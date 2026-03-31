Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
2026 Dünya Kupası konaklama paketlerini nasıl edinebilirsiniz: Premium biletler, satın alma seçenekleri ve daha fazlası

İşte bu yaz Dünya Kupası maçlarını şık bir şekilde nasıl izleyebileceğiniz

Son teknoloji stadyumlarda oturup, dünyanın en iyi oyuncularının küresel zafer için mücadele etmesini izlemek, futbolseverler için hayatta bir kez yaşanacak bir heyecan. 

Bu yaz Kuzey Amerika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na gitme şansına sahip olanlar, konaklama paketleri veya biletler satın alarak bu deneyimi daha da zenginleştirebilirler.

GOAL, paketler, fiyatlar ve daha fazlasını içeren bu yaz Dünya Kupası konukseverlik seçeneklerini sizin için ayrıntılı olarak ele alıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek. 

Kuzey Amerika'da 34 gün boyunca 104 maç oynanacak. Turnuva ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşecek ve üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecek. 

2026 Dünya Kupası konukseverlik biletlerini nasıl alabilirsiniz?

Resmi 2026 Dünya Kupası konukseverlik biletleri veya paketleri, yalnızca FIFA'nın Konukseverlik Platformu veya turnuvanın resmi konukseverlik sağlayıcısı olan On Location aracılığıyla satın alınabilir. 

Paketler, lüks seviyesine ve dahil olan maç sayısına göre değişiklik gösterir. Çoğu paket, premium koltuklar, gurme yemekler ve özel lounge erişimi içerir.

Paketler aşağıdaki şekilde sunulmaktadır:

Tek Maç

  • Grup Aşaması: Ev sahibi ülkeler dışındaki herhangi bir takımın oynadığı 1 maç (Kanada, Meksika, ABD hariç)
  • Son 32/Son 16/Üçüncülük Maçı: Herhangi bir 1 maç
  • Ağırlama seçenekleri: Saha Kenarı Lounge, VIP, Kupa Lounge, Şampiyonlar Kulübü, FIFA Pavyonu

Mekan Serisi

  • Seçtiğiniz stadyumda tüm maçları izleyin.
  • Mekana bağlı olarak 4-9 maç içerir
  • Tüm maç günleri ve aşamalar geçerlidir
  • Konaklama seçenekleri: Saha Kenarı Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Takımımı Takip Et

  • Yerinden bağımsız olarak, takımınızı erken aşamadaki her maçta izleyin.
  • 3 grup aşaması maçı ve 1 son 32 turu maçı
  • Tüm maç günleri ve yerleri geçerlidir
  • Takımımı Takip Et özelliği şu anda ev sahibi ülke takımları (Kanada, Meksika, ABD) için mevcut değildir
  • Ağırlama seçenekleri: FIFA Pavyonu

En özel seçenekleri arayan kurumsal veya VIP gruplar için Özel Süitler ve Platin Erişim de mevcuttur.

2026 Dünya Kupası konukseverlik biletleri ne kadar?

2026 Dünya Kupası için resmi konaklama biletleri, seviye, paket ve mekanlara göre önemli ölçüde değişiklik göstermektedir. Tahmini fiyatlar aşağıdaki gibidir:

  • Tek Maç: Kişi başı 1.400 ABD dolarından başlayan fiyatlarla
  • Mekan Serisi: Kişi başı 8.275 ABD dolarından başlayan fiyatlarla
  • Takımımı Takip Et: Kişi başı 6.750 ABD dolarından başlayan fiyatlarla
  • Özel Süitler ve Localar: Tek maçlık süitler yaklaşık 43.200 ABD dolarından başlarken, mekan serisi için gruplara (genellikle 6-12 kişi) ayrılmış tam özel locaların fiyatı 100.000 ABD dolarını aşmaktadır.

Ek bilgiler için FIFA sitesini, güncel bilet ve paket durumunu öğrenmek için ise StubHub gibi diğer siteleri takip etmeyi unutmayın.

2026 Dünya Kupası'nın şehir bazında maç programı nedir?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde).

YerTarihMaç (yerel saat)Bilet
Toronto, Kanada (BMO Field)12 HaziranB Grubu: Kanada - UEFA A Grubu Birincisi (15:00)Bilet
 17 HaziranL Grubu: Gana - Panama (19:00)Biletler
 20 HaziranE Grubu: Almanya - Fildişi Sahili (16:00)Bilet
 22 HaziranGrup I: Norveç - Senegal (20:00)Bilet
 23 HaziranGrup L: Panama - Hırvatistan (19:00)Bilet
 26 HaziranGrup I: Senegal - FIFA Play-Off Kazananı 2 (15:00)Biletler
 2 TemmuzSon 32 Turu: K Grubu ikincisi - L Grubu ikincisi (19:00)Bilet
Vancouver, Kanada (BC Place)13 HaziranD Grubu: Avustralya - UEFA C Yolu galibi (21:00)Bilet
 18 HaziranB Grubu: Kanada - Katar (15:00)Biletler
 21 HaziranG Grubu: Yeni Zelanda - Mısır (18:00)Bilet
 24 HaziranB Grubu: İsviçre - Kanada (12:00)Bilet
 26 HaziranG Grubu: Yeni Zelanda - Belçika (20:00)Bilet
 2 TemmuzSon 16 Turu: B Grubu birincisi - E/F/G/I/J Grupları üçüncüsü (20:00)Bilet
 7 TemmuzSon 16 Turu: Maç 85 galibi - Maç 87 galibi (13:00)Biletler
Guadalajara, Meksika (Estadio Akron)11 HaziranA Grubu: Güney Kore - UEFA D Grubu Galibi (20:00)Bilet
 18 HaziranA Grubu: Meksika - Güney Kore (19:00)Biletler
 23 HaziranK Grubu: Kolombiya - FIFA Play-Off 1 Galibi (20:00)Bilet
 26 HaziranH Grubu: Uruguay - İspanya (18:00)Bilet
 29 HaziranSon 16 Turu: F Grubu birincisi - C Grubu ikincisi (19:00)Bilet
Meksiko, Meksika (Estadio Banorte)11 HaziranA Grubu: Meksika - Güney Afrika (13:00)Bilet
 17 HaziranK Grubu: Özbekistan - Kolombiya (20:00)Biletler
 24 HaziranA Grubu: UEFA D Yolu Galibi - Meksika (19:00)Biletler
 30 HaziranSon 32 Turu: A Grubu galibi - C/E/F/H/I Grupları üçüncüsü (19:00)Biletler
 5 TemmuzSon 16 Turu: 79. maçın galibi - 80. maçın galibi (18:00)Biletler
Monterrey, Meksika (Estadio BBVA)14 HaziranF Grubu: UEFA B Yolu galibi - Tunus (20:00)Bilet
 20 HaziranF Grubu: Tunus - Japonya (22:00)Bilet
 24 HaziranA Grubu: Güney Afrika - Güney Kore (19:00)Bilet
Atlanta, ABD (Mercedes-Benz Stadyumu)15 HaziranH Grubu: İspanya - Yeşil Burun Adaları (12:00)Bilet
 18 HaziranA Grubu: UEFA D Yolu Galibi - Güney Afrika (12:00)Biletler
 21 HaziranH Grubu: İspanya - Suudi Arabistan (12:00)Biletler
 24 HaziranC Grubu: Fas - Haiti (18:00)Bilet
 27 HaziranK Grubu: FIFA Play-Off 1 Galibi - Özbekistan (19:30)Biletler
 1 TemmuzSon 32 Turu: L Grubu galibi - E/H/I/J/K Grupları üçüncüsü (12:00)Biletler
 7 TemmuzSon 16 Turu: Maç 86 galibi - Maç 88 galibi (12:00)Biletler
 15 TemmuzYarı finaller: Maç 99 galibi - Maç 100 galibi (15:00)Biletler
Foxborough, ABD (Gillette Stadyumu)13 HaziranC Grubu: Haiti - İskoçya (21:00)Bilet
 16 HaziranGrup I: FIFA Play-Off 2 Galibi - Norveç (18:00)Biletler
 19 HaziranGrup C: İskoçya - Fas (18:00)Bilet
 23 HaziranL Grubu: İngiltere - Gana (16:00)Biletler
 26 HaziranGrup I: Norveç - Fransa (15:00)Bilet
 29 HaziranSon 32 Turu: E Grubu birincisi - A/B/C/D/F Grupları üçüncüsü (16:30)Biletler
 9 TemmuzÇeyrek finaller: 89. maçın galibi - 90. maçın galibi (16.00)Bilet
Arlington, ABD (AT&T Stadyumu)14 HaziranF Grubu: Hollanda - Japonya (15:00)Bilet
 17 HaziranL Grubu: İngiltere - Hırvatistan (15:00)Bilet
 22 HaziranJ Grubu: Arjantin - Avusturya (12:00)Bilet
 25 HaziranF Grubu: Japonya - UEFA B Yolu Galibi (18:00)Biletler
 27 HaziranJ Grubu: Ürdün - Arjantin (21:00)Biletler
 30 HaziranSon 32 Turu: E Grubu ikincisi - I Grubu ikincisi (12:00)Bilet
 3 Temmuz32'li Tur: D Grubu ikincisi - G Grubu ikincisi (13:00)Biletler
 6 TemmuzSon 16 Turu: 83. maçın galibi - 84. maçın galibi (14:00)Biletler
 14 TemmuzYarı finaller: Maç 97 galibi - Maç 98 galibi (14:00)Biletler
