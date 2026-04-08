2026 Dünya Kupası'nda Irak'ı nasıl takip edebilirsiniz: Bilet, uçak bileti, rezervasyon ve daha fazlasını nereden temin edebilirsiniz

Irak, ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası’nda coşmaya hazırlanırken, Bağdat’tan Detroit’e kadar taraftarlar yeşil-beyazlıları desteklemek için tarihi bir yolculuğa hazırlanıyor.

İster Orta Doğu'dan seyahat ediyor olun, ister Kuzey Amerika'daki büyük diasporadan katılıyor olun, GOAL maç biletlerini temin etme, en uygun uçuş fırsatlarını bulma ve ev sahibi şehirlerdeki konaklamanızı rezerve etme konusunda size en kapsamlı bilgileri sunuyor.

Irak'ın 2026 Dünya Kupası grup maç programı nedir?

Irak, Kuzey Amerika'daki kalabalığı coşturmaya hazırlanırken, işte grup aşaması maçlarının ön görünümü. Seyahatinizi erken ayarlamak için takviminizi bu tarihlerle senkronize ettiğinizden emin olun.

Tarih Maç (Yerel Saat) Mekan (Şehir) Biletler 16 Haziran 2026 Irak - Norveç (18:00) Gillette Stadyumu (Boston/Foxborough, MA) Bilet 22 Haziran 2026 Fransa - Irak (17:00) Lincoln Financial Field (Philadelphia, PA) Bilet 26 Haziran 2026 Senegal - Irak (15:00) BMO Field (Toronto, Kanada) Bilet

2026 Irak Dünya Kupası biletlerini nasıl alabilirim?

Resmi FIFA Satış Aşamaları

FIFA, Rastgele Seçim Çekilişi ve İlk Gelen İlk Alır aşaması dahil olmak üzere çeşitli satış dönemleri düzenlemektedir.

Son Dakika Satış Aşaması Nisan 2026'da başlamıştır.

Bu aşamalarda biletler nominal değerinden satılsa da, özellikle Asya veya Güney Amerika'nın güçlü takımlarının yer aldığı yüksek talep gören maçlar için biletler son derece sınırlıdır.

Takımı okyanusun ötesine kadar takip etmenin bir yatırım olduğunu biliyoruz. En uygun fiyatlı seçenekleri bulmak için taraftarlar Kategori 3 veya Kategori 4 biletlerini aramalıdır.

Fiyatlar talebe göre dalgalanır, ancak ikincil platformlar üzerinden erken rezervasyon yapmak, son dakika yoğunluğu fiyatları yükseltmeden önce genellikle daha uygun bir fiyat garantilemenizi sağlar.

Premium & Konaklama

En üst düzey Dünya Kupası deneyimi arayanlar için konukseverlik paketleri ideal bir seçenektir.

Bu paketler sadece bir koltuktan daha fazlasını sunar; gurme yemekler, premium lounge erişimi ve saha manzarası da dahildir.

Konaklama, bilet çekilişlerinin belirsizliğini aşmanın genellikle en iyi yoludur ve lüks bir dokunuşla garantili giriş sağlar.

İkincil Piyasalar

İlk FIFA çekilişlerini kaçırdıysanız endişelenmeyin, StubHub gibi ikincil platformlarda taraftarlar arası satışlara bakın.

Bu, genellikle tükenmiş biletleri veya diğer Iraklı taraftarların toplanacağı belirli koltuk bloklarını bulmak için iyi bir alternatiftir.

2026 Dünya Kupası için uçak bileti nasıl alınır?

Irak veya Körfez bölgesinden Kuzey Amerika'ya seyahat etmek uzun mesafeli uçuşları gerektirir, bu nedenle konfor ve zamanlama çok önemlidir. New York (JFK), Miami (MIA) ve Atlanta (ATL) gibi büyük havalimanları, Iraklı taraftarlar için başlıca geçiş noktaları olacaktır.

Skyscanner'ı kullanmak, ABD'ye mükemmel uçuş bağlantıları sunan Qatar Airways, Emirates ve Türk Hava Yolları dahil olmak üzere birçok havayolunun fiyatlarını karşılaştırmanın en etkili yoludur.

Tahmini Uçuş Maliyetleri (USD)

Bağdat (BGW) - New York (JFK): 1.150 $'dan başlayan fiyatlarla

980 $'dan başlayan fiyatlarla Dubai (DXB) - Miami (MIA): 980 $'dan başlayan fiyatlarla

980 $'dan başlayan fiyatlarla Londra (LHR) - Atlanta (ATL): 820 $'dan başlayan fiyatlarla

Irak'ın Dünya Kupası maçları için nerede kalınır?

Turnuva süresince New York ve Miami gibi ev sahibi şehirlerdeki otel odaları son derece kısıtlı olacaktır. En uygun fiyatı elde etmek için, maçların oynanacağı stadyumlar kesinleşir kesinleşmez Booking.com üzerinden iade edilebilir odalar için rezervasyon yapmanızı öneririz.

New York/New Jersey: Manhattan'dan daha uygun fiyatlarla MetLife Stadyumu'na daha kolay ulaşım için Jersey City'de konaklamayı düşünün.

Miami: Plaj hayatı ile stadyuma yakınlık arasında bir denge kurmak için Hollywood veya Fort Lauderdale bölgelerindeki otelleri araştırın.

Atlanta: Atlanta şehir merkezi, taraftar bölgelerinin merkezi konumundadır ve Mercedes-Benz Stadyumu'na çok yakındır.

Yerel ulaşım:

Kuzey Amerika'daki stadyumlar çok büyüktür ve genellikle merkezi iş bölgelerinin dışında yer alır. Toplu taşıma araçları kalabalık olabileceğinden, araç paylaşımı taraftarlar için en uygun seçenek olabilir.

Lyft, birçok büyük ABD stadyumunun resmi ortağıdır ve özel indirme ve bindirme alanları sunmaktadır. Bu sorunsuz giriş, trafikte daha az zaman harcamanızı ve diğer Iraklı taraftarlarla maç öncesi atmosferin tadını daha fazla çıkarmanızı sağlar.

2026 Dünya Kupası'nda Irak'tan ne beklemeli?

Mezopotamya Aslanları sadece katılmak için gelmiyor; rekabet etmek için geliyorlar. Dünyanın herhangi bir yerindekine rakip olacak kadar tutkulu bir taraftar kitlesine sahip olan Irak’ın maçlarının son derece coşkulu geçmesi bekleniyor. Irak, dünya devlerine karşı adından söz ettirmek isterken, rekabetin yoğunluğu da tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacak.

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da yaşayan binlerce Iraklı sayesinde, atmosfer sanki bir iç saha maçı gibi olacak. Yeşil bayraklardan oluşan bir deniz, geleneksel tezahüratlar ve takımı yeni zirvelere taşıyacak bir destek bekleyin.