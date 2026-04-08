2026 Dünya Kupası'nda Ürdün'ü nasıl takip edebilirsiniz: Bilet, uçak bileti, rezervasyon ve daha fazlasını nereden temin edebilirsiniz?

Tarih yazıldı. Ürdün, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda ilk kez dünyanın en büyük sahnesinde boy gösterecek. AFC Asya Kupası’nda ikincilik elde ettikleri ve üçüncü tur grubunda üstünlük kurdukları sansasyonel bir eleme serisinin ardından, “Şövalyeler” altın nesillerini Kuzey Amerika’ya taşımaya hazır.
GOAL, maç biletlerinizi nasıl temin edeceğiniz, Amman'dan en uygun uçuşları nasıl rezerve edeceğiniz ve Ürdün'ün tarihi Dünya Kupası serüveni için ideal konaklama seçeneklerini nasıl bulacağınız konusunda kapsamlı bir rehber sunuyor.
Ürdün'ün 2026 Dünya Kupası grup programı nedir?
Ürdün, San Francisco Körfez Bölgesi'nde oynanacak iki maç ve Dallas'ta Lionel Messi'nin Arjantin'iyle oynanacak büyük final maçını içeren heyecan verici bir J Grubu fikstürüyle karşı karşıya.
|Tarih
|Maç (yerel saat)
|Mekan
|Bilet
|17 Haziran Çarşamba
|Avusturya - Ürdün (19:00)
|Levi's Stadyumu (Santa Clara)
|Bilet
|23 Haziran Salı
|Ürdün - Cezayir (18:00)
|Levi's Stadyumu (Santa Clara)
|Bilet
|28 Haziran Pazar
|Ürdün - Arjantin (20:00)
|AT&T Stadyumu (Arlington)
|Bilet
Ürdün'ün 2026 Dünya Kupası maç biletlerini nasıl alabilirim?
Ürdün'ün ilk maçına bilet almak, taraftarlar için en önemli önceliktir. İlk satış aşamalarının birçoğu (Visa Ön Satışı ve Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiş olsa da, stadyuma girmek için hala birkaç yol bulunmaktadır.
Son Dakika Satış Aşaması
Erken dönem çekilişlerini kaçırdıysanız, Son Dakika Satış Aşaması resmi birincil biletler için son şansınızdır.
Bu aşama Nisan 2026'da başladı ve ilk gelen ilk alır esasına göre işliyor.
J Grubu'na, özellikle de Arjantin ile oynanacak maça olan yüksek talep göz önüne alındığında, bu biletlerin dakikalar içinde tükenmesi bekleniyor.
İkincil Piyasalar
Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.
Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.
2026 Dünya Kupası'nda Ürdün'ü izlemek için uçak bileti nasıl alınır?
Ürdün'den Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat etmek önemli bir planlama gerektirir. Takımı takip etmek için, ilk iki maç için öncelikle San Francisco (SFO) veya San Jose (SJC) havalimanlarına, üçüncü maç için ise Dallas/Fort Worth (DFW) havalimanına uçmanız gerekecektir.
- San Francisco Körfez Bölgesi: Levi's Stadyumu, Santa Clara'da yer almaktadır. Stadyuma ulaşım açısından San Jose Uluslararası Havalimanı'na (SJC) uçmak en uygun seçenektir, ancak San Francisco Uluslararası Havalimanı (SFO) genellikle daha fazla uluslararası bağlantı sunmaktadır.
- Dallas: Dallas/Fort Worth Uluslararası Havalimanı (DFW), dünyanın en büyük havalimanlarından biridir ve Arlington'daki AT&T Stadyumu'na sadece 15 dakika uzaklıktadır.
Taraftarlar, Skyscanner'ı kullanarak Amman (AMM) ile ABD arasında sık sık sefer düzenleyen Royal Jordanian, Qatar Airways ve Emirates gibi büyük havayollarının fiyatlarını karşılaştırmalıdır.
2026 Dünya Kupası uçuşları ne kadar?
Haziran ayındaki turnuva tarihleri yaklaştıkça Amman (AMM) çıkışlı uçuş fiyatları keskin bir şekilde artacaktır. Haziran ve Temmuz, seyahat sezonunun en yoğun olduğu aylardır ve on binlerce uluslararası taraftarın ABD'ye akın edeceği düşünülürse, erken rezervasyon yapmak çok önemlidir.
|Tarih
|Uçuş Noktası
|Uçuş Hedefi
|Tahmini Maliyet (USD)
|15 Haziran
|Amman (AMM)
|San Francisco (SFO)
|920
|15 Haziran
|Amman (AMM)
|San Jose (SJC)
|1.050
|26 Haziran
|Amman (AMM)
|Dallas (DFW)
|880
|26 Haziran
|Londra (LHR)
|Dallas (DFW)
|915
Ürdün'ün 2026 Dünya Kupası maçları için nerede kalınır?
Ürdün iki farklı bölgede oynayacağı için, hem Kuzey Kaliforniya'da hem de Kuzey Teksas'ta konaklama ayarlamanız gerekecek. Esnek ve iade edilebilir seçenekler bulmak için Booking.com gibi konaklama arama sitelerini kullanabilirsiniz.
Santa Clara / San Jose (1. ve 2. Maçlar)
Ürdün, Levi’s Stadyumu’nda iki kez oynayacağı için, Santa Clara veya San Jose’de konaklamanız mantıklı olacaktır. Daha ikonik bir turistik konaklama isteyenler için, Caltrain ile San Francisco’ya ulaşmak mümkündür, ancak bu, maç günlerinde seyahat süresini önemli ölçüde uzatır.
Arlington / Dallas (3. Maç)
Arjantin ile oynanacak maç için iki ana seçeneğiniz vardır:
- Arlington: Aksiyonun merkezinde olmak için Entertainment District'e yürüme mesafesinde konaklayın.
- Dallas: Resmi FIFA Taraftar Festivalleri ve hareketli gece hayatı için Dallas şehir merkezinde veya Uptown'da konaklayın.
Yerel Ulaşım:
Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın araba odaklı ülkeler olarak bilinmesine rağmen, ev sahibi şehirler gelişmiş toplu taşıma ağlarını devreye sokarak Dünya Kupası için tüm imkanlarını seferber ediyor. İşte bir yerli gibi dolaşmak için bilmeniz gereken her şey:
- Araç Paylaşım Uygulamaları:Lyft uygulamasını indirip telefonunuza yüklediğinizden emin olun. Bu uygulama, özellikle taraftar bölgeleri ile konaklama yeriniz arasında gidip gelirken hızlı bir şekilde ulaşım sağlamak için en güvenilir ve popüler yollardan biridir.
- Metro ve Otobüs Ağları: New York, Toronto ve Los Angeles gibi büyük merkezlerde metro ve otobüs sistemleri en iyi dostlarınızdır. Stadyumlara özel taksinin çok daha düşük bir maliyetle direkt ulaşım imkanı sunarak maç günlerindeki trafik sıkışıklığını atlatmanızı sağlar.
- Araç Kiralama: Suudi takımını komşu ev sahibi şehirler arasında takip etmeyi planlıyorsanız (örneğin Houston ile Dallas arasındaki yolculuk gibi), araç kiralamak harika bir seçenektir. Bu, grubunuza kendi temponuzda keşfetme özgürlüğü sunar ve aileler veya arkadaş grupları için çok uygun maliyetli olabilir.
Ürdün'ün Dünya Kupası'nda izlenmesi gereken önemli oyuncuları:
- Musa Al-Taamari: Avrupa'da oynayan yıldız oyuncu. Hızı ve top sürme yeteneği, Ürdün'ün kontra ataklarda en büyük tehdidi olacak.
- Yazan Al-Naimat: Büyük turnuvalarda hayati goller atma konusunda yetenekli, soğukkanlı bir golcü.
- Ali Olwan: Ürdün'ün yüksek tempolu oyun stilinde çok önemli bir rol oynayan çok yönlü bir forvet.