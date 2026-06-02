2026 Dünya Kupası maç biletleriniz onaylandıktan sonra, maç günü programınızı planlamaya başlamanız gerekecek. Elbette, Dünya Kupası deneyiminizi en iyi şekilde yaşayabilmek için stadyuma nasıl sorunsuz ve stressiz bir şekilde gidip geleceğiniz, en önemli faktörlerden biri olacaktır.
Kuzey Amerika'ya yayılmış 16 Dünya Kupası ev sahibi şehrin her birinde kendine özgü ulaşım sistemleri mevcuttur ve bu özel gününüzün gereksiz komplikasyonlar olmadan geçmesi için hazırlık yapmak hayati önem taşıyacaktır.
GOAL, çeşitli lokasyonlarda kullanılacak en iyi ulaşım araçları da dahil olmak üzere, 2026 Dünya Kupası ile ilgili en güncel ulaşım bilgilerini sizlere sunsun.
Dünya Kupası Otopark ve Ulaşım: Genel Bakış
|Ev Sahibi Şehir / Stadyum
|Otopark Ücreti (Maç Günü)
|Başlıca Toplu Taşıma
|Toplu Taşıma Ücreti (Gidiş-Dönüş)
|New York/NJ (MetLife)
|Stadyumda otopark yok
|NJ Transit (Tren)
|105,00 $ (Üst sınır)
|Los Angeles (SoFi)
|300,00
|LA Metro + Servis
|3,50
|Miami (Hard Rock)
|175,00 $ - 250,00
|Brightline / Servis Otobüsü
|20,00 $+ / Ücretsiz
|Boston (Gillette)
|175,00
|MBTA Banliyö Treni
|80,00
|Dallas (AT&T)
|125,00 $ - 175,00
|TRE + Servis Otobüsü
|12,00
|Philadelphia (Lincoln)
|115,00 $ - 125,00
|Broad Street Hattı
|0,00 $ (Maç Sonrası Ücretsiz)
|Kansas City (Arrowhead)
|75,00 $ - 125,00
|Stadyum Servisi
|15,00
|Houston (NRG)
|99,00 $ - 125,00
|METRORail Kırmızı Hat
|2,50
|Atlanta (Mercedes-Benz)
|99,00
|MARTA
|5,00
|Seattle (Lumen Field)
|125,00 $+
|Link Hafif Raylı Sistem
|6,50
|San Francisco (Levi's)
|125,00 $+
|VTA Hafif Raylı Sistem / BART
|15,00 $ - 25,00
|Toronto (BMO Field)
|80,00 $+ (Sınırlı)
|GO Transit / TTC
|7,00 $ - 15,00
|Vancouver (BC Place)
|75,00 $+ (Sınırlı)
|SkyTrain
|6,50 $ - 10,00
|Meksiko (Azteca)
|Değişken
|Metro / Hafif Raylı Sistem
|10 Peso (0,60 $)
2026 Dünya Kupası stadyumlarında hangi otoparklar mevcuttur?
16 Dünya Kupası stadyumunun tamamında tesis içi otopark son derece sınırlıdır ve güvenlik çemberinde geri çevrilmemek için dikkatli olunmalıdır.
Park Yasağı Bölgesi: MetLife Stadyumu
MetLife Stadyumu'ndaki maçlar için (19 Temmuz'daki final dahil), stadyumda seyirci park yeri bulunmamaktadır.
Meadowlands'a arabayla gelen taraftarlar, maç başına ücretin 225 dolara yükseldiği American Dream Mall'da tesis dışı park yerleri ayırtmalı veya resmi park-and-ride servislerini kullanmalıdır.
JustPark Üzerinden Resmi Rezervasyon
Tüm park yerleri, FIFA'nın 2026 resmi ortağı JustPark üzerinden önceden satın alınmalıdır.
Stadyum kapılarında yerinde ödeme kabul edilmeyecektir.
Çoğu biletin aşamalı olarak dağıtıldığını unutmayın. Maçın başlamasından 7–10 gün önce, size özel koltuk numaranızı ve dijital biletinizi e-posta yoluyla alacaksınız.
Sıkı Uygunluk Kuralları
- Sadece Bilet Sahipleri: Otopark, maç izleyicileriyle sınırlıdır. Stadyum otoparkına girmek için genellikle mobil maç biletinizi göstermeniz gerekir.
- E-posta Eşleştirme: JustPark için, resmi FIFA bilet hesabınızla bağlantılı olan e-posta adresini kullanmanızgerekir. Tutarsızlıklar, rezervasyonunuzun otomatik olarak işaretlenmesine veya iptal edilmesine neden olabilir.
- Fiyatlandırma: Bazı yerler 75 dolar olarak kalırken, önemli maçlar için ortalama fiyatlar araç başına 175 dolara yükselmiştir.
