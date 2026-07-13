Taraftarlar, 16 Haziran’da Kansas City’de oynanan ve Arjantin’in Cezayir’e karşı J Grubu’ndaki açılış maçı için bilet kapmak için birbirleriyle yarışıyordu; bu maç, Messi’nin büyülü bir hat-trick’iyle 3-0’lık ezici bir galibiyetle tarihe geçti.

22 Haziran'da Avusturya'yı 2-0 mağlup ettikleri ve kaptanın bir kez daha iki gol attığı maçın ardından Arjantin, yoluna rahatça devam ediyor.

Messi’nin parlak milli kariyerinin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte, bilet avı, her şeyin belirleneceği eleme turları için tam bir çılgınlığa dönüştü.

Arjantin'in 2026 Dünya Kupası grup maç takvimi nedir?

Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda J Grubu'nda mücadele edecek.

Son şampiyon, Cezayir karşısında hat-trick, Avusturya karşısında ise iki gol atan Lionel Messi’nin tarihi performansları sayesinde açılış maçlarını sorunsuz bir şekilde geçmiştir:

Tarih Maç (yerel başlama saati) Mekan Son Skor / Biletler 16 Haziran Salı Arjantin - Cezayir (20:00 CDT) Arrowhead Stadyumu, Kansas City, ABD 3-0 22 Haziran Pazartesi Arjantin - Avusturya (12:00 CDT) AT&T Stadyumu, Arlington, ABD 2-0 27 Haziran Cumartesi Ürdün - Arjantin (21:00 CDT) AT&T Stadyumu, Arlington, ABD 3-1 3 Temmuz Cuma Arjantin - Yeşil Burun Adaları - Son 32 Turu (18:00 EDT) Hard Rock Stadyumu, Florida, ABD 3-2 7 Temmuz Salı Arjantin - Mısır (12:00 EDT) Atlanta Stadyumu (Mercedes-Benz Stadyumu), Atlanta, Georgia 3-2 12 Temmuz Pazar Arjantin - İsviçre Kansas City Stadyumu (Arrowhead Stadyumu), Kansas City, Missouri 3-1 15 Temmuz Çarşamba İngiltere - Arjantin Atlanta Stadyumu (Mercedes-Benz Stadyumu) Biletler

2026 Arjantin Dünya Kupası biletleri nasıl alınır

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.

şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir. Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Arjantin'in FIFA 2026 Dünya Kupası finaline giden yolu

1. Yarı finaller

Son dört takım arasına giren Arjantin, şampiyonluğunu korumak için sadece bir galibiyete ihtiyaç duyuyor ve turnuva tablosunun sağ alt köşesindeki şampiyonla karşı karşıya gelecek.

Rakip: İngiltere

Tarih: 15 Temmuz 2026 Çarşamba

Yer: Atlanta Stadyumu (Atlanta, Georgia)

2. Dünya Kupası Finali

Arjantin yarı final maçını kazanırsa, Doğu Kıyısı'na uçarak, turnuva tablosunun tam karşı tarafında (sol taraf) yer alan son galip ile futbolun en büyük ödülü için mücadele edecek.

Tarih: 19 Temmuz 2026 Pazar

Yer: MetLife Stadyumu (New York/New Jersey)

Arjantin'in 2026 Dünya Kupası bilet fiyatları ne kadar?

2026 FIFA Dünya Kupası maç biletleri aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı, alt tribünde yer alır.

En pahalı olanı, alt tribünde yer alır. Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar. Kategori 3: Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır. Kategori 4: En uygun fiyatlı olanıdır ve diğer kategorilerin dışında, üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma göstermiştir. İlk tahminler aşağıda gösterilmiştir:

Aşama Resmi Nominal Fiyatlar Ortalama Yeniden Satış Fiyatları Bilet Yarı finaller 420 $ - 3.295 $ 1.400 $ - 7.500 $ Bilet Final 2.030 $ - 7.875 $ 5.200 $ - 22.000 $+ Bilet

Daha fazla bilgi için FIFA Dünya Kupası bilet portallarını, mevcut bilet durumunu öğrenmek için ise StubHub gibi ikinci el satış sitelerini takip edin.

2026 Dünya Kupası'nda Lionel Messi'den ne beklemeli?

Lionel Messi'yi en son Katar 2022 Finali'nde Dünya Kupası sahnesinde gördüğümüzde, Arjantin'i 36 yıl sonra ilk şampiyonluğuna taşımaya yardımcı olmuştu. Fransa karşısında iki gol atmakla kalmadı, penaltı atışları sırasında hayati önem taşıyan penaltılardan birini de gole çevirdi.

Messi’nin parlak uluslararası kariyeri 20 yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Ancak 2005 yılında, Arjantin’in mavi-beyaz formasıyla kariyerine umut verici bir başlangıç yapmıştı. Budapeşte’de Macaristan ile oynanan bir hazırlık maçında, Messi 63. dakikada oyuna girdi, ancak bir dakikadan az bir süre sonra bir savunma oyuncusunu dirseğiyle ittiği için kırmızı kart gördü.

Bu hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç olabilir, ancak Arjantinli ve dünya çapındaki bu futbol süperstarı için çok az sayıdaki kötü anlardan biri olmuştur. Messi, Barcelona, Paris Saint-Germain ve Inter Miami ile kulüp düzeyinde sayısız başarıya imza atmış olsa da, en büyük başarılarından bazıları uluslararası sahnede gerçekleşmiştir.

Messi, Arjantin formasıyla 198 maçta 116 gol attı; bu gollerin 13’ü Dünya Kupası turnuvalarında geldi. Bu toplam, Miroslav Klose, Ronaldo (Brezilya) ve Gerd Müller’in ardından tüm zamanların Dünya Kupası golcü listesinde dördüncü sırayı paylaştığı anlamına geliyor. Ancak Messi, bu yaz rekor kıracak şekilde altıncı Dünya Kupası turnuvasında oynamaya hazırlanırken, bu tarihi listede daha da yukarı tırmanması muhtemel.

Arjantin genel olarak büyük bir çekim gücü oluşturuyor. ABD’de düzenlenen 2024 Copa América sırasında, Lionel Messi ve takım arkadaşlarını izlemek için rekor sayıda seyirci akın etti.

New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda Arjantin ile Kanada arasında oynanan yarı final maçını 80.000’den fazla taraftar izlerken, Miami’deki Hard Rock Stadyumu’nda ise 65.000’den fazla taraftar, La Albiceleste’nin Kolombiya’yı 1-0 mağlup ederek bir başka büyük kupayı havaya kaldırışını izledi.