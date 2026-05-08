2026 Dünya Kupası maç biletleriniz onaylandıktan sonra, maç günü programınızı planlamaya başlamanız gerekecek. Elbette, Dünya Kupası deneyiminizi en iyi şekilde yaşayabilmek için stadyuma nasıl sorunsuz ve stressiz bir şekilde gidip geleceğiniz, en önemli faktörlerden biri olacaktır.
Kuzey Amerika'ya yayılmış 16 Dünya Kupası ev sahibi şehrin her birinde kendine özgü ulaşım sistemleri mevcuttur ve bu özel gününüzün gereksiz komplikasyonlar olmadan geçmesi için hazırlık yapmak hayati önem taşıyacaktır.
GOAL, çeşitli lokasyonlarda kullanılacak en iyi ulaşım araçları da dahil olmak üzere, 2026 Dünya Kupası ile ilgili en güncel ulaşım bilgilerini sizlere sunsun.
Dünya Kupası Otopark ve Ulaşım: Genel Bakış
|Ev Sahibi Şehir / Stadyum
|Otopark Ücreti (Maç Günü)
|Başlıca Toplu Taşıma
|Toplu Taşıma Ücreti (Gidiş-Dönüş)
|New York/NJ (MetLife)
|Stadyumda otopark yok
|NJ Transit (Tren)
|105,00 $ (Üst sınır)
|Los Angeles (SoFi)
|300,00
|LA Metro + Servis
|3,50
|Miami (Hard Rock)
|175,00 $ - 250,00
|Brightline / Servis Otobüsü
|20,00 $+ / Ücretsiz
|Boston (Gillette)
|175,00
|MBTA Banliyö Treni
|80,00
|Dallas (AT&T)
|125,00 $ - 175,00
|TRE + Servis Otobüsü
|12,00
|Philadelphia (Lincoln)
|115,00 $ - 125,00
|Broad Street Hattı
|0,00 $ (Maç Sonrası Ücretsiz)
|Kansas City (Arrowhead)
|75,00 $ - 125,00
|Stadyum Servisi
|15,00
|Houston (NRG)
|99,00 $ - 125,00
|METRORail Kırmızı Hat
|2,50
|Atlanta (Mercedes-Benz)
|99,00
|MARTA
|5,00
|Seattle (Lumen Field)
|125,00 $+
|Link Hafif Raylı Sistem
|6,50
|San Francisco (Levi's)
|125,00 $+
|VTA Hafif Raylı Sistem / BART
|15,00 $ - 25,00
|Toronto (BMO Field)
|80,00 $+ (Sınırlı)
|GO Transit / TTC
|7,00 $ - 15,00
|Vancouver (BC Place)
|75,00 $+ (Sınırlı)
|SkyTrain
|6,50 $ - 10,00
|Meksiko (Azteca)
|Değişken
|Metro / Hafif Raylı Sistem
|10 Peso (0,60 $)
2026 Dünya Kupası stadyumlarında hangi otopark seçenekleri mevcut?
16 Dünya Kupası stadyumunun tümünde tesis içi park yeri son derece sınırlıdır ve güvenlik çemberinde geri çevrilmemek için bu konuya özen gösterilmelidir.
Park Yasağı Bölgesi: MetLife Stadyumu
MetLife Stadyumu'ndaki maçlar için (19 Temmuz'daki final dahil), stadyumda seyirci park yeri bulunmamaktadır.
Meadowlands'a arabayla gelen taraftarlar, maç başına ücretin 225 dolara çıktığı American Dream Mall'da tesis dışı park yerleri ayırtmalı veya resmi park-and-ride servislerini kullanmalıdır.
JustPark Üzerinden Resmi Rezervasyon
Tüm park yerleri JustPark üzerinden önceden satın alınmalıdıhttps://go.skimresources.com?id=211948X1692227&xs=1&xcust=goal-tat&url=https%3A%2F%2Fwww.justpark.com%2Fus%2Fevent-parking%2Ffifa-world-cup-2026rk adresinden önceden satın alınmalıdır.
Stadyum girişlerinde yerinde ödeme kabul edilmeyecektir.
Çoğu bilet, dalgalar halinde tahsis edilmektedir. Maçın başlamasından 7–10 gün önce, size özel koltuk numaranızı ve dijital izninizi e-posta yoluyla alacaksınız.
Sıkı Uygunluk Kuralları
- Sadece Bilet Sahipleri: Otopark, maç izleyicileriyle sınırlıdır. Stadyum otoparkına girmek için genellikle mobil maç biletinizi göstermeniz gerekmektedir.
- E-posta Eşleştirme: JustPark için, resmi FIFA bilet hesabınızla bağlantılı olan e-posta adresini kullanmanızgerekir. Tutarsızlıklar, rezervasyonunuzun otomatik olarak işaretlenmesine veya iptal edilmesine neden olabilir.
- Fiyatlandırma: Bazı yerler 75 $ olarak kalırken, önemli maçlar için ortalama fiyatlar araç başına 175 $'a yükselmiştir.
Stadyumlara göre 2026 Dünya Kupası için tahmini otopark ücretleri aşağıdaki gibidir:
|Stadyum
|Şehir
|Fiyat (yaklaşık)
|MetLife Stadyumu
|New York/NJ
|Stadyumda otopark yok
|SoFi Stadyumu
|Los Angeles
|250 - 300 dolar
|Gillette Stadyumu
|Boston
|175
|Hard Rock Stadyumu
|Miami
|175 $ - 200
|Lincoln Financial Field
|Philadelphia
|115 $ - 125 $
|AT&T Stadyumu
|Dallas
|75 $ - 125 $
|Arrowhead Stadyumu
|Kansas City
|75 $ - 100
|NRG Stadyumu
|Houston
|99 $ - 125 $
|Mercedes-Benz Stadyumu
|Atlanta
|99
|Lumen Field
|Seattle
|125 $+
|Levi's Stadyumu
|San Francisco
|125 $+
Not: Kanada ve Meksika’daki maç mekanlarının (Toronto, Vancouver, Mexico City, Guadalajara, Monterrey) otopark ücretleri henüz resmi portalda tam olarak listelenmemiştir; ancak bu ücretlerin de yüksek talep gören benzer “değişken fiyatlandırma” modellerini izleyeceği tahmin edilmektedir.
Turnuva grup aşamalarından eleme turlarına ilerledikçe otopark ücretlerinin artması beklenmektedir.
2026 Dünya Kupası sırasında toplu taşıma nasıl kullanılır?
Bazı Dünya Kupası seyircileri araba kullanıp park etmeyi tercih edecek olsa da, ev sahibi şehirlerin çoğu toplu taşıma veya servis hizmetlerini öneren "arabasız" planları teşvik etmektedir.
Toplu Taşıma Tasarrufları ve Teşvikler
Bazı şehirler teşvikler sunarken, diğerleri ödeme sistemlerini sadeleştirmiştir. Seattle'da taraftarlar, tüm bölgesel toplu taşıma araçlarını kapsayan 18 dolarlık özel bir Dünya Kupası 3 Günlük Bilet satın alabilirler.
Atlanta'da (MARTA ile 5 dolar) ve Los Angeles'ta (LA Metro ile 3,50 dolar) bütçeye uygun gidiş-dönüş biletler hala mevcut.
Önemli Fiyatlandırma ve Kapasite Sınırları
Yüksek talep ek ücretlerine hazırlıklı olun. Son zamanlarda yaşanan fiyat düşüşünün ardından, MetLife Stadyumu'na NJ Transit gidiş-dönüş biletleri artık 105 dolar (150 dolardan düşürüldü).
Bu biletler maç başına 40.000 adetle sınırlıdır, NJ Transit uygulaması üzerinden önceden satın alınması gerekir ve dönüş yolculuğu için zorunlu fiziksel bileklik içerir. Miami'de, Hard Rock Stadyumu'ndaki otopark ücreti önemli maçlar için 249,99 dolara kadar çıkmıştır.
Maç Günü İçin Gerekli Lojistik Bilgiler
- Son Kilometre Yürüyüşü: SoFi ve AT&T gibi stadyumlardaki araç paylaşım noktaları kısıtlı bölgelerdedir ve genellikle giriş kapılarına 20–30 dakikalık bir yürüyüş gerektirir. Maç günlerinde stadyuma doğrudan araçla bırakma yasaktır.
- Kuyrukları Atlayın: TAP (LA), Breeze (Atlanta) veya myORCA (Seattle/Sound Transit) gibi dijital ulaşım kartlarını veya uygulamalarını önceden yükleyerek bilet makinesi kuyruklarından kaçının.
2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak şehirlerin başlıca ulaşım araçları ve ücretlerine ilişkin örnekler aşağıda gösterilmiştir:
|Stadyum
|Şehir
|Ulaşım Araçları
|Fiyat
|MetLife Stadyumu
|New York/NJ
|NJ Transit Tren / Servis Otobüsü
|150 $ / 80
|Gillette Stadyumu
|Boston
|Maç Günü Özel Treni / Ev Sahibi Topluluğu Otobüsü
|80 $ / 95
|Lincoln Financial Field
|Philadelphia
|Broad Street Hattı
|Maç öncesi 2,90 $, maç sonrası ücretsiz)
|AT&T Stadyumu
|Dallas
|TRE + Servis Otobüsü
|6 $ (servis otobüsü ücretsiz)
|Arrowhead Stadyumu
|Kansas City
|Stadyum Servis Otobüsü
|15
|Hard Rock Stadyumu
|Miami
|Brightline Treni / Servis Otobüsü
|20,40 $+ / Ücretsiz
|Levi's Stadyumu
|San Francisco
|VTA Hafif Raylı Sistem / BART
|11 $ - 22
|SoFi Stadyumu
|Los Angeles
|LA Metro
|3,50
|Mercedes-Benz Stadyumu
|Atlanta
|MARTA
|5
|NRG Stadyumu
|Houston
|MetroRail Kırmızı Hat
|3
|Lumen Field
|Seattle
|Link Hafif Raylı Sistem / Sounder
|3,25 $ - 5,75
|Toronto
|BMO Field
|TTC / GO Transit
|3,30 $'dan
|Vancouver
|BC Place
|SkyTrain
|3,20 $'dan başlayan fiyatlarla
|Meksiko Şehirleri
|Çeşitli
|Metro / Yerel Otobüs
|5 peso (0,30 $)
Uber ve Lyft (ABD/Kanada) veya DiDi (Meksika) gibi uygulamalar, taksi veya araç paylaşımı kullanmak isteyenler için belirli yerlerde kullanılabilir olacaktır.
Ancak, maçlardan hemen önce ve sonra fiyatların ani artış gösterebileceğini ve bazı stadyumlarda araç indirme/bindirme alanlarının kısıtlı olacağını unutmamalısınız.
2026 Dünya Kupası maç biletlerini son dakikada nasıl satın alabilirim?
- SonDakika Satış Aşaması, 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve anında onaylanmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.
- Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.
- Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine de bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.
2026 FIFA Dünya Kupası nerede düzenlenecek?
2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran'dan 19 Temmuz'a kadar Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.
Kuzey Amerika genelinde 39 gün boyunca 104 maç oynanacak. Aşağıda maçların düzenleneceği şehirleri ve stadyumları inceleyebilirsiniz:
|Ülke
|Stadyum (Şehir)
|Kapasite
|Kanada
|BC Place (Vancouver)
|48.821
|BMO Field (Toronto)
|45.000
|Meksika
|Estadio Azteca (Meksiko)
|83.000
|Estadio Akron (Guadalajara)
|44.330
|BBVA Stadyumu (Monterrey)
|50.113
|Amerika Birleşik Devletleri
|Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta)
|67.382
|Gillette Stadyumu (Foxborough)
|63.815
|AT&T Stadyumu (Dallas)
|70.122
|NRG Stadyumu (Houston)
|68.311
|Arrowhead Stadyumu (Kansas City)
|67.513
|SoFi Stadyumu (Inglewood)
|69.650
|Hard Rock Stadyumu (Miami)
|64.091
|MetLife Stadyumu (East Rutherford)
|78.576
|Lincoln Financial Field (Philadelphia)
|65.827
|Levi's Stadyumu (San Francisco)
|69.391
|Lumen Field (Seattle)
|65.123
2026 Dünya Kupası'nın stadyum bazında maç programı nedir?
2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde).
|Yer
|Tarih
|Maç (başlama saati)
|Bilet
|Toronto, Kanada (BMO Field)
|12 Haziran
|B Grubu: Kanada - Bosna Hersek (15:00 ET)
|Bilet
|17 Haziran
|L Grubu: Gana - Panama (19:00 ET)
|Bilet
|20 Haziran
|E Grubu: Almanya - Fildişi Sahili (16:00 ET)
|Bilet
|23 Haziran
|L Grubu: Panama - Hırvatistan (19:00 ET)
|Bilet
|26 Haziran
|Grup I: Senegal - Irak (15:00 ET)
|Bilet
|2 Temmuz
|Son 32 Turu: K Grubu ikincisi - L Grubu ikincisi (19:00 ET)
|Bilet
|Vancouver, Kanada (BC Place)
|13 Haziran
|D Grubu: Avustralya - Türkiye (21:00 PT)
|Bilet
|18 Haziran
|B Grubu: Kanada - Katar (15:00 PT)
|Bilet
|21 Haziran
|G Grubu: Yeni Zelanda - Mısır (18:00 PT)
|Bilet
|24 Haziran
|B Grubu: İsviçre - Kanada (12:00 PT)
|Bilet
|26 Haziran
|G Grubu: Yeni Zelanda - Belçika (20:00 PT)
|Bilet
|2 Temmuz
|Son 32 Turu: B Grubu birincisi - E/F/G/I/J Grupları üçüncüsü (20:00 PT)
|Bilet
|7 Temmuz
|Son 16 Turu: Maç 85 galibi - Maç 87 galibi (13:00 PT)
|Biletler
|Guadalajara, Meksika (Estadio Akron)
|11 Haziran
|A Grubu: Güney Kore - Çekya (20:00 CST)
|Bilet
|18 Haziran
|A Grubu: Meksika - Güney Kore (19:00 CST)
|Bilet
|23 Haziran
|K Grubu: Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti (20:00 CST)
|Bilet
|26 Haziran
|H Grubu: Uruguay - İspanya (18:00 CST)
|Bilet
|Meksiko, Meksika (Estadio Banorte)
|11 Haziran
|A Grubu: Meksika - Güney Afrika (13:00 CST)
|Bilet
|17 Haziran
|K Grubu: Özbekistan - Kolombiya (20:00 CST)
|Bilet
|24 Haziran
|A Grubu: Çekya - Meksika (19:00 CST)
|Bilet
|30 Haziran
|Son 32 Turu: A Grubu birincisi - C/E/F/H/I Grupları üçüncüsü (19:00 CST)
|Biletler
|5 Temmuz
|Son 16 Turu: Maç 79 galibi - Maç 80 galibi (18:00 CST)
|Bilet
|Monterrey, Meksika (Estadio BBVA)
|14 Haziran
|F Grubu: İsveç - Tunus (20:00 CT)
|Bilet
|20 Haziran
|F Grubu: Tunus - Japonya (22:00 CT)
|Bilet
|24 Haziran
|A Grubu: Güney Afrika - Güney Kore (19:00 CT)
|Bilet
|29 Haziran
|Son 32 Turu: F Grubu birincisi - C Grubu ikincisi (19:00 CT)
|Bilet
|Atlanta, ABD (Mercedes-Benz Stadyumu)
|15 Haziran
|H Grubu: İspanya - Yeşil Burun Adaları (12:00 ET)
|Bilet
|18 Haziran
|A Grubu: UEFA D Grubu Birincisi - Güney Afrika (12:00 ET)
|Bilet
|21 Haziran
|H Grubu: İspanya - Suudi Arabistan (12:00 ET)
|Bilet
|24 Haziran
|C Grubu: Fas - Haiti (18:00 ET)
|Bilet
|27 Haziran
|K Grubu: Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Özbekistan (19:30 ET)
|Bilet
|1 Temmuz
|Son 32 Turu: L Grubu birincileri - E/H/I/J/K Grupları üçüncüler (12:00 ET)
|Bilet
|7 Temmuz
|Son 16 Turu: Maç 86 galibi - Maç 88 galibi (12:00 ET)
|Biletler
|15 Temmuz
|Yarı finaller: Maç 99 galibi - Maç 100 galibi (15:00 ET)
|Bilet
|Foxborough, ABD (Gillette Stadyumu)
|13 Haziran
|C Grubu: Haiti - İskoçya (21:00 ET)
|Bilet
|16 Haziran
|Grup I: FIFA Play-Off 2 Galibi - Norveç (18:00 ET)
|Bilet
|19 Haziran
|C Grubu: İskoçya - Fas (18:00 ET)
|Bilet
|23 Haziran
|L Grubu: İngiltere - Gana (16:00 ET)
|Bilet
|26 Haziran
|Grup I: Norveç - Fransa (15:00 ET)
|Bilet
|29 Haziran
|Son 32 Turu: E Grubu birincisi - A/B/C/D/F Grupları üçüncüsü (16:30 ET)
|Bilet
|9 Temmuz
|Çeyrek finaller: 89. maçın galibi - 90. maçın galibi (16:00 ET)
|Bilet
|Arlington, ABD (AT&T Stadyumu)
|14 Haziran
|F Grubu: Hollanda - Japonya (15:00 CDT)
|Bilet
|17 Haziran
|L Grubu: İngiltere - Hırvatistan (15:00 CDT)
|Bilet
|22 Haziran
|J Grubu: Arjantin - Avusturya (12:00 CDT)
|Bilet
|25 Haziran
|F Grubu: Japonya - İsveç (18:00 CDT)
|Bilet
|27 Haziran
|J Grubu: Ürdün - Arjantin (21:00 CDT)
|Bilet
|30 Haziran
|Son 32 Turu: E Grubu ikincisi - I Grubu ikincisi (12:00 CDT)
|Bilet
|3 Temmuz
|32'li Tur: D Grubu ikincisi - G Grubu ikincisi (13:00 CDT)
|Bilet
|6 Temmuz
|Son 16 Turu: Maç 83 galibi - Maç 84 galibi (14:00 CDT)
|Bilet
|14 Temmuz
|Yarı finaller: Maç 97 galibi - Maç 98 galibi (14:00 CDT)
|Bilet
|Houston, ABD (NRG Stadyumu)
|14 Haziran
|E Grubu: Almanya - Curacao (12:00 CDT)
|Bilet
|17 Haziran
|K Grubu: Portekiz - DR Kongo (12:00 CDT)
|Bilet
|20 Haziran
|A Grubu: Hollanda - İsveç (12:00 CDT)
|Bilet
|23 Haziran
|K Grubu: Portekiz - Özbekistan (12:00 CDT)
|Bilet
|26 Haziran
|H Grubu: Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan (19:00 CDT)
|Bilet
|29 Haziran
|Son 32 Turu: C Grubu birincisi - F Grubu ikincisi (12:00 CDT)
|Biletler
|4 Temmuz
|Son 16 Turu: Maç 73 galibi - Maç 75 galibi (12:00 CDT)
|Bilet
|Kansas City, ABD (Arrowhead Stadyumu)
|16 Haziran
|J Grubu: Arjantin - Cezayir (19:00 CT)
|Bilet
|20 Haziran
|E Grubu: Ekvador - Curacao (18:00 CT)
|Bilet
|25 Haziran
|F Grubu: Tunus - Hollanda (17:00 CT)
|Bilet
|27 Haziran
|J Grubu: Cezayir - Avusturya (20:00 CT)
|Bilet
|3 Temmuz
|Son 32 Turu: K Grubu birincisi - D/E/I/J/L Grupları üçüncüsü (19:30 CT)
|Biletler
|11 Temmuz
|Çeyrek finaller: 95. maçın galibi - 96. maçın galibi (19:00 CT)
|Bilet
|Los Angeles, ABD (SoFi Stadyumu)
|12 Haziran
|D Grubu: ABD - Paraguay (18:00 PT)
|Bilet
|15 Haziran
|G Grubu: İran - Yeni Zelanda (18:00 PT)
|Bilet
|18 Haziran
|B Grubu: İsviçre - Bosna-Hersek (12:00 PT)
|Bilet
|21 Haziran
|G Grubu: Belçika - İran (12:00 PT)
|Bilet
|25 Haziran
|D Grubu: Türkiye - ABD (19:00 PT)
|Bilet
|28 Haziran
|Son 32 Turu: A Grubu ikincisi - B Grubu ikincisi (12:00 PT)
|Bilet
|2 Temmuz
|32'li Tur: H Grubu birincisi - J Grubu ikincisi (12:00 PT)
|Bilet
|10 Temmuz
|Çeyrek finaller: 93. maçın galibi - 94. maçın galibi (12:00 PT)
|Bilet
|Miami, ABD (Hard Rock Stadyumu)
|15 Haziran
|H Grubu: Suudi Arabistan - Uruguay (18:00 ET)
|Bilet
|21 Haziran
|H Grubu: Uruguay - Yeşil Burun Adaları (18:00 ET)
|Bilet
|24 Haziran
|C Grubu: İskoçya - Brezilya (18:00 ET)
|Bilet
|27 Haziran
|K Grubu: Kolombiya - Portekiz (19:30 ET)
|Bilet
|3 Temmuz
|Son 16 Turu: J Grubu birincisi - H Grubu ikincisi (18:00 ET)
|Bilet
|11 Temmuz
|Çeyrek finaller: 91. maçın galibi - 92. maçın galibi (17:00 ET)
|Bilet
|18 Temmuz
|Üçüncülük maçı: Maç 101'in kaybedeni - Maç 102'nin kaybedeni (17:00 ET)
|Bilet
|New Jersey, ABD (MetLife Stadyumu)
|13 Haziran
|C Grubu: Brezilya - Fas (18:00 ET)
|Bilet
|16 Haziran
|Grup I: Fransa - Senegal (15:00 ET)
|Bilet
|22 Haziran
|Grup I: Norveç - Senegal (20:00 ET)
|Bilet
|25 Haziran
|E Grubu: Ekvador - Almanya (16:00 ET)
|Bilet
|27 Haziran
|L Grubu: Panama - İngiltere (17:00 ET)
|Bilet
|30 Haziran
|Son 32 Turu: Grup I birincileri - Grup C/D/F/G/H üçüncüsü (17:00 ET)
|Bilet
|5 Temmuz
|Son 16 Turu: Maç 76 galibi - Maç 78 galibi (16:00 ET)
|Bilet
|19 Temmuz
|Final: Maç 101 galibi - Maç 102 galibi (15:00 ET)
|Bilet
|Philadelphia, ABD (Lincoln Financial Field)
|14 Haziran
|E Grubu: Fildişi Sahili - Ekvador (19:00 ET)
|Bilet
|19 Haziran
|C Grubu: Brezilya - Haiti (21:00 ET)
|Bilet
|22 Haziran
|Grup I: Fransa - Irak (17:00 ET)
|Bilet
|25 Haziran
|E Grubu: Curacao - Fildişi Sahili (16:00 ET)
|Bilet
|27 Haziran
|L Grubu: Hırvatistan - Gana (17:00 ET)
|Bilet
|4 Temmuz
|Son 16 Turu: Maç 74 galibi - Maç 77 galibi (17:00 ET)
|Bilet
|Santa Clara, ABD (Levi's Stadyumu)
|13 Haziran
|B Grubu: Katar - İsviçre (12:00 PT)
|Bilet
|16 Haziran
|J Grubu: Avusturya - Ürdün (21:00 PT)
|Bilet
|19 Haziran
|D Grubu: Türkiye - Paraguay (21:00 PT)
|Bilet
|22 Haziran
|J Grubu: Ürdün - Cezayir (20:00 PT)
|Bilet
|25 Haziran
|D Grubu: Paraguay - Avustralya (19:00 PT)
|Bilet
|1 Temmuz
|Son 32 Turu: D Grubu birincisi - B/E/F/I/J Grupları üçüncüsü (17:00 PT)
|Bilet
|Seattle, ABD (Lumen Field)
|15 Haziran
|G Grubu: Belçika - Mısır (12:00 PT)
|Bilet
|19 Haziran
|D Grubu: ABD - Avustralya (12:00 PT)
|Bilet
|24 Haziran
|B Grubu: Bosna-Hersek - Katar (12:00 PT)
|Bilet
|26 Haziran
|G Grubu: Mısır - İran (20:00 PT)
|Bilet
|1 Temmuz
|Son 32 Turu: G Grubu birincisi - A/E/H/I/J Grupları üçüncüsü (13:00 PT)
|Bilet
|6 Temmuz
|Son 16 Turu: Maç 81 galibi - Maç 82 galibi (17:00 PT)
|Bilet