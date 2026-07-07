2026 Dünya Kupası'nda Kylian Mbappé'yi izlemek için bilet nasıl alınır: Fransa Dünya Kupası biletleri, Altın Ayakkabı yarışı ve daha fazlası

Kylian Mbappé Dünya Kupası’nı çok seviyor ve futbolseverler de onun bu en büyük sahnede sergilediği performansı izlemeye bayılıyor. Bu bağ, Kuzey Amerika’da daha da güçlendi; zira Mbappé, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda ilk on birde çıktığı beş maçta yedi gol daha attı.

Bu performansıyla Mbappé’nin Dünya Kupası gol sayısı 19’a yükseldi; zira önceki iki Dünya Kupası turnuvasında (2018 ve 2022) 12 gol atmıştı. Bu sayede efsanevi Just Fontaine’i geride bırakarak, dünyanın en büyük turnuvasında Fransa’nın tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu.

Ayrıca, milli takımdaki toplam gol sayısını 63’e çıkaran Mbappé, Les Bleus’un önceki en skorer oyuncusu Olivier Giroud’u (57 gol) geride bıraktı.

Mbappé’nin Dünya Kupası eleme turlarında gol rekorunu daha da artıracağına dair beklentiler yüksek. Fransa’nın bir sonraki maçı, bu Perşembe (9 Temmuz) Boston’da Fas ile oynayacağı çeyrek final karşılaşması olacak.

GOAL, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olacağı dahil olmak üzere, 2026 Fransa Dünya Kupası biletleriyle ilgili tüm önemli bilgileri sizlere sunuyor.

2026 Fransa Dünya Kupası sonuçları ve gelecek maçlar

Tarih Maç (yerel başlama saati) Stadyum Son Skor / Biletler 16 Haziran Salı Fransa - Senegal (15:00 ET) MetLife Stadyumu (East Rutherford) Fransa 3-1 kazandı 22 Haziran Pazartesi Fransa - Irak (17:00 ET) Lincoln Financial Field (Philadelphia) Fransa 3-1 kazandı 26 Haziran Cuma Fransa - Norveç (15:00 ET) Gillette Stadyumu (Foxborough) Fransa 4-1 kazandı 30 Haziran Salı Fransa - İsveç (17:00 ET) MetLife Stadyumu, East Rutherford Fransa 3-0 kazandı 4 Temmuz Cumartesi Fransa - Paraguay (17:00 ET) Lincoln Financial Field, Philadelphia Fransa 1-0 kazandı 9 Temmuz Perşembe Fransa - Fas (16:00 ET) Gillette Stadyumu, Foxborough Biletler

2026 Dünya Kupası Fransa maç biletleri nasıl alınır

İşte bilmeniz gerekenler:

Son Dakika Satış Aşaması , 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın almak için son fırsattır.

, 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın almak için son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır.

da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır. Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 Fransa Dünya Kupası biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler Aşama / Kategori Resmi Fiyat Aralığı İkincil Piyasa Tahmini Aralığı 9 Temmuz – 11 Temmuz Çeyrek finaller 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14 Temmuz – 15 Temmuz Yarı finaller 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 Temmuz Üçüncülük Maçı 250 $ – 800 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 Temmuz FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Fransa'nın 2026 Dünya Kupası Finali'ne giden yolu

Fransa, I Grubu'nu birinci sırada tamamladığından, 19 Temmuz'daki Dünya Kupası Finali'ne yükselmeyi başarırsa, oynayacağı maçların tarihleri, saatleri ve yerleri aşağıdaki gibidir.

Son 16 turunda Paraguay'ı mağlup eden Fransa, çeyrek finalde Fasile karşılaşacak. Bu maç, Les Bleus'un 2-0 kazandığı Katar 2022'deki son 4 karşılaşmasının rövanşı niteliğinde. Fransa, üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nda Fas'ı yenerse, yarı finalde İspanya veya Belçika ile, finalde ise Arjantin/İngiltere/Norveç/İsviçreile karşılaşacak.

Tarih (yerel başlama saati) Tur Mekan Olası Karşılaşma Biletler 9 Temmuz (16:00 ET) Çeyrek Finaller Gillette Stadyumu (Foxborough) Fransa - Fas Biletler 14 Temmuz (14:00 CDT) Yarı Finaller AT&T Stadyumu (Arlington) Maç 101: İspanya/Portekiz/ABD/Belçika'ya karşı Biletler 19 Temmuz (15:00 ET) Final MetLife Stadyumu (East Rutherford) Maç 104: Maç 101'in galibi ile Biletler

2026 Dünya Kupası Altın Ayakkabı - Son sıralama

Lionel Messi, son 16 turunda Mısır'a karşı turnuvadaki 8. golünü atarak 2026 Dünya Kupası Altın Ayakkabı sıralamasında zirveye oturdu.

Ancak Fransız yıldızlar, özellikle de Messi'nin sadece bir gol gerisinde olan Kylian Mbappe, Kuzey Amerika'da en çok gol atan oyuncu unvanı için yarışmaya devam ediyor. Grup aşamasında Norveç karşısında ilk yarıda unutulmaz bir hat-trick yapan Ousmane Dembélé, şu anda turnuvada 4 golü bulunuyor.

Oyuncu (Takım) Gol Sayısı Sonraki Maç - Biletler Lionel Messi (Arjantin) 8 İsviçre'ye karşı - Biletler Kylian Mbappé (Fransa) 7 Fas maçı - Biletler Erling Haaland (Norveç) 7 İngiltere maçı - Biletler Harry Kane (İngiltere) 6 Norveç maçı - Biletler Vinícius Júnior (Brezilya) 4 Eleme Jude Bellingham (İngiltere) 4 Norveç maçı - Biletler Ousmane Dembele (Fransa) 4 Fas maçı - Biletler Julián Quiñones (Meksika) 4 Eleme Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Elendi Mikel Oyarzabal (İspanya) 4 Belçika maçı - Biletler

2026 Dünya Kupası'nda Kylian Mbappe'den ne beklemeli?

Henüz 19 yaşındayken Kylian Mbappé, 2018 Dünya Kupası'nda Fransa'nın Arjantin ile oynadığı son 16 turu maçında iki gol atarak dünya çapında manşetlere çıktı. Bunlar, yetenekli genç oyuncunun ilk Dünya Kupası macerasında attığı dört golün sadece ikisiydi.

Dört yıl sonra, o dönemde Paris Saint-Germain'de forma giyen forvet, Katar 2022'de sekiz gol atarak Dünya Kupası gol sayısını üç katına çıkardı. Fransa, turnuvayı ikincilikle tamamlamak zorunda kalsa da Mbappé, Arjantin ile oynanan final maçında kahramanca bir hat-trick yaparak bu önemli anın hakkını verdi.

Şu ana kadar Dünya Kupası turnuvalarında 19 gol atan ve şu anda Real Madrid forması giyen Mbappé, tüm zamanların Dünya Kupası golcüleri listesinde ikinci sırada yer alıyor. Lionel Messi’nin sadece bir gol gerisinde bulunuyor.

Kylian Mbappé’yi izleme isteğinin yanı sıra, seyahat etme ve Fransa’yı sahada izleme arzusu da son zamanlarda artmış durumda; pek çok futbolsever, yaz aylarında Kuzey Amerika’da Fransa’nın nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyor. İki kez Dünya Kupası şampiyonu olan Fransa, bu turnuvada birden fazla kez şampiyonluğa ulaşan sadece altı takımdan biri.