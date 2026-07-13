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Fans attend the US Men's National Team 2026 World Cup roster announcement in New York on May 26, 2026Getty Images
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2026 Dünya Kupası’nın en ucuz biletleri: Ortalama yeniden satış fiyatları, Dünya Kupası Finali, İngiltere – Arjantin maçı ve daha fazlası

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Dünya Kupası
İngiltere
Arjantin
Fransa
İspanya

Hangi maç biletlerinin en ucuz olduğu da dahil olmak üzere, Dünya Kupası ile ilgili en son haberlerin tümünü inceleyin

2026 Dünya Kupası grup aşaması, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’da heyecan dolu maçlara sahne olurken, Kuzey Amerika’da turnuva resmen başladı.  

Beklendiği üzere, özellikle önemli maçlar ve ev sahibi ülkelerin karşılaşmaları için bilet talebi daha önce görülmemiş seviyelere ulaştı. 

GOAL, piyasada hâlâ bulabileceğiniz en ucuz biletlerin yerleri de dahil olmak üzere, 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri sizlere aktarsın.

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Şu anda Dünya Kupası biletleri ne kadar?

Mevcut yeniden satış listeleri, FIFA’nın erken fiyat tahminleri ve halka açık en düşük fiyatlara göre, şu anda piyasada bulunan en ucuz 2026 Dünya Kupası biletleri şunlardır.

Fiyatlar, dinamik fiyatlandırma ve devam eden talep nedeniyle değişebilir.

Not: Bilet fiyatları, dinamik fiyatlandırma ve yeniden satış talebi nedeniyle düzenli olarak dalgalanmaktadır. Sıralamalar, yazının yazıldığı tarihte kamuya açık en yüksek fiyatları yansıtmaktadır ve turnuva yaklaştıkça değişebilir.

Tarih ve Maç Başlangıç SaatiMaç DetaylarıYerOrtalama Yeniden Satış FiyatıBiletler
14 Temmuz, Maç Başlangıç Saati 19:00 CDTYarı Final 1: Fransa - İspanyaDallas Stadyumu, ABD2.500 $ - 9.000 $Bilet Al
15 Temmuz, Başlangıç Saati 20:00 EDTYarı Final 2: İngiltere - ArjantinAtlanta Stadyumu, ABD2.800 $ - 11.000 $Bilet Satın Al
18 Temmuz, Başlangıç Saati: 15:00 EDT3.lük Maçı: Fransa/İspanya - İngiltere/ArjantinMiami Stadyumu, ABD600 $ - 2.200 $Bilet Satın Al
19 Temmuz, Başlangıç Saati: 15:00 EDTDünya Kupası Finali: Fransa/İspanya - İngiltere/ArjantinNew York New Jersey Stadyumu, ABD5.500 $ - 25.000 $+Bilet Satın Al

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2026 Dünya Kupası bilet fiyatları ne kadar?

Dünya Kupası biletleri satın alırken, fiyatlarda büyük farklılıklar olabileceğine hazırlıklı olmalısınız. 

FIFA daha önce, dinamik fiyatlandırma sistemi kapsamında, grup aşamasının ilk maçları için bilet fiyatlarının 60 $'dan başlasa da, final maçı için 6.730 $'a kadar çıkabileceğini duyurmuştu. Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma gösterebilir. 

AşamaBilet fiyat aralığıOrtalama Yeniden Satış Fiyatları
Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç)60 $ - 620 $150 $ - 850
Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735 $400 $ - 3.200 $
32'li Tur105 $ - 750 $250 $ - 1.100 $
Son 16170 $ - 980 $ 380 $ - 1.600 $
Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 $650 $ - 2.900 $
Yarı finaller 420 $ - 3.295 $1.100 $ - 5.200 $
Final2.030 $ - 7.875 $4.200 $ - 14.500 $+

2026 Dünya Kupası biletlerini nasıl alabilirsiniz?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

  • 1 Nisan'da başlayan SonDakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın alabilmek için son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.
  • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 Dünya Kupası biletlerini yeniden satış yoluyla alabilir misiniz?

FIFA 2026 Dünya Kupası biletlerinizi güvenli bir şekilde yeniden satmak veya takas etmek istiyorsanız, FIFA Yeniden Satış/Takas Pazarı bunu yapmak için resmi kanaldır. Ekim ayında açılan bu pazara FIFA.com/tickets adresinden erişilebilir.

FIFA Yeniden Satış Pazarı, Kanada, ABD ve diğer ülkelerdeki sakinlere açıktır; FIFA Değişim Pazarı (Mercado de Intercambio de la FIFA) ise Meksika'da ikamet edenlere yöneliktir.

Yeniden satış alıcıları için önemli bir nokta: biletlerin sayısı çok sınırlı olabilir ve biletler genellikle maç günlerine yaklaştıkça ara sıra ortaya çıkabilir. Yeniden satış biletlerini garantilemek isteyen taraftarlar, platformu sık sık kontrol etmeli, biletler ortaya çıktığında hızlı hareket etmeli ve ödeme bilgilerini önceden hazır bulundurmalıdır.

StubHub gibi ikincil satış platformlarında da 2026 Dünya Kupası biletleri satışa sunulacaktır.

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2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek. 

Kuzey Amerika genelinde 34 gün boyunca 104 maç oynanacak. Turnuvada ilk kez 48 takım yer alacak ve üç ülke ortaklaşa ev sahipliği yapacak. 

2026 FIFA Dünya Kupası’nın ev sahibi şehirleri şunlardır:

  • Kanada: Toronto ve Vancouver
  • Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey
  • Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, East Rutherford (New Jersey), Philadelphia, San Francisco ve Seattle

2026 FIFA Dünya Kupası'nın maçları hangi stadyumlarda oynanacak?

Haziran 2022'de, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Aşağıda, turnuvanın oynanacağı şehirleri ve stadyumları inceleyebilirsiniz:

ÜlkeStadyum (Şehir)Kapasite
KanadaBC Place (Vancouver) 48.821 
 BMO Field (Toronto) 72.766 
MeksikaEstadio Banorte (Meksiko) 48.821 
 Estadio Akron (Guadalajara) 44.330 
 BBVA Stadyumu (Monterrey) 50.113 
Amerika Birleşik DevletleriMercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) 67.382 
 Gillette Stadyumu (Foxborough) 63.815 
 AT&T Stadyumu (Dallas) 70.122 
 NRG Stadyumu, Houston 68.311 
 Arrowhead Stadyumu (Kansas City) 67.513 
 SoFi Stadyumu, Inglewood69.650 
 Hard Rock Stadyumu, Miami 64.091 
 MetLife Stadyumu, East Rutherford78.576 
 Lincoln Financial Field, Philadelphia 65.827 
 Levi's Stadyumu, San Francisco 69.391 
 Lumen Field, Seattle 65.123

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