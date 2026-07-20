2026 Dünya Kupası'nın ardından... Faslı yıldız, Premier Lig'de yeni bir mücadeleye hazırlanıyor

Ipswich Town, yaz transfer piyasasındaki güçlü hamlelerine devam etti. Kulüp, Premier Lig’in yeni sezonu başlamadan önce savunma hattını güçlendirmeyi amaçlayan bir anlaşma kapsamında, Faslı milli defans oyuncusu Issa Diop’u kadrosuna katmak üzere Fulham ile anlaşmaya vardı.

İngiliz "Sky Sports" kanalının haberine göre, Ipswich, bugün Pazartesi günü Fulham ile İssa Diop'u yaklaşık 8,5 milyon sterlin karşılığında kadrosuna katmak üzere nihai bir anlaşmaya vardı.

29 yaşındaki savunma oyuncusunun, transfer işlemlerini tamamlamaya çok az kalması nedeniyle önümüzdeki günlerde Ipswich kadrosuna katılması bekleniyor. Diop, sağlık kontrolünden geçtikten sonra dört yıllık bir sözleşme imzalayacak.

Diop, 2022 yazında Fulham'a katılmış ve dört sezon boyunca çeşitli turnuvalarda takımın formasıyla 96 maça çıkmıştı; bunların arasında geçen sezon Premier Lig'de oynadığı 13 maç da bulunuyor.

Defans hattının öne çıkan isimlerinden biri olan Diop, Fas milli takımını seçmeden önce Fransa'nın çeşitli yaş kategorilerindeki milli takımlarında forma giymişti ve son olarak 2026 Dünya Kupası finallerinde Fas milli takımıyla yer almıştı.

Fulham ile olan sözleşmesinin bitmesine sadece bir yıl kalan Faslı milli oyuncunun, Premier Lig’e yeniden yükselen ve yeni sezonun zorluklarına hazırlanırken kadrosunu en üst düzeyde deneyime sahip oyuncularla güçlendirmeyi hedefleyen Ipswich’e transferi bu nedenle kolaylaştı.