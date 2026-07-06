2026 Dünya Kupası grup aşaması, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’da heyecan dolu maçlara sahne olurken, Kuzey Amerika’da turnuva resmen başladı.

Beklendiği üzere, özellikle önemli maçlar ve ev sahibi ülkelerin karşılaşmaları için bilet talebi hiç görülmemiş seviyelere ulaştı.

GOAL, piyasada hâlâ bulabileceğiniz en ucuz biletlerin yerleri de dahil olmak üzere, 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri sizlere aktarsın.

Şu anda Dünya Kupası biletleri ne kadar?

Mevcut yeniden satış listeleri, FIFA’nın erken fiyat tahminleri ve halka açık en düşük fiyatlara göre, şu anda piyasada bulunan en ucuz 2026 Dünya Kupası biletleri şunlardır.

Fiyatlar, dinamik fiyatlandırma ve devam eden talep nedeniyle değişebilir.

Not: Bilet fiyatları, dinamik fiyatlandırma ve yeniden satış talebi nedeniyle düzenli olarak dalgalanmaktadır. Sıralamalar, yazının yazıldığı tarihte kamuya açık en yüksek fiyatları yansıtmaktadır ve turnuva yaklaştıkça değişebilir.

2026 Dünya Kupası bilet fiyatları ne kadar?

Dünya Kupası biletleri satın alırken, fiyatlarda büyük farklılıklar olabileceğine hazırlıklı olmalısınız.

FIFA daha önce, dinamik fiyatlandırma sistemi kapsamında, grup aşamasının ilk maçları için bilet fiyatlarının 60 $'dan başlasa da, final maçı için 6.730 $'a kadar çıkabileceğini duyurmuştu. Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma gösterebilir.

Aşama Bilet fiyat aralığı Ortalama Yeniden Satış Fiyatları Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç) 60 $ - 620 $ 150 $ - 850 Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735 $ 400 $ - 3.200 $ 32'li Tur 105 $ - 750 $ 250 $ - 1.100 $ Son 16 170 $ - 980 $ 380 $ - 1.600 $ Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 $ 650 $ - 2.900 $ Yarı finaller 420 $ - 3.295 $ 1.100 $ - 5.200 $ Final 2.030 $ - 7.875 $ 4.200 $ - 14.500 $+

2026 Dünya Kupası biletlerini nasıl alabilirsiniz?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.

şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres konumundadır.

da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres konumundadır. Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 Dünya Kupası biletlerini yeniden satış yoluyla alabilir misiniz?

FIFA 2026 Dünya Kupası biletlerinizi güvenli bir şekilde yeniden satmak veya takas etmek istiyorsanız, FIFA Yeniden Satış/Takas Pazarı bunu yapmak için resmi kanaldır. Ekim ayında açılan Pazara FIFA.com/tickets adresinden erişilebilir.

FIFA Yeniden Satış Pazarı, Kanada, ABD ve diğer ülkelerdeki sakinlere açıktır; FIFA Değişim Pazarı (Mercado de Intercambio de la FIFA) ise Meksika'da ikamet edenler içindir.

Yeniden satış alıcıları için önemli bir nokta: biletlerin sayısı çok sınırlı olabilir ve biletler genellikle maç günlerine yaklaştıkça ara sıra ortaya çıkabilir. Yeniden satış biletlerini garantilemek isteyen taraftarlar, platformu sık sık kontrol etmeli, biletler ortaya çıktığında hızlı hareket etmeli ve ödeme bilgilerini önceden hazır bulundurmalıdır.

StubHub gibi ikincil satış platformlarında da 2026 Dünya Kupası biletleri satışa sunulacaktır.

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.

Kuzey Amerika genelinde 34 gün boyunca 104 maç oynanacak. Turnuvaya ilk kez 48 takım katılacak ve üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecek.

2026 FIFA Dünya Kupası’nın ev sahibi şehirleri şunlardır:

Kanada: Toronto ve Vancouver

Toronto ve Vancouver Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey

Guadalajara, Mexico City ve Monterrey Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, East Rutherford (New Jersey), Philadelphia, San Francisco ve Seattle

2026 FIFA Dünya Kupası'nın maçları hangi stadyumlarda oynanacak?

Haziran 2022'de, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Aşağıda, turnuvanın oynanacağı şehirleri ve stadyumları inceleyebilirsiniz: