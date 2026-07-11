Spor camiası, bir futbolcunun 2026 Dünya Kupası'nda milli takımıyla 3 maç oynadıktan sonra vefat ettiği haberinin ardından üzücü bir haber aldı.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), “Bafana Bafana” ve Mamelodi Sundowns kulübünün orta saha oyuncusu Jayden Adams’ın, 2026 Dünya Kupası finallerinde milli takımıyla son kez forma giydikten sonra 25 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Güney Afrika’daki “soccerladuma” ağına göre, Adams’ın vefatına ilişkin ayrıntılar şu ana kadar netleşmemiştir; oyuncunun temsilcileriyle iletişime geçildi ve onlar da bu trajik haberi doğruladılar.

Bu konuyla ilgili Mamelodi Sundowns yönetimine yapılan başvurular karşısında kulüp, haberi ne doğruladı ne de yalanladı; kulüp yönetimi, bu zor dönemde oyuncunun ailesinin mahremiyetine saygı gösterilmesini istedi.

Adams’ın öğretmeni Brinden Johnson, genç orta saha oyuncusuna yakın olanların yaşadığı derin üzüntüyü yansıtan dokunaklı ifadeler içeren açıklamalarda bulundu.

Johnson şöyle konuştu: “Şu anda durum hâlâ çok zor ve acı verici… Aile şu anda kimseyle görüşmek istemiyor ve kimseye cevap veremeyecek durumda. Bu vefat herkesi derinden sarstı, özellikle de Dünya Kupası’ndan yeni dönmüşken böyle bir haber almak.”

Johnson sözlerine şöyle devam etti: “Perşembe günü onunla samimi bir sohbetim olmuştu. Genç oyuncu geri dönüş konusunda son derece olumluydu ve Dünya Kupası’ndan sonra geri dönüp yoluna devam etmeye, Afrika Şampiyonlar Ligi’nde şampiyon olmaya hazırdı. Onu nelerin beklediğini biliyordu ve buna hazırdı. Uzaklarda vakit kaybetmiyordu, zamanını evde ailesiyle geçiriyordu. Bu yüzden şu anda söyleyecek söz bulamıyorum, ancak ailenin mahremiyetine saygı gösterilmesini rica ediyoruz. Evet, size onun aramızdan ayrıldığını teyit edebilirim. Kimse bunu beklemiyordu.”