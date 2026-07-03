Futbolseverler, bu yaz Dünya Kupası 2026'da Kuzey Amerika'da Cristiano Ronaldo'yu ve Selecao das Quinas ekibinin geri kalanını yakından görebilmek için can atıyor.

Portekiz, son yaklaşık on yılda uluslararası arenanın öne çıkan takımlarından biri oldu. 2016 Avrupa Şampiyonası'nı kazanmanın yanı sıra 2019 ve 2025'te de UEFA Uluslar Ligi şampiyonu oldular.

Portekiz'i dünya sahnesinde izlemek için bilet bulmak, dünya çapında yetenek ve yüksek tempolu aksiyon arayan futbolseverler için bir rüya. Taktiksel öngörülerini canlı maç bahislerine dönüştürmek isteyen uzaktaki taraftarlar için, promosyon kredileriyle başlamak büyük bir avantaj sunar. Geçerli Megapari promosyon kodumuzu girerek kayıt avantajınızı nasıl alabileceğinizi keşfedin.

Portekiz'in Dünya Kupası 2026 maçları neler?

Portekiz Dünya Kupası 2026 biletleri nasıl alınır?

Bugün itibarıyla, büyük resmi Dünya Kupası bilet kuraları, Visa ön satışı, Erken Bilet Çekilişi ve kura sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil, resmen sona erdi.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işleme alındığı için, birincil erişilebilirlik artık tüm zamanların en düşük seviyesinde.

İşte kısaca bilmeniz gerekenler:

Son Dakika Satış Aşaması şu anda canlı ve 1 Nisan'da başladı. Önceki turlardan farklı olarak bu bir kura değil. Biletler, anında onayla birlikte kesin olarak ilk gelen alır esasına göre satılıyor. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsatı temsil ediyor.

şu anda canlı ve 1 Nisan'da başladı. Önceki turlardan farklı olarak bu bir kura değil. Biletler, anında onayla birlikte kesin olarak ilk gelen alır esasına göre satılıyor. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsatı temsil ediyor. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazaryeri de açık. Turnuva yaklaşırken bu platform, taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satması için artık birincil yetkili adres konumunda.

de açık. Turnuva yaklaşırken bu platform, taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satması için artık birincil yetkili adres konumunda. Alternatif olarak taraftarlar, son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazaryerlerine yönelebilir. Satın aldığınız biletler için herhangi bir ikincil sitenin hüküm ve koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Portekiz Dünya Kupası 2026 biletleri: Fiyatları ne kadar?

Portekiz'in FIFA Dünya Kupası 2026 grup maçlarının biletleri şu kategorilere ayrılıyor:

Kategori 1: En pahalı kategori, alt tribün katında yer alıyor.

En pahalı kategori, alt tribün katında yer alıyor. Kategori 2: Kategori 1 alanlarının dışındaki üst ve alt tribün katlarını kapsıyor.

Kategori 1 alanlarının dışındaki üst ve alt tribün katlarını kapsıyor. Kategori 3: Ağırlıklı olarak üst tribünde, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alıyor.

Ağırlıklı olarak üst tribünde, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alıyor. Kategori 4: En uygun fiyatlı kategori, diğer kategorilerin dışındaki üst tribünde yer alıyor.

Fiyatlar, çeşitli bilet satışa çıkarma ve satış aşamalarında dalgalandı. Tahmini rakamlar aşağıda gösterilmiştir:

Aşama Bilet fiyat aralığı Grup aşaması (ev sahibi ülkeler hariç) $60 - $620 Grup aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) $75 - $2.735 Son 32 Turu $105 - $750 Son 16 Turu $170 - $980 Çeyrek finaller $275 - $1.775 Yarı finaller $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Dünya Kupası'nda Portekiz'den ne beklenmeli?

Gözlerimizi kapatıp kulaklarımızı tıkasak da, önümüzdeki yaklaşık bir yıl içinde bir noktada yaşanacak kaçınılmaz gerçeği engelleyemeyiz. Cristiano Ronaldo, onu dünya genelinde efsanevi bir figür haline getiren spordan emekli olacak.

İnanılmaz şekilde Portekiz formasıyla ilk maçına 2003'te çıkan Ronaldo, takımın başarılı Dünya Kupası 2026 eleme kampanyası sırasında bir kez daha takım arkadaşlarına mükemmel bir örnek oldu. Beş kez ağları sarsarak takımın gol krallığı listesinin zirvesinde yer aldı ve milli kariyerindeki gol sayısını 143'e çıkardı.

Portekiz'in FIFA sıralamasındaki yükselişinin, CR7'nin uluslararası sahneye çıkışıyla aynı döneme denk gelmesi şaşırtıcı değil. Korea/Japan 2002'ye katılmaya hak kazanmalarından önce, 70 yıllık süreçte yalnızca iki Dünya Kupası'nda yer almışlardı. Portekiz artık dünya sahnesinin büyük aktörlerinden biri; 2002'den bu yana her Dünya Kupası'nda yer aldı ve 2006'da akıllarda kalan şekilde 4. oldu.

FIFA Dünya Kupası 2026 ne zaman?

FIFA Dünya Kupası 2026, 11 Haziran ile 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek ve Kanada, Meksika ile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde oynanacak.

Kuzey Amerika genelinde 39 günde 104 maç oynanacak. Turnuva, ilk kez 48 takımla düzenlenecek ve üç ülkenin ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

FIFA Dünya Kupası 2026'nın ev sahibi şehirleri şöyle:

Kanada: Toronto ve Vancouver

Toronto ve Vancouver Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey

Guadalajara, Mexico City ve Monterrey Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle

Portekiz'i uluslararası sahnede izlemek için biletlere olan talep güçlü kalmayı sürdürüyor; taraftarlar, milli takımın dünya çapında rakiplere karşı mücadelesine tanıklık etmek için istekli. Maçları yerinde izlemeyi planlayan taraftarlar için resmi bilet başvuru tarihleri ve kura prosedürleri hakkında bilgi sahibi olmak kritik önem taşıyor. Bu arada takımı evden takip eden gözlemciler ise ekip haberlerini, taktik dizilişleri ve bahis oranlarını sık sık analiz ediyor. Hesap oluşturma sırasında sunulan olası promosyon bonuslarını değerlendirmek isteyenler, operatöre kayıt olurken 22bet promosyon kodunun nasıl kullanılacağını inceleyebilir. Geçerli şartlar ile bahis kurallarını okumak, kullanıcıların uluslararası futbol pazarlarında sunulan promosyon özellikleri hakkında bilgi sahibi olmasına yardımcı olur.

FIFA Dünya Kupası 2026 statları hangileri?

Haziran 2022'de, FIFA Dünya Kupası 2026'nın 16 ev sahibi şehri açıklandı: Kanada'da iki, Meksika'da üç ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 şehir. Aşağıda bu şehirleri ve stat olarak kullanılacak stadyumları görebilirsiniz: