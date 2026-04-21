2026 Dünya Kupası'nda Mısır'ı nasıl takip edebilirsiniz: Bilet, uçak bileti, rezervasyon ve daha fazlasını nereden temin edebilirsiniz

GOAL, maç biletlerinizi nasıl temin edeceğiniz, Kahire veya İskenderiye'den en uygun uçuşları nasıl rezerve edeceğiniz ve Mısır'ın ABD ve Meksika'daki yolculuğu için ideal konaklama seçeneklerini nasıl bulacağınız konusunda kapsamlı bir rehber sunuyor.

Mısır'ın 2026 Dünya Kupası maç biletlerini nasıl alabilirim?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiğinden, birincil bilet stoğu şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın almak için son fırsattır ve Dünya Kupası turnuvası sona erene kadar açıktır.

da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir. Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine bakabilirler. Satın aldığınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 Dünya Kupası'nda Mısır'ı izlemek için uçak bileti nasıl satın alınır? Mısır'dan seyahat eden taraftarlar için Kahire Uluslararası Havalimanı (CAI) ana bağlantı noktası olmaya devam ediyor. Meksika veya ABD'ye giden çoğu güzergâhta Londra, İstanbul veya Frankfurt gibi Avrupa şehirlerinde aktarma yapılması gerekecektir. Meksiko (1. Maç): Meksiko Uluslararası Havalimanı'na (MEX) uçun. Havalimanı, ABD'nin büyük şehirlerine iyi bağlantılara sahiptir, bu da turun bir sonraki ayağına geçişi kolaylaştırır.

Mısır'ın 2026 Dünya Kupası maçları için nerede kalınır? Meksiko (1. Maç) Paseo de la Reforma veya Polanco bölgelerinde konaklayın. Bu bölgeler güvenli, lüks mahalleler olup, mükemmel yemek seçenekleri sunar ve Estadio Azteca'ya giden metro hatlarına doğrudan erişim sağlar. Maç öncesi atmosferini doya doya yaşamak için mükemmel bir yerdir. Los Angeles (2. Maç) SoFi Stadyumu'ndaki maçlar için, plaj deneyimi yaşamak istiyorsanız Santa Monica'da, daha iyi ulaşım bağlantıları içinse Downtown LA (DTLA) bölgesinde konaklamayı düşünebilirsiniz. Inglewood'da stadyuma daha yakın birçok otel bulunur ve bu oteller, maç gününde efsanevi LA trafiğinden kaçınmak için mükemmeldir. East Rutherford/New York (3. Maç) MetLife Stadyumu New Jersey'de olsa da, birçok taraftar gezmek için Manhattan'da kalmayı tercih eder. Ancak, Jersey City veya Hoboken'da kalmak daha rahat bir tempo sunar ve PATH treni veya maç günü için ayrılmış servislerle stadyuma ulaşım süresi daha kısadır. Dünya Kupası Konaklama Rezervasyonu Yapın Şimdi satın alın Yerel Lojistik: Kuzey Amerika'da Ulaşım Bu devasa şehirlerde dolaşmak için biraz planlama gerekir: Araç Paylaşımı: Uber, Meksika ve ABD'de hakimdir. Los Angeles'ta Lyft de önemli bir oyuncudur ve genellikle rekabetçi fiyatlar sunar.

Uber, Meksika ve ABD'de hakimdir. Los Angeles'ta de önemli bir oyuncudur ve genellikle rekabetçi fiyatlar sunar. Toplu Taşıma: Mexico City'deki metro çok ucuz ve verimlidir. New York'ta metro en iyi dostunuzdur. Ancak Los Angeles'ta araç paylaşımına daha fazla güvenin.