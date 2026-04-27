2026 Dünya Kupası konaklama paketlerini nasıl edinebilirsiniz: Resmi premium biletler, satın alma seçenekleri ve daha fazlası

Son teknoloji stadyumlarda oturup, dünyanın en iyi oyuncularının küresel zafer için mücadele etmesini izlemek, futbolseverler için hayatta bir kez yaşanacak bir heyecan.

Bu yaz Kuzey Amerika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na gitme şansına sahip olanlar, konaklama paketleri veya biletler satın alarak bu deneyimi daha da zenginleştirebilirler.

GOAL, paketler, fiyatlar ve daha fazlasını içeren bu yaz Dünya Kupası konaklama seçeneklerini sizin için ayrıntılı olarak ele alıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.

Kuzey Amerika'da 34 gün boyunca 104 maç oynanacak. Turnuva ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşecek ve üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecek.

2026 Dünya Kupası konaklama biletlerini nasıl alabilirsiniz?

Resmi 2026 Dünya Kupası konukseverlik biletleri veya paketleri, turnuvanın resmi konukseverlik sağlayıcısı On Location aracılığıyla FIFA'nın Konukseverlik Platformu üzerinden satılmaktadır.

Paketler, lüks seviyesine ve dahil olan maç sayısına göre değişiklik gösterir. Çoğu paket, premium koltuklar, gurme yemekler ve özel lounge erişimi içerir.

Paketler şu şekilde sunulmaktadır:

Tek Maç

Grup Aşaması: Ev sahibi ülkeler dışındaki herhangi bir takımın oynadığı 1 maç (Kanada, Meksika, ABD hariç)

Son 32/Son 16/Üçüncülük Maçı: Herhangi bir 1 maç

Ağırlama seçenekleri: Saha Kenarı Lounge, VIP, Kupa Lounge, Şampiyonlar Kulübü, FIFA Pavyonu

Mekan Serisi

Seçtiğiniz stadyumda tüm maçları izleyin.

Mekana bağlı olarak 4-9 maç içerir

Tüm maç günleri ve aşamalar geçerlidir

Konaklama seçenekleri: Saha Kenarı Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Takımımı Takip Et

Yerinden bağımsız olarak, takımınızı erken aşamadaki her maçta izleyin.

3 grup aşaması maçı ve 1 son 32 turu maçı

Tüm maç günleri ve yerleri geçerlidir

Takımımı Takip Et özelliği şu anda ev sahibi ülke takımları (Kanada, Meksika, ABD) için mevcut değildir

Ağırlama seçenekleri: FIFA Pavyonu

En özel seçenekleri arayan kurumsal veya VIP gruplar için Özel Süitler ve Platin Erişim de mevcuttur.

2026 Dünya Kupası konaklama biletleri ne kadar?

2026 Dünya Kupası resmi konaklama biletleri, seviye, paket ve mekanlara göre önemli ölçüde değişiklik göstermektedir. Tahmini fiyatlar aşağıdaki gibidir:

Tek Maç: Kişi başı 1.400 ABD Doları'ndan başlayan fiyatlarla

Kişi başı 8.275 ABD Doları'ndan başlayan fiyatlarla

Kişi başı 6.750 ABD Doları'ndan başlayan fiyatlarla

Özel Süitler ve Localar: Tek maçlık süitler yaklaşık 43.200 ABD dolarından başlar; mekan serisi için gruplara (genellikle 6-12 kişi) ayrılmış tam özel locaların fiyatı ise 100.000 ABD dolarını aşar.

2026 Dünya Kupası'nın mekan bazında programı nedir?