2026 Dünya Kupası'nda Kylian Mbappé'yi izlemek için bilet nasıl alınır: Fransa Dünya Kupası biletleri, bilgiler ve daha fazlası

Kylian Mbappé Dünya Kupası'nı çok seviyor ve futbolseverler de onun bu dev sahnede sergilediği performansı izlemeye bayılıyor. Bu olağanüstü forvet şimdi Kuzey Amerika'daki taraftarları büyülemeye hazırlanıyor; siz de bugün onu ve Fransa milli takımını izlemek için biletlerinizi ayırtabilirsiniz.

Önceki iki Dünya Kupası turnuvasında (2018 ve 2022) 12 gol atan Mbappe'nin bu yaz gol sayısını daha da artıracağına dair beklentiler yüksek. Mbappe ve Fransız takım arkadaşlarının ilk maçı, New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda Senegal ile olacak, ardından Irak ve Norveç ile grup maçları gelecek.

GOAL, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne olacağı dahil olmak üzere, Fransa'nın 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili tüm önemli bilgileri sizlere sunuyor.

Fransa'nın 2026 Dünya Kupası grup maçları programı nedir?

28 uluslararası rakibe karşı 56 gol atmasına rağmen, Kylian Mbappe, 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasında gol atarsa yeni bir rekor kırmış olacak, çünkü Fransa'nın I Grubu'ndaki rakiplerinden Senegal, Irak ve Norveç'e karşı henüz gol atamadı.

Tarih Maç (başlama saati) Yer Biletler 16 Haziran Salı Fransa - Senegal (15:00 ET) MetLife Stadyumu (East Rutherford) Bilet 22 Haziran Pazartesi Fransa - Irak (17:00 ET) Lincoln Financial Field (Philadelphia) Biletler 26 Haziran Cuma Fransa - Norveç (15:00 ET) Gillette Stadyumu (Foxborough) Bilet

2026 Fransa Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir kura çekilişi değildir. Biletler, anında onaylanarak tamamen "ilk gelen, ilk alır" esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.

şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir kura çekilişi değildir. Biletler, anında onaylanarak tamamen "ilk gelen, ilk alır" esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir. Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine de bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 Fransa Dünya Kupası biletleri ne kadar?

2026 FIFA Dünya Kupası maç biletleri aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı; alt tribünde yer alır.

En pahalı olanı; alt tribünde yer alır. Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar. Kategori 3: Esas olarak üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Esas olarak üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır. Kategori 4: En uygun fiyatlı olanı, diğer kategorilerin dışındaki üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma göstermiştir. İlk tahminler aşağıda gösterilmiştir:

Aşama Bilet fiyat aralığı Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç) 60 - 620 Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735 Son 32 105 $ - 750 Son 16 170 $ - 980 Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 $ Yarı finaller 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 7.875



Daha fazla bilgi için FIFA Dünya Kupası bilet portallarını ve mevcut bilet durumunu öğrenmek için StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

2026 Fransa Dünya Kupası konaklama biletlerini nasıl alabilirim?

Üç ev sahibi ülkede de sunulan, premium biletler, yiyecek ve içecekler ve daha fazlasını içeren eksiksiz konaklama paketleriyle Fransa maçlarında 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi anlarını yaşayabilirsiniz.

Paketler şu şekilde sunulmaktadır:

Tek Maç

Grup Aşaması: Ev sahibi ülkeler dışındaki herhangi bir takımın oynadığı 1 maç (Kanada, Meksika, ABD hariç)

Son 32/Son 16/Üçüncülük Maçı: Herhangi bir 1 maç

Ağırlama seçenekleri: Saha Kenarı Lounge, VIP, Kupa Lounge, Şampiyonlar Kulübü, FIFA Pavyonu

Kişi başı 1.400 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Mekan Serisi

Seçtiğiniz mekanda tüm maçları izleyin.

Mekana bağlı olarak 4-9 maç içerir

Tüm maç günleri ve aşamaları geçerlidir

Ağırlama seçenekleri: Saha Kenarı Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Kişi başı 8.275 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Takımımı Takip Et

Yerinden bağımsız olarak, takımınızı her grup aşaması maçında izleyin.

3 Grup Aşaması maçı ve 1 Son 32 Turu maçı

Tüm maç günleri ve yerleri geçerlidir

Takımımı Takip Et özelliği şu anda ev sahibi ülke takımları (Kanada, Meksika, ABD) için mevcut değildir

Ağırlama seçenekleri: FIFA Pavyonu

Kişi başı 6.750 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

En özel seçenekleri arayan kurumsal veya VIP gruplar için Özel Süitler ve Platin Erişim de mevcuttur.

2026 Dünya Kupası'nda Kylian Mbappe'den ne beklemeli

Henüz 19 yaşındayken, Kylian Mbappe, 2018 Dünya Kupası'nda Fransa'nın Arjantin ile oynadığı son 16 turu maçında iki gol atarak dünya çapında manşetlere çıktı. Bunlar, yetenekli genç oyuncunun ilk Dünya Kupası kampanyasında attığı dört golün sadece ikisiydi.

Dört yıl sonra, o zamanlar Paris Saint-Germain'de forma giyen forvet, Katar 2022'de sekiz gol atarak Dünya Kupası gol sayısını üç katına çıkardı. Fransa, turnuvayı ikinci sırada tamamlamak zorunda kalsa da, Mbappe, Arjantin ile oynanan final maçında kahramanca bir hat-trick yaparak bu önemli maça layık bir performans sergiledi.

Dünya Kupası turnuvalarında 12 gol atan ve şu anda Real Madrid forması giyen Kylian Mbappé, turnuva tarihinin en çok gol atan altıncı oyuncusu olarak efsanevi Pele ile eşit durumda. Ayrıca, 1958 turnuvasında attığı 13 Dünya Kupası golünün tamamını tek bir turnuvada kaydeden bir başka ünlü Fransız gol makinesi Just Fontaine’in sadece bir gol gerisinde bulunuyor.

Kylian Mbappe'yi izleme isteğinin yanı sıra, seyahat etme ve Fransa'yı sahada izleme arzusu da son zamanlarda artmıştır ve birçok futbolsever, yaz aylarında Kuzey Amerika'da nasıl bir performans sergileyeceklerini merakla beklemektedir. İki kez Dünya Kupası şampiyonu olan Fransa, birden fazla kez şampiyonluğa ulaşan sadece altı takımdan biridir.