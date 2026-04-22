2026 Dünya Kupası'nda Lionel Messi'yi izlemek için bilet nasıl alınır: Arjantin Dünya Kupası biletleri, bilgiler ve daha fazlası

Lionel Messi, MLS’de Inter Miami formasıyla düzenli olarak oynamaya devam ediyor olsa da, dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler, bu efsanenin 2026 Kuzey Amerika Dünya Kupası’nda Arjantin’in meşhur mavi-beyazlı formasıyla sahaya çıkmasını umut ediyor.

Messi'nin parlak uluslararası kariyerinin perdesi kapanmak üzereyken, taraftarlar Arjantin'in Dünya Kupası maçları için biletleri heyecanla satın alıyor. Bu maçların ilki, 16 Haziran'da Kansas City'de Cezayir ile oynanacak.

GOAL, biletlerin nereden alınabileceği ve fiyatları da dahil olmak üzere, 2026 Arjantin Dünya Kupası biletleriyle ilgili önemli bilgileri sizlere sunuyor.

Arjantin'in 2026 Dünya Kupası grup maçları programı nedir?

Lionel Messi'nin şu anki 116 uluslararası golünün hiçbiri, Arjantin'in 2026 Dünya Kupası grubundaki iki rakibi olan Avusturya ve Ürdün'e karşı atılmamış olsa da, bu yaz şampiyonun ilk rakibi olacak Cezayir'e karşı daha önce iki gol atmıştı.

2007 yılında Arjantin, Barselona'daki Camp Nou'da oynanan bir hazırlık maçında Cezayir'i 4-3 yendi. Messi, penaltıdan skoru 2-2'ye getirmesinin yanı sıra, galibiyet golünü de attı.

Tarih Maç (başlama saati) Yer Biletler 16 Haziran Salı Arjantin - Cezayir (20:00 CDT) Arrowhead Stadyumu (Kansas City) Bilet 22 Haziran Pazartesi Arjantin - Avusturya (12:00 CDT) AT&T Stadyumu (Arlington) Bilet 27 Haziran Cumartesi Arjantin - Ürdün (21:00 CDT) AT&T Stadyumu (Arlington) Bilet

2026 Arjantin Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiğinden, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir kura çekilişi değildir. Biletler, anında onaylanarak tamamen "ilk gelen, ilk alır" esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir. Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine de bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 Arjantin Dünya Kupası biletleri ne kadar?

2026 FIFA Dünya Kupası maç biletleri aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı; alt tribünde yer alır.

Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 3: Esas olarak üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Kategori 4: En uygun fiyatlı olanı, diğer kategorilerin dışındaki üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma göstermiştir. İlk tahminler aşağıda gösterilmiştir:

Aşama Bilet fiyat aralığı Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç) 60 - 620 Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735 Son 32 105 $ - 750 Son 16 170 $ - 980 Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 $ Yarı finaller 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 7.875



Daha fazla bilgi için FIFA Dünya Kupası bilet portallarını ve mevcut bilet durumunu öğrenmek için StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Arjantin 2026 Dünya Kupası konaklama biletlerini nasıl alabilirim?

Üç ev sahibi ülkede de sunulan, premium biletler, yiyecek ve içecekler ve daha fazlasını içeren Arjantin maçları için eksiksiz konaklama paketleriyle 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi anlarını yaşayabilirsiniz.

Paketler aşağıdaki şekilde sunulmaktadır:

Tek Maç

Grup Aşaması: Ev sahibi ülkeler dışındaki herhangi bir takımın oynadığı 1 maç (Kanada, Meksika, ABD hariç)

Son 32/Son 16/Üçüncülük Maçı: Herhangi bir 1 maç

Ağırlama seçenekleri: Saha Kenarı Lounge, VIP, Kupa Lounge, Şampiyonlar Kulübü, FIFA Pavyonu

Kişi başı 1.400 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Mekan Serisi

Seçtiğiniz mekanda tüm maçları izleyin.

Mekana bağlı olarak 4-9 maç içerir

Tüm maç günleri ve aşamaları geçerlidir

Ağırlama seçenekleri: Saha Kenarı Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Kişi başı 8.275 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Takımımı Takip Et

Yerinden bağımsız olarak, takımınızı her grup aşaması maçında izleyin.

3 Grup Aşaması maçı ve 1 Son 32 Turu maçı

Tüm maç günleri ve yerleri geçerlidir

Takımımı Takip Et özelliği şu anda ev sahibi ülke takımları (Kanada, Meksika, ABD) için mevcut değildir

Ağırlama seçenekleri: FIFA Pavyonu

Kişi başı 6.750 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

En özel seçenekleri arayan kurumsal veya VIP gruplar için Özel Süitler ve Platin Erişim seçenekleri de mevcuttur.

2026 Dünya Kupası'nda Lionel Messi'den neler bekleyebiliriz?

Lionel Messi'yi en son Katar 2022 Finali'nde Dünya Kupası'nda izlediğimizde, Arjantin'in 36 yıl sonra ilk şampiyonluğuna ulaşmasına yardımcı olmuştu. Fransa'ya karşı iki gol atmakla kalmadı, penaltı atışlarında da hayati öneme sahip penaltılardan birini gole çevirdi.

Messi'nin parlak uluslararası kariyeri 20 yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Ancak, 2005 yılında Arjantin'in mavi-beyazlı formasıyla kariyerine umut verici bir başlangıç yaptı. Budapeşte'de Macaristan ile oynanan bir hazırlık maçında, Messi 63. dakikada oyuna girdi, ancak bir dakikadan az bir süre sonra dirseğini kullanarak bir savunma oyuncusunu ittiği için kırmızı kart gördü.

Bu başlangıç hayal kırıklığı yaratmış olabilir, ancak Arjantinli ve dünya çapındaki bu futbol süperstarı için sayılabilecek çok az sayıda kötü dönemden biri oldu. Messi, Barcelona, Paris Saint-Germain ve Inter Miami ile kulüp düzeyinde sayısız başarıya imza atmış olsa da, en büyük başarılarının bazıları uluslararası sahnede geldi.

Messi, Arjantin formasıyla 198 maçta 116 gol attı ve bu gollerin 13'ü Dünya Kupası turnuvalarında geldi. Bu toplam, Miroslav Klose, Ronaldo (Brezilya) ve Gerd Muller'in ardından tüm zamanların Dünya Kupası golcü listesinde dördüncü sırada yer aldığı anlamına geliyor. Ancak Messi, bu yaz rekor kıran altıncı Dünya Kupası turnuvasında oynamaya hazır göründüğünden, bu tarihi listede daha da yukarı çıkması muhtemel.

Arjantin genel olarak büyük bir çekim gücüne sahip. ABD'de düzenlenen 2024 Copa America sırasında, Lionel Messi ve arkadaşlarını izlemek için rekor sayıda seyirci akın etti.

80.000'den fazla taraftar, New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda Arjantin ile Kanada arasındaki yarı final maçını izledi ve 65.000'den fazla kişi, Kolombiya'yı 1-0 mağlup ettikten sonra Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda La Albiceleste'nin bir başka büyük kupayı havaya kaldırışını izledi.