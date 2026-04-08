2026 Dünya Kupası'nda Ürdün'ü nasıl takip edebilirsiniz: Bilet, uçak bileti, rezervasyon ve daha fazlasını nereden temin edebilirsiniz?

Tarih yazıldı. Ürdün, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda ilk kez dünyanın en büyük sahnesinde boy gösterecek. AFC Asya Kupası’nda ikincilik elde ettikleri ve üçüncü tur grubunda üstünlük kurdukları sansasyonel bir eleme serisinin ardından, “Şövalyeler” altın nesillerini Kuzey Amerika’ya taşımaya hazır.

GOAL, maç biletlerinizi nasıl temin edeceğiniz, Amman'dan en uygun uçuşları nasıl rezerve edeceğiniz ve Ürdün'ün tarihi Dünya Kupası serüveni için ideal konaklama seçeneklerini nasıl bulacağınız konusunda kapsamlı bir rehber sunuyor.

2026 Ürdün Dünya Kupası biletleri Şimdi satın alın Ürdün'ün 2026 Dünya Kupası grup programı nedir? Ürdün, San Francisco Körfez Bölgesi'nde oynanacak iki maç ve Dallas'ta Lionel Messi'nin Arjantin'iyle oynanacak büyük final maçını içeren heyecan verici bir J Grubu fikstürüyle karşı karşıya. Tarih Maç (yerel saat) Mekan Bilet 17 Haziran Çarşamba Avusturya - Ürdün (19:00) Levi's Stadyumu (Santa Clara) Bilet 23 Haziran Salı Ürdün - Cezayir (18:00) Levi's Stadyumu (Santa Clara) Bilet 28 Haziran Pazar Ürdün - Arjantin (20:00) AT&T Stadyumu (Arlington) Bilet

Ürdün'ün 2026 Dünya Kupası maç biletlerini nasıl alabilirim? Ürdün'ün ilk maçına bilet almak, taraftarlar için en önemli önceliktir. İlk satış aşamalarının birçoğu (Visa Ön Satışı ve Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiş olsa da, stadyuma girmek için hala birkaç yol bulunmaktadır. Son Dakika Satış Aşaması Erken dönem çekilişlerini kaçırdıysanız, Son Dakika Satış Aşaması resmi birincil biletler için son şansınızdır. Bu aşama Nisan 2026'da başladı ve ilk gelen ilk alır esasına göre işliyor. J Grubu'na, özellikle de Arjantin ile oynanacak maça olan yüksek talep göz önüne alındığında, bu biletlerin dakikalar içinde tükenmesi bekleniyor. İkincil Piyasalar Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir. Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 Dünya Kupası'nda Ürdün'ü izlemek için uçak bileti nasıl alınır? Ürdün'den Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat etmek önemli bir planlama gerektirir. Takımı takip etmek için, ilk iki maç için öncelikle San Francisco (SFO) veya San Jose (SJC) havalimanlarına, üçüncü maç için ise Dallas/Fort Worth (DFW) havalimanına uçmanız gerekecektir. San Francisco Körfez Bölgesi: Levi's Stadyumu, Santa Clara'da yer almaktadır. Stadyuma ulaşım açısından San Jose Uluslararası Havalimanı'na (SJC) uçmak en uygun seçenektir, ancak San Francisco Uluslararası Havalimanı (SFO) genellikle daha fazla uluslararası bağlantı sunmaktadır.

Dallas: Dallas/Fort Worth Uluslararası Havalimanı (DFW), dünyanın en büyük havalimanlarından biridir ve Arlington'daki AT&T Stadyumu'na sadece 15 dakika uzaklıktadır. Taraftarlar, Skyscanner'ı kullanarak Amman (AMM) ile ABD arasında sık sık sefer düzenleyen Royal Jordanian, Qatar Airways ve Emirates gibi büyük havayollarının fiyatlarını karşılaştırmalıdır. Ürdün 2026 Dünya Kupası biletleri Şimdi satın alın 2026 Dünya Kupası uçuşları ne kadar? Haziran ayındaki turnuva tarihleri yaklaştıkça Amman (AMM) çıkışlı uçuş fiyatları keskin bir şekilde artacaktır. Haziran ve Temmuz, seyahat sezonunun en yoğun olduğu aylardır ve on binlerce uluslararası taraftarın ABD'ye akın edeceği düşünülürse, erken rezervasyon yapmak çok önemlidir. Tarih Uçuş Noktası Uçuş Hedefi Tahmini Maliyet (USD) 15 Haziran Amman (AMM) San Francisco (SFO) 920 15 Haziran Amman (AMM) San Jose (SJC) 1.050 26 Haziran Amman (AMM) Dallas (DFW) 880 26 Haziran Londra (LHR) Dallas (DFW) 915 Ürdün Dünya Kupası UçuşlarıUçuş Rezervasyonu