2026 Dünya Kupası Los Angeles Bilet Rehberi: SoFi Stadyumu maç programı, son dakika biletleri ve koltuk haritası

Önümüzdeki haftalarda Melekler Şehri’ne doğru yola çıkacak futbolseverleri cennet gibi bir deneyim bekliyor. Los Angeles’ın Inglewood banliyösünde yer alan SoFi Stadyumu, 2026 Dünya Kupası turnuvası kapsamında, ABD’nin grup aşamasındaki iki maçı (Paraguay ve Türkiye ile oynanacak maçlar) da dahil olmak üzere toplam sekiz maça ev sahipliği yapacak.

48 takımın Dünya Kupası’nın en büyük ödülü için mücadele edeceği turnuva, Haziran ve Temmuz aylarında ABD, Kanada ve Meksika’da gerçekleşecek.

2026 Dünya Kupası’nın hangi maçları SoFi Stadyumu’nda oynanacak?

Tarih Maç Ortalama Yeniden Satış Fiyatı Biletler 18 Haziran Perşembe İsviçre - Bosna-Hersek (12:00 PT) 180 $ - 850 $ Bilet 21 Haziran Pazar Belçika - İran (12:00 PT) 330 $ - 1.200 $ Bilet 25 Haziran Perşembe Türkiye - ABD (PT saat 19:00) 450 $ - 2.200 $ Bilet 28 Haziran Pazar 32'li Tur: A Grubu İkincisi - B Grubu İkincisi (12:00 PT) 450 $ - 1.800 $ Bilet 2 Temmuz Perşembe 32'li Tur: H Grubu Birincisi - J Grubu İkincisi (12:00 PT) 450 $ - 1.850 $ Bilet 10 Temmuz Cuma Çeyrek Final: TBC - TBC (12:00 PT) 800 $ - 3.200 $ Bilet

SoFi Stadyumu, 2026 FIFA Dünya Kupası sırasında toplam sekiz maça ev sahipliği yapacak. Bunlar arasında beş grup aşaması maçı, iki 32’li tur eleme maçı ve bir çeyrek final maçı yer alıyor.

Bu çok amaçlı stadyum 2020 yılında açılmış olsa da, şimdiden bir dizi önemli spor ve eğlence etkinliğine ev sahipliği yaptı. Düzenli olarak düzenlenen NFL maçlarının yanı sıra, Super Bowl LVI (2022), WrestleMania 39 (2023) ve dünyanın en büyük sanatçılarının yer aldığı sayısız konsere de ev sahipliği yaptı.

SoFi Stadyumu’nda Los Angeles Dünya Kupası Biletleri Nasıl Satın Alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda birincil bilet stoğu artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerin aksine, bunlar gerçek zamanlı işlemlerdir. Bu, FIFA’dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Burası, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilmeleri için yetkilendirilmiş tek platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

SoFi Stadyumu genel bakış

Dünya Kupası Kapasitesi 69.000 Açılış yılı 2020 Kalıcı Takımlar Los Angeles Rams (NFL), Los Angeles Chargers (NFL) Adres 1001 South Stadium Drive, Inglewood, CA 90301, Amerika Birleşik Devletleri Biletler Bilet

SoFi Stadyumu Dünya Kupası koltuk planı nedir?

SoFi Stadyumu'nun resmi Dünya Kupası koltuk planı, stadyumu aşağıdaki gibi standart FIFA bilet kademelerine ve konuk ağırlama kategorilerine ayırmaktadır:

1 . Kategori : Alt ve orta yan çizgilerin en iyi konumlarında yer alır ve sahaya en yakın ve en merkezi manzarayı sunar.

Kategori 2 : Üst köşeler ve alt uç çizgileri boyunca Kategori 1'in hemen yanında yer alır.

Kategori 3 : Her iki kale direğinin arkasındaki orta ve üst katları ile üst köşe bölümlerini kapsar.

Kategori 4 : En üst kat bölümlerinde (500 seviyesi) yer alır ve en uygun fiyatlı koltuklardır.

Ağırlama / VIP Süitleri : Özel Kulüp katı süitleri ve saha seviyesindeki premium bölgeler boyunca yer alır.

SoFi Stadyumu'nun Tarihi

SoFi Stadyumu 2020 yılında açılmıştır ve eski Hollywood Park Yarış Pisti'nin bulunduğu alanda yer almaktadır.

NFL'den Los Angeles Rams ve Los Angeles Chargers, SoFi'nin düzenli kiracılarıdır ve Amerikan Futbolu düzeninde stadyumun kapasitesi 70.240'tır.

Stadyumun Şubat 2027'de Super Bowl LXI'ye ve 2028 Yaz Olimpiyatları açılış törenine ev sahipliği yapması planlanmaktadır.

SoFi Stadyumu'nun 2026 Dünya Kupası sırasında sekiz maça ev sahipliği yapması hiç de şaşırtıcı değil, zira stadyum ünlü bir futbol mekanı haline gelmiştir. 2023 CONCACAF Altın Kupa finali (Meksika 1-0 Panama) burada oynanmış, ayrıca 2024 Copa America sırasında da birkaç maç bu stadyumda gerçekleştirilmiştir.

SoFi Stadyumu’nun Dünya Kupası kapasitesi 69.650 olacak; zira futbol düzeninde, FIFA standartlarına uygun daha geniş bir saha için köşe bölümlerindeki koltukların kaldırılması gerekiyor.

SoFi Stadyumu'nda hangi takımlar oynuyor?

SoFi Stadyumu şu anda NFL'de ün salmış Los Angeles Rams ve Los Angeles Chargers takımlarının ev sahipliği yapmaktadır.

Takım Lig Los Angeles Rams NFL Los Angeles Chargers NFL

SoFi Stadyumu'na nasıl gidilir

Toplu taşıma

Dünya Kupası süresince toplu taşıma ile SoFi Stadyumu'na ulaşmanın en verimli ve uygun fiyatlı yolu, LA Metro Dünya Kupası Maç Günü Direkt Servisi'ni kullanmaktır. LA Metro, sekiz maçın tamamı için stadyuma direkt ve aktarmasız servis seferleri düzenlemek üzere 300 ek otobüs seferi koyacak; böylece normal aktarmalar ve maç sonrası trafik sıkışıklığı sorunları ortadan kalkacaktır.

Servis hizmeti ücretsizdir; yani, transit merkezine ulaşmak için sadece tek yön Metro tren bileti ücreti olan 1,75 $'ı ödemeniz yeterlidir.

Otobüs yolculuğu yaklaşık 15 dakika sürer. Otobüs sizi Lot S (Arbor Vitae/District Dr) durağında indirir; buradan SoFi Stadyumu’nun girişine 5-10 dakikalık kısa bir yürüyüşle ulaşabilirsiniz.

Araba ile

SoFi Stadyumu’na araba ile gitmek istiyorsanız, JustPark üzerinden çevrimiçi olarak resmi bir park kartı satın almanız veya Park-and-Ride otoparkına gidip maça giden servise binmeniz gerekir. Önceden rezerve edilmiş bir park kartınız olmadan doğrudan stadyum bölgesine araba ile gitmeniz kesinlikle tavsiye edilmez; aksi takdirde, FIFA’nın sıkı güvenlik önlemleri nedeniyle girişiniz engellenecektir.

SoFi Stadyumu, 1001 S Stadium Dr, Inglewood, CA 90301 adresinde yer almaktadır. Dünya Kupası maç günlerinde I-405 ve I-105 gibi ana otoyollardaki trafiğin olağanüstü yoğun olacağına dikkat etmekte fayda var.

SoFi Stadyumu rehberli turları

9 Temmuz’a kadar SoFi Stadyumu’nda Resmi Dünya Kupası Turları düzenleniyor. Bu rehberli turlar genel halka açıktır; dolayısıyla tur rezervasyonu yapmak için Dünya Kupası maç bileti gerekmez.

Uzmanlar tarafından yönetilen her tur 90 dakika ile 2 saat arasında sürer ve fiyatları 85 $'dan başlar. Pakete, oyuncu soyunma odalarına, medya alanlarına, premium kurumsal süitlere ve yer altı oyuncu tünellerine özel erişim dahildir.

Maç saatleri dışında ziyaret ediyorsanız, Standart Sahne Arkası Turları da mevcuttur. 60 dakikadan uzun süren bu standart rehberli turların fiyatları 56 dolardan başlıyor.

SoFi Stadyumu yakınında yemek ve içecek mekanları

SoFi Stadyumu'na giden Dünya Kupası taraftarları, stadyuma kısa bir mesafede, efsanevi yerel restoranların yanı sıra sürükleyici mega spor barlarından oluşan mükemmel bir karışım bulacaklar.

Tom's Watch Bar, The MEETING SPOT ve Cosm Los Angeles gibi hareketli spor barlarının tümü, stadyumu çevreleyen Hollywood Park bölgesinde yer almaktadır; bu da onları maç öncesi ve sonrası içecekler için kolay bir seçenek haline getirir.

Inglewood'un zengin, dünya standartlarındaki mutfak mirasının tadını çıkarmayı tercih edenler de çok uzağa gitmek zorunda kalmayacak. SoFi Stadyumu'nun hemen yanındaki otoparkların dışına bakmanız yeterli; Two Hommés (Afrika mutfağı), Dulan's Soul Food Kitchen (Karayip mutfağı) ve Martin's Cocina y Cantina (Meksika mutfağı) gibi mekanları bulabilirsiniz.



