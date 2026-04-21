2026 Dünya Kupası'nda Musa Al-Taamari'yi nasıl takip edebilirsiniz: Ürdün Dünya Kupası biletleri, bilgiler ve daha fazlası

Al-Nashama geldi. Ürdün, tarihinde ilk kez zorlu AFC eleme mücadelesini başarıyla tamamlayarak 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti.
Ürdün, Kuzey Amerika'da heyecan dolu maçlara sahne olacak büyüleyici J Grubu'na çekildi. Asya Kupası finaline uzanan sansasyonel serüveninin ardından, Al-Nashama'yı dünya sahnesinde izleme isteği hiç bu kadar yüksek olmamıştı.
Al-Taamari'nin şu anda Fransız liginde parladığı ve Yazan Al-Naimat'ın gol önünde soğukkanlılığını koruduğu bir dönemde, bu tarihi ilk maçı izlemek için yerinizi erkenden ayırtmanız şart.
Ürdün, 2026 Dünya Kupası'nda ne zaman oynayacak?
Ürdün'ün tarihi ilk katılımı, onları Kaliforniya ve Teksas'taki ikonik stadyumlara götürecek. Taraftarlar, Batı Kıyısı'ndaki maçlarla başlayıp, ardından güneyde son şampiyonla oynayacakları büyük karşılaşma için hazırlanmalı. Aşağıda Ürdün'ün J Grubu maçlarının kesinleşmiş programı yer almaktadır.
|Tarih
|Maç
|Yer
|Bilet
|17 Haziran 2026
|Avusturya - Ürdün
|Levi’s Stadyumu, Santa Clara, CA
|23 Haziran 2026
|Ürdün - Cezayir
|Levi’s Stadyumu, Santa Clara, Kaliforniya
|28 Haziran 2026
|Ürdün - Arjantin
|AT&T Stadyumu, Arlington, Teksas
Ürdün Dünya Kupası biletleri nereden alınır?
Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.
Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.
İşte bilmeniz gerekenler:
- 1 Nisan'da başlayan SonDakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve anında onaylanmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın almak için son fırsattır ve Dünya Kupası turnuvası sona erene kadar açıktır.
- Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.
- Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine bakabilirler. Satın aldığınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.
Ürdün Dünya Kupası biletleri ne kadar?
2026 Dünya Kupası bilet fiyatları, maçın oynanacağı stadyum, rakip takım ve turnuvanın aşamasına göre değişmektedir.
Özellikle Teksas'ta Arjantin ile oynanacak maç, grup aşamasının en çok beklenen maçlarından biri olduğundan, doğal olarak fiyatları da yukarı çekmektedir.
- Kategori 3 (En Ucuz): Bu koltuklar genellikle üst katlarda veya kalelerin arkasında yer alır. Bazı maçlar için resmi fiyatlar 70 $'dan başlayabilir, ancak Ürdün'ün açılış maçlarına olan yüksek talep nedeniyle, bu biletler şu anda ikincil pazarlarda 180 $ ile 450 $ arasında listelenmektedir.
- Kategori 2: Fiyat ve manzara açısından mükemmel bir denge sunan bu koltuklar, genellikle köşelerde veya orta katlarda yer alır. Bu koltuklar için 500 ila 950 dolar arasında bir fiyat ödemeniz beklenir.
- Kategori 1: Birinci sınıf deneyim. Bu koltuklar saha kenarlarında yer alır ve taktiksel mücadeleleri ve bireysel yetenekleri en iyi şekilde izleme imkanı sunar. Bu koltukların fiyatları, özellikle AT&T Stadyumu'ndaki karşılaşma için 1.200 dolardan 3.500 doların üzerine kadar çıkabilir.
- Ağırlama: Lüks arayan taraftarlar için, ağırlama paketleri gurme yemek servisi ve lounge erişimini içerir. Bu paketlerin fiyatları genellikle 1.500 dolardan başlar ve Levi's Stadyumu veya AT&T Stadyumu gibi yüksek teknolojili mekanlardaki özel süitler için 15.000 dolara kadar çıkabilir.
Para tasarrufu için en iyi strateji, seyahat planlarınız kesinleşir kesinleşmez biletleri satın almaktır.
En ucuz biletler her zaman ilk tükenenlerdir ve turnuva başlangıç tarihi yaklaştıkça ve Ürdün'de ve diasporada heyecan arttıkça fiyatlar nadiren düşer.
Ürdün konukseverlik biletleri nasıl satın alınır?
Al-Nashama'yı şık bir şekilde izlemek istiyorsanız, 2026 Dünya Kupası için çeşitli konukseverlik seviyeleri mevcuttur:
- Match Club: Bu giriş seviyesi konukseverlik kademesi, premium kategori koltukların yanı sıra maç öncesi ve sonrası deli tarzı menü ve ortak bar alanlarına erişim sunar.
- Match Pavilion: Bir üst seviye olan bu paket, iklim kontrollü salonlar, lüks yemekler ve stadyumun muhteşem manzarasını sunar. Fiyatlar genellikle maç başına 2.500 $ civarında başlar.
- The Pearl Lounge: AT&T Stadyumu gibi büyük mekanlarda bulunan bu paket, çok çeşitli yemekler ve özel konsiyerj hizmeti dahil olmak üzere lüksün zirvesini sunar.
- Takımınızı Takip Edin: Ürdün'ün grup maçlarının üçünde de VIP koltuk garantisi sunan özel bir konaklama paketidir. Bu, bireysel rezervasyonlarla uğraşmadan Kaliforniya ve Teksas'ta takımı takip etmenin en iyi yoludur.
Musa Al-Taamari ve Ürdün'den ne beklemeli
Musa Al-Taamari, Haziran 2026'da Ürdün'ü sahaya çıkardığında, bu anı onlarca yıldır bekleyen bir ulusun umutlarını sırtında taşıyacak.
Ürdünlü Messi olarak bilinen Al-Taamari, bu altın neslin itici gücü olmuştur. Müthiş hızı, dünya standartlarında top sürme yeteneği ve yoktan var eden sihirli becerisi, onu Ligue 1'de öne çıkan bir isim ve milli takımın tartışmasız yıldızı haline getirmiştir.
Taraftarlar, Ürdün'ün Asya Kupası'nda kıtayı şaşkına çeviren aynı taktik disiplini ve kontrataklarda gösterdiği ölümcül etkinliği sergilemesini bekleyebilir.
Al-Taamari muhtemelen sağ kanatta görev alacak ve hızını kullanarak boşlukları değerlendirecek, Yazan Al-Naimat ise ceza sahasında fiziksel varlığını ve son vuruş yeteneğini ortaya koyacak. Onların arkasında, Noor Al-Rawabdeh'in orta sahadaki azmi ve Yazan Al-Arab'ın savunmadaki liderliği, Arjantin gibi dünya çapındaki rakiplere karşı sağlam durmak için hayati önem taşıyacak.
Taktiklerin ötesinde, Ürdün'ü izlemek bir kalp meselesidir. Al-Nashama, dirençleri ve mücadele ruhlarıyla tanınır.