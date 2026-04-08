2026 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'ı nasıl takip edebilirsiniz: Bilet, uçak bileti, rezervasyon ve daha fazlasını nereden temin edebilirsiniz?

Yeşil Şahinler yeniden uçmaya hazır. 2022'de Arjantin'e karşı tarihi bir galibiyet elde ettikten sonra Suudi Arabistan, 2026 FIFA Dünya Kupası'na izlenmesi en heyecan verici takımlardan biri olarak giriyor.

Turnuva ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek ve Suudi Arabistan'dan ve dünyanın dört bir yanından taraftarlar, Hervé Renard'ın oyuncularının zafer arayışını izlemek için şimdiden seyahat planlarını yapmaya başladı.

İster en ucuz maç biletlerini, ister Kuzey Amerika'nın en iyi stadyumlarında lüks konaklama imkanlarını, ister Riyad veya Cidde'den en uygun uçuş rotalarını arıyor olun, GOAL tüm bilet bilgilerini sizin için derledi.

Suudi Arabistan'ın 2026 Dünya Kupası grup maç programı nedir?

Tarih Maç Mekan Biletler 15 Haziran 2026 Suudi Arabistan - Uruguay Hard Rock Stadyumu (Miami, FL) Bilet 21 Haziran 2026 İspanya - Suudi Arabistan Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta, GA) Bilet 26 Haziran 2026 Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan NRG Stadyumu (Houston, TX) Bilet

Suudi Arabistan'ın 2026 Dünya Kupası maç biletlerini nasıl alabilirim?

Dünya Kupası biletlerini temin etmek karmaşık bir süreç olabilir, ancak Yeşil Şahinleri desteklemek için orada olabilmenizi sağlayacak birkaç güvenilir yol vardır.

Resmi FIFA Satış Aşamaları

FIFA, Rastgele Seçim Çekilişi ve İlk Gelen İlk Alır aşaması dahil olmak üzere çeşitli satış dönemleri düzenlemektedir.

Son Dakika Satış Aşaması Nisan 2026'da başladı.

Bu aşamalarda biletler nominal değerinden satılsa da, özellikle Asya veya Güney Amerika'nın güçlü takımlarının yer aldığı yüksek talep gören maçlar için biletler son derece sınırlıdır.

İkincil Piyasalar

Birçok taraftar için, resmi FIFA kura dönemlerinde bilet bulmak son derece zor olabilir.

İlk bilet satışlarını kaçırdıysanız, StubHub gibi ikincil satış platformları son dakika Dünya Kupası biletlerini bulmak için bir seçenek olabilir.

Premium ve Konaklama Seçenekleri

Dünya Kupası'nı en üst düzey konforla yaşamak istiyorsanız, ABD'deki tüm stadyumlar için konaklama paketleri mevcuttur. Bu paketler genellikle şunları içerir:

Saha manzarasının en iyi olduğu Kategori 1 koltuklar.

İklim kontrollü salonlara özel erişim.

Gurme yemek ve premium içecek servisi.

Stadyuma özel hızlı giriş.

Konuk ağırlama, biletinizi erken garantilemenin en iyi yoludur, çünkü bu koltuklar genellikle genel halka açık çekilişin dışında tutulur ve birinci sınıf bir deneyime yatırım yapmak isteyenler için daha uzun süre satışta kalır.

2026 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'ı izlemek için uçak bileti nasıl satın alınır?

Suudi Arabistan'dan Kuzey Amerika'ya seyahat etmek uzun bir uçuş süresi gerektirir, bu nedenle hem konfor hem de maliyet tasarrufu açısından erken rezervasyon yapmak çok önemlidir.

Çoğu taraftar, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı (RUH) veya Cidde'deki Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı'ndan (JED) hareket edecektir.

Green Falcons'ın maçları için muhtemelen şu büyük havalimanlarına uçacaksınız:

New Jersey'deki maçlar için New York/Newark (EWR/JFK) .

. Teksas'taki maçlar için Houston (IAH) .

. Batı Kıyısı maçları için Los Angeles (LAX).

Skyscanner gibi uçuş arama motorlarını kullanarak Saudia, Emirates, Qatar Airways ve United Airlines gibi büyük havayollarının fiyatlarını karşılaştırabilirsiniz.

Dünya Kupası için çok şehirli bir seyahat planı yapmak genellikle en akıllıca harekettir; bu sayede, ayrı tek yön biletler satın almadan takımı bir şehirden diğerine takip edebilirsiniz.

2026 Dünya Kupası uçuşları ne kadar?

Turnuva tarihleri yaklaştıkça uçuş fiyatlarının dalgalanması beklenmektedir. Haziran, Kuzey Amerika'da seyahat sezonunun en yoğun olduğu aydır, bu nedenle turistlerin talebi futbol taraftarlarının talebiyle rekabet edecektir. Aşağıda, Haziran 2026'daki gidiş-dönüş uçuşlar için tahmini başlangıç fiyatları yer almaktadır:

Kalkış Yeri Uçuş Hedefi Yaklaşık Maliyet (USD) Riyad (RUH) New York (JFK) 1.150 Cidde (JED) Houston (IAH) 1.280 Riyad (RUH) Los Angeles (LAX) 1.400 Londra (LHR) New York (EWR) 750

Suudi Arabistan'ın 2026 Dünya Kupası maçları için nerede kalınır?

Milyonlarca taraftarın Kuzey Amerika'ya akın etmesiyle otel odaları hızla tükenecektir.

Özellikle ücretsiz iptal seçenekleri arıyorsanız, Booking.com üzerinden otel odaları ve daireler için rezervasyon yapabilirsiniz.

Bu sayede, fiyatı şimdiden sabitleyebilir ve Yeşil Şahinler'in fikstürü değişirse veya onları eleme turlarına kadar takip etmeye karar verirseniz planlarınızı buna göre ayarlayabilirsiniz.

New York / New Jersey

Takım MetLife Stadyumu'nda oynarsa, iki seçeneğiniz vardır: dünya standartlarında gece hayatı için Manhattan'da kalıp Meadowlands Demiryolu Hattı ile stadyuma gitmek (yaklaşık 30 dakika) veya daha düşük bir fiyata stadyuma daha yakın olmak için New Jersey'deki Secaucus'ta kalmak.

Houston

NRG Stadyumu'ndaki maçlar için, Medical Center/Museum District, METRORail ile stadyuma çok yakındır. Alternatif olarak, Galleria bölgesi, lüks bir konaklama arayan taraftarlar için birinci sınıf alışveriş ve lüks oteller sunar.

Los Angeles

SoFi Stadyumu, Inglewood'da yer almaktadır. LAX yakınlarındaki oteller ulaşım açısından elverişli olsa da, pek çok taraftar maç aralarında Kaliforniya sahilinin tadını çıkarmak için Santa Monica veya Culver City'de konaklamayı tercih etmektedir. Los Angeles trafiğine hazırlıklı olun; araç paylaşım uygulamalarını veya turnuva için özel olarak düzenlenen servis otobüslerini kullanmanız şiddetle tavsiye edilir.

Yerel Ulaşım:

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın araba odaklı ülkeler olarak bilinmesine rağmen, ev sahibi şehirler, gelişmiş toplu taşıma ağlarını devreye sokarak Dünya Kupası için tüm imkanlarını seferber ediyor. İşte bir yerli gibi dolaşmak için bilmeniz gereken her şey:

Araç Paylaşım Uygulamaları: Lyft uygulamasını indirip telefonunuza yüklediğinizden emin olun. Bu uygulama, özellikle taraftar bölgeleri ile konaklama yeriniz arasında gidip gelirken hızlı bir şekilde ulaşım sağlamak için en güvenilir ve popüler yollardan biridir.

uygulamasını indirip telefonunuza yüklediğinizden emin olun. Bu uygulama, özellikle taraftar bölgeleri ile konaklama yeriniz arasında gidip gelirken hızlı bir şekilde ulaşım sağlamak için en güvenilir ve popüler yollardan biridir. Metro ve Otobüs Ağları: New York, Toronto ve Los Angeles gibi büyük merkezlerde, metro ve otobüs sistemleri en iyi dostlarınızdır. Stadyumlara özel taksinin çok daha düşük bir maliyetle direkt ulaşım imkanı sunarak, maç günündeki trafik sıkışıklığını atlatmanızı sağlar.

gibi büyük merkezlerde, metro ve otobüs sistemleri en iyi dostlarınızdır. Stadyumlara özel taksinin çok daha düşük bir maliyetle direkt ulaşım imkanı sunarak, maç günündeki trafik sıkışıklığını atlatmanızı sağlar. Araç Kiralama: Suudi takımını komşu ev sahibi şehirler arasında takip etmeyi planlıyorsanız (örneğin Houston ile Dallas arasındaki yolculuk gibi), araç kiralamak harika bir seçenektir. Bu, grubunuza kendi temponuzda keşfetme özgürlüğü sunar ve aileler veya arkadaş grupları için çok uygun maliyetli olabilir.

2026 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'dan ne beklemeli?

Yeşil Şahinler artık zayıf takımlar arasında yer almıyor. 2022'de Arjantin'e karşı aldıkları 2-1'lik galibiyet, turnuva tarihinin en büyük sürprizlerinden biri olmaya devam ediyor ve iyi günlerinde herkesi yenebileceklerini kanıtlıyor.

2026 kadrosunda, Suudi Pro Ligi'nden deneyimli oyuncular ile yerli futbola yapılan büyük yatırımlardan faydalanan genç yeteneklerin bir karışımı yer alması bekleniyor. Efsanevi Hervé Renard'ın tekrar takımın başına geçmesiyle, taraftarlar büyük bir yürek ve taktiksel sofistike oyun sergileyen, disiplinli ve yüksek pres uygulayan bir takım bekleyebilir.