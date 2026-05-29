2026 Dünya Kupası'nda Hollanda'nın bugünkü maçını nereden izleyebilirsiniz? Bir sonraki maç, canlı yayın, TV kanalları ve çevrimiçi canlı yayınlar

Ziggo GO üzerinden Hollanda'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası maçlarını izlemek, birçok kullanışlı avantaj sunuyor; bunun bir nedeni de Hollanda'daki yayın haklarının tamamen kamu yayıncısı NOS'un elinde olmasıdır.

İşte bu turnuvayı takip etmek için uygulamanın mükemmel bir seçim olmasının en önemli nedenleri:

Ziggo GO'da 2026 Dünya Kupası'nın en önemli avantajları

NPO aracılığıyla 104 maçın tümüne tam erişim: NOS, Dünya Kupası'nın tamamını NPO 1, NPO 2 ve NPO 3 kanalları üzerinden canlı olarak yayınlayacak. Bu kamu kanalları Ziggo'nun kanal paketine standart olarak dahil olduğundan, Ziggo GO uygulaması aracılığıyla tüm canlı maçlara, maç öncesi analizlere ve yorumlara doğrudan ve ek ücret ödemeden erişebilirsiniz.

Saat farkı için ideal (Begin Gemist & Replay TV): Dünya Kupası Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'da oynanıyor. Bu nedenle birçok maç, Hollanda saatiyle geç saatlerde veya gece yarısı oynanıyor. Maçın başlangıcını kaçırırsanız, Begin Gemist ile maçı ilk düdük sesinden itibaren anında başlatabilirsiniz. Ayrıca, gece oynanan maçları ertesi sabah Replay TV üzerinden kolayca baştan sona izleyebilirsiniz.

Hollanda ve AB'nin her yerinde izleme: İster evde kanepede, ister bahçede, ister trende, ister yaz tatilinde Avrupa'nın herhangi bir yerinde bir kamp alanında olun; uygulama ile tüm Dünya Kupası maçlarını akıllı telefonunuzda, tabletinizde veya dizüstü bilgisayarınızda canlı olarak izleyebilirsiniz.

Aynı anda birden fazla ekranda izleme: 48 ülkenin katıldığı bu ilk Dünya Kupası, rekor sayıda maçın oynanacağı anlamına geliyor. Özellikle grup aşamasının son günlerinde birçok maç aynı anda oynanacak. Ziggo GO ile bir maçı büyük ekran TV'den izlerken, başka bir maçı tabletinizde veya telefonunuzda canlı olarak açabilirsiniz.

Hollanda'da Ziggo GO'yu ayrı, bağımsız bir akış aboneliği olarak satın alamazsınız. Uygulama, Ziggo'nun televizyon veya internet+tv aboneliği olan herkes için standart olarak dahil edilen ücretsiz bir hizmettir.

Uygulamaya erişmek (ve örneğin Dünya Kupası için TV kanallarını izlemek) için, temel abonelik ücretini ödersiniz. Güncel ücretler şunlardır:

Ziggo'nun ücreti nedir (ücretsiz Ziggo GO dahil)?

1. Yalnızca Televizyon (Kablo TV)

Aylık fiyat: 23,82 €

Neler dahil: Ziggo internetine ihtiyacınız yoksa bu en uygun seçenektir. Kablo üzerinden temel dijital TV kanallarını ve akıllı telefon, tablet veya akıllı TV'niz için Ziggo GO uygulamasına tam erişim elde edersiniz.

2. İnternet ve TV Paketleri (Sıkça tercih edilen kombinasyonlar)

Wifi Start + TV (100 Mbit/s): Aylık 53,50 €

Wifi Orta + TV (400 Mbit/s): Aylık 61,50 €

Wifi Büyük + TV (1000 Mbit/s): Aylık 69,00 €

Yeni müşteriler için indirimler

Ziggo'ya yeni müşteri olarak geçiş yaparsanız, hemen hemen her zaman cazip kampanyalardan yararlanabilirsiniz. Genellikle ilk 12 ay boyunca abonelik ücretinde %50 indirim alırsınız (böylece giriş paketi ilk yıl aylık sadece yaklaşık 26,75 €'ya mal olur) veya ücretsiz bir hoş geldiniz hediyesi seçebilirsiniz.

Ziggo müşterisi değilseniz ne yapabilirsiniz? (Ziggo Sport Free)

Sabit bir aboneliğiniz yoksa ve hiçbir ücret ödemek istemiyorsanız, yine de Ziggo GO uygulamasını indirerek ücretsiz bir Ziggo Sport Free hesabı oluşturabilirsiniz. Bu sayede, Hollanda kulüplerinin UEFA Avrupa futbol maçlarını ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. Dikkat: Bu hesapla normal Hollanda TV kanallarına (NPO gibi) erişemezsiniz.

Maçları yayınlandıkları ülke dışında izlemek için, ExpressVPN gibi bir Sanal Özel Ağ (VPN) kullanarak coğrafi kısıtlamaları aşabilirsiniz.

VPN nasıl kullanılır?

1. ExpressVPN, NordVPN veya Surfshark gibi güvenilir bir VPN hizmetine kaydolun ve uygulamayı cihazınıza yükleyin.

2. Favori yayın platformunuzun bulunduğu ülkedeki bir sunucuya bağlanın.

3. Giriş yapın ve izleyin. Canlı yayını bulun ve oynat düğmesine basın.

Unutulmaması gerekenler:

1. Ücretsiz VPN'leri kullanmayın. Canlı spor yayınları için gerekli olan hız ve engelleri aşma özelliklerine sahip değildirler.

2. Bilgisayar kullanıyorsanız, akış web sitesinin eski çerezlerinizi okuyamaması için "gizli" veya "özel" bir tarayıcı açın.

3. Coğrafi engelleri aşmak, bazı yayın platformlarının kullanım koşullarına aykırıdır.

Hollanda'da resmi yayın hakları kamu yayıncısı NOS'a aittir. Maç, en önemli kanallar aracılığıyla ücretsiz televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve NOS.nl ile NPO Start uygulaması üzerinden çevrimiçi olarak izlenebilecektir. Japonya'da maç, Japan Consortium aracılığıyla yayınlanacak ve NHK'da (karasal kanallar, NHK+ ve BS Premium 4K üzerinden) canlı olarak ücretsiz yayınlanacak, ayrıca ticari kanallar Nippon TV ve Fuji TV'de de yayınlanacak. Premium dijital yayınlar DAZN'de de izlenebilir.

Hollanda'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki bir sonraki maçı hangisi?

2026 Dünya Kupası'nda Hollanda'nın grup aşamasındaki açılış maçı, Hollanda-Japonya karşılaşması, ikonik AT&T Stadyumu'nda oynanacak. Bu, Oranje'nin zorlu bir rakibe karşı oynayacağı uzun zamandır beklenen açılış maçı olduğu için, hem ücretsiz hem de premium platformlarda geniş çapta izlenebilecek.

Ayrıntılar Bilgi Rakip Japonya Tarih 14 Haziran 2026 Pazar Maç başlangıcı 15:00 (yerel saat) / 21:00 (BST) Stadyum AT&T Stadyumu (Dallas'taki stadyum) Yer Arlington, Teksas, ABD

2026 Dünya Kupası'nın dünya çapındaki yayıncıları

Hollanda'da Dünya Kupası maçlarını hangi kanal yayınlıyor?

Hollanda'nın Dünya Kupası kampanyasının her anını yaşamak isteyen taraftarlar, NOS'u izleyebilirler.

2026 Dünya Kupası sırasında Hollanda'yı takip etmek için en iyi VPN'ler ve ücretsiz yayınlar

Hollanda milli takımını izlemek için, aslında ücretsiz veya istediğiniz yayını sunan bir ülkeye "sanal olarak" taşınmanız gerekir. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz:

Hızlı bir VPN seçin: 2026 için en iyi öneriler arasında ExpressVPN, NordVPN ve Surfshark bulunmaktadır Uygulamayı yükleyin: VPN yazılımını cihazınıza (dizüstü bilgisayar, telefon veya akıllı TV) indirin Stratejik bir sunucuya bağlanın Yayın hizmetini açın: Yayıncının web sitesine veya uygulamasına gidin. Maçı başlatın: "FIFA World Cup" araması yapın ve Hollanda'nın maçını canlı olarak izleyin!