Houston, ABD (NRG Stadyumu)14 HaziranE Grubu: Almanya - Curacao (12:00)Bilet
 17 HaziranK Grubu: Portekiz - FIFA Play-Off 1 Galibi (12:00)Biletler
 20 HaziranA Grubu: Hollanda - UEFA B Yolu Galibi (12:00)Biletler
 23 HaziranK Grubu: Portekiz - Özbekistan (12:00)Biletler
 26 HaziranH Grubu: Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan (19:00)Bilet
 29 HaziranSon 32 Turu: C Grubu birincisi - F Grubu ikincisi (12:00)Biletler
 4 TemmuzSon 16 Turu: Maç 73 galibi - Maç 75 galibi (12:00)Bilet
Kansas City, ABD (Arrowhead Stadyumu)16 HaziranJ Grubu: Arjantin - Cezayir (20:00)Bilet
 20 HaziranE Grubu: Ekvador - Curacao (19:00)Bilet
 25 HaziranF Grubu: Tunus - Hollanda (18:00)Bilet
 27 HaziranJ Grubu: Cezayir - Avusturya (21:00)Bilet
 3 TemmuzSon 16 Turu: K Grubu birincileri - D/E/I/J/L Grupları üçüncüler (20:30)Biletler
 11 TemmuzÇeyrek finaller: 95. maçın galibi - 96. maçın galibi (20:00)Bilet
Los Angeles, ABD (SoFi Stadyumu)12 HaziranD Grubu: ABD - Paraguay (18:00)Bilet
 15 HaziranG Grubu: İran - Yeni Zelanda (18:00)Bilet
 18 HaziranB Grubu: İsviçre - UEFA A Grubu Birincisi (12:00)Bilet
 21 HaziranG Grubu: Belçika - İran (12:00)Bilet
 25 HaziranD Grubu: UEFA C Yolu Galibi - ABD (19:00)Biletler
 28 HaziranSon 32 Turu: A Grubu ikincisi - B Grubu ikincisi (12:00)Biletler
 2 TemmuzSon 32 Turu: H Grubu birincisi - J Grubu ikincisi (12:00)Biletler
 10 TemmuzÇeyrek finaller: 93. maçın galibi - 94. maçın galibi (12:00)Bilet
Miami, ABD (Hard Rock Stadyumu)15 HaziranH Grubu: Suudi Arabistan - Uruguay (18:00)Bilet
 21 HaziranH Grubu: Uruguay - Yeşil Burun Adaları (18:00)Bilet
 24 HaziranC Grubu: İskoçya - Brezilya (18:00)Bilet
 27 HaziranK Grubu: Kolombiya - Portekiz (19:30)Biletler
 3 TemmuzSon 16 Turu: J Grubu birincisi - H Grubu ikincisi (18.00)Bilet
 11 TemmuzÇeyrek finaller: 91. maçın galibi - 92. maçın galibi (17:00)Bilet
 18 TemmuzÜçüncülük maçı: Maç 101'in kaybedeni - Maç 102'nin kaybedeni (17:00)Bilet
New Jersey, ABD (MetLife Stadyumu)13 HaziranC Grubu: Brezilya - Fas (18:00)Bilet
 16 HaziranGrup I: Fransa - Senegal (15:00)Bilet
 25 HaziranE Grubu: Ekvador - Almanya (16:00)Bilet
 27 HaziranL Grubu: Panama - İngiltere (17:00)Bilet
 30 HaziranSon 16 Turu: Grup I birincisi - Grup C/D/F/G/H üçüncüsü (17:00)Biletler
 5 TemmuzSon 16 Turu: Maç 76 galibi - Maç 78 galibi (16:00)Biletler
 19 TemmuzFinal: Maç 101 galibi - Maç 102 galibi (15:00)Bilet
Philadelphia, ABD (Lincoln Financial Field)14 HaziranE Grubu: Fildişi Sahili - Ekvador (19:00)Bilet
 19 HaziranC Grubu: Brezilya - Haiti (21:00)Bilet
 22 HaziranGrup I: Fransa - FIFA Play-Off 2 Galibi (17:00)Biletler
 25 HaziranGrup E: Curacao - Fildişi Sahili (16:00)Bilet
 27 HaziranL Grubu: Hırvatistan - Gana (17:00)Bilet
 4 TemmuzSon 16 Turu: Maç 74 galibi - Maç 77 galibi (17:00)Bilet
Santa Clara, ABD (Levi's Stadyumu)13 HaziranB Grubu: Katar - İsviçre (12:00)Bilet
 16 HaziranJ Grubu: Avusturya - Ürdün (21:00)Bilet
 19 HaziranD Grubu: UEFA C Yolu Galibi - Paraguay (21:00)Biletler
 22 HaziranJ Grubu: Ürdün - Cezayir (20:00)Biletler
 25 HaziranD Grubu: Paraguay - Avustralya (19:00)Bilet
 1 TemmuzSon 16 Turu: D Grubu birincisi - B/E/F/I/J Grupları üçüncüsü (17:00)Bilet
Seattle, ABD (Lumen Field)15 HaziranG Grubu: Belçika - Mısır (12:00)Bilet
 19 HaziranD Grubu: ABD - Avustralya (12:00)Biletler
 24 HaziranB Grubu: UEFA A Yolu Galibi - Katar (12:00)Biletler
 26 HaziranG Grubu: Mısır - İran (20:00)Biletler
 1 TemmuzSon 32 Turu: G Grubu birincisi - A/E/H/I/J Grupları üçüncüsü (13:00)Biletler
 6 TemmuzSon 16 Turu: Maç 81 galibi - Maç 82 galibi (17:00)Biletler

