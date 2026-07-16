Lionel Messi’nin efsanevi kariyerinin en muhteşem final bölümü olacağına dair umutlar uyandıran sahne hazır.

Arjantin'in kaptanı, La Albiceleste'yi üst üste ikinci kez FIFA Dünya Kupası Finali'ne taşıyarak, takımını dünya şampiyonluğunu savunmaya sadece 90 dakika uzaklıkta bıraktı.

Atlanta'da İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek heyecan verici bir yarı final galibiyeti elde eden Messi ve takımı, İspanya ile oynayacakları tarihi ve büyük önem taşıyan karşılaşma için New Jersey'e ulaştı.

Messi, turnuvaya tam anlamıyla damgasını vurdu; 9 golle Altın Ayakkabı yarışında başı çekerken, 6 asistle de oyun kurucu sıralamasında zirvede yer alıyor.

19 Temmuz Pazar günü, Messi Arjantin'i New York New Jersey Stadyumu'na (MetLife Stadyumu) taşıyarak acımasız İspanya takımıyla karşı karşıya gelecek. Bu, tüm zamanların en iyi oyuncusunun dünyanın en büyük sahnesinde ikinci Dünya Kupası kupasını kazanma mücadelesine tanık olmak için son şansınız.

Arjantin'in 2026 Dünya Kupası grup maç takvimi nedir?

Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda J Grubu'nda mücadele ediyor.

Son şampiyon, Cezayir karşısında hat-trick, Avusturya karşısında ise iki gol atan Lionel Messi’nin tarihi performansları sayesinde açılış maçlarını rahatlıkla geçti:

Tarih Maç (yerel başlama saati) Mekan Son Skor / Biletler 16 Haziran Salı Arjantin - Cezayir (20:00 CDT) Arrowhead Stadyumu, Kansas City, ABD 3-0 22 Haziran Pazartesi Arjantin - Avusturya (12:00 CDT) AT&T Stadyumu, Arlington, ABD 2-0 27 Haziran Cumartesi Ürdün - Arjantin (21:00 CDT) AT&T Stadyumu, Arlington, ABD 3-1 3 Temmuz Cuma Arjantin - Yeşil Burun Adaları - Son 32 Turu (18:00 EDT) Hard Rock Stadyumu, Florida, ABD 3-2 7 Temmuz Salı Arjantin - Mısır (12:00 EDT) Atlanta Stadyumu (Mercedes-Benz Stadyumu), Atlanta, Georgia 3-2 12 Temmuz Pazar Arjantin - İsviçre Kansas City Stadyumu (Arrowhead Stadyumu), Kansas City, Missouri 3-1 15 Temmuz Çarşamba İngiltere - Arjantin Atlanta Stadyumu (Mercedes-Benz Stadyumu) 2-1 (Arjantin galibiyeti) 19 Temmuz Pazar 2026 Dünya Kupası Finali: İspanya - Arjantin MetLife Stadyumu, East Rutherford Biletler

2026 Arjantin Dünya Kupası biletleri nasıl alınır

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.

şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir. Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Arjantin'in 2026 Dünya Kupası bilet fiyatları ne kadar?

2026 FIFA Dünya Kupası maç biletleri aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır.

En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır. Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar. Kategori 3: Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır. Kategori 4: En uygun fiyatlı olanıdır ve diğer kategorilerin dışında, üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma göstermiştir. İlk tahminler aşağıda gösterilmiştir:

Aşama Resmi Nominal Fiyatlar Ortalama Yeniden Satış Fiyatları Bilet Son 2.030 $ - 7.875 $ 5.200 $ - 22.000 $+ Bilet

Daha fazla bilgi için FIFA Dünya Kupası bilet portallarını, mevcut bilet durumunu öğrenmek için ise StubHub gibi ikinci el satış sitelerini takip edin.

2026 Dünya Kupası'nda Lionel Messi'den ne beklemeli?

Lionel Messi'yi en son Katar 2022 Finali'nde Dünya Kupası sahnesinde gördüğümüzde, Arjantin'in 36 yıl sonra ilk şampiyonluğuna ulaşmasına öncülük etmişti. Fransa karşısında iki gol atmakla kalmadı, penaltı atışları sırasında hayati önem taşıyan penaltılardan birini de gole çevirdi.

Messi’nin parlak uluslararası kariyeri 20 yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Ancak 2005 yılında, Arjantin’in mavi-beyaz formasıyla kariyerine umut verici bir başlangıç yapmıştı. Budapeşte’de Macaristan ile oynanan bir hazırlık maçında, Messi 63. dakikada oyuna girdi, ancak bir dakikadan az bir süre sonra bir savunma oyuncusunu dirseğiyle ittiği için kırmızı kart gördü.

Bu hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç olabilir, ancak Arjantinli ve dünya çapındaki bu futbol süperstarı için çok az sayıdaki kötü anlardan biri olmuştur. Messi, Barcelona, Paris Saint-Germain ve Inter Miami ile kulüp düzeyinde sayısız başarıya imza atmış olsa da, en büyük başarılarından bazıları uluslararası sahnede gerçekleşmiştir.

Messi, Arjantin milli takımıyla oynadığı 198 maçta 116 gol attı; bu gollerin 13’ü Dünya Kupası turnuvalarında geldi. Bu toplam, Miroslav Klose, Ronaldo (Brezilya) ve Gerd Müller’in ardından tüm zamanların Dünya Kupası golcüleri listesinde dördüncü sırayı paylaştığı anlamına geliyor. Ancak Messi, bu yaz rekor kıracak şekilde altıncı Dünya Kupası turnuvasında oynamaya hazırlanırken, bu tarihi listede daha da yukarı tırmanması muhtemel.

Arjantin genel olarak büyük bir çekim gücü oluşturuyor. ABD’de düzenlenen 2024 Copa America sırasında, Lionel Messi ve takım arkadaşlarını izlemek için rekor sayıda seyirci akın etti.

New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda Arjantin ile Kanada arasında oynanan yarı final maçını 80.000’den fazla taraftar izlerken, Miami’deki Hard Rock Stadyumu’nda ise 65.000’den fazla kişi, La Albiceleste’nin Kolombiya’yı 1-0 mağlup ederek bir başka büyük kupayı havaya kaldırışını izledi.