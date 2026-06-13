2026 Dünya Kupası'nı sarsan skandal... İngiltere milli takımı soyuldu

2026 Dünya Kupası'na yönelik güvenlik önlemleri, turnuva başlamadan önce ilk gerçek sınavını verdi. İngiltere milli takımı, antrenman ekipmanlarının bir kısmının Florida'daki kampından ABD'nin Kansas City kentindeki ana merkezine nakledilirken çalındığını bildirdi.

Alman teknik direktör Thomas Tuchel, birkaç gün içinde başlayacak olan turnuvada İngiltere milli takımını yönetiyor. "Üç Aslanlar", şampiyonluk için en güçlü adaylar arasında gösteriliyor. Ancak takım, nakliye sırasında önemli ekipmanların kaybolmasıyla beklenmedik bir krizle karşı karşıya kaldı.

İngiliz "Daily Mail" gazetesinin haberine göre, çalınan eşyalar arasında Harry Kane, Jude Bellingham ve Anthony Gordon gibi milli takım yıldızlarına ait özel spor ayakkabılar, maçlar için resmi toplar, performans analiz cihazları ve teknik ekibin günlük olarak kullandığı teknik ekipmanlar yer alıyor.

Sevkiyat, Florida eyaletindeki West Palm Beach şehrinden yola çıkmış ve takımın grup aşaması boyunca ve ABD'deki katılım süresinin çoğunda konaklayacağı Kansas City'deki "Soccer Village"deki konaklama merkezine doğru yola çıkmıştı. Ekipmanların varışında, İngiliz heyet bir dizi önemli paketin kaybolduğunu fark etti.

İngiliz basında yer alan haberlere göre, bazı oyuncuların turnuva için özel olarak tasarlanmış ayakkabıları kayboldu ve çok sayıda antrenman topu ortadan kayboldu; hatta bazı haberlerde olayın ardından sadece bir topun kaldığı belirtildi.

Hırsızlık olayı, İngiliz Futbol Federasyonu'nu, turnuva başlamadan önce kaybolan ekipmanların yerini tespit etmek veya yenilerini temin etmek amacıyla tüm lojistik düzenlemeleri acilen yeniden düzenlemeye zorladı. Ayrıca, Kansas City polisi olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı ve iki şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu, ancak bunların olaya ne ölçüde karıştıklarına dair ek ayrıntılar açıklanmadı.

Bu kriz, Çarşamba günü Dallas'taki bir stadyumda Hırvatistan ile turnuvadaki ilk maçına çıkmaya hazırlanan İngiltere milli takımı için son derece hassas bir zamanda geldi. Tuchel'in takımı, bu yılki Dünya Kupası'nda henüz hiçbir maç oynamadı, ancak hazırlık döneminde endişe verici birkaç olay yaşandı.

Birkaç hafta önce Florida'daki İngiltere kampında antrenman merkezinin yakınında bir silahlı saldırı meydana geldi ve bu durum heyet içinde endişe yarattı. Ayrıca takım, orada bulunduğu sırada Florida Keys adalarını vuran depremle ilgili bazı sıkıntılarla da karşı karşıya kaldı.

Hırsızlık olayı, 2026 Dünya Kupası'nda güvenlik konusunu yeniden gündeme getirdi. Bu konu, katılımcı heyetlere uygulanan sıkı önlemler nedeniyle son dönemde geniş çapta tartışmalara yol açmıştı. İran, Senegal ve Özbekistan gibi milli takımlar, ABD havalimanlarındaki uzun arama ve kontrol prosedürlerinden şikayet etmişti. Öte yandan Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) ve organizatörler, bu önlemleri ABD, Kanada ve Meksika'da ortaklaşa düzenlenecek turnuva için güçlendirilmiş güvenlik protokollerinin bir parçası olarak savunmuştu.

Ancak bu kez endişeler, giriş ve seyahat meselesinin ötesine geçerek, organizatörlerin ev sahibi ülkeler içindeki takım ekipmanlarını koruma kapasitesine kadar uzandı. Taktik tahtaları, analiz cihazları ve oyuncuların kişisel ayakkabıları gibi hassas eşyaların kaybolması, turnuvaya katılan federasyonlarda artan bir endişe yarattı.

Krizlere rağmen, İngiltere milli takımı bu olayın teknik hazırlıklarını ve maç programını etkilememesini sağlamaya çalışıyor. İngiltere'yi 1966'dan bu yana ilk kez Dünya Kupası finaline taşımayı hedefleyen Tuchel, Hırvatistan maçı öncesinde sorunun tamamen çözülmesini umuyor.

İngilizler sahalarda yolculuklarına başlamadan önce, futboldan uzak, hem zamanla hem de hırsızlarla aynı anda mücadele etmek zorunda kaldılar.