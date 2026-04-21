2026 Dünya Kupası'nda Tunus'u nasıl takip edebilirsiniz: Bilet, uçak bileti, rezervasyon ve daha fazlasını nereden temin edebilirsiniz?

Kartaca Kartalları, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda dünya sahnesine yeniden çıkmaya hazır.

Fransa'ya karşı tarihi bir zafer de dahil olmak üzere Katar'daki dirençli performansının ardından Tunus, tüm dünya güçleri için zorlu bir rakip olarak ününü pekiştirdi.

GOAL, maç biletlerinizi nasıl temin edeceğiniz, Tunus veya Monastir'den en uygun uçuşları nasıl rezerve edeceğiniz ve Tunus'un Meksika ve ABD'deki yolculuğu boyunca mükemmel konaklama seçeneklerini nasıl bulacağınız konusunda kapsamlı bir rehber sunuyor.

Tunus'un 2026 Dünya Kupası grup maç programı nedir?

Tarih Maç Mekan Biletler 15 Haziran Pazartesi İsveç - Tunus Estadio Monterrey (Guadalupe, Meksika) Bilet 21 Haziran Pazar Tunus - Japonya Estadio Monterrey (Guadalupe, Meksika) Bilet 26 Haziran Cuma Tunus - Hollanda Arrowhead Stadyumu (Kansas City, MO) Bilet

2026 Dünya Kupası Tunus maç biletlerini nasıl alabilirim?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda işlenen 500 milyondan fazla istekle birlikte, birincil erişilebilirlik şu anda tüm zamanların en düşük seviyesinde.

İşte bilmeniz gerekenler:

Son Dakika Satış Aşaması , 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın almak için son fırsattır ve Dünya Kupası turnuvası sona erene kadar devam edecektir.

da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir. Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine bakabilirler. Satın aldığınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 Dünya Kupası'nda Tunus'u izlemek için uçak bileti nasıl satın alınır?

Tunus'tan seyahat etmek, Meksika ile Amerika Birleşik Devletleri arasında seyahat etmeyi gerektirir. Tunus'tan seyahat edecek taraftarların çoğu, Tunus-Kartaca Uluslararası Havalimanı'ndan (TUN) uçacak ve Kuzey Amerika'ya ulaşmak için muhtemelen Paris, Madrid veya Frankfurt gibi Avrupa aktarma merkezlerinden aktarma yapacaklardır.

Monterrey (1. ve 2. Maçlar): İlk iki maç için taraftarlar, Monterrey Uluslararası Havalimanı'na (MTY) uçmalıdır. Burası, Meksika'nın kuzeyindeki önemli bir havalimanıdır ve ABD üzerinden geliyorsanız, Houston ve Dallas gibi Teksas'taki havalimanlarından birçok bağlantı bulunmaktadır.

Fiyat düşüşlerini takip etmek için Skyscanner'ı kullanmanızı öneririz. Air France, Lufthansa ve United gibi havayolları, Tunus'tan Kuzey Amerika'ya yapılan çok etaplı yolculuklar için popüler seçeneklerdir.

2026 Dünya Kupası uçuşları ne kadar?

2026 yazında seyahat masraflarının yüksek olması bekleniyor. Turnuva süresince Tunus'tan Meksika veya ABD'ye uçuşlar genellikle 1.100 ila 1.800 ABD doları arasında değişiyor. En uygun fiyatları garantilemek için erken rezervasyon yapmak çok önemlidir.

Tarih Kalkış Yeri Uçuş Hedefi Tahmini Maliyet (USD) 13 Haziran Tunus (TUN) Monterrey (MTY) 1.200 23 Haziran Monterrey (MTY) Kansas City (MCI) 250 29 Haziran Kansas City (MCI) Tunus (TUN) 1.350

Tunus'un 2026 Dünya Kupası maçları için nerede kalınır?

Maçlar iki çok farklı bölgede oynanacağı için taraftarlar esnek seçenekler sunan konaklama yerleri aramalıdır.

Monterrey (1. ve 2. Maçlar)

Estadio Monterrey, Guadalupe'de yer almaktadır. San Pedro Garza García bölgesinde konaklamak, lüks oteller ve güvenli bir ortam sunarken, Monterrey Centro ise toplu taşıma ve yerel simge yapılarına daha kolay erişim ile daha hareketli bir atmosfer sunar.

Kansas City (3. Maç)

Arrowhead Stadyumu şehir merkezinden biraz daha uzaktır. Kansas City şehir merkezindeki Power & Light District'te konaklayarak FIFA Fan Festivali'ne yakın olabilirsiniz, Country Club Plaza yakınlarında konaklayarak ise harika yemek seçenekleriyle daha manzaralı bir konaklama deneyimi yaşayabilirsiniz.

Yerel Lojistik: Kuzey Amerika'da Ulaşım

Meksika ve ABD'de maç günlerinde yolunuzu bulmak için yerel bilgiye ihtiyacınız vardır:

Araç Paylaşımı: ABD’de hem Uber hem de Lyft vazgeçilmez birer seçenektir. Monterrey’de Uber yaygın olarak kullanılmaktadır ve yabancı ziyaretçiler için sokakta duran taksilere göre daha güvenlidir.

Kuzey Amerika'daki Dünya Kupası sırasında nasıl bağlantıda kalabilirsiniz?

Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri arasında seyahat etmek, sınır ötesi çalışan bir veri planına ihtiyacınız olduğu anlamına gelir. Bağlantıda kalmak, giriş kapısında dijital biletinizi göstermek veya maçtan sonra araç paylaşımı çağırmak için çok önemlidir. Kendi operatörünüzden gelen yüksek roaming faturalarından kaçınmak için eSIM en iyi seçenektir.

Tunus'un Dünya Kupası'nda izlenmesi gereken önemli oyuncular: