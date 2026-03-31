2026 Dünya Kupası konaklama paketlerini nasıl edinebilirsiniz: Premium biletler, satın alma seçenekleri ve daha fazlası

Son teknoloji stadyumlarda oturup, dünyanın en iyi oyuncularının küresel zafer için mücadele etmesini izlemek, futbolseverler için hayatta bir kez yaşanacak bir heyecan.

Bu yaz Kuzey Amerika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na gitme şansına sahip olanlar, konaklama paketleri veya biletler satın alarak bu deneyimi daha da zenginleştirebilirler.

GOAL, paketler, fiyatlar ve daha fazlasını içeren bu yaz Dünya Kupası konukseverlik seçeneklerini sizin için ayrıntılı olarak ele alıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.

Kuzey Amerika'da 34 gün boyunca 104 maç oynanacak. Turnuva ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşecek ve üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecek.

2026 Dünya Kupası konukseverlik biletlerini nasıl alabilirsiniz?

Resmi 2026 Dünya Kupası konukseverlik biletleri veya paketleri, yalnızca FIFA'nın Konukseverlik Platformu veya turnuvanın resmi konukseverlik sağlayıcısı olan On Location aracılığıyla satın alınabilir.

Paketler, lüks seviyesine ve dahil olan maç sayısına göre değişiklik gösterir. Çoğu paket, premium koltuklar, gurme yemekler ve özel lounge erişimi içerir.

Paketler aşağıdaki şekilde sunulmaktadır:

Tek Maç

Grup Aşaması: Ev sahibi ülkeler dışındaki herhangi bir takımın oynadığı 1 maç (Kanada, Meksika, ABD hariç)

Son 32/Son 16/Üçüncülük Maçı: Herhangi bir 1 maç

Ağırlama seçenekleri: Saha Kenarı Lounge, VIP, Kupa Lounge, Şampiyonlar Kulübü, FIFA Pavyonu

Mekan Serisi

Seçtiğiniz stadyumda tüm maçları izleyin.

Mekana bağlı olarak 4-9 maç içerir

Tüm maç günleri ve aşamalar geçerlidir

Konaklama seçenekleri: Saha Kenarı Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Takımımı Takip Et

Yerinden bağımsız olarak, takımınızı erken aşamadaki her maçta izleyin.

3 grup aşaması maçı ve 1 son 32 turu maçı

Tüm maç günleri ve yerleri geçerlidir

Takımımı Takip Et özelliği şu anda ev sahibi ülke takımları (Kanada, Meksika, ABD) için mevcut değildir

Ağırlama seçenekleri: FIFA Pavyonu

En özel seçenekleri arayan kurumsal veya VIP gruplar için Özel Süitler ve Platin Erişim de mevcuttur.

2026 Dünya Kupası konukseverlik biletleri ne kadar?

2026 Dünya Kupası için resmi konaklama biletleri, seviye, paket ve mekanlara göre önemli ölçüde değişiklik göstermektedir. Tahmini fiyatlar aşağıdaki gibidir:

Tek Maç: Kişi başı 1.400 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Mekan Serisi: Kişi başı 8.275 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Takımımı Takip Et: Kişi başı 6.750 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Özel Süitler ve Localar: Tek maçlık süitler yaklaşık 43.200 ABD dolarından başlarken, mekan serisi için gruplara (genellikle 6-12 kişi) ayrılmış tam özel locaların fiyatı 100.000 ABD dolarını aşmaktadır.

Ek bilgiler için FIFA sitesini, güncel bilet ve paket durumunu öğrenmek için ise StubHub gibi diğer siteleri takip etmeyi unutmayın.

2026 Dünya Kupası'nın şehir bazında maç programı nedir?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde).