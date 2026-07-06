2026 Dünya Kupası'ndaki muhteşem performansının ardından... Arteta, Afrika'dan bir hamle hazırlıyor

Yeni sezon hazırlıkları devam ederken, Arsenal, özellikle savunma hattında takımın kalitesini artırabilecek oyuncularla kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Tekrarlanan sakatlıklar, teknik direktör Mikel Arteta’nın sağ bek pozisyonunda ek çözümlere ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu.

Africafoot sitesine göre, Arsenal, yaz transfer döneminde Kongolu milli oyuncu Aaron Wan-Bissaka’yı öncelik listesine aldı. Kulüp, İngiliz milli oyuncu Ben White’ın sık sık yaşadığı sakatlıkların etkisini telafi edecek yeni bir sağ bek transferi peşinde; White, as kadrodaki yerini Hollandalı Jurian Timmer’e kaptırmıştı.

Raporda, Wan-Bissaka’nın Premier Lig’deki kariyeri boyunca performansında iniş çıkışlar yaşamasına rağmen, bu ligde büyük bir deneyime sahip olduğu ve bu durumun onu gelecek sezon “Gunners” kadrosunu güçlendirmek için uygun bir seçenek haline getirdiği belirtildi.

Raporda ayrıca, Arsenal’in Tino Leframento ve Iván Fresneda gibi başka isimleri de radarında tuttuğu belirtildi; ancak West Ham United’ın İngiltere 1. Ligi’ne (Championship) düşmesi nedeniyle Wan-Bissaka ile anlaşma sağlanmasının daha kolay olabileceği ifade edildi.

28 yaşındaki oyuncunun West Ham ile 2031 yazına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor ve bu durum sözleşme açısından müzakereleri zorlaştırabilir; ancak haberde, Wan-Bissaka gibi kaliteli bir oyuncunun ikinci ligde kalmasının pek olası olmadığı belirtiliyor.

Arsenal'in işi kolay olmayacak, zira Portekiz basını Benfica'nın da oyuncuyu kadrosuna katmak istediğini ortaya koydu ve Portekiz kulübünün transferi gerçekleştirmek için oyuncunun menajerleriyle temasa geçtiğini doğruladı.

Transfermarkt sitesine göre, Wan-Bissaka’nın piyasa değeri şu anda 22 milyon avro, yıllık maaşı ise 5,5 milyon avro. Oyuncu, 2026 Dünya Kupası’nda milli takımında olağanüstü bir performans sergilemişti.