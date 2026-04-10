2026 Dünya Kupası'nda Katar'ı nasıl takip edebilirsiniz: Bilet, uçak bileti, konaklama ve daha fazlasını nereden bulabilirsiniz

Katar, 2026 Dünya Kupası'nda tarih yazmaya hazırlanıyor. Turnuvanın ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olması nedeniyle, milli takımlarını bu küresel sahnede desteklemek için sabırsızlanan Katarlı ve daha geniş Arap taraftar kitlesi arasında heyecan giderek artıyor.

Al-Annabi, Amerika, Kanada ve Meksika stadyumlarında sahneye çıkacak ve tribünlerde yerlerini garantilemek isteyen taraftarların gecikmeden seyahat planlamasına ve otel rezervasyonlarına başlamaları tavsiye ediliyor.

GOAL, Katar'ın kazanması gereken maçlar için uçuşlar, konaklama ve bilet erişimi konusunda kapsamlı bir rehber sunuyor.

Katar'ın 2026 Dünya Kupası maç programı nedir?

Tarih Maç (yerel saat) Mekan Biletler 16 Haziran Salı Katar - Meksika (20:00) Azteca Stadyumu, Mexico City. Bilet 22 Haziran Pazartesi Katar - Kolombiya (12:00) Levi’s Stadyumu, Santa Clara. Biletler 27 Haziran Cumartesi Katar - Polonya (21:00) Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) Bilet

Katar Dünya Kupası biletlerini nasıl alabilirim?

Son Dakika Satış Aşaması

1 Nisan 2026 tarihinden itibaren, kalan biletler ilk gelen ilk alır esasına göre satışa sunulacaktır.

FIFA, kalan bilet sayısını tam olarak açıklamadı, ancak talep şimdiden doruk noktasına ulaşıyor.

Taraftarlar, resmi portal üzerinden bu kalan koltuklara erişmek için bir FIFA hesabı açmalıdır.

İkincil Piyasalar

Son Dakika Satış Aşamasının ardından, ikincil pazar yerleri ve FIFA Resmi Yeniden Satış Pazarı (2 Nisan 2026'da yeniden açıldı) Dünya Kupası bileti satın alabileceğiniz tek yerler olacak.

Toplam 7 milyon biletlik kontenjanın bu aşamada 3 milyondan fazlası kaldığından, taraftarlar Dünya Kupası biletini kapmak için çaresiz kalacak.

Son Dakika Satış Aşamasında bilet almayı başaramadıysanız veya son dakika biletleri arıyorsanız, StubHub gibi ikincil pazar yerlerine de bakabilirsiniz.

Katar Dünya Kupası uçuşlarını nasıl alabilirsiniz?

Los Angeles, Toronto veya Mexico City'ye gidiyor olun, Skyscanner gibi uçuş karşılaştırma sitelerini kullanarak dünya çapındaki havayollarının fiyatlarını karşılaştırmalı ve mevcut en ucuz koltuğu ayırtmalısınız.

Uçuş rezervasyonunuzu yaptıktan sonra, öngörülemeyen iptaller veya program değişikliklerine karşı korunmak için esnek bir seyahat sigortası planı eklemeyi düşünün.

Çantanızı hafif tutun, ancak maç biletiniz, pasaportunuz ve basılı seyahat programınız gibi temel eşyaları yanınıza alın. Böylece güvenlik kontrolünden daha hızlı geçebilir ve gereksiz masraflardan kaçınabilirsiniz.

Maç gününde sorunsuz bir deneyim yaşamak için bol su için, stadyuma erken gelin ve yerel ulaşım seçeneklerini öğrenin. Bu basit adımları planlayıp uygulayarak, gereksiz stres veya masraf olmadan turnuvanın her anının tadını çıkarabilirsiniz.

Katar'daki 2026 Dünya Kupası maçları için nerede kalınır?

Çeşitli konaklama seçenekleri mevcut olsa da, ev sahibi şehirlerdeki talebin benzeri görülmemiş düzeyde olması bekleniyor. Bu nedenle, en iyi fiyatları ve stadyumlara veya toplu taşıma araçlarına yakın bir konumu garantilemek için otel rezervasyonunuzu erken yaptırmanız çok önemlidir.

Booking.com, iade edilebilir odalar ve sonradan ödeme gibi esnek seçenekler sunarak, planlarınızda veya takımınızın ilerleyişinde değişiklik olması durumunda finansal risk almadan konaklamanızı garantilemenizi sağlar.

Yerel Ulaşım

ABD ve Kanada, arabalara büyük ölçüde bağımlı olmalarıyla bilinse de, ev sahibi şehirler, gelişmiş toplu taşıma ağları kurarak Dünya Kupası için tüm imkanlarını seferber ediyor. Yerel halk gibi dolaşmak için bilmeniz gereken her şey burada:

Akıllı ulaşım uygulamaları: Yola çıkmadan önce uygulamaları indirin. Bu, özellikle taraftar bölgeleri ile konaklama yeriniz arasında gidip gelirken ulaşım rezervasyonu yapmanızı ve şehirde dolaşmanızı çok daha kolay hale getirecektir.

Yola çıkmadan önce uygulamaları indirin. Bu, özellikle taraftar bölgeleri ile konaklama yeriniz arasında gidip gelirken ulaşım rezervasyonu yapmanızı ve şehirde dolaşmanızı çok daha kolay hale getirecektir. New York, Toronto ve Los Angeles gibi merkezlerde, metro ve otobüs ağları stadyumlara doğrudan ve uygun fiyatlı ulaşım imkanı sunarak maç günlerindeki trafik sıkışıklığını atlatmanıza yardımcı olur.

Araç kiralama: Katar milli takımını komşu ev sahibi şehirler arasında takip etmeyi planlıyorsanız, örneğin Houston'dan Dallas'a gibi nispeten kısa mesafeler için, kiralık araba sağlam bir seçimdir. Bu seçenek, grubunuza kendi hızında keşfetme özgürlüğü sağlar ve birlikte seyahat eden aileler veya arkadaşlar için çok uygun maliyetli olabilir.

2026 Dünya Kupası'nda Katar'dan ne bekleyebiliriz?

Sadece iki yıl önce tarihin en görkemli Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'ın oyuncuları, zorlu mücadelelerle kazanılmış deneyim ve çok yüksek hedeflerle turnuvaya geliyor.

Kahverengi-beyazlılar olarak bilinen Al-Anabi, Doha'dan ve Kuzey Amerika'daki Arap topluluklarından gelen binlerce taraftarın desteğiyle, futbolun en büyük sahnesinde artan gücünü sergilemeyi planlıyor.

Asya Kupası ve diğer kıtasal turnuvalarda oyun planlarını geliştiren takım, şimdi grup aşamasını geçmeyi ve parlak bir yeni sayfa açmayı hedefliyor.