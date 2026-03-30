2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'i nasıl takip edebilirsiniz: Bilet, uçak bileti, rezervasyon ve daha fazlasını nereden temin edebilirsiniz

Ev sahibi ülkeler hariç tutulduğunda, 2026 FIFA Dünya Kupası bilet talebinde Arjantin'in başı çekmesi hiç de şaşırtıcı değil.

Grup aşamasında Lionel Messi ve arkadaşları, Kansas City ve Dallas'ta taraftarları eğlendirecek ve seyahat biletlerini ve otel rezervasyonlarını şimdiden halletmek için hiç de erken değil.

GOAL, Dünya Kupası uçuşları, oteller ve tabii ki Arjantin'in Dünya Kupası maçları için hayati önem taşıyan biletleri nasıl satın alacağınız konusunda size tüm ayrıntıları verecek.

Arjantin'in 2026 Dünya Kupası grup maçları programı nedir?

Tarih Maç (yerel saat) Mekan Biletler 16 Haziran Salı Arjantin - Cezayir (20:00) Arrowhead Stadyumu (Kansas City) Bilet 22 Haziran Pazartesi Arjantin - Avusturya (12:00) AT&T Stadyumu (Arlington) Bilet 27 Haziran Cumartesi Arjantin - Ürdün (21:00) AT&T Stadyumu (Arlington) Bilet

Arjantin'in 2026 Dünya Kupası maç biletlerini nasıl alabilirim?

Taraftarlar, FIFA sitesindeki bilet portalı üzerinden Arjantin'in 2026 Dünya Kupası maçları için bilet satın almak üzere birçok fırsat yakaladı.

"Visa Ön Satış Çekilişi" (Eylül), "Erken Bilet Çekilişi" (Ekim) ve "Rastgele Seçim Çekilişi" (Aralık/Ocak) gibi çeşitli satış aşamaları geride kalmış olsa da, hala bilet seçenekleri mevcuttur.

Son Dakika Satış Aşaması

Önceki 2026 Dünya Kupası çekiliş dönemlerinde başarılı olamadıysanız, resmi kanallardan bilet almaya çalışmak için son fırsatınız, Nisan ayında başlayan "son dakika" satış aşamasında hala mevcut olan biletleri kontrol etmektir.

FIFA, kaç bilet satışa sunulacağını veya hangi maçlar için olacağını açıklamadı, ancak biletlerin sınırlı sayıda olacağı ve hızla tükeneceği tahmin edilebilir.

Bilet satın almak için resmi FIFA bilet portalını ziyaret etmeniz ve bir hesap açmanız gerekir.

Ardından FIFA hesabınıza giriş yapıp biletlerin durumunu kontrol edebilirsiniz.

İkincil Piyasalar

Arjantin'in 2026 Dünya Kupası maçları için biletlerinizi resmi ve güvenli bir şekilde satmak veya takas etmek istiyorsanız, FIFA Satış/Takas Pazarı bunu yapmak için resmi kanaldır.

Pazar yeri ilk olarak geçen Ekim ayında açıldı. Nisan ayında yeniden açılacak ve FIFA.com/tickets adresinden erişilebilecek.

Yeniden satış platformundaki biletler, özellikle maçlar yaklaştıkça genellikle sınırlı ve düzensizdir, ancak birincil satış aşamaları dışında bilet satın almak için en güvenli seçenek olmaya devam etmektedir.

Meksika'daki taraftarlar için, özel bir Değişim Pazarı (Mercado de Intercambio) aynı resmi güvenlik önlemleri altında yerel yeniden satış işlemlerini yürütmektedir.

FIFA'nın resmi satış dönemlerini kaçıranlar veya belirli tarihler ya da şehirler için bilete ihtiyaç duyanlar için, StubHub gibi ikincil bilet satış siteleri de Arjantin'in 2026 Dünya Kupası maçları için biletlerin mevcut durumunu listeleyecektir. Bu platformlar daha fazla esneklik sunar, ancak talep odaklı yeniden satış pazarları nedeniyle genellikle çok daha yüksek fiyatlarla hizmet verir.

2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'i izlemek için uçak bileti nasıl satın alınır?

Dünya Kupası'nda Arjantin'i izlemek için Kansas City veya Dallas'a uçacaksanız, uçak bileti satın almak için erken planlama çok önemlidir.

Önceden rezervasyon yapmak genellikle daha düşük fiyatlar ve daha iyi uçuş saatleri ile sonuçlanır ve ayrıca yaklaşan Dünya Kupası maceranız için her şeyin hazır olduğu konusunda size huzur verir.

Taraftarlar, Arjantin'in Dünya Kupası'ndaki açılış maçı için öncelikle Kansas City Uluslararası Havalimanı'nı (MCI), sonraki grup maçları için ise Dallas/Fort Worth Uluslararası Havalimanı'nı (DFW) kullanacak.

Kansas City Uluslararası Havalimanı (MCI), Arrowhead Stadyumu'na yaklaşık 30 mil uzaklıkta, Dallas/Fort Worth Uluslararası Havalimanı (DFW) ise AT&T Stadyumu'na yaklaşık 14 mil uzaklıktadır.

2026 FIFA Dünya Kupası için Kuzey Amerika'ya seyahat etmek isteyen taraftarlar, birçok havayolunun uçuş fiyatlarını karşılaştıran lider platformlardan biri olan Skyscanner üzerinden uçuş rezervasyonlarını yapabilirler.

2026 Dünya Kupası uçuşları ne kadar?

Dünya Kupası'nın büyük açılışına yaklaştıkça uçuş talebinin önemli ölçüde artması ve fiyatların yaz aylarında yükselmesi beklenmektedir.

Bu artış, Haziran ve Temmuz aylarının her halükarda seyahat için en yoğun aylar olarak kabul edilmesi ve bu dönemde fiyatların genellikle fırlaması gerçeğiyle daha da tetikleniyor.

Uçak bilet fiyatları her an değişebilir, bu nedenle en iyi fırsatı yakalamak için uçuşları takip etmeniz gerekir.

Skyscanner'da görülen, Arjantin'in 2026 Dünya Kupası grup maçlarına ev sahipliği yapacak şehirlere Haziran ayında yapılacak uçuşlar için en son fiyatlar aşağıdaki gibidir:

Tarih Kalkış Uçuş Hedefi Ücret (USD) 15 Haziran Buenos Aires (EZE) Kansas City (MCI) 881 15 Haziran Londra (LHR) Kansas City (MCI) 868 15 Haziran Madrid (MAD) Kansas City (MCI) 718 15 Haziran Roma (FCO) Kansas City (MCI) 1.274 15 Haziran Cezayir (ALG) Kansas City (MCI) 1.130 21 Haziran Buenos Aires (EZE) Dallas (DFW) 902 21 Haziran Londra (LHR) Dallas (DFW) 1.290 21 Haziran Madrid (MAD) Dallas (DFW) 949 21 Haziran Roma (FCO) Dallas (DFW) 1.007 21 Haziran Viyana (VIE) Dallas (DFW) 777 26 Haziran Buenos Aires (EZE) Dallas (DFW) 673 26 Haziran Londra (LHR) Dallas (DFW) 915 26 Haziran Madrid (MAD) Dallas (DFW) 732 26 Haziran Roma (FCO) Dallas (DFW) 626 26 Haziran Amman (AMM) Dallas (DFW) 787

Arjantin'in 2026 Dünya Kupası maçları için nerede kalınır?

Bu yaz 2026 Dünya Kupası taraftarları için çok sayıda konaklama seçeneği mevcut olsa da, ev sahibi şehirlerde konaklama talebinin yüksek olması kaçınılmazdır.

Bu nedenle, otel rezervasyonlarınızı mümkün olduğunca erken yaptırmanızda fayda var.

Arjantin'in 2026 Dünya Kupası grubu için Kansas City veya Dallas'a seyahat edenlerin bazıları, heyecan verici atmosferi tam anlamıyla yaşamak için stadyumlara yeterince yakın olmak isteyebilirken, diğerleri maçlardan önce ve sonra yaşanan koşuşturmacadan kaçınmayı tercih edebilir.

2026 Dünya Kupası konaklamanız için ister ekonomik ister lüks otel seçeneklerini değerlendiriyor olun, taraftarların iade edilebilir odaları önceden rezerve etmeleri önerilir.

Bu, taraftarların risksiz bir şekilde daha düşük fiyatları garantilemelerini sağlar ve Booking.com gibi seyahat sitelerinde konaklama ararken hem ücretsiz iptal hem de ön ödeme gerektirmeyen seçenekler mevcuttur.

Kansas City

Arrowhead Stadyumu, şehir merkezinin yaklaşık 15–20 dakika doğusunda, Truman Spor Kompleksi içinde yer almaktadır. Stadyuma yürüme mesafesindeki birçok otel hızla dolduğu için, bazı Arjantinliler Power & Light Bölgesi gibi daha kültürel bölgelerde ya da Plaza yakınlarında konaklayıp turnuva servislerini kullanmayı düşünebilir.

Dallas

Benzer şekilde, AT&T Stadyumu'nda Arjantin'in maçlarından birine veya her ikisine de gidecek taraftarlar için iki ana seçenek bulunmaktadır. Arlington'da kalarak stadyuma yakın olabilirsiniz ya da gece hayatı ve resmi taraftar bölgeleri için bunun yerine Dallas şehir merkezine (yaklaşık 25 dakika uzaklıkta) gidebilirsiniz.

Ayrıca, hem Kansas City hem de Dallas'ta, büyük otel bölgelerini ve taraftar bölgelerini stadyumlara bağlayacak özel Dünya Kupası ulaşım ağları bulunmaktadır.

2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'den ne beklemeli?

2024 Copa America sırasında Lionel Messi ve arkadaşlarını izlemek için büyük kalabalıklar ABD'ye akın etti.

80.000'den fazla taraftar, New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda Arjantin ile Kanada arasındaki yarı final maçını izledi ve 65.000'den fazla kişi, Kolombiya'yı 1-0 mağlup ettikten sonra Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda La Albiceleste'nin bir başka büyük kupayı havaya kaldırışını izledi.

Lionel Messi ve Rodrigo De Paul gibi tanınmış oyuncuların MLS'de Inter Miami forması giymesi, son yıllarda Kuzey Amerika'da düzenli olarak dostluk maçları oynamalarıyla birlikte, bölgedeki Arjantin taraftar kitlesini daha da artırdı.

Şaşırtıcı bir şekilde, 1962'de Brezilya'dan bu yana hiçbir ülke Dünya Kupası şampiyonluğunu başarıyla savunamadı. Ancak, üç kez şampiyon olan Arjantin, uluslararası futbolun en büyük ödülünü geri kazanmaya odaklanırken, Diego Maradona'nın liderliğinde Meksika '86'da kazandıkları kupayı anımsayacak.