2026 Dünya Kupası'nda Akram Afif'i nasıl takip edebilirsiniz: Katar Dünya Kupası biletleri, fiyatları ve daha fazlası

2026 FIFA Dünya Kupası’nın Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri’nde sahneye çıkmaya hazırlanmasıyla birlikte futbol dünyasının gözleri Kuzey Amerika’ya çevriliyor.

Bu turnuvaya katılacak en çok beklenen yıldızlar arasında Katar'ın sembolü haline gelen forvet Akram Afif de yer alıyor.

AFC Asya Kupası'nda Maroons'u arka arkaya iki şampiyonluğa taşıyan tarihi performanslarının ardından Afif, küresel bir ikon olarak statüsünü pekiştirdi. Artık taraftarlar, Asya'da Yılın Futbolcusu'nun en büyük sahnede yeteneğini sergilemesini izleme şansına sahip.

GOAL, Akram Afif ve Katar milli takımını takip etmek için bilmeniz gereken her şeyi ve Dünya Kupası bilet bilgilerini sunuyor.

Katar, 2026 Dünya Kupası'nda ne zaman oynayacak?

Katar, B Grubu'na çekildi. Takım, maçlar için San Francisco Körfez Bölgesi, Vancouver ve Seattle'a seyahat edecek.

Nisan 2026 itibarıyla maç programı kesinleşti ve grup aşamasının en heyecan verici yolculuklarından birini temsil ediyor. Akram Afif ve Maroons için onaylanan maçlar aşağıdadır:

Tarih Maç Yer Biletler 13 Haziran 2026 Katar - İsviçre Levi’s Stadyumu, Santa Clara, Kaliforniya Bilet 18 Haziran 2026 Kanada - Katar BC Place, Vancouver, BC Bilet 24 Haziran 2026 Bosna Hersek - Katar Lumen Field, Seattle, WA Bilet

2026 Katar Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

2026 Dünya Kupası biletleri için yarış kızışmış durumda. Nisan 2026 itibarıyla, büyük resmi bilet çekilişleri sona ermiştir.

Üç ev sahibi ülkede de rekor düzeyde talep olması nedeniyle, birincil bilet stoğu tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi.

Ancak, taraftarların Katar'ı sahada izlemek için hala birkaç canlı seçenekleri var:

Son Dakika Satış Aşaması: 1 Nisan'da başlatılan bu aşama, şu anda "ilk gelen, ilk alır" esasına göre devam etmektedir. Bu aşamadan satın alınan biletler anında onaylanmaktadır; ancak B Grubu maçları için, özellikle Kanada ile oynanacak kritik karşılaşma için bilet stoğu son derece sınırlıdır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu platform 2 Nisan'da yeniden açıldı. Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri alıp satabileceği tek FIFA onaylı ikincil pazardır. Yeniden Satış Pazarı'ndaki popüler maçların fiyatları genellikle daha yüksek olmakla birlikte, en üst düzeyde güvenlik sağlar.

İkincil Piyasalar: Belirli koltuklara garantili erişim için, StubHub gibi platformlar şu anda taraftarların başlıca tercihidir. Bu durum, özellikle Vancouver'daki maç için geçerlidir; burada, ev sahibi ülkelerden biri olan Kanada'ya yönelik yerel talep, yeniden satış ilgisini tarihi seviyelere çıkarmıştır.

Katar Dünya Kupası biletleri ne kadar?

2026 turnuvası, rekor düzeydeki talep ve dinamik fiyatlandırma nedeniyle tarihin en pahalı turnuvasıdır. Katar maçlarının fiyatları, sahaya ve rakibe göre önemli ölçüde değişiklik göstermektedir.

Kategori 3 (En Ucuz Bilet): Bu koltuklar genellikle üst katlarda yer alır. Katar-İsviçre gibi tarafsız maçlar için ikincil piyasadaki fiyatlar şu anda 138 ila 230 dolar arasında değişmektedir. Ancak Vancouver’da ev sahibi Kanada ile oynanacak maç için Kategori 3 koltukların fiyatları önemli ölçüde daha yüksektir ve genellikle 400 dolardan başlar.

Kategori 2: Bu koltuklar orta kat manzarası sunar. Tarafsız grup maçları için 500 ila 900 dolar arasında bir fiyat ödemeniz beklenir. Kanada maçı için bu fiyatlar 1.800 dolara kadar çıkabilir.

Kategori 1: Premium saha kenarı koltuklar. Bu en üst seviye koltukların fiyatları, standart maçlar için 700 ila 1.200 dolar arasında değişirken, Kanada ile oynanacak maç için 2.735 dolara kadar çıkmaktadır.

Taraftar Kategorisi: 60 dolarlık özel bir kategori mevcuttur, ancak bu kategori, ulusal federasyonlar aracılığıyla, belirli bir seyirci katılım geçmişine sahip sadık taraftarlar için ayrılmıştır.

Para tasarrufu yapmak için en iyi strateji, Seattle veya Santa Clara maçlarını hedeflemektir, çünkü Vancouver'da Kanada ile oynanacak maç şu anda gruptaki en pahalı bilet.

Katar forması giyen Akram Afif'ten ne beklenebilir?

Akram Afif, bu Dünya Kupası'na Asya futbolunun tartışmasız kralı olarak giriyor. Yaratıcı yeteneği ve kusursuz bitiriciliğiyle tanınan Afif, Katar milli takımının lokomotifidir.

En son Asya Kupası finalinde attığı hat-trickin ardından, baskı altında performans gösterme konusundaki itibarı hiç bu kadar yüksek olmamıştı.

Afif'in her Katar atağının odak noktası olmasını bekleyin. İster soldan içeriye kesip ister Almoez Ali'ye pas vermek için geriye çekilsin, o her zaman bir tehdit oluşturuyor.

Kuzey Amerika’daki taraftarlar için bu, Asya futboluna damgasını vuran bir oyuncunun kendine özgü stilini dünya sahnesine taşımasını izlemek için nadir bir fırsat. Katar’ın maçlarının coşkulu, gürültülü ve bu takımın FIFA sıralamasında yükselişini sağlayan teknik becerilerle dolu olması bekleniyor.