Stadyumlara göre 2026 Dünya Kupası için tahmini otopark ücretleri aşağıdaki gibidir:
|Stadyum
|Şehir
|Fiyat (yaklaşık)
|MetLife Stadyumu
|New York/NJ
|Stadyumda otopark yok
|SoFi Stadyumu
|Los Angeles
|250 - 300 dolar
|Gillette Stadyumu
|Boston
|175
|Hard Rock Stadyumu
|Miami
|175 $ - 200
|Lincoln Financial Field
|Philadelphia
|115 $ - 125
|AT&T Stadyumu
|Dallas
|75 $ - 125 $
|Arrowhead Stadyumu
|Kansas City
|75 $ - 100
|NRG Stadyumu
|Houston
|99 $ - 125 $
|Mercedes-Benz Stadyumu
|Atlanta
|99
|Lumen Field
|Seattle
|125 $+
|Levi's Stadyumu
|San Francisco
|125 $+
Not: Kanada ve Meksika'daki stadyumların (Toronto, Vancouver, Mexico City, Guadalajara, Monterrey) otopark ücretleri henüz resmi portalda tam olarak listelenmemiştir, ancak ücretlerin benzer yüksek talep gören "değişken fiyatlandırma" modellerini izleyeceği tahmin edilmektedir.
Turnuva grup aşamalarından eleme turlarına ilerledikçe otopark ücretlerinin artması beklenmektedir.
2026 Dünya Kupası sırasında toplu taşıma nasıl kullanılır?
Bazı Dünya Kupası maç izleyicileri araba kullanıp park etmeyi tercih edecek olsa da, ev sahibi şehirlerin çoğu toplu taşıma veya servis hizmetlerini öneren "arabasız" planları teşvik etmektedir.
Toplu Taşıma Tasarrufları ve Teşvikler
Bazı şehirler teşvikler sunarken, diğerleri ödeme sistemlerini sadeleştirmiştir. Seattle'da taraftarlar, tüm bölgesel toplu taşıma araçlarını kapsayan 18 dolarlık özel bir Dünya Kupası 3 Günlük Bilet satın alabilirler.
Atlanta'da (MARTA ile 5 dolar) ve Los Angeles'ta (LA Metro ile 3,50 dolar) bütçeye uygun gidiş-dönüş biletler mevcuttur.
Önemli Fiyatlandırma ve Kapasite Sınırları
Yüksek talep ek ücretlerine hazırlıklı olun. Son zamanlarda yaşanan fiyat düşüşünün ardından, MetLife Stadyumu'na NJ Transit gidiş-dönüş biletleri artık 105 dolar (150 dolardan düşürüldü).
Bu biletler maç başına 40.000 adetle sınırlıdır, NJ Transit uygulaması üzerinden önceden satın alınması gerekir ve dönüş yolculuğu için zorunlu fiziksel bileklik içerir. Miami'de, Hard Rock Stadyumu'ndaki otopark ücreti önemli maçlar için 249,99 dolara kadar çıkmıştır.
Maç Günü İçin Gerekli Lojistik Bilgiler
- Son Kilometre Yürüyüşü: SoFi ve AT&T gibi stadyumlardaki araç paylaşım noktaları kısıtlı bölgelerdedir ve genellikle giriş kapılarına 20–30 dakikalık bir yürüyüş gerektirir. Maç günlerinde stadyuma doğrudan araçla bırakma yasaktır.
- Kuyrukları Atlayın: TAP (LA), Breeze (Atlanta) veya myORCA (Seattle/Sound Transit) gibi dijital ulaşım kartlarını veya uygulamalarını önceden yükleyerek bilet makinesi kuyruklarından kaçının.
2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak şehirlerin başlıca ulaşım araçları ve ücretlerine ilişkin örnekler aşağıda gösterilmiştir:
|Stadyum
|Şehir
|Ulaşım Araçları
|Fiyat
|MetLife Stadyumu
|New York/NJ
|NJ Transit Tren / Servis Otobüsü
|150 $ / 80
|Gillette Stadyumu
|Boston
|Maç Günü Özel Treni / Ev Sahibi Topluluğu Otobüsü
|80 $ / 95
|Lincoln Financial Field
|Philadelphia
|Broad Street Hattı
|Maç öncesi 2,90 $, maç sonrası ücretsiz)
|AT&T Stadyumu
|Dallas
|TRE + Servis Otobüsü
|6 $ (servis otobüsü ücretsiz)
|Arrowhead Stadyumu
|Kansas City
|Stadyum Servis Otobüsü
|15
|Hard Rock Stadyumu
|Miami
|Brightline Treni / Servis Otobüsü
|20,40 $+ / Ücretsiz
|Levi's Stadyumu
|San Francisco
|VTA Hafif Raylı Sistem / BART
|11 $ - 22
|SoFi Stadyumu
|Los Angeles
|LA Metro
|3,50
|Mercedes-Benz Stadyumu
|Atlanta
|MARTA
|5
|NRG Stadyumu
|Houston
|MetroRail Kırmızı Hat
|3
|Lumen Field
|Seattle
|Link Hafif Raylı Sistem / Sounder
|3,25 $ - 5,75
|Toronto
|BMO Field
|TTC / GO Transit
|3,30 $'dan
|Vancouver
|BC Place
|SkyTrain
|3,20 $'dan başlayan fiyatlarla
|Meksiko Şehirleri
|Çeşitli
|Metro / Yerel Otobüs
|5 peso (0,30 $)
Uber ve Lyft (ABD/Kanada) veya DiDi (Meksika) gibi uygulamalar, taksiye binmek isteyenler için belirli yerlerde kullanılabilir.
