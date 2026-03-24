2026 Dünya Kupası'nın en ucuz biletleri: Hollanda, Cezayir, grup aşamaları ve daha fazlası

Artık Kuzey Amerika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda ilk topun sahaya atılmasına kadar geçen süreyi aylar yerine haftalarla sayıyoruz.

Beklendiği gibi, 2026 Dünya Kupası maç biletlerine talep çok yüksek, özellikle de ev sahibi ülkelerin oynadığı maçlar gibi belirli karşılaşmalar için. Ancak, özellikle grup aşamasında, bazı maçlarda bilet bulmak biraz daha kolay olabilir.

GOAL, en ucuz biletleri nereden bulabileceğinizi de dahil olmak üzere, 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri sizlere aktarsın.

Sıralama: Şu anda en ucuz 2026 Dünya Kupası biletleri hangileri?

Mevcut yeniden satış listeleri, FIFA'nın erken fiyat tahminleri ve halka açık en düşük fiyatlara göre, şu anda piyasada bulunan en ucuz 2026 Dünya Kupası biletleri şunlardır.

Fiyatlar, dinamik fiyatlandırma ve devam eden talep nedeniyle değişebilir.

Sıra Maç (Tarih) Mekan Tahmini fiyat aralığı Bilet #1 Tunus - Japonya (20 Haziran) Estadio BBVA (Guadalupe) 161 $+ Bilet #2 Güney Afrika - Güney Kore (24 Haziran) Estadio BBVA (Guadalupe) 188 $+ Bilet #3 Ürdün - Cezayir (22 Haziran) Levi's Stadyumu (Santa Clara) 234 $+ Bilet #4 Cezayir - Avusturya (27 Haziran) Arrowhead Stadyumu (Kansas City) 256 $+ Bilet #5 Fas - Haiti (24 Haziran) Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) 271 $+ Bilet #6 Mısır - İran (26 Haziran) Lumen Field (Seattle) 299 $+ Bilet #7 Tunus - Hollanda (25 Haziran) Arrowhead Stadyumu (Kansas City) 359 $+ Bilet #8 Hollanda - UEFA Playoff B galibi (20 Haziran) NRG Stadyumu (Houston) 370 $+ Bilet #9 Avustralya - UEFA Playoff C galibi (13 Haziran) BC Place (Vancouver) 394 $+ Bilet #10 Norveç - Senegal (22 Haziran) MetLife Stadyumu (East Rutherford) 408 $+ Biletler

Not: Bilet fiyatları, dinamik fiyatlandırma ve yeniden satış talebi nedeniyle düzenli olarak değişmektedir. Sıralamalar, yazının yazıldığı tarihte kamuya açık en yüksek fiyatları yansıtmaktadır ve turnuva yaklaştıkça değişebilir.

2026 Dünya Kupası'nda takip edilmesi en ucuz takımlar hangileridir?

Şu anda Dünya Kupası maç biletlerinin ortalama fiyatları takımdan takıma büyük farklılıklar göstermektedir.

En ucuz ve en pahalı biletler arasındaki fark, ev sahibi ülke primi, piyasa bazlı fiyatlandırma ve maçın oynanacağı yer gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanmaktadır.

Aşağıdaki takımlar, en ucuz biletlere sahip ilk 10 maç sıralamasında iki kez yer almaktadır:

Hollanda

Dünya Kupası'nda önde gelen Avrupa takımlarından birini izlemek için yüksek bir ücret ödemeniz gerektiğini düşünebilirsiniz, ancak bu her zaman geçerli değildir. Geçmişte üç kez turnuvada ikinci sırada yer almasına rağmen, bu yaz Hollanda'nın Dünya Kupası biletleri şaşırtıcı derecede düşük.

Hollanda'nın Japonya, Tunus ve bilinmeyen bir Avrupa ülkesi (Ukrayna, İsveç, Polonya veya Arnavutluk) ile oynayacağı maçlar, ABD'deki yüksek kapasiteli stadyumlarda oynanacak, bu da fiyatların düşük ve rekabetçi kalmasına yardımcı oluyor. Ayrıca, bu maçlar diğer bazı grup karşılaşmaları gibi kağıt üzerinde manşetlere taşınacak türden değil. Örneğin, bazı maçlarda son Dünya Kupası'nı oynayan Lionel Messi (Arjantin) veya Cristiano Ronaldo (Portekiz) yer alacağı için fiyatlar yükselecek.

Cezayir

Cezayir, bu yaz Dünya Kupası'na beşinci kez katılıyor olabilir, ancak 2014'ten beri dünya finallerinde yer almadı. Arrowhead Stadyumu'nda son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin ile açılış maçına çıkacaklar ve Messi ve arkadaşlarının yer aldığı tüm karşılaşmalarda olduğu gibi biletlere talep yüksek.

Ancak bu karşılaşmanın ardından, Cezayir’in sırasıyla Santa Clara ve Kansas City’de Ürdün ve Avusturya ile oynayacağı maçlar nedeniyle Dünya Kupası biletlerine olan talep düşüşe geçiyor. Açılış maçının biletlerini kaçıran Çöl Savaşçıları taraftarları için bu durum, takımlarını daha düşük bir maliyetle sahada izleme fırsatı sunuyor.

Dünya Kupası ortalama bilet fiyatı sıralamasında alt sıralarda yer alan diğer takımlar arasında Yeşil Burun Adaları, Tunus, Suudi Arabistan, Curacao, Mısır ve Yeni Zelanda bulunuyor.

2026 Dünya Kupası bilet fiyatları ne olacak?

Dünya Kupası biletleri satın alırken, fiyatlarda büyük farklılıklar olabileceğine hazırlıklı olmalısınız.

FIFA daha önce, dinamik fiyatlandırma uygulandığı için biletlerin bazı grup aşaması maçlarında 60 dolardan başladığını, ancak final maçında 6.730 dolara kadar çıkabileceğini duyurmuştu. Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma gösterebilir.

Aşama Bilet fiyat aralığı Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç) 60 - 620 Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735 Son 32 105 $ - 750 Son 16 170 $ - 980 Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 $ Yarı finaller 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 7.875

2026 Dünya Kupası biletlerini nasıl alabilirsiniz?

Taraftarlar, resmi Dünya Kupası biletlerini satın almak için birçok fırsat yakaladı ve bundan sonra da Haziran ayında turnuva başlayana kadar FIFA sitesi üzerinden bilet satın alabilecekler.

"Erken Bilet Çekilişi" (Ekim) ve "Rastgele Seçim Çekilişi" (Aralık/Ocak) gibi çeşitli satış aşamaları halihazırda gerçekleştirilmiş olsa da, turnuvaya yakın bir zamanda (Nisan başında) bir "Son Dakika Satış Aşaması" da düzenlenecektir.

Bu dördüncü ve son resmi satış döneminde, kalan biletler ilk gelen ilk alır esasına göre satışa sunulacak. FIFA, kaç bilet satışa sunulacağını veya hangi maçlar için olacağını açıklamadı, ancak bilet sayısının sınırlı olacağı ve hızla tükeneceği tahmin ediliyor.

Bilet satın almak için resmi FIFA bilet portalını ziyaret etmeniz ve bir hesap açmanız gerekir. Ardından FIFA hesabınıza giriş yapıp biletlerin durumunu kontrol edebilirsiniz.

2026 Dünya Kupası biletlerini yeniden satabilir misiniz?

FIFA Dünya Kupası 26 biletlerinizi güvenli bir şekilde yeniden satmak veya takas etmek istiyorsanız, FIFA Yeniden Satış/Takas Pazarı bunu yapmak için resmi kanaldır. Pazar Ekim ayında açılmıştır ve FIFA.com/tickets adresinden erişilebilir.

FIFA Yeniden Satış Pazarı, Kanadalı, Amerikalı ve uluslararası sakinlere açıktır; FIFA Değişim Pazarı (Mercado de Intercambio de la FIFA) ise Meksika sakinlerine yöneliktir.

Yeniden satış alıcıları için önemli bir nokta: biletlerin sayısı çok sınırlı olabilir ve biletler genellikle maç günlerine yakın zamanlarda ara sıra ortaya çıkabilir. Yeniden satış biletlerini garantilemek isteyen taraftarlar, platformu sık sık kontrol etmeli, biletler ortaya çıktığında hızlı hareket etmeli ve ödeme bilgilerini önceden hazır bulundurmalıdır.

StubHub gibi ikincil pazar yerlerinde de 2026 Dünya Kupası biletleri satışa sunulacaktır.

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.

Kuzey Amerika'da 34 gün boyunca 104 maç oynanacak. Turnuvaya ilk kez 48 takım katılacak ve üç ülke ortaklaşa ev sahipliği yapacak.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri şunlardır:

Kanada: Toronto ve Vancouver

Toronto ve Vancouver Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey

Guadalajara, Mexico City ve Monterrey Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, East Rutherford (New Jersey), Philadelphia, San Francisco ve Seattle

2026 Dünya Kupası konaklama biletlerini nasıl alabilirsiniz?

Üç ev sahibi ülkede de sunulan, premium biletler, yiyecek ve içecekler ve daha fazlasını içeren eksiksiz konaklama paketleriyle 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi anlarını yaşayabilirsiniz. Paketler şu şekildedir:

Tek Maç

Grup Aşaması: Ev sahibi ülkeler dışındaki herhangi bir takımın 1 maçı (CAN, MEX, USA hariç)

Son 32/Son 16/Üçüncülük Maçı: Herhangi bir maç

Ağırlama seçenekleri: Saha Kenarı Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Kişi başı 1.400 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Mekan Serisi

İstediğiniz stadyumda tüm maçları izleyin.

Mekana bağlı olarak 4-9 maç içerir

Tüm maç günleri ve aşamalar geçerlidir

Ağırlama seçenekleri: Saha Kenarı Salonu, VIP, Kupa Salonu, Şampiyonlar Kulübü, FIFA Pavyonu

Kişi başı 8.275 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Takımımı Takip Et

Yerinden bağımsız olarak, takımınızı her grup aşaması maçında izleyin.

3 Grup Aşaması maçı ve 1 Son 32 Turu maçı

Tüm maç günleri ve yerleri geçerlidir

Takımımı Takip Et özelliği şu anda ev sahibi ülke takımları (Kanada, Meksika, ABD) için mevcut değildir

Ağırlama seçenekleri: FIFA Pavyonu

Kişi başı 6.750 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

En özel seçenekleri arayan kurumsal veya VIP gruplar için Özel Süitler ve Platin Erişim seçenekleri de mevcuttur.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın sahaları hangileridir?

Haziran 2022'de, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri ABD'de). Aşağıda, turnuvanın düzenleneceği şehirleri ve stadyumları inceleyebilirsiniz: