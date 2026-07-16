İngiltere’nin FIFA Dünya Kupası finaline ulaşma hayali, yarı finalde yürek burkan bir şekilde sona erdi. Mükemmel bir turnuva performansına rağmen, Thomas Tuchel’in liderliğindeki yükselişteki “Üç Aslanlar”, Atlanta’da Arjantin’e 1-2 yenildi.

İngiltere, Miami Stadyumu'nda düzenlenecek üçüncülük maçında tarihi rakibi Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Altın Ayakkabı yarışı ise hâlâ son derece açık; Harry Kane ve Jude Bellingham (her ikisi de 6 gol), Kylian Mbappé (8 gol) ve Lionel Messi (9 gol) ile aradaki farkı kapatmaya çalışıyor.

İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası sonuçları

Tarih Maç (yerel başlama saati) Mekan Son Skor / Biletler 17 Haziran Çarşamba İngiltere - Hırvatistan (15:00 CDT) AT&T Stadyumu, Dallas İngiltere 4-2 kazandı 23 Haziran Salı İngiltere - Gana (16:00 ET) Gillette Stadyumu, Foxborough 0-0 27 Haziran Cumartesi Panama - İngiltere (17:00 ET) MetLife Stadyumu, East Rutherford İngiltere 2-0 kazandı 1 Temmuz Çarşamba İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti (12:00 ET) Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta İngiltere 2-1 kazandı 5 Temmuz Pazar Meksika - İngiltere (18:00 CST) Estadio Azteca, Meksiko İngiltere 3-2 kazandı 10 Temmuz Cumartesi Norveç - İngiltere (17:00 ET) Hard Rock Stadyumu, Miami Gardens İngiltere 2-1 kazandı (uzatmalar) 15 Temmuz Çarşamba İngiltere - Arjantin (15:00 ET) Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta 1-2 18 Temmuz Cumartesi İngiltere - Fransa Hard Rock Stadyumu, Miami Gardens Bilet Satın Al

2026 Dünya Kupası İngiltere maç biletleri nasıl alınır?

İşte bilmeniz gerekenler:

Son Dakika Satış Aşaması , 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın alabileceğiniz son fırsattır.

, 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın alabileceğiniz son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır.

da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır. Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

İngiltere 2026 Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler Aşama / Kategori Resmi Fiyat Aralığı İkincil Piyasa Tahmini Aralığı 14 Temmuz – 15 Temmuz Yarı finaller 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 Temmuz Üçüncülük Maçı 250 $ – 800 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 Temmuz FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası Finali'ne giden yolu

İngiltere, L Grubu'nu birinci sırada tamamladığından, 19 Temmuz'daki Dünya Kupası Finali'ne yükselmeyi başarırsa, oynayacağı maçların tarihleri, saatleri ve yerleri aşağıdaki gibidir.

Çeyrek finalde Norveç'i mağlup eden İngiltere, şimdi Çarşamba günü (15 Temmuz) Arjantin ile karşılaşmak üzere Atlanta'ya gidiyor.

İki takım, 1962 Dünya Kupası'na kadar uzanan geçmişte, önceki Dünya Kupaları'nda beş kez karşı karşıya gelmiştir. İngiltere, 1986'da (Maradona'nın "Tanrı'nın Eli") ve 1998'de (Beckham'ın kırmızı kartı) Güney Amerikalı rakibine karşı unutulmaz mağlubiyetler yaşasa da, bu rekabetçi karşılaşmalarda "Üç Aslanlar" 3-2'lik bir üstünlüğe sahiptir.

Bu maçı kazanması halinde İngiltere, finalde Fransa veya İspanya ile karşılaşacak.

Tarih (yerel başlama saati) Tur Mekan Olası Karşılaşma Biletler 15 Temmuz (15:00 ET) Yarı Final Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) İngiltere - Arjantin Biletler 19 Temmuz (15:00 ET) Final MetLife Stadyumu (East Rutherford) 104. Maç: TBC - Fransa veya İspanya Biletler

2026 Dünya Kupası Altın Ayakkabı - Son sıralama

Turnuvadaki sekizinci golünü Fransa'nın Fas ile oynadığı çeyrek final maçında atan Kylian Mbappé, Lionel Messi ile birlikte 2026 FIFA Dünya Kupası Altın Ayakkabı sıralamasında yeniden zirveye yükseldi. Ancak, şu anda altı golle İngiltere'nin kahramanları Harry Kane ve Jude Bellingham, Kuzey Amerika'da en golcü oyuncu unvanı için yarışmaya devam ediyor.

Oyuncu (Takım) Gol Sayısı Sonraki Maç - Biletler Kylian Mbappé (Fransa) 8 İspanya'ya karşı - Biletler Lionel Messi (Arjantin) 8 İngiltere maçı - Biletler Erling Haaland (Norveç) 7 Eleme Harry Kane (İngiltere) 6 Arjantin maçı - Biletler Jude Bellingham (İngiltere) 6 Arjantin maçı - Biletler Ousmane Dembele (Fransa) 5 İspanya maçı - Biletler Vinícius Júnior (Brezilya) 4 Eleme Julián Quiñones (Meksika) 4 Elendi Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Elendi Mikel Oyarzabal (İspanya) 4 Fransa maçı - Biletler

2026 Dünya Kupası'nda İngiltere'den ne beklemeli?

Dünya Kupası elemelerinin ilk aşamalarında Andorra'ya karşı 1-0 ve 2-0 galibiyetler de dahil olmak üzere bazı vasatın altında performanslara rağmen, İngiltere Thomas Tuchel'in rehberliğinde özgüvenini artırdı.

Sekiz maçta sekiz galibiyet alarak grubunu lider tamamlayan İngiltere, 22 gol atıp hiç gol yemedi ve Dünya Kupası Finalleri'ne katılmayı garantileyen ilk Avrupa takımı oldu. İngiltere taraftarları artık 60 yıllık acının nihayet sona ermesini diliyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri hangileridir?

Haziran 2022’de, 2026 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak 16 şehir açıklandı (ikisi Kanada’da, üçü Meksika’da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri’nde). Bu şehirleri ve turnuvada kullanılmış veya kullanılacak stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz: