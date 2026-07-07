2026 Dünya Kupası'nda Kylian Mbappé'yi izlemek için bilet nasıl alınır: Fransa Dünya Kupası biletleri, Altın Ayakkabı yarışı ve daha fazlası

Kylian Mbappé Dünya Kupası’nı çok seviyor ve futbolseverler de onun bu en büyük sahnede sergilediği performansı izlemeye bayılıyor. Bu bağ, Kuzey Amerika’da daha da güçlendi; zira Mbappé, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda ilk on birde çıktığı beş maçta yedi gol daha attı.
Bu performansıyla Mbappé’nin Dünya Kupası gol sayısı 19’a yükseldi; zira önceki iki Dünya Kupası turnuvasında (2018 ve 2022) 12 gol atmıştı. Bu sayede efsanevi Just Fontaine’i geride bırakarak, dünyanın en büyük turnuvasında Fransa’nın tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu.
Ayrıca, milli takımdaki toplam gol sayısını 63’e çıkaran Mbappé, Les Bleus’un önceki en skorer oyuncusu Olivier Giroud’u (57 gol) geride bıraktı.
Mbappé’nin Dünya Kupası eleme turlarında gol rekorunu daha da artıracağına dair beklentiler yüksek. Fransa’nın bir sonraki maçı, bu Perşembe (9 Temmuz) Boston’da Fas ile oynayacağı çeyrek final karşılaşması olacak.
GOAL, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olacağı dahil olmak üzere, 2026 Fransa Dünya Kupası biletleriyle ilgili tüm önemli bilgileri sizlere sunuyor.
2026 Fransa Dünya Kupası sonuçları ve gelecek maçlar
|Tarih
|Maç (yerel başlama saati)
|Stadyum
|Son Skor / Biletler
|16 Haziran Salı
|Fransa - Senegal (15:00 ET)
|MetLife Stadyumu (East Rutherford)
|Fransa 3-1 kazandı
|22 Haziran Pazartesi
|Fransa - Irak (17:00 ET)
|Lincoln Financial Field (Philadelphia)
|Fransa 3-1 kazandı
|26 Haziran Cuma
|Fransa - Norveç (15:00 ET)
|Gillette Stadyumu (Foxborough)
|Fransa 4-1 kazandı
|30 Haziran Salı
|Fransa - İsveç (17:00 ET)
|MetLife Stadyumu, East Rutherford
|Fransa 3-0 kazandı
|4 Temmuz Cumartesi
|Fransa - Paraguay (17:00 ET)
|Lincoln Financial Field, Philadelphia
|Fransa 1-0 kazandı
|9 Temmuz Perşembe
|Fransa - Fas (16:00 ET)
|Gillette Stadyumu, Foxborough
|Biletler
2026 Dünya Kupası Fransa maç biletleri nasıl alınır
İşte bilmeniz gerekenler:
- SonDakika Satış Aşaması, 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın almak için son fırsattır.
- Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır.
- Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.
2026 Fransa Dünya Kupası biletleri ne kadar?
FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.
Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.
2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:
|Tarihler
|Aşama / Kategori
|Resmi Fiyat Aralığı
|İkincil Piyasa Tahmini Aralığı
|9 Temmuz – 11 Temmuz
|Çeyrek finaller
|450 $ – 1.775 $
|850 $ – 5.500 $ (2.348 $)
|14 Temmuz – 15 Temmuz
|Yarı finaller
|930 $ – 3.295 $
|1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
|18 Temmuz
|Üçüncülük Maçı
|250 $ – 800
|500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
|19 Temmuz
|FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu)
|1.490 $ – 7.875
|5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)
Fransa'nın 2026 Dünya Kupası Finali'ne giden yolu
Fransa, I Grubu'nu birinci sırada tamamladığından, 19 Temmuz'daki Dünya Kupası Finali'ne yükselmeyi başarırsa, oynayacağı maçların tarihleri, saatleri ve yerleri aşağıdaki gibidir.
Son 16 turunda Paraguay'ı mağlup eden Fransa, çeyrek finalde Fasile karşılaşacak. Bu maç, Les Bleus'un 2-0 kazandığı Katar 2022'deki son 4 karşılaşmasının rövanşı niteliğinde. Fransa, üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nda Fas'ı yenerse, yarı finalde İspanya veya Belçika ile, finalde ise Arjantin/İngiltere/Norveç/İsviçreile karşılaşacak.
|Tarih (yerel başlama saati)
|Tur
|Mekan
|Olası Karşılaşma
|Biletler
|9 Temmuz (16:00 ET)
|Çeyrek Finaller
|Gillette Stadyumu (Foxborough)
|Fransa - Fas
|Biletler
|14 Temmuz (14:00 CDT)
|Yarı Finaller
|AT&T Stadyumu (Arlington)
|Maç 101: İspanya/Portekiz/ABD/Belçika'ya karşı
|Biletler
|19 Temmuz (15:00 ET)
|Final
|MetLife Stadyumu (East Rutherford)
|Maç 104: Maç 101'in galibi ile
2026 Dünya Kupası Altın Ayakkabı - Son sıralama
Lionel Messi, son 16 turunda Mısır'a karşı turnuvadaki 8. golünü atarak 2026 Dünya Kupası Altın Ayakkabı sıralamasında zirveye oturdu.
Ancak Fransız yıldızlar, özellikle de Messi'nin sadece bir gol gerisinde olan Kylian Mbappe, Kuzey Amerika'da en çok gol atan oyuncu unvanı için yarışmaya devam ediyor. Grup aşamasında Norveç karşısında ilk yarıda unutulmaz bir hat-trick yapan Ousmane Dembélé, şu anda turnuvada 4 golü bulunuyor.
|Oyuncu (Takım)
|Gol Sayısı
|Sonraki Maç - Biletler
|Lionel Messi (Arjantin)
|8
|İsviçre'ye karşı - Biletler
|Kylian Mbappé (Fransa)
|7
|Fas maçı - Biletler
|Erling Haaland (Norveç)
|7
|İngiltere maçı - Biletler
|Harry Kane (İngiltere)
|6
|Norveç maçı - Biletler
|Vinícius Júnior (Brezilya)
|4
|Eleme
|Jude Bellingham (İngiltere)
|4
|Norveç maçı - Biletler
|Ousmane Dembele (Fransa)
|4
|Fas maçı - Biletler
|Julián Quiñones (Meksika)
|4
|Eleme
|Ismaïla Sarr (Senegal)
|4
|Elendi
|Mikel Oyarzabal (İspanya)
|4
|Belçika maçı - Biletler
2026 Dünya Kupası'nda Kylian Mbappe'den ne beklemeli?
Henüz 19 yaşındayken Kylian Mbappé, 2018 Dünya Kupası'nda Fransa'nın Arjantin ile oynadığı son 16 turu maçında iki gol atarak dünya çapında manşetlere çıktı. Bunlar, yetenekli genç oyuncunun ilk Dünya Kupası macerasında attığı dört golün sadece ikisiydi.
Dört yıl sonra, o dönemde Paris Saint-Germain'de forma giyen forvet, Katar 2022'de sekiz gol atarak Dünya Kupası gol sayısını üç katına çıkardı. Fransa, turnuvayı ikincilikle tamamlamak zorunda kalsa da Mbappé, Arjantin ile oynanan final maçında kahramanca bir hat-trick yaparak bu önemli anın hakkını verdi.
Şu ana kadar Dünya Kupası turnuvalarında 19 gol atan ve şu anda Real Madrid forması giyen Mbappé, tüm zamanların Dünya Kupası golcüleri listesinde ikinci sırada yer alıyor. Lionel Messi’nin sadece bir gol gerisinde bulunuyor.
Kylian Mbappé’yi izleme isteğinin yanı sıra, seyahat etme ve Fransa’yı sahada izleme arzusu da son zamanlarda artmış durumda; pek çok futbolsever, yaz aylarında Kuzey Amerika’da Fransa’nın nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyor. İki kez Dünya Kupası şampiyonu olan Fransa, bu turnuvada birden fazla kez şampiyonluğa ulaşan sadece altı takımdan biri.