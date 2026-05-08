2026 Dünya Kupası maç biletleriniz onaylandıktan sonra, maç günü programınızı planlamaya başlamanız gerekecek. Elbette, Dünya Kupası deneyiminizi en iyi şekilde yaşayabilmek için stadyuma nasıl sorunsuz ve stressiz bir şekilde gidip geleceğiniz, en önemli faktörlerden biri olacaktır.

Kuzey Amerika'ya yayılmış 16 Dünya Kupası ev sahibi şehrin her birinde kendine özgü ulaşım sistemleri mevcuttur ve bu özel gününüzün gereksiz komplikasyonlar olmadan geçmesi için hazırlık yapmak hayati önem taşıyacaktır.

GOAL, çeşitli lokasyonlarda kullanılacak en iyi ulaşım araçları da dahil olmak üzere, 2026 Dünya Kupası ile ilgili en güncel ulaşım bilgilerini sizlere sunsun.

Dünya Kupası Otopark ve Ulaşım: Genel Bakış

Ev Sahibi Şehir / Stadyum Otopark Ücreti (Maç Günü) Başlıca Toplu Taşıma Toplu Taşıma Ücreti (Gidiş-Dönüş) New York/NJ (MetLife) Stadyumda otopark yok NJ Transit (Tren) 105,00 $ (Üst sınır) Los Angeles (SoFi) 300,00 LA Metro + Servis 3,50 Miami (Hard Rock) 175,00 $ - 250,00 Brightline / Servis Otobüsü 20,00 $+ / Ücretsiz Boston (Gillette) 175,00 MBTA Banliyö Treni 80,00 Dallas (AT&T) 125,00 $ - 175,00 TRE + Servis Otobüsü 12,00 Philadelphia (Lincoln) 115,00 $ - 125,00 Broad Street Hattı 0,00 $ (Maç Sonrası Ücretsiz) Kansas City (Arrowhead) 75,00 $ - 125,00 Stadyum Servisi 15,00 Houston (NRG) 99,00 $ - 125,00 METRORail Kırmızı Hat 2,50 Atlanta (Mercedes-Benz) 99,00 MARTA 5,00 Seattle (Lumen Field) 125,00 $+ Link Hafif Raylı Sistem 6,50 San Francisco (Levi's) 125,00 $+ VTA Hafif Raylı Sistem / BART 15,00 $ - 25,00 Toronto (BMO Field) 80,00 $+ (Sınırlı) GO Transit / TTC 7,00 $ - 15,00 Vancouver (BC Place) 75,00 $+ (Sınırlı) SkyTrain 6,50 $ - 10,00 Meksiko (Azteca) Değişken Metro / Hafif Raylı Sistem 10 Peso (0,60 $)

2026 Dünya Kupası stadyumlarında hangi otopark seçenekleri mevcut?

16 Dünya Kupası stadyumunun tümünde tesis içi park yeri son derece sınırlıdır ve güvenlik çemberinde geri çevrilmemek için bu konuya özen gösterilmelidir.

Park Yasağı Bölgesi: MetLife Stadyumu

MetLife Stadyumu'ndaki maçlar için (19 Temmuz'daki final dahil), stadyumda seyirci park yeri bulunmamaktadır.

Meadowlands'a arabayla gelen taraftarlar, maç başına ücretin 225 dolara çıktığı American Dream Mall'da tesis dışı park yerleri ayırtmalı veya resmi park-and-ride servislerini kullanmalıdır.

JustPark Üzerinden Resmi Rezervasyon

Tüm park yerleri JustPark üzerinden önceden satın alınmalıdır.

Stadyum girişlerinde yerinde ödeme kabul edilmeyecektir.

Çoğu bilet, dalgalar halinde tahsis edilmektedir. Maçın başlamasından 7–10 gün önce, size özel koltuk numaranızı ve dijital izninizi e-posta yoluyla alacaksınız.

