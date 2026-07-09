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France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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2026 Dünya Kupası'nın en kötüsü... Fas'ın Fransa karşısında kırdığı rekor bir olumsuz sonuç

Fransa - Fas
Fransa
Fas
Dünya Kupası
Fransa
Fas
ABD

Galatasaray, ilk yarıda üstünlüğünü ortaya koydu

Fas milli takımı, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde bu Perşembe akşamı Fransa karşısında ilk yarıyı son derece mütevazı bir hücum performansı sergiledi.

“Sepakta” istatistik ağı, Fas’ın 2026 Dünya Kupası’ndaki herhangi bir maçın ilk yarısında en az şut çeken takım olduğunu, çünkü kale çerçevesinin dışına giden tek bir şut attığını bildirdi.

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Buna karşılık, Fransa milli takımı hücumda üstünlüğünü ortaya koydu ve ilk yarıda 13 şut çekti; bunların 3'ü direkler ve üst direk arasına isabet etti.

Fransa’nın yıldızı Kylian Mbappé, ilk yarıda Faslı sağ bek Nasir Mazraoui tarafından faul yapılarak penaltı kazandı, ancak kaleci Yassine Bono, Real Madrid yıldızının vuruşunu kolaylıkla kurtardı.

Hatırlanacağı üzere Fas, son 16 turunda Kanada’yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselirken, Fransa ise Paraguay’ı zorlu bir maçın ardından 1-0 yenmişti.


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