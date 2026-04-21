2026 Dünya Kupası'nda Cezayir'i nasıl takip edebilirsiniz: Bilet, uçak bileti, rezervasyon ve daha fazlasını nereden alabilirsiniz?

Çöl Tilkileri geri döndü ve dünya sahnesini fethetmeye hazır. Yeniden yapılanma sürecinin ardından çekişmeli bir eleme mücadelesini geride bırakan Cezayir, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti.

48 takımın katıldığı ilk Dünya Kupası Kuzey Amerika'da başlarken, Cezayir 2014'teki tarihi son 16 turu başarısını aşmayı ve dünyanın en iyileri arasında yer aldığını kanıtlamayı hedefliyor.

GOAL, maç biletlerinizi nasıl temin edeceğiniz, Cezayir veya Oran'dan en uygun uçuşları nasıl rezerve edeceğiniz ve Cezayir'in Kuzey Amerika'daki ev sahibi şehirlerdeki yolculuğu için mükemmel konaklama seçeneklerini nasıl bulacağınız konusunda kapsamlı bir rehber sunuyor.

Cezayir'in 2026 Dünya Kupası grup maç programı nedir?

Tarih Maç (yerel saat) Mekan Biletler 17 Haziran Çarşamba Cezayir - Danimarka (16:00) MetLife Stadyumu (East Rutherford, NJ) Bilet 22 Haziran Pazartesi Cezayir - Ekvador (19:00) SoFi Stadyumu (Inglewood, CA) Bilet 27 Haziran Cumartesi Güney Kore - Cezayir (17:00) BC Place (Vancouver, BC) Bilet

Cezayir'in 2026 Dünya Kupası maç biletlerini nasıl alabilirim?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

Son Dakika Satış Aşaması , 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın almak için son fırsattır ve Dünya Kupası turnuvası sona erene kadar devam edecektir.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine bakabilirler. Satın aldığınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 Dünya Kupası'nda Cezayir'i izlemek için uçak bileti nasıl satın alınır?

Kuzey Amerika'da Cezayir'i takip etmek, iddialı bir seyahat girişimidir. Cezayir'den seyahat eden taraftarlar muhtemelen Cezayir'deki Houari Boumediene Havalimanı'ndan (ALG) uçacaktır.

Bu ev sahibi şehirlerin çoğuna direkt uçuş bulunmadığından, taraftarların çoğu Paris (CDG), Londra (LHR) veya İstanbul (IST) gibi büyük Avrupa aktarma merkezlerinden aktarma yaparak seyahat edecek.

New York/New Jersey (1. Maç): John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı (JFK) veya Newark Liberty Uluslararası Havalimanı (EWR) üzerinden uçun.

John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı (JFK) veya Newark Liberty Uluslararası Havalimanı (EWR) üzerinden uçun. Los Angeles (2. Maç): Los Angeles Uluslararası Havalimanı'na (LAX) uçun.

Los Angeles Uluslararası Havalimanı'na (LAX) uçun. Vancouver (3. Maç): Vancouver Uluslararası Havalimanı (YVR).

Dünya Kupası sırasında nasıl bağlantıda kalabilirsiniz?

ABD ve Kanada arasında seyahat ediyorsanız, yüksek roaming ücretlerinden kaçınmak için birden fazla ülkeyi kapsayan bir veri planına ihtiyacınız vardır.

eSIM.sm ile 7 gün boyunca 1 GB veri sadece 3 $'dan başlayan fiyatlarla alabilirsiniz.

Cezayir Dünya Kupası'nda izlenmesi gereken önemli oyuncular: