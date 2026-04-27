2026 Dünya Kupası konaklama paketlerini nasıl edinebilirsiniz: Resmi premium biletler, satın alma seçenekleri ve daha fazlası

İşte bu yaz Dünya Kupası maçlarını şık bir şekilde nasıl izleyebileceğiniz

Son teknoloji stadyumlarda oturup, dünyanın en iyi oyuncularının küresel zafer için mücadele etmesini izlemek, futbolseverler için hayatta bir kez yaşanacak bir heyecan. 

Bu yaz Kuzey Amerika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na gitme şansına sahip olanlar, konaklama paketleri veya biletler satın alarak bu deneyimi daha da zenginleştirebilirler.

GOAL, paketler, fiyatlar ve daha fazlasını içeren bu yaz Dünya Kupası konaklama seçeneklerini sizin için ayrıntılı olarak ele alıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek. 

Kuzey Amerika'da 34 gün boyunca 104 maç oynanacak. Turnuva ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşecek ve üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecek. 

2026 Dünya Kupası konaklama biletlerini nasıl alabilirsiniz?

Resmi 2026 Dünya Kupası konukseverlik biletleri veya paketleri, turnuvanın resmi konukseverlik sağlayıcısı On Location aracılığıyla FIFA'nın Konukseverlik Platformu üzerinden satılmaktadır. 

Paketler, lüks seviyesine ve dahil olan maç sayısına göre değişiklik gösterir. Çoğu paket, premium koltuklar, gurme yemekler ve özel lounge erişimi içerir.

Paketler şu şekilde sunulmaktadır:

Tek Maç

  • Grup Aşaması: Ev sahibi ülkeler dışındaki herhangi bir takımın oynadığı 1 maç (Kanada, Meksika, ABD hariç)
  • Son 32/Son 16/Üçüncülük Maçı: Herhangi bir 1 maç
  • Ağırlama seçenekleri: Saha Kenarı Lounge, VIP, Kupa Lounge, Şampiyonlar Kulübü, FIFA Pavyonu

Mekan Serisi

  • Seçtiğiniz stadyumda tüm maçları izleyin.
  • Mekana bağlı olarak 4-9 maç içerir
  • Tüm maç günleri ve aşamalar geçerlidir
  • Konaklama seçenekleri: Saha Kenarı Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Takımımı Takip Et

  • Yerinden bağımsız olarak, takımınızı erken aşamadaki her maçta izleyin.
  • 3 grup aşaması maçı ve 1 son 32 turu maçı
  • Tüm maç günleri ve yerleri geçerlidir
  • Takımımı Takip Et özelliği şu anda ev sahibi ülke takımları (Kanada, Meksika, ABD) için mevcut değildir
  • Ağırlama seçenekleri: FIFA Pavyonu

En özel seçenekleri arayan kurumsal veya VIP gruplar için Özel Süitler ve Platin Erişim de mevcuttur.

2026 Dünya Kupası konaklama biletleri ne kadar?

2026 Dünya Kupası resmi konaklama biletleri, seviye, paket ve mekanlara göre önemli ölçüde değişiklik göstermektedir. Tahmini fiyatlar aşağıdaki gibidir:

  • Tek Maç: Kişi başı 1.400 ABD Doları'ndan başlayan fiyatlarla
  • Mekan Serisi: Kişi başı 8.275 ABD Doları'ndan başlayan fiyatlarla
  • Takımımı Takip Et: Kişi başı 6.750 ABD Doları'ndan başlayan fiyatlarla
  • Özel Süitler ve Localar: Tek maçlık süitler yaklaşık 43.200 ABD dolarından başlar; mekan serisi için gruplara (genellikle 6-12 kişi) ayrılmış tam özel locaların fiyatı ise 100.000 ABD dolarını aşar.

2026 Dünya Kupası'nın mekan bazında programı nedir?

AşamaTarihlerŞehirlerTakımlar
A Grubu11 – 27 HaziranMeksiko, Guadalajara, Monterrey, AtlantaMeksika, Güney Afrika, Güney Kore, Çek Cumhuriyeti
B Grubu11 – 27 HaziranToronto, Vancouver, San Francisco, Los AngelesKanada, Bosna Hersek, Katar, İsviçre
C Grubu11 – 27 HaziranNew York, New Jersey, Boston, Philadelphia, MiamiBrezilya, Fas, Haiti, İskoçya
D Grubu11 – 27 HaziranLos Angeles, Vancouver, Seattle, San FranciscoAmerika Birleşik Devletleri, Paraguay, Avustralya, Türkiye
E Grubu11 – 27 HaziranHouston, Philadelphia, Toronto, Kansas CityAlmanya, Curaçao, Fildişi Sahili, Ekvador
F Grubu11 – 27 HaziranDallas, Monterrey, Houston, Kansas CityHollanda, Japonya, İsveç, Tunus
G Grubu11 – 27 HaziranSeattle, Los Angeles, VancouverBelçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda
H Grubu11 – 27 HaziranAtlanta, Miami, Houston, Guadalajaraİspanya, Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay
I Grubu11 – 27 HaziranNew York, New Jersey, Boston, Philadelphia, TorontoFransa, Senegal, Irak, Norveç
Grup J11 – 27 HaziranKansas City, San Francisco, DallasArjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün
K Grubu11 – 27 HaziranHouston, Meksiko, Guadalajara, MiamiPortekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Özbekistan, Kolombiya
L Grubu11 – 27 HaziranDallas, Toronto, Boston, Philadelphiaİngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama
Son 3228 Haziran – 3 TemmuzTüm Ev Sahibi Şehirler (GDL ve MTY hariç)TBC
Son 16 Turu4 Temmuz – 7 TemmuzVancouver, Seattle, Mexico City, Houston, Dallas, Atlanta, Philadelphia, New York, New JerseyTBC
Çeyrek Final9 – 11 TemmuzBoston, Los Angeles, Miami, Kansas CityTBC
Yarı Final14 – 15 TemmuzDallas, AtlantaTBC
3.lük18 TemmuzMiamiTBC
Final19 TemmuzNew York New JerseyTBC