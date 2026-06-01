2026 Dünya Kupası'nın en pahalı biletleri sıralaması: Dünya Kupası Finali, 30.000 doların üzerindeki biletler, Arjantin ve daha fazlası

FIFA Dünya Kupası, 1994 ABD Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez Kuzey Amerika'ya geri dönüyor.

Ev sahibi ülkede futbolun nispeten popüler olmamasına rağmen, bu turnuva ortalama maç ve toplam seyirci rekorlarını kırarak gelmiş geçmiş en başarılı Dünya Kupalarından biri oldu. 32 yıl sonra, biletler bir kez daha kapış kapış satılıyor.

Beklendiği gibi, 11 Haziran'da başlayacak ve ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı bu dev spor turnuvasına yaklaştıkça bilet talebi de iyice artacak.

Yüksek talep elbette yüksek fiyatlarla eş anlamlı olsa da, taraftarlar için çok sayıda bilet seçeneği mevcut olacak; bunlara şimdiye kadar gördüğümüz en pahalı Dünya Kupası biletlerinden bazıları da dahil.

Sıralama: Şu anda en pahalı 2026 Dünya Kupası biletleri hangileri?

Mevcut yeniden satış listeleri, resmi FIFA fiyatları ve halka açık en yüksek fiyatlara göre, şu anda piyasada bulunan en pahalı 2026 Dünya Kupası biletleri şunlardır.

Fiyatlar, dinamik fiyatlandırma ve devam eden talep nedeniyle değişebilir.

Sıra Maç / Bilet Türü Aşama Mekan Resmi Fiyat Aralığı (Nominal Değer) İkincil Piyasa Tahmini Aralığı #1 2026 Dünya Kupası Finali Final MetLife Stadyumu, East Rutherford 2.030 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ #2 Yarı final biletleri Yarı finaller AT&T Stadyumu (Dallas) ve Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) 420 $ – 3.295 1.500 $ – 9.500 #3 Meksika - Güney Afrika Grup Aşaması Estadio Azteca, Mexico City 75 $ – 2.735 1.522 $ – 5.500 $+ #4 Meksika - Güney Kore Grup Aşaması Estadio Akron, Guadalajara 75 $ – 2.735 $ 1.199 $ – 4.500 $+ #5 Çeyrek final biletleri Çeyrek finaller Boston, Los Angeles, Miami ve Kansas City 275 $ – 1.775 850 $ – 4.000 #6 ABD - Paraguay Grup Aşaması SoFi Stadyumu, Los Angeles 75 $ – 2.735 658 $ – 3.500 $+ #7 Çekya - Meksika Grup Aşaması Estadio Azteca, Mexico City 75 $ – 2.735 $ 600 $ – 3.200 $+ #8 İskoçya - Brezilya Grup Aşaması Hard Rock Stadyumu, Miami 60 $ – 620 948 $ – 3.800 $+ #9 Arjantin - Avusturya Grup Aşaması AT&T Stadyumu, Dallas 60 $ – 620 $ 699 $ – 3.200 $+ #10 Kanada - Bosna Hersek Grup Aşaması BMO Field, Toronto 75 $ – 2.735 $ 452 $ – 2.800 $+

Not: Bilet fiyatları, dinamik fiyatlandırma ve yeniden satış talebi nedeniyle düzenli olarak dalgalanmaktadır. Sıralamalar, yazım tarihi itibarıyla kamuya açık en yüksek fiyatları yansıtmaktadır ve turnuva yaklaştıkça değişebilir.

2026 Dünya Kupası'nda takip edilmesi en pahalı takımlar hangileridir?

Şu anda Dünya Kupası maç biletlerinin ortalama fiyatları takımdan takıma büyük farklılıklar göstermektedir.

En ucuz (Güney Kore) ve en pahalı (Amerika Birleşik Devletleri) takımlar arasındaki fark, ev sahibi ülke primi, piyasa bazlı fiyatlandırma ve maçın oynanacağı yer gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanmaktadır.

Ev Sahibi Ülkeler

ABD biletleri, Dünya Kupası'na katılan tüm ülkeler arasında en pahalı olabilir, ancak diğer iki ev sahibi ülke (Meksika ve Kanada) de maçları için orantılı olarak yüksek fiyatlı biletler sunuyor.

Ev sahibi şehirlerdeki otel fiyatlarındaki artışla birleştiğinde, bu durum Amerikalı, Meksikalı ve Kanadalı taraftarların önemli bir ek ücret ödemek zorunda kalacağı anlamına geliyor.

Meksika Dünya Kupası biletlerine gelince, bilet fiyatlarındaki bu artış, takımın geniş uluslararası taraftar kitlesini ve El Tri'nin tüm Amerika kıtasındaki güçlü çekiciliğini yansıtmaktadır.

Bilet fiyatları yüksek olan grup maçlarından bazıları şunlardır:

11 Haziran Perşembe: Meksika - Güney Afrika (3.253 $'dan başlayan fiyatlarla), Estadio Azteca (Meksiko)

12 Haziran Cuma: UEFA Playoff galibi A - Kanada (1.569 $'dan başlayan fiyatlarla), BMO Field (Toronto)

12 Haziran Cuma: ABD - Paraguay (1.422 $'dan başlayan fiyatlarla), SoFi Stadyumu (Inglewood)

18 Haziran Perşembe: Meksika - Güney Kore (1.844 $'dan başlayan fiyatlarla), Estadio Akron (Guadalajara)

19 Haziran Cuma: ABD - Avustralya (1.095 $'dan başlayan fiyatlarla), Lumen Field (Seattle)

24 Haziran Çarşamba: UEFA Playoff Galibi D - Meksika (1.305 $'dan başlayan fiyatlarla), Estadio Azteca (Meksiko)

Arjantin

FIFA'nın 2026 Dünya Kupası için dinamik fiyatlandırma uygulamasına geçmesiyle, bilet fiyatları talebe göre dalgalanacak ve geniş taraftar kitlesine sahip takımlar, nerede oynarlarsa oynasınlar çok daha yüksek fiyatlara sahip olacaklar.

Bu nedenle, ev sahibi ülkeler hariç, Arjantin'in Dünya Kupası bilet talebinde başı çekmesi şaşırtıcı değil. Dünya Kupası şampiyonu takımın sahaya çıkmasını izlemek her zaman büyük ilgi görür.

2024 Copa America'da Lionel Messi ve arkadaşlarını izlemek için ABD'ye akın eden kalabalıklar vardı. New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda Arjantin ile Kanada arasındaki yarı final maçını 80.000'den fazla taraftar izlerken, Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda ise 65.000'den fazla kişi, Arjantin'in Kolombiya'yı 1-0 yenerek bir büyük kupayı daha kaldırışını izledi.

Lionel Messi ve Rodrigo De Paul gibi tanınmış oyuncuların MLS'de Inter Miami forması giymesi, son yıllarda Kuzey Amerika'da düzenli olarak dostluk maçları oynamalarıyla birlikte, Arjantin'in bölgedeki taraftar kitlesini daha da artırdı.

Bilet fiyatları yüksek olan Arjantin grup maçları şunlardır:

22 Haziran Pazartesi: Arjantin - Avusturya (1.009 $'dan başlayan fiyatlarla), AT&T Stadyumu (Arlington)

Bilet fiyatları yüksek olan diğer grup maçları şunlardır:

24 Haziran Çarşamba: İskoçya - Brezilya (1.149 $'dan başlayan fiyatlarla), Hard Rock Stadyumu (Miami)

26 Haziran Cuma: Norveç - Fransa (951 $'dan başlayan fiyatlarla), Gillette Stadyumu (Foxborough)

Biletlerin satış durumu hakkında daha fazla bilgi için FIFA'nın resmi sitesini takip edin. StubHub gibi ikincil satış sitelerinde Dünya Kupası maç biletleri 162 $'dan başlayan fiyatlarla satılmaktadır.

2026 Dünya Kupası bilet fiyatları ne kadar?

Dünya Kupası biletleri satın alırken, fiyatlarda büyük farklılıklar olabileceğine hazırlıklı olmalısınız.

FIFA daha önce, dinamik fiyatlandırma sisteminin uygulanmasıyla birlikte, biletlerin bazı grup aşaması maçları için 60 $ gibi düşük bir fiyattan başlamasına rağmen, final maçında 6.730 $'a kadar çıkabileceğini duyurmuştu. Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma gösterebilir.

Aşama Bilet fiyat aralığı Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç) 60 - 620 dolar Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735 Son 32 105 $ - 750 Son 16 170 $ - 980 Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 Yarı final 420 $ - 3.295 Final 2.030 $ - 7.875

2026 FIFA Dünya Kupası Finali biletleri ne kadar?

FIFA daha önce, dinamik fiyatlandırma uygulamasının devreye girmesiyle final maçının bilet fiyatlarının 6.730 dolara kadar çıkabileceğini duyurmuştu.

Ancak fiyatlar, biletlerin satışa sunulduğu ve satıldığı çeşitli aşamalarda dalgalanma gösterebilir ve MetLife Stadyumu'ndaki final maçı için tahmin edilen fiyatlar 2.030 dolar ile 7.875 dolar arasında değişebilir.

2026 Dünya Kupası Finali bilet fiyatları, koltuk kategorisine göre şu şekilde değişmektedir:

Kategori 1: En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır.

Kategori 2: Kategori 1 alanlarının dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 3: Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Kategori 4: En uygun fiyatlı olanı, diğer kategorilerin dışındaki üst katta yer alır.

