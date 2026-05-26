2026 Dünya Kupası'nın en ucuz biletleri: Hollanda, Cezayir, grup aşamaları ve daha fazlasını içeren ortalama fiyatların dökümü

Artık Kuzey Amerika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda ilk topun sahaya atılmasına kadar geçen süreyi aylar yerine haftalarla sayıyoruz.

Beklendiği gibi, 2026 Dünya Kupası maç biletlerine olan talep çok yüksek, özellikle de ev sahibi ülkelerin oynadığı maçlar gibi belirli karşılaşmalar için. Ancak, özellikle grup aşamasında, bazı maçlarda bilet bulmak biraz daha kolay olabilir.

Sıralama: Şu anda en ucuz 2026 Dünya Kupası biletleri hangileri?

Mevcut yeniden satış listeleri, FIFA'nın erken fiyat tahminleri ve halka açık en düşük fiyatlara göre, şu anda piyasada bulunan en ucuz 2026 Dünya Kupası biletleri şunlardır.

Fiyatlar, dinamik fiyatlandırma ve devam eden talep nedeniyle değişebilir.

Sıra Maç (Tarih) Mekan Ortalama fiyat aralığı Biletler 1 Paraguay - Avustralya (18 Haziran) Levi's Stadyumu (Santa Clara) 140 $+ Bilet #2 Suudi Arabistan - Yeşil Burun Adaları (26 Haziran) NRG Stadyumu (Houston) 163 $+ Bilet #3 Avusturya - Ürdün (16 Haziran) Levi's Stadyumu (Santa Clara) 177 $+ Bilet #4 Ürdün - Cezayir (22 Haziran) Levi's Stadyumu (Santa Clara) 182 $+ Bilet #5 Avusturya - Cezayir (27 Haziran) Arrowhead Stadyumu (Kansas City) 192 $+ Bilet #6 Özbekistan - Demokratik Kongo Cumhuriyeti (23 Haziran) Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) 196 $+ Bilet #7 Bosna Hersek - Katar (24 Haziran) Lumen Field (Seattle) 213 $+ Biletler #8 Fildişi Sahili - Curacao (25 Haziran) Lincoln Financial Field (Philadelphia) 225 $+ Bilet #9 Çek Cumhuriyeti - Güney Afrika (18 Haziran) Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) 226 $+ Bilet #10 Mısır - İran (26 Haziran) Lumen Field (Seattle) 250 $+ Biletler

Not: Bilet fiyatları, dinamik fiyatlandırma ve yeniden satış talebine bağlı olarak düzenli olarak değişmektedir. Sıralamalar, yazının yazıldığı tarihte kamuya açık en yüksek fiyatları yansıtmaktadır ve turnuva yaklaştıkça değişiklik gösterebilir.

2026 Dünya Kupası'nda takip edilmesi en ucuz takımlar hangileridir?

Şu anda Dünya Kupası maç biletlerinin ortalama fiyatları takımdan takıma büyük farklılıklar göstermektedir.

En ucuz ve en pahalı biletler arasındaki fark, ev sahibi ülke primi, piyasa bazlı fiyatlandırma ve maçın oynanacağı yer gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanmaktadır.

Aşağıdaki takımlar, en ucuz biletlere sahip ilk 10 maç sıralamasında iki kez yer almaktadır:

Hollanda

Dünya Kupası'nda Avrupa'nın önde gelen takımlarından birini izlemek için yüksek bir ücret ödemeniz gerektiğini düşünebilirsiniz, ancak bu her zaman geçerli değildir. Geçmişte üç kez turnuvada ikinci sırada yer almasına rağmen, bu yaz Hollanda'nın Dünya Kupası biletleri şaşırtıcı derecede düşük.

Hollanda'nın Japonya, Tunus ve bilinmeyen bir Avrupa ülkesi (Ukrayna, İsveç, Polonya veya Arnavutluk) ile oynayacağı maçlar, ABD'deki yüksek kapasiteli stadyumlarda oynanacak, bu da fiyatların düşük ve rekabetçi kalmasına yardımcı oluyor.

Ayrıca, diğer bazı grup maçlarının aksine, Hollanda'nın maçları kağıt üzerinde manşetlere taşınacak türden değil. Örneğin, bazı maçlarda son Dünya Kupası'na katılan Lionel Messi (Arjantin) veya Cristiano Ronaldo (Portekiz) gibi isimlerin yer alması, fiyatları yukarı çekecektir.

Tarih Maç Yer Ortalama Fiyat Biletler 14 Haziran Pazar Hollanda - Japonya (15:00 CT) AT&T Stadyumu (Arlington) 295 Bilet 20 Haziran Cumartesi Hollanda - İsveç (12:00 CT) NRG Stadyumu (Houston) 320 Biletler 25 Haziran Perşembe Tunus - Hollanda (18:00 CT) Arrowhead Stadyumu (Kansas City) 280 Bilet

Cezayir

Cezayir, bu yaz Dünya Kupası'na beşinci kez katılıyor olabilir, ancak 2014'ten beri dünya finallerinde yer almadı. Ortalama fiyatlar 300 $'dan başlıyor.

Arrowhead Stadyumu'nda son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin ile açılış maçına çıkacaklar ve Messi ve arkadaşlarının yer aldığı tüm karşılaşmalarda olduğu gibi biletlere talep yüksek.

Ancak bu maçın ardından, Cezayir'in sırasıyla Santa Clara ve Kansas City'de Ürdün ve Avusturya ile oynayacağı maçlar nedeniyle Dünya Kupası biletlerine olan talep düşüyor.

Sezon açılış maçının biletlerini kaçıran Desert Warriors taraftarları için bu, takımlarını daha düşük bir maliyetle sahada izleme fırsatı sunuyor.

Tarih Maç Yer Ortalama Fiyat Biletler 16 Haziran Salı Arjantin - Cezayir (20:00 CT) Arrowhead Stadyumu (Kansas City) 360 Bilet 22 Haziran Pazartesi Ürdün - Cezayir (20:00 PT) Levi's Stadyumu (Santa Clara) 220 Bilet 27 Haziran Cumartesi Cezayir - Avusturya (21:00 CT) Arrowhead Stadyumu (Kansas City) 240 Bilet

Dünya Kupası ortalama bilet fiyatı sıralamasında alt sıralarda yer alan diğer takımlar şunlardır:

Yeşil Burun Adaları

Tunus

Suudi Arabistan

Curacao

Mısır

Yeni Zelanda

2026 Dünya Kupası bilet fiyatları ne kadar?

Dünya Kupası biletleri satın almak istediğinizde, fiyatlarda büyük farklılıklar olabileceğine hazırlıklı olmalısınız.

FIFA daha önce, dinamik fiyatlandırma sistemi kapsamında, grup aşamasının bazı erken maçları için bilet fiyatlarının 60 dolardan başlasa da, final maçında 6.730 dolara kadar çıkabileceğini duyurmuştu. Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma gösterebilir.

Aşama Bilet fiyat aralığı Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç) 60 - 620 dolar Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735 Son 32 105 $ - 750 Son 16 170 $ - 980 Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 Yarı final 420 $ - 3.295 Final 2.030 $ - 7.875

2026 Dünya Kupası biletlerini nasıl alabilirsiniz?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir kura çekilişi değildir. Biletler, anında onaylanarak tamamen "ilk gelen, ilk alır" esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.

şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir kura çekilişi değildir. Biletler, anında onaylanarak tamamen "ilk gelen, ilk alır" esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir. Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 Dünya Kupası yeniden satış biletlerini alabilir misiniz?

FIFA Dünya Kupası 2026 biletlerinizi güvenli bir şekilde yeniden satmak veya takas etmek istiyorsanız, FIFA Yeniden Satış/Takas Pazarı bunu yapmak için resmi kanaldır. Pazar Ekim ayında açılmıştır ve FIFA.com/tickets adresinden erişilebilir.

FIFA Yeniden Satış Pazarı, Kanadalı, Amerikalı ve uluslararası sakinlere açıktır; FIFA Değişim Pazarı (Mercado de Intercambio de la FIFA) ise Meksika sakinlerine yöneliktir.

Yeniden satış alıcıları için önemli bir nokta: biletlerin sayısı çok sınırlı olabilir ve biletler genellikle maç günlerine yakın zamanlarda ara sıra ortaya çıkabilir. Yeniden satış biletlerini garantilemek isteyen taraftarlar, platformu sık sık kontrol etmeli, biletler ortaya çıktığında hızlı hareket etmeli ve ödeme bilgilerini önceden hazır bulundurmalıdır.

StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında da 2026 Dünya Kupası biletleri satışa sunulacak.

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.

Kuzey Amerika'da 34 gün boyunca 104 maç oynanacak. Turnuva ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşecek ve üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecek.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri şunlardır:

Kanada: Toronto ve Vancouver

Toronto ve Vancouver Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey

Guadalajara, Mexico City ve Monterrey Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, East Rutherford (New Jersey), Philadelphia, San Francisco ve Seattle

2026 FIFA Dünya Kupası'nın sahaları hangileridir?

Haziran 2022'de, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Aşağıda, turnuvanın oynanacağı şehirleri ve stadyumları inceleyebilirsiniz: