2026 Dünya Kupası konaklama paketlerini nasıl edinebilirsiniz: Premium biletler, satın alma seçenekleri ve daha fazlası

Son teknoloji stadyumlarda oturup, dünyanın en iyi oyuncularının küresel zafer için mücadele etmesini izlemek, futbolseverler için hayatta bir kez yaşanacak bir heyecan.
Bu yaz Kuzey Amerika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na gitme şansına sahip olanlar, konaklama paketleri veya biletler satın alarak bu deneyimi daha da zenginleştirebilirler.
GOAL, paketler, fiyatlar ve daha fazlasını içeren bu yaz Dünya Kupası konukseverlik seçeneklerini sizin için ayrıntılı olarak ele alıyor.
2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman?
2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.
Kuzey Amerika'da 34 gün boyunca 104 maç oynanacak. Turnuva ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşecek ve üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecek.
2026 Dünya Kupası konukseverlik biletlerini nasıl alabilirsiniz?
Resmi 2026 Dünya Kupası konukseverlik biletleri veya paketleri, yalnızca FIFA'nın Konukseverlik Platformu veya turnuvanın resmi konukseverlik sağlayıcısı olan On Location aracılığıyla satın alınabilir.
Paketler, lüks seviyesine ve dahil olan maç sayısına göre değişiklik gösterir. Çoğu paket, premium koltuklar, gurme yemekler ve özel lounge erişimi içerir.
Paketler aşağıdaki şekilde sunulmaktadır:
Tek Maç
- Grup Aşaması: Ev sahibi ülkeler dışındaki herhangi bir takımın oynadığı 1 maç (Kanada, Meksika, ABD hariç)
- Son 32/Son 16/Üçüncülük Maçı: Herhangi bir 1 maç
- Ağırlama seçenekleri: Saha Kenarı Lounge, VIP, Kupa Lounge, Şampiyonlar Kulübü, FIFA Pavyonu
Mekan Serisi
- Seçtiğiniz stadyumda tüm maçları izleyin.
- Mekana bağlı olarak 4-9 maç içerir
- Tüm maç günleri ve aşamalar geçerlidir
- Konaklama seçenekleri: Saha Kenarı Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion
Takımımı Takip Et
- Yerinden bağımsız olarak, takımınızı erken aşamadaki her maçta izleyin.
- 3 grup aşaması maçı ve 1 son 32 turu maçı
- Tüm maç günleri ve yerleri geçerlidir
- Takımımı Takip Et özelliği şu anda ev sahibi ülke takımları (Kanada, Meksika, ABD) için mevcut değildir
- Ağırlama seçenekleri: FIFA Pavyonu
En özel seçenekleri arayan kurumsal veya VIP gruplar için Özel Süitler ve Platin Erişim de mevcuttur.
2026 Dünya Kupası konukseverlik biletleri ne kadar?
2026 Dünya Kupası için resmi konaklama biletleri, seviye, paket ve mekanlara göre önemli ölçüde değişiklik göstermektedir. Tahmini fiyatlar aşağıdaki gibidir:
- Tek Maç: Kişi başı 1.400 ABD dolarından başlayan fiyatlarla
- Mekan Serisi: Kişi başı 8.275 ABD dolarından başlayan fiyatlarla
- Takımımı Takip Et: Kişi başı 6.750 ABD dolarından başlayan fiyatlarla
- Özel Süitler ve Localar: Tek maçlık süitler yaklaşık 43.200 ABD dolarından başlarken, mekan serisi için gruplara (genellikle 6-12 kişi) ayrılmış tam özel locaların fiyatı 100.000 ABD dolarını aşmaktadır.
Ek bilgiler için FIFA sitesini, güncel bilet ve paket durumunu öğrenmek için ise StubHub gibi diğer siteleri takip etmeyi unutmayın.
2026 Dünya Kupası'nın şehir bazında maç programı nedir?
2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde).
|Yer
|Tarih
|Maç (yerel saat)
|Bilet
|Toronto, Kanada (BMO Field)
|12 Haziran
|B Grubu: Kanada - UEFA A Grubu Birincisi (15:00)
|Bilet
|17 Haziran
|L Grubu: Gana - Panama (19:00)
|Biletler
|20 Haziran
|E Grubu: Almanya - Fildişi Sahili (16:00)
|Bilet
|22 Haziran
|Grup I: Norveç - Senegal (20:00)
|Bilet
|23 Haziran
|Grup L: Panama - Hırvatistan (19:00)
|Bilet
|26 Haziran
|Grup I: Senegal - FIFA Play-Off Kazananı 2 (15:00)
|Biletler
|2 Temmuz
|Son 32 Turu: K Grubu ikincisi - L Grubu ikincisi (19:00)
|Bilet
|Vancouver, Kanada (BC Place)
|13 Haziran
|D Grubu: Avustralya - UEFA C Yolu galibi (21:00)
|Bilet
|18 Haziran
|B Grubu: Kanada - Katar (15:00)
|Biletler
|21 Haziran
|G Grubu: Yeni Zelanda - Mısır (18:00)
|Bilet
|24 Haziran
|B Grubu: İsviçre - Kanada (12:00)
|Bilet
|26 Haziran
|G Grubu: Yeni Zelanda - Belçika (20:00)
|Bilet
|2 Temmuz
|Son 16 Turu: B Grubu birincisi - E/F/G/I/J Grupları üçüncüsü (20:00)
|Bilet
|7 Temmuz
|Son 16 Turu: Maç 85 galibi - Maç 87 galibi (13:00)
|Biletler
|Guadalajara, Meksika (Estadio Akron)
|11 Haziran
|A Grubu: Güney Kore - UEFA D Grubu Galibi (20:00)
|Bilet
|18 Haziran
|A Grubu: Meksika - Güney Kore (19:00)
|Biletler
|23 Haziran
|K Grubu: Kolombiya - FIFA Play-Off 1 Galibi (20:00)
|Bilet
|26 Haziran
|H Grubu: Uruguay - İspanya (18:00)
|Bilet
|29 Haziran
|Son 16 Turu: F Grubu birincisi - C Grubu ikincisi (19:00)
|Bilet
|Meksiko, Meksika (Estadio Banorte)
|11 Haziran
|A Grubu: Meksika - Güney Afrika (13:00)
|Bilet
|17 Haziran
|K Grubu: Özbekistan - Kolombiya (20:00)
|Biletler
|24 Haziran
|A Grubu: UEFA D Yolu Galibi - Meksika (19:00)
|Biletler
|30 Haziran
|Son 32 Turu: A Grubu galibi - C/E/F/H/I Grupları üçüncüsü (19:00)
|Biletler
|5 Temmuz
|Son 16 Turu: 79. maçın galibi - 80. maçın galibi (18:00)
|Biletler
|Monterrey, Meksika (Estadio BBVA)
|14 Haziran
|F Grubu: UEFA B Yolu galibi - Tunus (20:00)
|Bilet
|20 Haziran
|F Grubu: Tunus - Japonya (22:00)
|Bilet
|24 Haziran
|A Grubu: Güney Afrika - Güney Kore (19:00)
|Bilet
|Atlanta, ABD (Mercedes-Benz Stadyumu)
|15 Haziran
|H Grubu: İspanya - Yeşil Burun Adaları (12:00)
|Bilet
|18 Haziran
|A Grubu: UEFA D Yolu Galibi - Güney Afrika (12:00)
|Biletler
|21 Haziran
|H Grubu: İspanya - Suudi Arabistan (12:00)
|Biletler
|24 Haziran
|C Grubu: Fas - Haiti (18:00)
|Bilet
|27 Haziran
|K Grubu: FIFA Play-Off 1 Galibi - Özbekistan (19:30)
|Biletler
|1 Temmuz
|Son 32 Turu: L Grubu galibi - E/H/I/J/K Grupları üçüncüsü (12:00)
|Biletler
|7 Temmuz
|Son 16 Turu: Maç 86 galibi - Maç 88 galibi (12:00)
|Biletler
|15 Temmuz
|Yarı finaller: Maç 99 galibi - Maç 100 galibi (15:00)
|Biletler
|Foxborough, ABD (Gillette Stadyumu)
|13 Haziran
|C Grubu: Haiti - İskoçya (21:00)
|Bilet
|16 Haziran
|Grup I: FIFA Play-Off 2 Galibi - Norveç (18:00)
|Biletler
|19 Haziran
|Grup C: İskoçya - Fas (18:00)
|Bilet
|23 Haziran
|L Grubu: İngiltere - Gana (16:00)
|Biletler
|26 Haziran
|Grup I: Norveç - Fransa (15:00)
|Bilet
|29 Haziran
|Son 32 Turu: E Grubu birincisi - A/B/C/D/F Grupları üçüncüsü (16:30)
|Biletler
|9 Temmuz
|Çeyrek finaller: 89. maçın galibi - 90. maçın galibi (16.00)
|Bilet
|Arlington, ABD (AT&T Stadyumu)
|14 Haziran
|F Grubu: Hollanda - Japonya (15:00)
|Bilet
|17 Haziran
|L Grubu: İngiltere - Hırvatistan (15:00)
|Bilet
|22 Haziran
|J Grubu: Arjantin - Avusturya (12:00)
|Bilet
|25 Haziran
|F Grubu: Japonya - UEFA B Yolu Galibi (18:00)
|Biletler
|27 Haziran
|J Grubu: Ürdün - Arjantin (21:00)
|Biletler
|30 Haziran
|Son 32 Turu: E Grubu ikincisi - I Grubu ikincisi (12:00)
|Bilet
|3 Temmuz
|32'li Tur: D Grubu ikincisi - G Grubu ikincisi (13:00)
|Biletler
|6 Temmuz
|Son 16 Turu: 83. maçın galibi - 84. maçın galibi (14:00)
|Biletler
|14 Temmuz
|Yarı finaller: Maç 97 galibi - Maç 98 galibi (14:00)
|Biletler
|Houston, ABD (NRG Stadyumu)
|14 Haziran
|E Grubu: Almanya - Curacao (12:00)
|Bilet
|17 Haziran
|K Grubu: Portekiz - FIFA Play-Off 1 Galibi (12:00)
|Biletler
|20 Haziran
|A Grubu: Hollanda - UEFA B Yolu Galibi (12:00)
|Biletler
|23 Haziran
|K Grubu: Portekiz - Özbekistan (12:00)
|Biletler
|26 Haziran
|H Grubu: Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan (19:00)
|Bilet
|29 Haziran
|Son 32 Turu: C Grubu birincisi - F Grubu ikincisi (12:00)
|Biletler
|4 Temmuz
|Son 16 Turu: Maç 73 galibi - Maç 75 galibi (12:00)
|Bilet
|Kansas City, ABD (Arrowhead Stadyumu)
|16 Haziran
|J Grubu: Arjantin - Cezayir (20:00)
|Bilet
|20 Haziran
|E Grubu: Ekvador - Curacao (19:00)
|Bilet
|25 Haziran
|F Grubu: Tunus - Hollanda (18:00)
|Bilet
|27 Haziran
|J Grubu: Cezayir - Avusturya (21:00)
|Bilet
|3 Temmuz
|Son 16 Turu: K Grubu birincileri - D/E/I/J/L Grupları üçüncüler (20:30)
|Biletler
|11 Temmuz
|Çeyrek finaller: 95. maçın galibi - 96. maçın galibi (20:00)
|Bilet
|Los Angeles, ABD (SoFi Stadyumu)
|12 Haziran
|D Grubu: ABD - Paraguay (18:00)
|Bilet
|15 Haziran
|G Grubu: İran - Yeni Zelanda (18:00)
|Bilet
|18 Haziran
|B Grubu: İsviçre - UEFA A Grubu Birincisi (12:00)
|Bilet
|21 Haziran
|G Grubu: Belçika - İran (12:00)
|Bilet
|25 Haziran
|D Grubu: UEFA C Yolu Galibi - ABD (19:00)
|Biletler
|28 Haziran
|Son 32 Turu: A Grubu ikincisi - B Grubu ikincisi (12:00)
|Biletler
|2 Temmuz
|Son 32 Turu: H Grubu birincisi - J Grubu ikincisi (12:00)
|Biletler
|10 Temmuz
|Çeyrek finaller: 93. maçın galibi - 94. maçın galibi (12:00)
|Bilet
|Miami, ABD (Hard Rock Stadyumu)
|15 Haziran
|H Grubu: Suudi Arabistan - Uruguay (18:00)
|Bilet
|21 Haziran
|H Grubu: Uruguay - Yeşil Burun Adaları (18:00)
|Bilet
|24 Haziran
|C Grubu: İskoçya - Brezilya (18:00)
|Bilet
|27 Haziran
|K Grubu: Kolombiya - Portekiz (19:30)
|Biletler
|3 Temmuz
|Son 16 Turu: J Grubu birincisi - H Grubu ikincisi (18.00)
|Bilet
|11 Temmuz
|Çeyrek finaller: 91. maçın galibi - 92. maçın galibi (17:00)
|Bilet
|18 Temmuz
|Üçüncülük maçı: Maç 101'in kaybedeni - Maç 102'nin kaybedeni (17:00)
|Bilet
|New Jersey, ABD (MetLife Stadyumu)
|13 Haziran
|C Grubu: Brezilya - Fas (18:00)
|Bilet
|16 Haziran
|Grup I: Fransa - Senegal (15:00)
|Bilet
|25 Haziran
|E Grubu: Ekvador - Almanya (16:00)
|Bilet
|27 Haziran
|L Grubu: Panama - İngiltere (17:00)
|Bilet
|30 Haziran
|Son 16 Turu: Grup I birincisi - Grup C/D/F/G/H üçüncüsü (17:00)
|Biletler
|5 Temmuz
|Son 16 Turu: Maç 76 galibi - Maç 78 galibi (16:00)
|Biletler
|19 Temmuz
|Final: Maç 101 galibi - Maç 102 galibi (15:00)
|Bilet
|Philadelphia, ABD (Lincoln Financial Field)
|14 Haziran
|E Grubu: Fildişi Sahili - Ekvador (19:00)
|Bilet
|19 Haziran
|C Grubu: Brezilya - Haiti (21:00)
|Bilet
|22 Haziran
|Grup I: Fransa - FIFA Play-Off 2 Galibi (17:00)
|Biletler
|25 Haziran
|Grup E: Curacao - Fildişi Sahili (16:00)
|Bilet
|27 Haziran
|L Grubu: Hırvatistan - Gana (17:00)
|Bilet
|4 Temmuz
|Son 16 Turu: Maç 74 galibi - Maç 77 galibi (17:00)
|Bilet
|Santa Clara, ABD (Levi's Stadyumu)
|13 Haziran
|B Grubu: Katar - İsviçre (12:00)
|Bilet
|16 Haziran
|J Grubu: Avusturya - Ürdün (21:00)
|Bilet
|19 Haziran
|D Grubu: UEFA C Yolu Galibi - Paraguay (21:00)
|Biletler
|22 Haziran
|J Grubu: Ürdün - Cezayir (20:00)
|Biletler
|25 Haziran
|D Grubu: Paraguay - Avustralya (19:00)
|Bilet
|1 Temmuz
|Son 16 Turu: D Grubu birincisi - B/E/F/I/J Grupları üçüncüsü (17:00)
|Bilet
|Seattle, ABD (Lumen Field)
|15 Haziran
|G Grubu: Belçika - Mısır (12:00)
|Bilet
|19 Haziran
|D Grubu: ABD - Avustralya (12:00)
|Biletler
|24 Haziran
|B Grubu: UEFA A Yolu Galibi - Katar (12:00)
|Biletler
|26 Haziran
|G Grubu: Mısır - İran (20:00)
|Biletler
|1 Temmuz
|Son 32 Turu: G Grubu birincisi - A/E/H/I/J Grupları üçüncüsü (13:00)
|Biletler
|6 Temmuz
|Son 16 Turu: Maç 81 galibi - Maç 82 galibi (17:00)
|Biletler