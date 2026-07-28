Burada söz konusu olan şey Breel Embolo vakası. Eski Bundesliga golcüsü, İsviçre'nin Arjantin ile oynadığı çeyrek finalde 72. dakikada skor 1-1'ken ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Oysa Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) Dünya Kupası için yürürlüğe koyduğu kural değişiklikleri doğru uygulanmış olsaydı, bunun hiç yaşanmaması gerekirdi. Resmi kural koyucular, The Athletic'in ulaştığı bir yazıda bunu kabul etti.

Ancak en baştan anlatalım: Embolo, Arjantinli Leandro Paredes ile orta saha yuvarlağına yakın bir bölgede girdiği ikili mücadelede çok net biçimde anlaşılabilecek bir aldatmaya başvurdu, Paredes İsviçreli oyuncuya hiç temas etmedi. Buna rağmen hakem Joao Pinheiro faul kararı verdi ve Arjantinli oyuncuya sarı kart gösterdi.

Bunun bariz biçimde hatalı bir karar olması üzerine video yardımcı hakem Guillermo Pacheco devreye girdi ve Pinheiro'yu VAR monitörüne gönderdi. Görüntüleri izleyen hakem kararını değiştirdi: Paredes'e sarı kart yok, bunun yerine daha önce kartı bulunan Embolo'ya ikinci sarıdan kırmızı kart çıktı ve oyuncu gözyaşları içinde sahayı terk etti. Daha da acısı, İsviçre sadece birkaç dakika önce Dan Ndoye ile eşitliği yakalamış ve momentumu eline geçirmişti. Ancak eksik kalan İsviçreliler bir daha karşılık veremedi, uzatmalarda Arjantin sahadan 3-1 galip ayrıldı.

2026 Dünya Kupası: VAR, Breel Embolo vakasında devreye girmemeliydi

Hatanın özüne gelecek olursak: IFAB, Dünya Kupası öncesinde VAR'ın bundan böyle sarı kartlarda da devreye girebileceğini yürürlüğe koymuştu. Ancak bu yalnızca oyuncu karışıklığı durumunda geçerli; yani bu olayda Pinheiro sarı kartı yanlış futbolcuya göstermiş olsaydı. Saha hakeminin sarı kart gösterme kararının kendisi ise VAR tarafından hâlâ tartışmaya açılamıyor. Kuralların doğru yorumuna göre Pinheiro'nun sahadaki kararı geçerli kalmalıydı, çünkü ortada faul olmasa da ve sarı kart fiilen elbette yanlış olsa da Paredes "doğru" oyuncuydu. VAR devreye girmemeli ve Embolo sahada kalmalıydı.





Getty Images





FIFA'dan bu olayla ilgili şu ana kadar bir açıklama gelmedi. Yeni kuralın daha az kritik olan bir başka yanlış yorumu ise ev sahibi ortaklardan ABD ile Paraguay arasındaki grup maçında (4-1) yaşandı. Bu maçta hakem Danny Makkelie, Miguel Almiron'a yaptığı iddia edilen faul sonrası ABD'li savunmacı Tim Ream'i sarı kartla cezalandırmıştı. Burada da VAR yanlış şekilde devreye girdi, Makkelie görüntüleri izledikten sonra Ream'e verdiği kartı geri aldı ve bunun yerine kendini yere attığı gerekçesiyle Almiron'a sarı kart gösterdi.

Bu arada Arjantin'in hakemler tarafından kayrıldığı yönündeki iddialar, Dünya Kupası boyunca sürekli gündemdeydi. Cezayir'e karşı oynanan ilk grup maçında (3-0) bile Lionel Messi'nin bir pozisyonu dikkat çekmişti; yıldız oyuncu, skor 1-0'ken yaklaşık yarım saat sonunda rakip savunmacı Aissa Mandi'ye açık tabanla baldırına basmıştı. "Benim için bu kırmızı kart" ifadelerini MagentaTV'de hakem yorumcusu Patrick Ittrich kullandı.

2026 Dünya Kupası: Arjantin için hatta manipülasyon suçlamaları

Arjantin'in son 16 turunda Mısır'ı dramatik şekilde 3-2 mağlup etmesinin ardından Mısır Teknik Direktörü Hossam Hassan, Messi ve takım arkadaşlarının lehine verilen tartışmalı hakem kararları nedeniyle hatta manipülasyon suçlamasında bulundu: "Ne düşündüğümü söyleyeceğim. Sonuçları ne olursa olsun: Bu açıkça manipüle edilmiş bir maçtı ve bunu bütün dünya gördü. (…) Şunu da söylemek istiyorum: Madem Arjantin'in kazanmasını bu kadar çok istiyorlar, o zaman diğer herkesi neden davet edip turnuvaya katıyorlar?" dedi Hassan.





Getty Images





Arjantin'in son derece sert oyunu da bazılarına göre yeterince tutarlı şekilde cezalandırılmadı; nihayetinde Güney Amerika temsilcisi finale kadar yükseldi. Ancak bu finalde İspanya'ya açık şekilde mağlup oldular, La Furia Roja uzatmalardaki son derece hak edilmiş 1-0'lık galibiyetle dünya şampiyonu oldu. Maçın ardından bazı Arjantinli yıldızlar ciddi olaylara karıştı; Paredes'i Gavi ve Eric Garcia'ya attığı yumruklar ve tekmeler nedeniyle uzun süreli bir ceza bekliyor.