2026 Dünya Kupası'nda Hannibal Mejbri'yi nasıl takip edebilirsiniz: Tunus Dünya Kupası biletleri, fiyatları ve daha fazlası

Kartaca Kartalları sahneye çıktı. Tunus, 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılma hakkını resmen elde ederek, gurur verici futbol tarihine yeni bir sayfa ekledi.

Kuzey Amerika'daki hedeflerinin merkezinde, gizemli ve ateşli orta saha oyuncusu Hannibal Mejbri yer alıyor. Teknik yeteneği, bitmek bilmeyen çalışkanlığı ve kendine özgü saçlarıyla tanınan Mejbri, yeni nesil Tunuslu yeteneklerin simgesi haline geldi.

İster Kartaca Kartalları'nın sadık bir taraftarı olun, ister eski bir yıldızı takip eden bir Manchester United hayranı olun, GOAL, Mejbri'yi dünya sahnesinde nasıl izleyebileceğinizle ilgili tüm bilgileri sunuyor.

Tunus, 2026 Dünya Kupası'nda ne zaman oynayacak?

Tarih Maç Yer Biletler 15 Haziran 2026 İsveç - Tunus Estadio Monterrey (BBVA), Monterrey, Meksika Bilet 21 Haziran 2026 Tunus - Japonya Estadio Monterrey (BBVA), Monterrey, Meksika Bilet 26 Haziran 2026 Tunus - Hollanda Arrowhead Stadyumu, Kansas City, ABD Bilet

2026 Tunus Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Dünya çapındaki taraftarların benzeri görülmemiş bir talep gösterdiği ilk FIFA kura aşamaları resmi olarak sona erdi.

İlk çekilişlerde yerinizi garantilemediyseniz endişelenmeyin, stadyuma girmek için hala birkaç yol var.

Son Dakika Satış Aşaması: Şu anda devam ediyor. Çekiliş sisteminden farklı olarak, bu aşama ilk gelen ilk alır esasına göre işliyor. Portalda bilet varsa, anında satın alabilirsiniz. Ancak, Avrupa veya Kuzey Amerika takımlarının yer aldığı ilgi çekici maçlar için bu biletler saniyeler içinde tükeniyor.

İkincil Pazar Yerleri: Çoğu taraftar için, StubHub gibi ikincil platformlar, turnuvanın bu aşamasında bilet bulmak için önerilen yerlerdir. Kısa sürede yerinizi garantilemek istiyorsanız, bu pazar yerleri genellikle Tunus'un maçları için mevcut en ucuz koltukları bulmanın en pratik yoludur.

Resmi Yeniden Satış Platformu: FIFA, artık maça katılamayacak taraftarların biletlerini nominal değerinden listeleyebilecekleri bir yeniden satış platformu da işletmektedir. Stoklar genellikle sınırlı ve rekabet çok yüksek olsa da, bu platformu düzenli olarak kontrol etmeye değer.

Tunus Dünya Kupası biletleri ne kadar?

Hannibal Mejbri'yi sahada izlemenin maliyeti, büyük ölçüde maçın oynanacağı stadyuma ve maçın önemine bağlıdır. Grup aşaması maçları genellikle eleme turlarına göre daha uygun fiyatlı olsa da, Miami'de ABD ile oynanacak maçın bilet fiyatlarının oldukça yüksek olması bekleniyor.

Kategori 3 (En Ucuz): Bunlar, genellikle stadyumun üst katlarında bulunan, en uygun fiyatlı seçeneklerdir. Nominal değer yaklaşık 70 dolardan başlasa da, ikincil sitelerdeki piyasa fiyatı şu anda 160 ile 350 dolar arasında değişmektedir. Bunlar, yüksek fiyat etiketi olmadan atmosferi yaşamak isteyen taraftarlar için mükemmeldir.

Kategori 2: Köşelerden veya orta katların üst kısımlarından daha merkezi bir görüş sunan bu biletlerin fiyatları genellikle 400 ile 800 dolar arasında değişmektedir.

Kategori 1: Bunlar, saha kenarları boyunca yer alan en iyi koltuklardır. Mejbri'nin ayak hareketlerini yakından görmek için 1.000 ila 2.500 dolar arasında bir fiyat ödemeniz gerekir.

Fiyatlar dinamiktir ve açılış töreni yaklaştıkça muhtemelen artacaktır. Etkinlik öncesindeki haftalarda görülen fiyat artışlarından kaçınmak için, şu anda mevcut olan en ucuz biletleri şimdiden almanızı öneririz.

Tunus forması giyen Hannibal Mejbri'den ne beklemeli

Hannibal Mejbri sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda bir lokomotiftir. Kartaca Kartalları için, dünyanın en iyileriyle rekabet etmek için gereken yaratıcı kıvılcımı ve azmi sağlar.

Onu, tempoyu belirleyip rakibin ritmini bozabileceği, serbest hareket eden bir orta saha rolünde göreceksiniz.

Mejbri'nin stili, korkusuzluğuyla karakterize edilir. Topu geri kazanmak için bir defans oyuncusuyla mücadele etmekten veya sert bir müdahale yapmaktan asla çekinmez. Tutkusu, genellikle Tunuslu taraftarlar için bir katalizör görevi görür ve taraftarlar da onun enerjisine kulakları sağır eden bir destekle karşılık verir. 2026 Dünya Kupası'nda Mejbri, modern futbolun en iyi orta saha oyuncuları arasında yer aldığını kanıtlamaya çalışacak.

Tunus'un Kuzey Amerika'daki serüveni tam bir kültür şöleni olacak. Azteca'nın tarihi tribünlerinden Kaliforniya'nın modern harikalarına kadar, Kartaca Kartalları sahaya renk, coşku ve yılmaz bir ruh getirecek. Bu yolculuğun bir parçası olma fırsatını kaçırmayın.