2026 Dünya Kupası’nın en ucuz biletleri: Ortalama yeniden satış fiyatları, Dünya Kupası Finali, İngiltere - Arjantin ve daha fazlası

Kuzey Amerika'da heyecan resmen başladı; 2026 Dünya Kupası grup aşaması, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika genelinde yüksek tansiyonlu bir drama sunuyor.

Tahmin edileceği üzere, özellikle premium maçlar ve ev sahibi ülkelerin karşılaşmaları için bilet talebi benzeri görülmemiş seviyelere ulaştı.

GOAL, piyasada hâlâ bulunabilen en ucuz biletlerin nerede olduğunu da içerecek şekilde sizi 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en güncel bilgilerden haberdar ediyor.

Bütçe dostu giriş biletleri bulmak, tutkulu taraftarların bütçelerini aşmadan uluslararası futbol tarihine canlı tanıklık etmesini sağlar. Turnuva stratejisini uzaktan yöneten taraftarlar için hoş geldin fırsatlarından yararlanmak, bahis esnekliğini artırır. Kayıt sırasında resmi 1xbet promosyon kodunu kullanarak üst düzey hesap avantajlarından nasıl yararlanabileceğinizi öğrenin.

Şu anda Dünya Kupası biletleri ne kadar?

Güncel yeniden satış listeleri, FIFA'nın ilk fiyat tahminleri ve kamuya açık en düşük fiyatlar baz alındığında, şu anda piyasadaki en ucuz 2026 Dünya Kupası biletleri şöyle.

Fiyatlar, dinamik fiyatlandırma ve süregelen talep nedeniyle değişebilir.

Not: Bilet fiyatları, dinamik fiyatlandırma ve yeniden satış talebi nedeniyle düzenli olarak dalgalanır. Sıralamalar, yazının kaleme alındığı sırada kamuya açık şekilde referans verilen en yüksek fiyatları yansıtır ve turnuvaya yaklaştıkça değişebilir.

2026 Dünya Kupası fiyatlandırması nasıl?

Dünya Kupası bileti satın almayı düşünüyorsanız, fiyatlarda büyük bir farklılığa hazırlıklı olmalısınız.

FIFA daha önce, dinamik fiyatlandırma uygulanırken bazı erken grup aşaması maçlarında biletlerin $60'tan başladığını, ancak final için $6.730'a kadar yükselebileceğini açıklamıştı. Fiyatların, farklı bilet satış ve dağıtım aşamaları boyunca dalgalanması muhtemel.

Aşama Bilet fiyat aralığı Ortalama yeniden satış fiyatları Grup aşaması (ev sahibi ülkeler hariç) $60 - $620 $150 - $850 Grup aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) $75 - $2.735 $400 - $3.200 Son 32 turu $105 - $750 $250 - $1.100 Son 16 turu $170 - $980 $380 - $1.600 Çeyrek finaller $275 - $1.775 $650 - $2.900 Yarı finaller $420 - $3.295 $1.100 - $5.200 Final $2.030 - $7.875 $4.200 - $14.500+

2026 Dünya Kupası bileti nasıl alınır?

Bugün itibarıyla, önemli resmî Dünya Kupası bilet kuraları, buna Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve kura sonrası Rastgele Seçim Çekilişi de dahil, resmen sona erdi.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlenirken, birincil erişilebilirlik şu anda tüm zamanların en düşük seviyesinde.

İşte bilmeniz gerekenler:

Son Dakika Satış Aşaması şu anda aktif ve 1 Nisan'da başladı. Önceki turların aksine bu bir kura değil. Biletler, kesin olarak ilk gelen ilk alır esasına göre ve anında onayla satılıyor. Bu, resmî biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsatı temsil ediyor.

şu anda aktif ve 1 Nisan'da başladı. Önceki turların aksine bu bir kura değil. Biletler, kesin olarak ilk gelen ilk alır esasına göre ve anında onayla satılıyor. Bu, resmî biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsatı temsil ediyor. Resmî FIFA Yeniden Satış Pazaryeri de açık. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satması için artık birincil yetkili adres konumunda.

de açık. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satması için artık birincil yetkili adres konumunda. Alternatif olarak taraftarlar, son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazaryerlerine yönelebilir. Satın aldığınız biletler için tüm ikincil sitelerin hüküm ve koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 Dünya Kupası için yeniden satış biletleri alınabilir mi?

FIFA World Cup 26 biletlerinizi yeniden satmak/değiştirmek için güvenli bir yol arıyorsanız, bunu yapmak için resmî kanal FIFA Yeniden Satış/Değişim Pazaryeri'dir. Pazaryeri ekim ayında açıldı ve FIFA.com/tickets üzerinden erişilebilir.

FIFA Yeniden Satış Pazaryeri Kanada, ABD ve uluslararası ikamet edenler için kullanılabilirken, FIFA Değişim Pazaryeri (Mercado de Intercambio de la FIFA) Meksika'da ikamet edenler için tasarlanmıştır.

Yeniden satıştan bilet alacaklar için önemli bir nokta şu: erişilebilirlik çok sınırlı olabilir ve biletler düzensiz şekilde, çoğu zaman maç günlerine daha yakın tarihlerde ortaya çıkabilir. Yeniden satış bileti almak isteyen taraftarların platformu sık sık kontrol etmesi, biletler göründüğünde hızlı davranması ve ödeme bilgilerini önceden hazır bulundurması gerekir.

StubHub gibi ikincil pazaryerlerinde de 2026 Dünya Kupası biletleri bulunacaktır.

FIFA Dünya Kupası 2026 ne zaman?

FIFA Dünya Kupası 2026, 11 Haziran ile 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında, Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.

Kuzey Amerika genelinde 34 gün içinde 104 maç oynanacak. Turnuva ilk kez 48 takımla oynanacak ve üç ülkenin ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

FIFA Dünya Kupası 2026'nın ev sahibi şehirleri şöyle:

Kanada: Toronto ve Vancouver

Toronto ve Vancouver Meksika: Guadalajara, Meksiko ve Monterrey

Guadalajara, Meksiko ve Monterrey Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, East Rutherford (New Jersey), Philadelphia, San Francisco ve Seattle

FIFA Dünya Kupası 2026'nın statları hangileri?

Haziran 2022'de FIFA Dünya Kupası 2026'nın 16 ev sahibi şehri açıklandı; bunların ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve 11'i Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alıyor. Aşağıda şehirleri ve kullanılacak statları inceleyebilirsiniz: