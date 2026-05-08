Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
FIFA World Cup 2026 Venues - New York New Jersey StadiumGetty Images Sport
Book World Cup 2026 Parking

Çeviri:

2026 Dünya Kupası Otopark ve Ulaşım Rehberi: Park Yasağı Bölgelerinden Resmi FIFA Otoparklarına

SHOPPING
Tickets
Dünya Kupası

GOAL, 2026 Dünya Kupası'na ilişkin ulaşım sorularınızın tüm yanıtlarını sunuyor

2026 Dünya Kupası maç biletleriniz onaylandıktan sonra, maç günü programınızı planlamaya başlamanız gerekecek. Elbette, Dünya Kupası deneyiminizi en iyi şekilde yaşayabilmek için stadyuma nasıl sorunsuz ve stressiz bir şekilde gidip geleceğiniz, en önemli faktörlerden biri olacaktır.

Kuzey Amerika'ya yayılmış 16 Dünya Kupası ev sahibi şehrin her birinde kendine özgü ulaşım sistemleri mevcuttur ve bu özel gününüzün gereksiz komplikasyonlar olmadan geçmesi için hazırlık yapmak hayati önem taşıyacaktır.

GOAL, çeşitli lokasyonlarda kullanılacak en iyi ulaşım araçları da dahil olmak üzere, 2026 Dünya Kupası ile ilgili en güncel ulaşım bilgilerini sizlere sunsun.

Resmi FIFA 2026 Dünya KupasıOtoparkı ŞimdiRezervasyon Yapın

Dünya Kupası Otopark ve Ulaşım: Genel Bakış

Ev Sahibi Şehir / StadyumOtopark Ücreti (Maç Günü)Başlıca Toplu TaşımaToplu Taşıma Ücreti (Gidiş-Dönüş)
New York/NJ (MetLife)Stadyumda otopark yokNJ Transit (Tren)105,00 $ (Üst sınır)
Los Angeles (SoFi)300,00LA Metro + Servis3,50
Miami (Hard Rock)175,00 $ - 250,00Brightline / Servis Otobüsü20,00 $+ / Ücretsiz
Boston (Gillette)175,00MBTA Banliyö Treni80,00
Dallas (AT&T)125,00 $ - 175,00TRE + Servis Otobüsü12,00
Philadelphia (Lincoln)115,00 $ - 125,00Broad Street Hattı0,00 $ (Maç Sonrası Ücretsiz)
Kansas City (Arrowhead)75,00 $ - 125,00Stadyum Servisi15,00
Houston (NRG)99,00 $ - 125,00METRORail Kırmızı Hat2,50
Atlanta (Mercedes-Benz)99,00MARTA5,00
Seattle (Lumen Field)125,00 $+Link Hafif Raylı Sistem6,50
San Francisco (Levi's)125,00 $+VTA Hafif Raylı Sistem / BART15,00 $ - 25,00
Toronto (BMO Field)80,00 $+ (Sınırlı)GO Transit / TTC7,00 $ - 15,00
Vancouver (BC Place)75,00 $+ (Sınırlı)SkyTrain6,50 $ - 10,00
Meksiko (Azteca)DeğişkenMetro / Hafif Raylı Sistem10 Peso (0,60 $)

2026 Dünya Kupası stadyumlarında hangi otopark seçenekleri mevcut?

16 Dünya Kupası stadyumunun tümünde tesis içi park yeri son derece sınırlıdır ve güvenlik çemberinde geri çevrilmemek için bu konuya özen gösterilmelidir.

Park Yasağı Bölgesi: MetLife Stadyumu

MetLife Stadyumu'ndaki maçlar için (19 Temmuz'daki final dahil), stadyumda seyirci park yeri bulunmamaktadır. 

Meadowlands'a arabayla gelen taraftarlar, maç başına ücretin 225 dolara çıktığı American Dream Mall'da tesis dışı park yerleri ayırtmalı veya resmi park-and-ride servislerini kullanmalıdır.

JustPark Üzerinden Resmi Rezervasyon

Tüm park yerleri JustPark üzerinden önceden satın alınmalıdıhttps://go.skimresources.com?id=211948X1692227&xs=1&xcust=goal-tat&url=https%3A%2F%2Fwww.justpark.com%2Fus%2Fevent-parking%2Ffifa-world-cup-2026rk adresinden önceden satın alınmalıdır. 

Stadyum girişlerinde yerinde ödeme kabul edilmeyecektir. 

Çoğu bilet, dalgalar halinde tahsis edilmektedir. Maçın başlamasından 7–10 gün önce, size özel koltuk numaranızı ve dijital izninizi e-posta yoluyla alacaksınız.

Sıkı Uygunluk Kuralları

  • Sadece Bilet Sahipleri: Otopark, maç izleyicileriyle sınırlıdır. Stadyum otoparkına girmek için genellikle mobil maç biletinizi göstermeniz gerekmektedir.
  • E-posta Eşleştirme: JustPark için, resmi FIFA bilet hesabınızla bağlantılı olan e-posta adresini kullanmanızgerekir. Tutarsızlıklar, rezervasyonunuzun otomatik olarak işaretlenmesine veya iptal edilmesine neden olabilir.
  • Fiyatlandırma: Bazı yerler 75 $ olarak kalırken, önemli maçlar için ortalama fiyatlar araç başına 175 $'a yükselmiştir.

Stadyumlara göre 2026 Dünya Kupası için tahmini otopark ücretleri aşağıdaki gibidir:

StadyumŞehirFiyat (yaklaşık)
MetLife Stadyumu New York/NJ Stadyumda otopark yok
SoFi Stadyumu Los Angeles 250 - 300 dolar
Gillette Stadyumu Boston 175
Hard Rock Stadyumu Miami 175 $ - 200 
Lincoln Financial Field Philadelphia 115 $ - 125 $ 
AT&T Stadyumu Dallas 75 $ - 125 $ 
Arrowhead StadyumuKansas City 75 $ - 100 
NRG Stadyumu Houston 99 $ - 125 $ 
Mercedes-Benz Stadyumu Atlanta 99 
Lumen Field Seattle125 $+ 
Levi's Stadyumu San Francisco 125 $+


Not: Kanada ve Meksika’daki maç mekanlarının (Toronto, Vancouver, Mexico City, Guadalajara, Monterrey) otopark ücretleri henüz resmi portalda tam olarak listelenmemiştir; ancak bu ücretlerin de yüksek talep gören benzer “değişken fiyatlandırma” modellerini izleyeceği tahmin edilmektedir.

Turnuva grup aşamalarından eleme turlarına ilerledikçe otopark ücretlerinin artması beklenmektedir.

2026 Dünya Kupası sırasında toplu taşıma nasıl kullanılır?

Bazı Dünya Kupası seyircileri araba kullanıp park etmeyi tercih edecek olsa da, ev sahibi şehirlerin çoğu toplu taşıma veya servis hizmetlerini öneren "arabasız" planları teşvik etmektedir. 

Toplu Taşıma Tasarrufları ve Teşvikler

Bazı şehirler teşvikler sunarken, diğerleri ödeme sistemlerini sadeleştirmiştir. Seattle'da taraftarlar, tüm bölgesel toplu taşıma araçlarını kapsayan 18 dolarlık özel bir Dünya Kupası 3 Günlük Bilet satın alabilirler. 

Atlanta'da (MARTA ile 5 dolar) ve Los Angeles'ta (LA Metro ile 3,50 dolar) bütçeye uygun gidiş-dönüş biletler hala mevcut.

Önemli Fiyatlandırma ve Kapasite Sınırları

Yüksek talep ek ücretlerine hazırlıklı olun. Son zamanlarda yaşanan fiyat düşüşünün ardından, MetLife Stadyumu'na NJ Transit gidiş-dönüş biletleri artık 105 dolar (150 dolardan düşürüldü). 

Bu biletler maç başına 40.000 adetle sınırlıdır, NJ Transit uygulaması üzerinden önceden satın alınması gerekir ve dönüş yolculuğu için zorunlu fiziksel bileklik içerir. Miami'de, Hard Rock Stadyumu'ndaki otopark ücreti önemli maçlar için 249,99 dolara kadar çıkmıştır.

Maç Günü İçin Gerekli Lojistik Bilgiler

  • Son Kilometre Yürüyüşü: SoFi ve AT&T gibi stadyumlardaki araç paylaşım noktaları kısıtlı bölgelerdedir ve genellikle giriş kapılarına 20–30 dakikalık bir yürüyüş gerektirir. Maç günlerinde stadyuma doğrudan araçla bırakma yasaktır.
  • Kuyrukları Atlayın: TAP (LA), Breeze (Atlanta) veya myORCA (Seattle/Sound Transit) gibi dijital ulaşım kartlarını veya uygulamalarını önceden yükleyerek bilet makinesi kuyruklarından kaçının.

2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak şehirlerin başlıca ulaşım araçları ve ücretlerine ilişkin örnekler aşağıda gösterilmiştir:

StadyumŞehirUlaşım AraçlarıFiyat
MetLife Stadyumu New York/NJ NJ Transit Tren / Servis Otobüsü 150 $ / 80
Gillette Stadyumu Boston Maç Günü Özel Treni / Ev Sahibi Topluluğu Otobüsü 80 $ / 95
Lincoln Financial Field PhiladelphiaBroad Street Hattı Maç öncesi 2,90 $, maç sonrası ücretsiz)
AT&T Stadyumu DallasTRE + Servis Otobüsü 6 $ (servis otobüsü ücretsiz)
Arrowhead Stadyumu Kansas City Stadyum Servis Otobüsü 15
Hard Rock Stadyumu Miami Brightline Treni / Servis Otobüsü 20,40 $+ / Ücretsiz
Levi's Stadyumu San Francisco VTA Hafif Raylı Sistem / BART 11 $ - 22
SoFi Stadyumu Los Angeles LA Metro 3,50
Mercedes-Benz Stadyumu Atlanta MARTA 5
NRG Stadyumu Houston MetroRail Kırmızı Hat 3
Lumen Field Seattle Link Hafif Raylı Sistem / Sounder 3,25 $ - 5,75
Toronto BMO Field TTC / GO Transit 3,30 $'dan
Vancouver BC Place SkyTrain 3,20 $'dan başlayan fiyatlarla
Meksiko Şehirleri Çeşitli Metro / Yerel Otobüs 5 peso (0,30 $)

Uber ve Lyft (ABD/Kanada) veya DiDi (Meksika) gibi uygulamalar, taksi veya araç paylaşımı kullanmak isteyenler için belirli yerlerde kullanılabilir olacaktır. 

Ancak, maçlardan hemen önce ve sonra fiyatların ani artış gösterebileceğini ve bazı stadyumlarda araç indirme/bindirme alanlarının kısıtlı olacağını unutmamalısınız.

2026 Dünya Kupası maç biletlerini son dakikada nasıl satın alabilirim?

  • SonDakika Satış Aşaması, 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve anında onaylanmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.
  • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine de bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 FIFA Dünya Kupası Biletleri Şimdi Rezervasyon Yapın

2026 FIFA Dünya Kupası nerede düzenlenecek?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran'dan 19 Temmuz'a kadar Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek. 

Kuzey Amerika genelinde 39 gün boyunca 104 maç oynanacak. Aşağıda maçların düzenleneceği şehirleri ve stadyumları inceleyebilirsiniz:

ÜlkeStadyum (Şehir)Kapasite
KanadaBC Place (Vancouver) 48.821 
 BMO Field (Toronto) 45.000 
MeksikaEstadio Azteca (Meksiko) 83.000
 Estadio Akron (Guadalajara) 44.330 
 BBVA Stadyumu (Monterrey) 50.113 
Amerika Birleşik DevletleriMercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) 67.382 
 Gillette Stadyumu (Foxborough) 63.815 
 AT&T Stadyumu (Dallas) 70.122 
 NRG Stadyumu (Houston)68.311 
 Arrowhead Stadyumu (Kansas City) 67.513 
 SoFi Stadyumu (Inglewood)69.650 
 Hard Rock Stadyumu (Miami)64.091 
 MetLife Stadyumu (East Rutherford)78.576 
 Lincoln Financial Field (Philadelphia)65.827 
 Levi's Stadyumu (San Francisco)69.391 
 Lumen Field (Seattle)65.123

2026 Dünya Kupası'nın stadyum bazında maç programı nedir?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde).

YerTarihMaç (başlama saati)Bilet
Toronto, Kanada (BMO Field)12 HaziranB Grubu: Kanada - Bosna Hersek (15:00 ET)Bilet
 17 HaziranL Grubu: Gana - Panama (19:00 ET)Bilet
 20 HaziranE Grubu: Almanya - Fildişi Sahili (16:00 ET)Bilet
 23 HaziranL Grubu: Panama - Hırvatistan (19:00 ET)Bilet
 26 HaziranGrup I: Senegal - Irak (15:00 ET)Bilet
 2 TemmuzSon 32 Turu: K Grubu ikincisi - L Grubu ikincisi (19:00 ET)Bilet
Vancouver, Kanada (BC Place)13 HaziranD Grubu: Avustralya - Türkiye (21:00 PT)Bilet
 18 HaziranB Grubu: Kanada - Katar (15:00 PT)Bilet
 21 HaziranG Grubu: Yeni Zelanda - Mısır (18:00 PT)Bilet
 24 HaziranB Grubu: İsviçre - Kanada (12:00 PT)Bilet
 26 HaziranG Grubu: Yeni Zelanda - Belçika (20:00 PT)Bilet
 2 TemmuzSon 32 Turu: B Grubu birincisi - E/F/G/I/J Grupları üçüncüsü (20:00 PT)Bilet
 7 TemmuzSon 16 Turu: Maç 85 galibi - Maç 87 galibi (13:00 PT)Biletler
Guadalajara, Meksika (Estadio Akron)11 HaziranA Grubu: Güney Kore - Çekya (20:00 CST)Bilet
 18 HaziranA Grubu: Meksika - Güney Kore (19:00 CST)Bilet
 23 HaziranK Grubu: Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti (20:00 CST)Bilet
 26 HaziranH Grubu: Uruguay - İspanya (18:00 CST)Bilet
Meksiko, Meksika (Estadio Banorte)11 HaziranA Grubu: Meksika - Güney Afrika (13:00 CST)Bilet
 17 HaziranK Grubu: Özbekistan - Kolombiya (20:00 CST)Bilet
 24 HaziranA Grubu: Çekya - Meksika (19:00 CST)Bilet
 30 HaziranSon 32 Turu: A Grubu birincisi - C/E/F/H/I Grupları üçüncüsü (19:00 CST)Biletler
 5 TemmuzSon 16 Turu: Maç 79 galibi - Maç 80 galibi (18:00 CST)Bilet
Monterrey, Meksika (Estadio BBVA)14 HaziranF Grubu: İsveç - Tunus (20:00 CT)Bilet
 20 HaziranF Grubu: Tunus - Japonya (22:00 CT)Bilet
 24 HaziranA Grubu: Güney Afrika - Güney Kore (19:00 CT)Bilet
 29 HaziranSon 32 Turu: F Grubu birincisi - C Grubu ikincisi (19:00 CT)Bilet
Atlanta, ABD (Mercedes-Benz Stadyumu)15 HaziranH Grubu: İspanya - Yeşil Burun Adaları (12:00 ET)Bilet
 18 HaziranA Grubu: UEFA D Grubu Birincisi - Güney Afrika (12:00 ET)Bilet
 21 HaziranH Grubu: İspanya - Suudi Arabistan (12:00 ET)Bilet
 24 HaziranC Grubu: Fas - Haiti (18:00 ET)Bilet
 27 HaziranK Grubu: Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Özbekistan (19:30 ET)Bilet
 1 TemmuzSon 32 Turu: L Grubu birincileri - E/H/I/J/K Grupları üçüncüler (12:00 ET)Bilet
 7 TemmuzSon 16 Turu: Maç 86 galibi - Maç 88 galibi (12:00 ET)Biletler
 15 TemmuzYarı finaller: Maç 99 galibi - Maç 100 galibi (15:00 ET)Bilet
Foxborough, ABD (Gillette Stadyumu)13 HaziranC Grubu: Haiti - İskoçya (21:00 ET)Bilet
 16 HaziranGrup I: FIFA Play-Off 2 Galibi - Norveç (18:00 ET)Bilet
 19 HaziranC Grubu: İskoçya - Fas (18:00 ET)Bilet
 23 HaziranL Grubu: İngiltere - Gana (16:00 ET)Bilet
 26 HaziranGrup I: Norveç - Fransa (15:00 ET)Bilet
 29 HaziranSon 32 Turu: E Grubu birincisi - A/B/C/D/F Grupları üçüncüsü (16:30 ET)Bilet
 9 TemmuzÇeyrek finaller: 89. maçın galibi - 90. maçın galibi (16:00 ET)Bilet
Arlington, ABD (AT&T Stadyumu)14 HaziranF Grubu: Hollanda - Japonya (15:00 CDT)Bilet
 17 HaziranL Grubu: İngiltere - Hırvatistan (15:00 CDT)Bilet
 22 HaziranJ Grubu: Arjantin - Avusturya (12:00 CDT)Bilet
 25 HaziranF Grubu: Japonya - İsveç (18:00 CDT)Bilet
 27 HaziranJ Grubu: Ürdün - Arjantin (21:00 CDT)Bilet
 30 HaziranSon 32 Turu: E Grubu ikincisi - I Grubu ikincisi (12:00 CDT)Bilet
 3 Temmuz32'li Tur: D Grubu ikincisi - G Grubu ikincisi (13:00 CDT)Bilet
 6 TemmuzSon 16 Turu: Maç 83 galibi - Maç 84 galibi (14:00 CDT)Bilet
 14 TemmuzYarı finaller: Maç 97 galibi - Maç 98 galibi (14:00 CDT)Bilet
Houston, ABD (NRG Stadyumu)14 HaziranE Grubu: Almanya - Curacao (12:00 CDT)Bilet
 17 HaziranK Grubu: Portekiz - DR Kongo (12:00 CDT)Bilet
 20 HaziranA Grubu: Hollanda - İsveç (12:00 CDT)Bilet
 23 HaziranK Grubu: Portekiz - Özbekistan (12:00 CDT)Bilet
 26 HaziranH Grubu: Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan (19:00 CDT)Bilet
 29 HaziranSon 32 Turu: C Grubu birincisi - F Grubu ikincisi (12:00 CDT)Biletler
 4 TemmuzSon 16 Turu: Maç 73 galibi - Maç 75 galibi (12:00 CDT)Bilet
Kansas City, ABD (Arrowhead Stadyumu)16 HaziranJ Grubu: Arjantin - Cezayir (19:00 CT)Bilet
 20 HaziranE Grubu: Ekvador - Curacao (18:00 CT)Bilet
 25 HaziranF Grubu: Tunus - Hollanda (17:00 CT)Bilet
 27 HaziranJ Grubu: Cezayir - Avusturya (20:00 CT)Bilet
 3 TemmuzSon 32 Turu: K Grubu birincisi - D/E/I/J/L Grupları üçüncüsü (19:30 CT)Biletler
 11 TemmuzÇeyrek finaller: 95. maçın galibi - 96. maçın galibi (19:00 CT)Bilet
Los Angeles, ABD (SoFi Stadyumu)12 HaziranD Grubu: ABD - Paraguay (18:00 PT)Bilet
 15 HaziranG Grubu: İran - Yeni Zelanda (18:00 PT)Bilet
 18 HaziranB Grubu: İsviçre - Bosna-Hersek (12:00 PT)Bilet
 21 HaziranG Grubu: Belçika - İran (12:00 PT)Bilet
 25 HaziranD Grubu: Türkiye - ABD (19:00 PT)Bilet
 28 HaziranSon 32 Turu: A Grubu ikincisi - B Grubu ikincisi (12:00 PT)Bilet
 2 Temmuz32'li Tur: H Grubu birincisi - J Grubu ikincisi (12:00 PT)Bilet
 10 TemmuzÇeyrek finaller: 93. maçın galibi - 94. maçın galibi (12:00 PT)Bilet
Miami, ABD (Hard Rock Stadyumu)15 HaziranH Grubu: Suudi Arabistan - Uruguay (18:00 ET)Bilet
 21 HaziranH Grubu: Uruguay - Yeşil Burun Adaları (18:00 ET)Bilet
 24 HaziranC Grubu: İskoçya - Brezilya (18:00 ET)Bilet
 27 HaziranK Grubu: Kolombiya - Portekiz (19:30 ET)Bilet
 3 TemmuzSon 16 Turu: J Grubu birincisi - H Grubu ikincisi (18:00 ET)Bilet
 11 TemmuzÇeyrek finaller: 91. maçın galibi - 92. maçın galibi (17:00 ET)Bilet
 18 TemmuzÜçüncülük maçı: Maç 101'in kaybedeni - Maç 102'nin kaybedeni (17:00 ET)Bilet
New Jersey, ABD (MetLife Stadyumu)13 HaziranC Grubu: Brezilya - Fas (18:00 ET)Bilet
 16 HaziranGrup I: Fransa - Senegal (15:00 ET)Bilet
 22 HaziranGrup I: Norveç - Senegal (20:00 ET)Bilet
 25 HaziranE Grubu: Ekvador - Almanya (16:00 ET)Bilet
 27 HaziranL Grubu: Panama - İngiltere (17:00 ET)Bilet
 30 HaziranSon 32 Turu: Grup I birincileri - Grup C/D/F/G/H üçüncüsü (17:00 ET)Bilet
 5 TemmuzSon 16 Turu: Maç 76 galibi - Maç 78 galibi (16:00 ET)Bilet
 19 TemmuzFinal: Maç 101 galibi - Maç 102 galibi (15:00 ET)Bilet
Philadelphia, ABD (Lincoln Financial Field)14 HaziranE Grubu: Fildişi Sahili - Ekvador (19:00 ET)Bilet
 19 HaziranC Grubu: Brezilya - Haiti (21:00 ET)Bilet
 22 HaziranGrup I: Fransa - Irak (17:00 ET)Bilet
 25 HaziranE Grubu: Curacao - Fildişi Sahili (16:00 ET)Bilet
 27 HaziranL Grubu: Hırvatistan - Gana (17:00 ET)Bilet
 4 TemmuzSon 16 Turu: Maç 74 galibi - Maç 77 galibi (17:00 ET)Bilet
Santa Clara, ABD (Levi's Stadyumu)13 HaziranB Grubu: Katar - İsviçre (12:00 PT)Bilet
 16 HaziranJ Grubu: Avusturya - Ürdün (21:00 PT)Bilet
 19 HaziranD Grubu: Türkiye - Paraguay (21:00 PT)Bilet
 22 HaziranJ Grubu: Ürdün - Cezayir (20:00 PT)Bilet
 25 HaziranD Grubu: Paraguay - Avustralya (19:00 PT)Bilet
 1 TemmuzSon 32 Turu: D Grubu birincisi - B/E/F/I/J Grupları üçüncüsü (17:00 PT)Bilet
Seattle, ABD (Lumen Field)15 HaziranG Grubu: Belçika - Mısır (12:00 PT)Bilet
 19 HaziranD Grubu: ABD - Avustralya (12:00 PT)Bilet
 24 HaziranB Grubu: Bosna-Hersek - Katar (12:00 PT)Bilet
 26 HaziranG Grubu: Mısır - İran (20:00 PT)Bilet
 1 TemmuzSon 32 Turu: G Grubu birincisi - A/E/H/I/J Grupları üçüncüsü (13:00 PT)Bilet
 6 TemmuzSon 16 Turu: Maç 81 galibi - Maç 82 galibi (17:00 PT)Bilet