2026 Dünya Kupası'nda Achraf Hakimi'yi nasıl takip edebilirsiniz: Fas Dünya Kupası bilet bilgileri ve daha fazlası

Dünya çapında bir sağ bek ve günümüzün ikonlarından Achraf Hakimi'nin liderliğinde Fas, elitler arasında yer aldığını bilen bir takımın özgüveniyle 2026 FIFA Dünya Kupası'na giden yolda ilerliyor.

Eleme turunu sekiz maçta sekiz galibiyetle kusursuz bir performansla tamamlayan bu kadro, benzeri görülmemiş bir ivme yakaladı.

Fas, 2026 Dünya Kupası'nda ne zaman oynayacak?

Tarih Maç Yer Biletler 13 Haziran 2026 Brezilya - Fas MetLife Stadyumu, East Rutherford, NJ Bilet 19 Haziran 2026 İskoçya - Fas Gillette Stadyumu, Boston, MA Bilet 24 Haziran 2026 Fas - Haiti Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta, GA Bilet

Fas Dünya Kupası biletleri nereden alınır?

Nisan 2026 itibarıyla, 1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşamasına girdik. Bu, FIFA portalı üzerinden ilk gelen ilk alır esasına göre bilet satın almanın son resmi yoludur. Ancak, Fas gibi popüler takımların biletleri bu dönemlerde genellikle saniyeler içinde tükenir.

Resmi Yeniden Satış/Değişim Pazarı 2 Nisan'da yeniden açıldı ve taraftarlara bilet takası için başka bir güvenli kanal sunuyor. Ancak, hız ve seçenek açısından ikincil pazar, son aşamadaki alıcılar için altın standart olmaya devam ediyor.

Dijital kuyruk stresi yaşamadan yerlerini garantilemek isteyen taraftarlar için StubHub gibi ikincil bilet satış platformları en iyi alternatiftir. Bu durum, uçuş rezervasyonu yapmadan önce biletlerinin kesinleştiğinden emin olmak isteyen Fas veya Avrupa'dan seyahat eden uluslararası taraftarlar için özellikle önemlidir.

Fas Dünya Kupası biletleri ne kadar?

2026 Dünya Kupası bilet fiyatları dinamik fiyatlandırmaya tabidir. Mekan, rakip (Brezilya ile yapılacak büyük maç gibi) ve açılış törenine yakınlık gibi faktörler nihai fiyatı etkiler. Şu anda, taraftarlar tarihin en büyük Dünya Kupası'nın bir parçası olmak için yarışırken, talep fiyatları tarihi zirvelere çıkarmaktadır.

Kategori 3 (En Ucuz): Bunlar genellikle üst kat koltuklardır. Bazı grup maçlarının resmi fiyatları 70 dolar civarında başlasa da, Fas maçları için ikincil piyasa fiyatları – özellikle New York/New Jersey maçı – şu anda 180 ile 450 dolar arasında değişmektedir.

Kategori 2: Orta seviye manzaralar veya köşe bölümleri sunan bu koltuklar, mükemmel bir denge sağlar. Bu çok rağbet gören yerler için 480 ile 950 dolar arasında bir fiyat ödemeniz beklenir.

Kategori 1: Bunlar, Hakimi'nin yıldırım gibi çapraz paslarını en iyi şekilde izleyebileceğiniz birinci sınıf saha kenarı koltuklardır. Fas-Brezilya maçı için fiyatlar şu anda 1.200 dolar ile 3.500 doların üzerindedir.

Ağırlama: En üst düzey lüks deneyim için, ağırlama paketleri gurme yemek servisi ve lounge erişimini içerir. Bu paketlerin fiyatları genellikle 1.500 dolardan başlar ve amiral gemisi niteliğindeki mekanlardaki özel süitler için 15.000 dolara kadar çıkabilir.

Para tasarrufu için en iyi strateji, hemen harekete geçmektir. Turnuva son sayıma girerken, fiyatların düşmesi olası değildir ve en ucuz koltuklar her zaman ilk tükenenlerdir.

Fas konaklama biletleri nasıl satın alınır?

Atlas Aslanları'nı şık bir şekilde izlemek istiyorsanız, 2026 turnuvası için çeşitli konaklama seçenekleri mevcuttur. Resmi konaklama hizmetleri, dünya çapında çeşitli yerel acentelerle birlikte On Location tarafından yönetilmektedir.

Match Club: En temel seviye olan bu paket, birinci sınıf koltuklar, ortak bar alanlarına erişim ve şarküteri tarzı bir menü sunar.

Match Pavilion: İklim kontrollü salonlar ve üst düzey yemekler sunar. Bu, Atlanta ve Miami gibi şehirlerdeki nemli Haziran havası için mükemmeldir. Fiyatlar genellikle 2.500 dolar civarında başlar.

The Pearl Lounge: MetLife Stadyumu'ndaki lüksün zirvesi; altı çeşit yemek ve özel konsiyerj hizmeti sunar.

Takımınızı Takip Edin: Boston'daki büyük karşılaşma ve Atlanta'daki final dahil olmak üzere Fas'ın üç grup maçının tümü için VIP koltuk garantisi sunan özel bir paket.

Fas forması giyen Achraf Hakimi'den ne beklemeli

Achraf Hakimi 2026'da sahaya çıktığında, kanıtlayacak hiçbir şeyi kalmamış, kazanacak her şeyi olan bir takımın lideri olarak sahaya çıkacak.

Taraftarlar, Hakimi'nin sağ kanadı domine etmesini ve genellikle Fas'ın geçişlerinde ana motor görevi görmesini bekleyebilir.

Savunmada toparlanma yeteneği ve aynı zamanda üst düzey bir hücum tehdidi oluşturması, onu turnuvanın en eşsiz oyuncularından biri yapıyor. Taktiklerin ötesinde, Hakimi'yi izlemek bir atmosfer meselesidir.