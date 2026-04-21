2026 Dünya Kupası'nda Mo Salah'ı nasıl takip edebilirsiniz: Mısır Dünya Kupası biletleri, fiyatlar ve daha fazlası

Firavunlar, dünyanın en büyük sahnesine geri döndü. Efsanevi kaptanları ve dünya çapında bir ikon olan Mohamed Salah’ın önderliğinde Mısır, zorlu eleme mücadelesini başarıyla tamamlayarak 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılma hakkını elde etti.

Mısır, Kuzey Amerika'yı dolaşacakları ilgi çekici bir gruba düştü ve Mısır Kralı'nın büyüsünü dünyanın en ikonik stadyumlarındaki taraftarlara taşıyacak.

Salah'ın Liverpool'da sürekli olarak en yüksek seviyede performans göstermesi, onu Dünya Kupası'nda Mısır'ın kırmızı formasıyla görmek için talebin doruk noktasına ulaşmasına neden oldu.

Mısır, 2026 Dünya Kupası'nda ne zaman oynayacak?

Tarih Maç Yer Biletler 15 Haziran 2026 Mısır - Belçika SoFi Stadyumu, Los Angeles, CA Bilet 21 Haziran 2026 Yeni Zelanda - Mısır BC Place, Vancouver, BC Bilet 27 Haziran 2026 Mısır - İran MetLife Stadyumu, East Rutherford, NJ Bilet

Mısır 2026 Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiğinden, birincil bilet stoğu şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir kura çekilişi değildir. Biletler, anında onaylanarak tamamen "ilk gelen, ilk alır" esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.

şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir kura çekilişi değildir. Biletler, anında onaylanarak tamamen "ilk gelen, ilk alır" esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir. Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine bakabilirler. Satın aldığınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Mısır Dünya Kupası biletleri ne kadar?

2026 Dünya Kupası bilet fiyatları dinamik fiyatlandırmaya tabidir, yani maliyetler mekan, rakip ve etkinliğe olan yakınlığa göre dalgalanır. Mohamed Salah gibi küresel bir ikonun maçını izlemek, yoğun ilgi nedeniyle doğal olarak fiyatları yükseltir.

Kategori 3 (En Ucuz): Bu koltuklar genellikle üst katlarda veya kale arkasında yer alır. Resmi fiyatlar 70 dolar civarında başlasa da, Mısır maçlarına olan yüksek talep nedeniyle bu biletler şu anda ikincil piyasada 180 ile 400 dolar arasında satılmaktadır.

Kategori 2: Fiyat ve manzara açısından mükemmel bir denge sunan bu koltuklar, genellikle köşelerde veya orta katlarda yer alır. 450 ile 900 dolar arasında bir fiyat ödemeniz gerekir.

Kategori 1: Birinci sınıf deneyim. Bu koltuklar saha kenarında yer alır ve kanatta Salah'ın sihirbazlıklarını izlemek için en iyi manzarayı sunar. Bu koltukların fiyatları, yüksek profilli grup maçları için 1.200 dolardan 3.000 doların üzerine kadar çıkabilir.

Ağırlama: Lüks arayan taraftarlar için, ağırlama paketleri gurme yemek servisi ve lounge erişimini içerir. Bu paketlerin fiyatları genellikle 1.500 dolardan başlar ve MetLife veya SoFi gibi stadyumlardaki özel süitler için 15.000 dolara kadar çıkabilir.

Para tasarrufu için en iyi strateji, seyahat planlarınız kesinleşir kesinleşmez biletleri satın almaktır. En ucuz biletler her zaman ilk tükenenlerdir ve turnuva başlangıç tarihi yaklaştıkça fiyatlar nadiren düşer.

Mısır konaklama biletleri nasıl satın alınır?

Firavunlar'ı şık bir şekilde izlemek istiyorsanız, 2026 Dünya Kupası için çeşitli konaklama seçenekleri mevcuttur:

Match Club: Bu, giriş seviyesi konuk ağırlama paketidir; maç öncesi ve sonrası için deli tarzı bir menü ve ortak bar alanlarına erişimin yanı sıra birinci sınıf bir koltuk sunar.

Match Pavilion: Bir üst seviye olan bu paket, iklim kontrollü salonlar, birinci sınıf yemekler ve stadyumun muhteşem manzarasını sunar. Fiyatlar genellikle maç başına 2.500 $ civarından başlar.

The Pearl Lounge: MetLife Stadyumu gibi büyük mekanlarda bulunan bu hizmet, altı çeşit yemek ve özel konsiyerj hizmeti dahil olmak üzere lüksün zirvesini sunar.

Takımınızı Takip Edin: Mısır'ın grup maçlarının üçünde de, hangi şehirde oynanırsa oynansın VIP koltuğa sahip olmanızı sağlayan özel bir konaklama paketidir. Bu, bireysel rezervasyonlarla uğraşmadan Salah'ı takip etmenin en iyi yoludur.

Mısır forması giyen Mohamed Salah'tan ne beklemeli

Salah, on yılı aşkın süredir Mısır futbolunun kalbi olmuştur. Hızı, kusursuz bitiriciliği ve oyun görüşü, onu Premier League'deki savunmacılar için bir kabusa dönüştürmüştür ve aynı yoğunluğu milli takıma da taşımaktadır.

Taraftarlar, Salah'ın sağ kanatta her zamanki rolünü üstlenip, içe doğru keserek yıkıcı sol ayağını konuşturmasını bekleyebilir. Kariyerinin bu aşamasında Salah, sofistike bir oyun kurucuya da dönüşmüştür ve sık sık daha geriye çekilerek Mısır'ın yükselen genç forvetlerine keskin paslar vermektedir.

ABD, Kanada ve Meksika'daki birçok taraftar için bu, spor tarihinin en büyük oyuncularından birini izlemek için hayatta bir kez karşılaşılacak bir fırsat olacak. Mısır'ın maçlarının, bayraklar, tezahüratlar ve Mısır Kralı'nın inkar edilemez karizmasıyla dolu, turnuvanın en coşkulu ve gürültülü maçları olması bekleniyor.