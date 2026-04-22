2026 Dünya Kupası'nda Christian Pulisic'i izlemek için bilet nasıl alınır: ABD Dünya Kupası biletleri, bilgiler ve daha fazlası

2026 Dünya Kupası, yıldızlar ve şeritlerle süslenmiş formalarını giyen oyunculara, Amerikan halkına ilham vermek için nesilde bir kez karşımıza çıkan bir fırsat sunuyor.

Dünyanın en büyük spor etkinliği en son 1994 yılında Kuzey Amerika'da düzenlendiğinde, Alexi Lalas ve Eric Wynalda gibi isimler herkesin dilindeydi. 32 yıl sonra, Christian Pulisic ve diğerleri örnek olarak öncülük etmeyi ve ev sahibi ülkelerin şansını artırmayı umuyor.

2026 ABD Dünya Kupası grup maç takvimi nedir?

Christian Pulisic, ABD için Dünya Kupası elemelerinde on iki gol atmış olsa da, Dünya Kupası turnuvasında sadece bir kez gol attı.

Katar 2022'de Stars and Stripes'ın son grup maçında İran'a karşı attığı bu tek gol, ABD'nin eleme turlarına yükselmesini sağladığı için çok önemli oldu.

Tarih Maç (başlama saati) Yer Biletler 12 Haziran Cuma ABD - Paraguay (18:00 PT) SoFi Stadyumu (Inglewood) Bilet 19 Haziran Cuma ABD - Avustralya (12:00 PT) Lumen Field (Seattle) Bilet 25 Haziran Perşembe ABD - Türkiye (19:00 PT) SoFi Stadyumu (Inglewood) Bilet

2026 ABD Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil biletlerin mevcudiyeti şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir kura çekilişi değildir. Biletler, anında onaylanarak tamamen "ilk gelen, ilk alır" esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine de bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 ABD Dünya Kupası biletleri ne kadar?

2026 FIFA Dünya Kupası maç biletleri aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı; alt tribünde yer alır.

Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 3: Esas olarak üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Kategori 4: En uygun fiyatlı olanı, diğer kategorilerin dışındaki üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma göstermiştir. İlk tahminler aşağıda gösterilmiştir:

Aşama Bilet fiyat aralığı Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç) 60 - 620 Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735 Son 32 105 $ - 750 Son 16 170 $ - 980 Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 $ Yarı finaller 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 7.875



Daha fazla bilgi için FIFA Dünya Kupası bilet portallarını ve mevcut bilet durumunu öğrenmek için StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

2026 Dünya Kupası'nda Christian Pulisic'ten ne beklemeli

Christian Pulisic, kulüp kariyeri boyunca Borussia Dortmund, Chelsea ve AC Milan'da birçok unutulmaz an yaşadı ve kupa kazandı, ancak uluslararası alanda henüz zirveye ulaşmayı bekliyor.

Christian Pulisic sanki yıllardır sahada üst düzey performanslar sergiliyor gibi geliyor. 2016 yılında 17 yaşındayken ABD milli takımında ilk kez forma giydi ve böylece Dünya Kupası elemelerinde oynayan en genç Amerikalı oyuncu oldu.

27 yaşındaki ve "Kaptan Amerika" lakaplı Pulisic'in futbola ve ülkesine sunabileceği hala çok şey var. ABD, 2018 Dünya Kupası'na katılmayı başaramamış olabilir, ancak 2022'de 12 yıl içinde üçüncü kez turnuvanın son 16 turuna ulaştı ve bu sefer daha uzun bir yol kat etmeyi hedefliyor.

2022 Dünya Kupası'nda Pulisic, diğer üç oyuncuyla birlikte turnuvada en çok "Maçın Adamı" ödülünü alan üçüncü oyuncu oldu; sadece Kylian Mbappe ve Lionel Messi daha fazla ödül topladı. ABD'nin eleme turlarının ilk turunda elendiği göz önüne alındığında, bu Pulisic için etkileyici bir başarıydı ve o, en büyük sahnede bir kez daha bu fırsatı değerlendirmeyi umuyor.

ABD, Eylül 2024'te eski Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain ve Chelsea teknik direktörü Mauricio Pochettino'yu göreve getirerek niyetini açıkça ortaya koydu ve birkaç aksilik yaşamasına rağmen, bu yaz ileriye doğru bir ivme kazanmayı umuyor.