StubHub gibi yeniden satış sitelerinde taraftarlar, 2026 FIFA Dünya Kupası Finali maç biletlerini 7.291 $'dan başlayan fiyatlarla satın alabilirler.

2026 Dünya Kupası biletlerini nasıl alabilirsiniz?

Biletleri temin etmenin en önemli ve en güvenilir yolu, resmi FIFA bilet portalıdır.

Taraftarların, "İlk Gelen İlk Alır" esasına göre yapılan canlı satışlara katılabilmeleri için kayıtlı bir FIFA kimliği olması gerekir.

İlk satışların ötesinde, FIFA Yeniden Satış ve Değişim Pazarı, taraftarlar arası transferler için FIFA tarafından onaylanan tek platform olarak şu anda açıktır. Burada biletlerin bulunabilirliği düzensizdir; biletler diğer taraftarlar tarafından gerçek zamanlı olarak listelendiğinden, taraftarların portalı günde birkaç kez kontrol etmeleri önerilir.

Belirli tarihler için bilet arayan veya resmi portalda artık görünmeyen yüksek talep gören maçlar için bilet arayan taraftarlar için, StubHub gibi ikincil bilet satış siteleri en fazla esnekliği sunar, ancak bu hizmetler daha pahalıdır.

Her zaman güçlü bir alıcı garantisi sunan bir platform kullandığınızdan emin olun.

2026 Dünya Kupası biletlerini yeniden satabilir misiniz?

FIFA Dünya Kupası 2026 biletlerinizi güvenli bir şekilde yeniden satmak veya takas etmek istiyorsanız, FIFA Yeniden Satış/Takas Pazarı bunu yapmak için resmi kanaldır. Pazar Ekim ayında açılmıştır ve FIFA.com/tickets adresinden erişilebilir.

FIFA Yeniden Satış Pazarı, Kanadalı, Amerikalı ve uluslararası sakinlere açıktır; FIFA Değişim Pazarı (Mercado de Intercambio de la FIFA) ise Meksika sakinlerine yöneliktir.

Yeniden satış alıcıları için önemli bir nokta: biletlerin sayısı çok sınırlı olabilir ve biletler genellikle maç günlerine yakın zamanlarda ara sıra ortaya çıkabilir. Yeniden satış biletlerini garantilemek isteyen taraftarlar, platformu sık sık kontrol etmeli, biletler ortaya çıktığında hızlı hareket etmeli ve ödeme bilgilerini önceden hazır bulundurmalıdır.

StubHub gibi ikincil satıcılar da 2026 Dünya Kupası biletleri sunacaktır.

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran – 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek. Kuzey Amerika genelinde 34 gün boyunca 104 maç oynanacak. Turnuva ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşecek ve üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecek. 2026 FIFA Dünya Kupası’nın ev sahibi şehirleri şunlardır:

Kanada: Toronto ve Vancouver

Toronto ve Vancouver Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey

Guadalajara, Mexico City ve Monterrey Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, East Rutherford (New Jersey), Philadelphia, San Francisco ve Seattle

2026 Dünya Kupası konukseverlik biletlerini nasıl alabilirsiniz?

Üç ev sahibi ülkede de sunulan, premium biletler, yiyecek ve içecekler ve daha fazlasını içeren eksiksiz konaklama paketleriyle 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi anlarını yaşayabilirsiniz. Paketler şu şekildedir:

Tek Maç

Grup Aşaması: Ev sahibi olmayan herhangi bir ülkenin takımının 1 maçı (KAN, MEKS, ABD hariç)

Son 32/Son 16/Üçüncülük Maçı: Herhangi bir maç

Ağırlama seçenekleri: Saha Kenarı Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Kişi başı 1.400 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Mekan Serisi

Seçtiğiniz mekanda tüm maçları izleyin.

Mekana bağlı olarak 4-9 maç içerir

Tüm maç günleri ve aşamaları geçerlidir

Ağırlama seçenekleri: Saha Kenarı Salonu, VIP, Kupa Salonu, Şampiyonlar Kulübü, FIFA Pavyonu

Kişi başı 8.275 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Takımımı Takip Et

Yerinden bağımsız olarak, takımınızı her grup aşaması maçında izleyin.

3 grup aşaması maçı ve 1 son 32 turu maçı

Tüm maç günleri ve yerleri geçerlidir

Takımımı Takip Et seçeneği şu anda ev sahibi ülke takımları (Kanada, Meksika, ABD) için mevcut değildir

Ağırlama seçenekleri: FIFA Pavyonu

Kişi başı 6.750 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

En özel seçenekleri arayan kurumsal veya VIP gruplar için Özel Süitler ve Platin Erişim seçenekleri de mevcuttur.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın sahaları hangileridir?

Haziran 2022'de, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri ABD'de). Aşağıda, turnuvaya ev sahipliği yapacak şehirleri ve stadyumları inceleyebilirsiniz: