2026 Dünya Kupası Los Angeles Bilet Rehberi: SoFi Stadyumu maç programı, son dakika biletleri ve koltuk planı

Önümüzdeki haftalarda Melekler Şehri’ne doğru yola çıkacak futbolseverleri cennet gibi bir atmosfer bekliyor. Los Angeles’ın Inglewood banliyösünde yer alan SoFi Stadyumu, 2026 Dünya Kupası turnuvası boyunca ABD’nin grup maçlarından ikisi (Paraguay ve Türkiye ile oynanacak maçlar) dahil olmak üzere toplam sekiz maça ev sahipliği yapacak.

48 takımın Dünya Kupası'nın en büyük ödülü için mücadele edeceği turnuva, Haziran ve Temmuz aylarında ABD, Kanada ve Meksika'da gerçekleşecek.

Sponsorluk nedenleriyle, stadyum Dünya Kupası süresince "Los Angeles Stadyumu" olarak anılacak.

İster bir maça gitmeyi planlıyor olun, ister sadece şehirdeyken stadyumu keşfetmek istiyor olun, GOAL size sorunsuz ve unutulmaz bir deneyim için bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

2026 Dünya Kupası'nın hangi maçları SoFi Stadyumu'nda oynanacak?

Tarih Maç Mekan/Yer Biletler 12 Haziran Cuma ABD - Paraguay (18:00 PT) SoFi Stadyumu (Inglewood, Los Angeles) Bilet 15 Haziran Pazartesi İran - Yeni Zelanda (18:00 PT) SoFi Stadyumu (Inglewood, Los Angeles) Bilet 18 Haziran Perşembe İsviçre - Bosna Hersek (12:00 PT) SoFi Stadyumu (Inglewood, Los Angeles) Bilet 21 Haziran Pazar Belçika - İran (12:00 PT) SoFi Stadyumu (Inglewood, Los Angeles) Bilet 25 Haziran Perşembe Türkiye - ABD (19:00 PT) SoFi Stadyumu (Inglewood, Los Angeles) Bilet 28 Haziran Pazar Son 32 Turu: A Grubu İkincisi - B Grubu İkincisi (12:00 PT) SoFi Stadyumu (Inglewood, Los Angeles) Bilet 2 Temmuz Perşembe 32'li Tur: H Grubu Birincisi - J Grubu İkincisi (12:00 PT) SoFi Stadyumu (Inglewood, Los Angeles) Bilet

10 Temmuz Cuma

Çeyrek Final: TBC - TBC (12:00 PT)

SoFi Stadyumu (Inglewood, Los Angeles)

Biletler

SoFi Stadyumu, 2026 FIFA Dünya Kupası sırasında toplam sekiz maça ev sahipliği yapacak. Bunlar arasında beş grup aşaması maçı, iki son 32 turu eleme maçı ve bir çeyrek final maçı yer alıyor.

Bu çok amaçlı stadyum 2020 yılında açılmış olsa da, şimdiden bir dizi önemli spor ve eğlence etkinliğine ev sahipliği yaptı. Düzenli NFL maçlarının yanı sıra, Super Bowl LVI (2022), WrestleMania 39 (2023) ve dünyanın en büyük sanatçılarının yer aldığı sayısız konsere de ev sahipliği yaptı.

SoFi Stadyumu'nda Los Angeles Dünya Kupası Biletleri Nasıl Satın Alınır

Bugün itibariyle, büyük resmi Dünya Kupası bilet çekilişleri (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda birincil biletlerin mevcudiyeti artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerin aksine, bunlar gerçek zamanlı işlemlerdir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

SoFi Stadyumu genel bakış

Dünya Kupası Kapasitesi 69.000 Açılış yılı 2020 Düzenli Takımlar Los Angeles Rams (NFL), Los Angeles Chargers (NFL) Adres 1001 South Stadium Drive, Inglewood, CA 90301, Amerika Birleşik Devletleri Bilet Bilet

SoFi Stadyumu Dünya Kupası koltuk planı nedir?

SoFi Stadyumu'nun resmi Dünya Kupası koltuk planı, stadyumu aşağıdaki gibi standart FIFA bilet kademelerine ve konuk ağırlama kategorilerine ayırmaktadır:

Kategori 1 : Alt ve orta yan çizgilerin en iyi konumlarında yer alır ve sahaya en yakın ve en merkezi manzarayı sunar.

Kategori 2 : Üst köşeler ve alt uç çizgileri boyunca Kategori 1'in hemen yanında yer alır.

Kategori 3 : Her iki kale direğinin arkasındaki orta ve üst katları ile üst köşe bölümlerini kapsar.

Kategori 4 : En üst kat bölümlerinde (500 seviyesi) yer alır ve en uygun fiyatlı koltuklardır.

Konukseverlik / VIP Süitleri : Özel Club seviyesi süitleri ve saha seviyesindeki premium bölgeler boyunca yer alır.

SoFi Stadyumu'nun Tarihi

SoFi Stadyumu 2020 yılında açılmıştır ve Hollywood Park Yarış Pisti'nin eski yerinde yer almaktadır.

NFL'nin Los Angeles Rams ve Los Angeles Chargers takımları SoFi'nin düzenli kiracılarıdır ve Amerikan Futbolu düzeninde stadyumun kapasitesi 70.240 kişidir.

Stadyumun Şubat 2027'de Super Bowl LXI'ye ve 2028 Yaz Olimpiyatları açılış törenine ev sahipliği yapması planlanmaktadır.

SoFi Stadyumu'nun 2026 Dünya Kupası sırasında sekiz maça ev sahipliği yapması şaşırtıcı değildir, zira stadyum ünlü bir futbol mekanı haline gelmiştir. 2023 CONCACAF Altın Kupa finali (Meksika 1-0 Panama) ve 2024 Copa America sırasında birkaç maç burada oynanmıştır.

SoFi Stadyumu'nun Dünya Kupası kapasitesi 69.650 olacaktır, çünkü futbol konfigürasyonunda, daha geniş bir FIFA standardı sahaya yer açmak için köşe bölümlerindeki koltukların kaldırılması gerekmektedir.

SoFi Stadyumu'nda hangi takımlar oynuyor?

SoFi Stadyumu şu anda NFL'de ün salmış Los Angeles Rams ve Los Angeles Chargers takımlarının ev sahipliği yapmaktadır.

Takım Lig Los Angeles Rams NFL Los Angeles Chargers NFL

SoFi Stadyumu'na nasıl gidilir

Toplu taşıma

Dünya Kupası sırasında toplu taşıma ile SoFi Stadyumu'na gitmenin en verimli ve uygun fiyatlı yolu, LA Metro Dünya Kupası Maç Günü Direkt Servisi'ni kullanmaktır. LA Metro, sekiz maçın tümü için stadyuma direkt ve aktarmasız servisler sunmak üzere 300 ek otobüs seferi düzenleyecek ve böylece normal aktarmaları ve maç sonrası trafiğini atlatmanızı sağlayacaktır.

Servis hizmeti ücretsizdir, yani transit merkezine ulaşmak için sadece standart 1,75 dolarlık tek yön Metro tren ücretini ödemeniz yeterlidir.

Otobüs yolculuğu yaklaşık 15 dakika sürer. Otobüs sizi Lot S (Arbor Vitae/District Dr) durağında indirir ve SoFi Stadyumu'nun girişine 5-10 dakikalık kısa bir yürüyüş mesafesi kalır.

Araba ile

SoFi Stadyumu'na araba ile gitmek istiyorsanız, JustPark'tan çevrimiçi olarak resmi bir park kartı satın almalısınız veya Park-and-Ride otoparkına gidip maça giden servise binmelisiniz. Önceden rezerve edilmiş bir park kartınız olmadan stadyum bölgesine doğrudan araba ile gitmeniz kesinlikle tavsiye edilmez, çünkü sıkı FIFA güvenlik çevresi nedeniyle geri çevrileceksiniz.

SoFi Stadyumu, 1001 S Stadium Dr, Inglewood, CA 90301 adresinde bulunmaktadır. I-405 ve I-105 gibi ana otoyollarda Dünya Kupası maç günlerinde trafiğin olağanüstü yoğun olacağına dikkat etmek gerekir.

SoFi Stadyumu rehberli turları

Resmi Dünya Kupası Turları, 9 Temmuz'a kadar SoFi Stadyumu'nda düzenleniyor. Bu rehberli turlar herkese açıktır; bu nedenle tur rezervasyonu yapmak için Dünya Kupası maç bileti gerekmez.

Uzmanlar tarafından yönetilen her tur 90 dakika ile 2 saat arasında sürer ve fiyatları 85 $'dan başlar. Pakete, oyuncu soyunma odalarına, medya alanlarına, premium kurumsal süitlere ve yer altı oyuncu tünellerine özel erişim dahildir.

Maç saatleri dışında ziyaret ediyorsanız, Standart Sahne Arkası Turları da mevcuttur. 60 dakikadan uzun süren bu standart rehberli turların fiyatları 56 dolardan başlıyor.

SoFi Stadyumu yakınında yemek ve içecek mekanları

SoFi Stadyumu'na giden Dünya Kupası hayranları, stadyuma kısa bir mesafede, efsanevi yerel restoranların yanı sıra sürükleyici mega spor barlarının mükemmel bir karışımını bulacaklar.

Tom's Watch Bar, The MEETING SPOT ve Cosm Los Angeles gibi enerjik spor barları, stadyumu çevreleyen Hollywood Park bölgesinde yer almaktadır ve maç öncesi ve sonrası içecekler için kolay bir seçenek sunmaktadır.

Inglewood'un zengin, dünya standartlarında mutfak mirasının tadını çıkarmayı tercih edenler de çok uzağa gitmek zorunda kalmayacak. SoFi Stadyumu'nun hemen yanındaki otoparkların dışına bakın, Two Hommés (Afrika mutfağı), Dulan's Soul Food Kitchen (Karayip mutfağı) ve Martin's Cocina y Cantina (Meksika mutfağı) gibi mekanları göreceksiniz.



