupası koltuk planı nedir?

Lincoln Financial Field Dünya Kupası koltuk planı, standart bir futbol düzenini kullanır ve aşağıdaki gibi dört FIFA bilet kategorisine ayrılmıştır:

Kategori 1 (Premium) : Bu koltuklar, saha kenarları boyunca alt tribünde (100. kat) ve orta saha alt bölümlerinde yer alan, sahaya en yakın mesafeyi sunan ve en çok rağbet gören koltuklardır.

Kategori 2 (Orta Kat) : Bu kat, 200. seviyedeki üst yan saha bölümlerini, köşe kulüp alanlarını ve kalelerin hemen arkasında bulunan seçkin asma kat bölümlerini içerir.

Kategori 3 (Üst Köşeler/Uç Çizgileri) : Bu koltuklar, 200. seviyedeki köşe bölümlerini ve kalelerin hemen arkasındaki üst kat sıralarını kapsar ve oyunun gidişatını geniş ve taktiksel bir bakış açısıyla izleme imkanı sunar.

Kategori 4 (Ekonomik Koltuklar) : Genellikle üst kat köşelerinin ve uç bölgelerinin en üst sıraları için ayrılır ve en uygun fiyatlı giriş seçeneğini sunar.

Lincoln Financial Field'ın Tarihi

Lincoln Financial Field 2003 yılında açılmıştır ve o zamandan beri NFL'nin Philadelphia Eagles takımına ve üniversite futbolunda ün salmış Temple Owls takımına ev sahipliği yapmaktadır.

Ancak, Lincoln Financial Field'ın 2026 Dünya Kupası sırasında altı maça ev sahipliği yapması şaşırtıcı değildir, çünkü burası ünlü bir futbol mekanı haline gelmiştir. Aslında, stadyumun Ağustos 2003'teki açılış etkinliği, Manchester United ile Barcelona arasında oynanan bir sezon öncesi dostluk maçıydı.

2003 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda maçlara ev sahipliği yapmanın yanı sıra, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın birçok maçı da Philadelphia'daki bu stadyumda oynanmıştır.

Lincoln Financial Field'da hangi takımlar oynuyor?

Lincoln Financial Field, şu anda NFL'de ün salmış Philadelphia Eagles ve NCAA'nın Temple Owls takımlarına ev sahipliği yapmaktadır.

Takım Lig Philadelphia Eagles NFL Temple Owls NCAAF

Lincoln Financial Field'a nasıl gidilir

Toplu taşıma

Altı Dünya Kupası maçından herhangi birine gitmek için Lincoln Financial Field'a toplu taşıma ile gidecekseniz, en çok tavsiye edilen yöntem SEPTA Broad Street Line'dır. SEPTA, stadyum bölgesine doğrudan giden yüksek sıklıkta 'Sports Express' trenleri işletecektir. NRG Station, BSL'nin güneyindeki son durağıdır ve stadyuma kısa bir yürüyüş mesafesindedir.

Stadyuma ulaşım için standart ücret 2,90 $'dır. Turnikelerde herhangi bir temassız kredi/banka kartı, telefon veya saatinizi sorunsuz bir şekilde okutabilirsiniz. Ancak, maç sonrası ayrılışlar için Philadelphia, kalabalığı verimli bir şekilde dağıtmak amacıyla her Dünya Kupası maçından sonra Broad Street Line ile eve dönüş yolculuklarını ücretsiz olarak sunmaktadır.

Araba ile

Dünya Kupası sırasında Lincoln Financial Field'a araba ile ulaşmak için, resmi bir FIFA park kartı önceden rezervasyon yaptırmanız ve I-95 ve I-76 koridorlarında ciddi trafik sıkışıklığına hazırlıklı olmanız gerekir. Stadyum otoparklarında araçla giriş izni satılmadığından ve çevredeki yerleşim bölgelerinde izin belgesi olmayan araçların çekilmesi konusunda sıkı bir uygulama olduğundan, önceden satın alınmış bir park kartı olmadan araba ile gelmeniz kesinlikle tavsiye edilmez.

Lincoln Financial Field için rehberli turlar

Resmi FIFA 2026 Dünya Kupası Stadyum Turları, Lincoln Financial Field’daki tüm rehberli turları yönetmektedir. Bu, FIFA’nın önde gelen NFL stadyumlarının nasıl küresel futbol sahnelerine dönüştürüldüğünü sergilemek amacıyla ilk kez sahne arkasına erişim izni verdiği anlamına gelmektedir.

TickPick Landing, yeniden tasarlanan soyunma odaları, takım tüneli, maç sonrası röportaj odası ve yeni döşenen hibrit çimin hemen yanındaki saha kenarı gezdirileceksiniz.

Bu özel turnuva turları genellikle 2 Temmuz'a kadar devam eder (ancak Dünya Kupası maç günlerinde mevcut değildir) ve fiyatları yaklaşık 55 dolardan başlar. Turun yaklaşık 60-90 dakika sürmesini bekleyebilirsiniz.

Lincoln Financial Field yakınında yemek ve içecek mekanları

Stadyuma yakın olan Stateside Live!, 4,4 dönümlük devasa bir eğlence bölgesidir ve Victory Beer Hall, NBC Sports Arena (32 fitlik bir HDTV'ye sahip) ve Geno’s Steaks gibi yerel yemek büfeleri dahil olmak üzere tek çatı altında birçok mekanı barındırır. Burada yemek, içecek ve canlı eğlence içeren resmi Philadelphia Soccer 2026 Maç Günü Paketleri sunulmaktadır.

Lincoln Financial Field'a yürüme mesafesindeki bir başka mekan ise Sports & Social Philly'dir. Live! Casino & Hotel'in içinde yer alan bu birinci sınıf lounge, tam oturma düzeninde yemek ve 16 metrelik dev bir LED ekran ile 24 adet ek televizyonun oluşturduğu heyecan verici bir atmosfer sunar.

Biraz daha uzak bir yer arayanlar, Chickie's & Pete's'i deneyebilirler. Bu ikonik South Philly spor barı, zengin peynir sosuyla servis edilen özel Crabfries'iyle efsanedir. Çok büyüktür, iki büyük bara sahiptir ve önemli etkinlik günlerinde stadyum kapılarına düzenli olarak özel servis hizmeti sunar.