Ancak, maçlardan hemen önce ve sonra fiyatların ani artış gösterebileceğini ve bazı stadyumlarda araçla alma/bırakma alanlarının kısıtlı olacağını unutmamalısınız.
2026 Dünya Kupası maç biletlerini son dakikada nasıl satın alabilirim?
- SonDakika Satış Aşaması, 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve anında onaylanmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.
- Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.
- Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.
2026 FIFA Dünya Kupası nerede düzenlenecek?
2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 şehirde düzenlenecek.
Kuzey Amerika'da 39 gün boyunca 104 maç oynanacak. Aşağıda turnuvaya ev sahipliği yapacak şehirleri ve stadyumları inceleyebilirsiniz:
|Ülke
|Stadyum (Şehir)
|Kapasite
|Kanada
|BC Place (Vancouver)
|48.821
|BMO Field (Toronto)
|45.000
|Meksika
|Estadio Azteca (Meksiko)
|83.000
|Estadio Akron (Guadalajara)
|44.330
|BBVA Stadyumu (Monterrey)
|50.113
|Amerika Birleşik Devletleri
|Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta)
|67.382
|Gillette Stadyumu (Foxborough)
|63.815
|AT&T Stadyumu (Dallas)
|70.122
|NRG Stadyumu (Houston)
|68.311
|Arrowhead Stadyumu (Kansas City)
|67.513
|SoFi Stadyumu (Inglewood)
|69.650
|Hard Rock Stadyumu (Miami)
|64.091
|MetLife Stadyumu (East Rutherford)
|78.576
|Lincoln Financial Field (Philadelphia)
|65.827
|Levi's Stadyumu (San Francisco)
|69.391
|Lumen Field (Seattle)
|65.123
2026 Dünya Kupası'nın stadyum bazında maç programı nedir?
2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde).
|Yer
|Tarih
|Maç (başlama saati)
|Bilet
|Toronto, Kanada (BMO Field)
|12 Haziran
|B Grubu: Kanada - Bosna Hersek (15:00 ET)
|Bilet
|17 Haziran
|L Grubu: Gana - Panama (19:00 ET)
|Bilet
|20 Haziran
|E Grubu: Almanya - Fildişi Sahili (16:00 ET)
|Bilet
|23 Haziran
|L Grubu: Panama - Hırvatistan (19:00 ET)
|Bilet
|26 Haziran
|Grup I: Senegal - Irak (15:00 ET)
|Bilet
|2 Temmuz
|Son 32 Turu: K Grubu ikincisi - L Grubu ikincisi (19:00 ET)
|Bilet
|Vancouver, Kanada (BC Place)
|13 Haziran
|D Grubu: Avustralya - Türkiye (21:00 PT)
|Bilet
|18 Haziran
|B Grubu: Kanada - Katar (15:00 PT)
|Bilet
|21 Haziran
|G Grubu: Yeni Zelanda - Mısır (18:00 PT)
|Bilet
|24 Haziran
|B Grubu: İsviçre - Kanada (12:00 PT)
|Bilet
|26 Haziran
|G Grubu: Yeni Zelanda - Belçika (20:00 PT)
|Bilet
|2 Temmuz
|Son 32 Turu: B Grubu birincisi - E/F/G/I/J Grupları üçüncüsü (20:00 PT)
|Bilet
Maç günü ulaşım ve lojistik işlemlerinizi kolaylaştırmak, stressiz bir canlı spor deneyiminin sırrıdır. Benzer şekilde, dijital platformlarınızı önceden düzenlemek, en iyi canlı kriket bahis fırsatlarını kaçırmamanızı sağlar. Turnuva sezonu başlamadan önce en iyi fırsatları bulmak için, en iyi IPL bahis sitelerine ilişkin uzman karşılaştırmamıza bir göz atın.