Sıkı Uygunluk Kuralları

Sadece Bilet Sahipleri: Otopark, maç izleyicileriyle sınırlıdır. Stadyum otoparkına girmek için genellikle mobil maç biletinizi göstermeniz gerekmektedir.

E-posta Eşleştirme: JustPark için, resmi FIFA bilet hesabınızla bağlantılı olan e-posta adresini kullanmanız gerekir. Tutarsızlıklar, rezervasyonunuzun otomatik olarak işaretlenmesine veya iptal edilmesine neden olabilir. Fiyatlandırma: Bazı yerler 75 $ olarak kalırken, önemli maçlar için ortalama fiyatlar araç başına 175 $'a yükselmiştir.

JustPark için, la bağlantılı olan . Tutarsızlıklar, rezervasyonunuzun mesine edilmesine neden olabilir. Fiyatlandırma: Bazı yerler 75 $ olarak kalırken, önemli maçlar için ortalama fiyatlar araç başına 175 $'a yükselmiştir.

Stadyumlara göre 2026 Dünya Kupası için tahmini otopark ücretleri aşağıdaki gibidir:

Stadyum Şehir Fiyat (yaklaşık) MetLife Stadyumu New York/NJ Stadyumda otopark yok SoFi Stadyumu Los Angeles 250 - 300 dolar Gillette Stadyumu Boston 175 Hard Rock Stadyumu Miami 175 $ - 200 Lincoln Financial Field Philadelphia 115 $ - 125 $ AT&T Stadyumu Dallas 75 $ - 125 $ Arrowhead Stadyumu Kansas City 75 $ - 100 NRG Stadyumu Houston 99 $ - 125 $ Mercedes-Benz Stadyumu Atlanta 99 Lumen Field Seattle 125 $+ Levi's Stadyumu San Francisco 125 $+



Not: Kanada ve Meksika’daki maç mekanlarının (Toronto, Vancouver, Mexico City, Guadalajara, Monterrey) otopark ücretleri henüz resmi portalda tam olarak listelenmemiştir; ancak bu ücretlerin de yüksek talep gören benzer “değişken fiyatlandırma” modellerini izleyeceği tahmin edilmektedir.

Turnuva grup aşamalarından eleme turlarına ilerledikçe otopark ücretlerinin artması beklenmektedir.

2026 Dünya Kupası sırasında toplu taşıma nasıl kullanılır?

Bazı Dünya Kupası seyircileri araba kullanıp park etmeyi tercih edecek olsa da, ev sahibi şehirlerin çoğu toplu taşıma veya servis hizmetlerini öneren "arabasız" planları teşvik etmektedir.

Toplu Taşıma Tasarrufları ve Teşvikler

Bazı şehirler teşvikler sunarken, diğerleri ödeme sistemlerini sadeleştirmiştir. Seattle'da taraftarlar, tüm bölgesel toplu taşıma araçlarını kapsayan 18 dolarlık özel bir Dünya Kupası 3 Günlük Bilet satın alabilirler.

Atlanta'da (MARTA ile 5 dolar) ve Los Angeles'ta (LA Metro ile 3,50 dolar) bütçeye uygun gidiş-dönüş biletler hala mevcut.

Önemli Fiyatlandırma ve Kapasite Sınırları

Yüksek talep ek ücretlerine hazırlıklı olun. Son zamanlarda yaşanan fiyat düşüşünün ardından, MetLife Stadyumu'na NJ Transit gidiş-dönüş biletleri artık 105 dolar (150 dolardan düşürüldü).

Bu biletler maç başına 40.000 adetle sınırlıdır, NJ Transit uygulaması üzerinden önceden satın alınması gerekir ve dönüş yolculuğu için zorunlu fiziksel bileklik içerir. Miami'de, Hard Rock Stadyumu'ndaki otopark ücreti önemli maçlar için 249,99 dolara kadar çıkmıştır.

Maç Günü İçin Gerekli Lojistik Bilgiler

Son Kilometre Yürüyüşü: SoFi ve AT&T gibi stadyumlardaki araç paylaşım noktaları kısıtlı bölgelerdedir ve genellikle giriş kapılarına 20–30 dakikalık bir yürüyüş gerektirir. Maç günlerinde stadyuma doğrudan araçla bırakma yasaktır .

Kuyrukları Atlayın: TAP (LA), Breeze (Atlanta) veya myORCA (Seattle/Sound Transit) gibi dijital ulaşım kartlarını veya uygulamalarını önceden yükleyerek bilet makinesi kuyruklarından kaçının.

2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak şehirlerin başlıca ulaşım araçları ve ücretlerine ilişkin örnekler aşağıda gösterilmiştir:

Stadyum Şehir Ulaşım Araçları Fiyat MetLife Stadyumu New York/NJ NJ Transit Tren / Servis Otobüsü 150 $ / 80 Gillette Stadyumu Boston Maç Günü Özel Treni / Ev Sahibi Topluluğu Otobüsü 80 $ / 95 Lincoln Financial Field Philadelphia Broad Street Hattı Maç öncesi 2,90 $, maç sonrası ücretsiz) AT&T Stadyumu Dallas TRE + Servis Otobüsü 6 $ (servis otobüsü ücretsiz) Arrowhead Stadyumu Kansas City Stadyum Servis Otobüsü 15 Hard Rock Stadyumu Miami Brightline Treni / Servis Otobüsü 20,40 $+ / Ücretsiz Levi's Stadyumu San Francisco VTA Hafif Raylı Sistem / BART 11 $ - 22 SoFi Stadyumu Los Angeles LA Metro 3,50 Mercedes-Benz Stadyumu Atlanta MARTA 5 NRG Stadyumu Houston MetroRail Kırmızı Hat 3 Lumen Field Seattle Link Hafif Raylı Sistem / Sounder 3,25 $ - 5,75 Toronto BMO Field TTC / GO Transit 3,30 $'dan Vancouver BC Place SkyTrain 3,20 $'dan başlayan fiyatlarla Meksiko Şehirleri Çeşitli Metro / Yerel Otobüs 5 peso (0,30 $)

Uber ve Lyft (ABD/Kanada) veya DiDi (Meksika) gibi uygulamalar, taksi veya araç paylaşımı kullanmak isteyenler için belirli yerlerde kullanılabilir olacaktır.

Ancak, maçlardan hemen önce ve sonra fiyatların ani artış gösterebileceğini ve bazı stadyumlarda araç indirme/bindirme alanlarının kısıtlı olacağını unutmamalısınız.

2026 Dünya Kupası maç biletlerini son dakikada nasıl satın alabilirim?

Son Dakika Satış Aşaması , 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve anında onaylanmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir. Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine de bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 FIFA Dünya Kupası nerede düzenlenecek?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran'dan 19 Temmuz'a kadar Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.

Kuzey Amerika genelinde 39 gün boyunca 104 maç oynanacak. Aşağıda maçların düzenleneceği şehirleri ve stadyumları inceleyebilirsiniz:

Ülke Stadyum (Şehir) Kapasite Kanada BC Place (Vancouver) 48.821 BMO Field (Toronto) 45.000 Meksika Estadio Azteca (Meksiko) 83.000 Estadio Akron (Guadalajara) 44.330 BBVA Stadyumu (Monterrey) 50.113 Amerika Birleşik Devletleri Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) 67.382 Gillette Stadyumu (Foxborough) 63.815 AT&T Stadyumu (Dallas) 70.122 NRG Stadyumu (Houston) 68.311 Arrowhead Stadyumu (Kansas City) 67.513 SoFi Stadyumu (Inglewood) 69.650 Hard Rock Stadyumu (Miami) 64.091 MetLife Stadyumu (East Rutherford) 78.576 Lincoln Financial Field (Philadelphia) 65.827 Levi's Stadyumu (San Francisco) 69.391 Lumen Field (Seattle) 65.123

2026 Dünya Kupası'nın stadyum bazında maç programı nedir?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde).